Видео недели: крушение самолета под Алма-Атой, главная елка Казани и исполняющий желания Минниханов

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Авиакатастрофа в Казахстане

В Казахстане самолет авиакомпании Bek Air упал на землю почти сразу после взлета. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 12 человек, 49 были госпитализированы. Среди погибших — командир воздушного судна, известная журналистка и председатель Совета генералов Казахстана

Главная елка Казани

У Центра семьи «Казан» открылась главная елка столицы Татарстана. Дети и взрослые могут посетить пять скоростных горок, ледяной лабиринт, осмотреть ледяные скульптуры. Главным украшением площадки стала 35-метровая ель, поверх которой натянута специальная сетка из 93 тысяч светодиодных пикселей.

Минниханов прокатил мальчика на вертолете

Президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту 11-летнего Амирхана и покатал его на вертолете. Так глава республики поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний».

После полета Амирхан рассказал, что спрашивал Минниханова: каково это — быть президентом?

Михельсон и Казань

А вот самый успешный миллиардер десятилетия в РФ Леонид Михельсон не захотел исполнять желание ребенка, мечтавшего посетить Казань. Участвуя в той же акции «Елка желаний», бизнесмен предпочел поменяться карточками со своим коллегой Дмитрием Коновым.

«В Казани? Елки-палки!»: Глава «Новатэка» Леонид Михельсон взял с Елки желаний в Кремле открытку девочки, мечтающей побывать в Казани, и поменялся с главой «Сибура» Дмитрием Коновым на открытку мальчика, мечтающего побывать в Москве pic.twitter.com/fG17XgjbfF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2019 г.

Таран и драка в центре Казани

В центре Казани, на улице Татарстан, водитель устроил потасовку с другим и участниками движения. Затем он задним ходом въехал в машину, сбив стоявшего возле нее человека. После этого дебошир устремился вперед и врезался уже в автомобиль, стоявший перед ним.

Полиция задержала подозреваемого, который отказался от медосвидетельствования. Тем не менее уголовного преследования мужчина избежал и будет привлечен только к административной ответственности.

Балерины против пенсионной реформы

В Париже танцовщицы балета устроили перформанс в качестве протеста против проводимой в стране пенсионной реформы. Они станцевали у стен Гранд-Опера. Балерины недовольны проектом, который отменит для них возможность уходить на пенсию в 42 года.

Давка из-за телевизоров

В Уфе камеры наблюдения одного из магазинов зафиксировали давку за телевизоры с большой скидкой. По некоторым данным, покупатели хотели приобрести технику за 3 999 рублей, тогда как ранее ее цена составляла 7 000 рублей.

Новый клип «Кино»

Музыканты группы «Кино» выложили новый клип на песню «Троллейбус». Они перезаписали инструментальные партии и наложили на них голос Виктора Цоя. Похоже, что это своего рода промо к двум концертам, которые организовал сын легенды русского рока Александр Цой.

Нападение на панду

В Нижнекамске в одном из ресторанов посетитель напал на ростовую куклу панды. Во время корпоратива мужчина избил механическую куклу и разорвал ее. Организаторы оценивают ущерб в 100 тысяч рублей.

Ограбление по-питерски

В Санкт-Петербурге преступник не смог провернуть ограбление магазина. Продавщица сама наставила на него пистолет, после чего ей помог коллега с огнетушителем. Подозреваемого задержали росгвардейцы. Они же нашли у него в машине целый арсенал.