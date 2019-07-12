Самообложение и самозанятость: главные достижения пятилетки татарстанского парламента

Как спикер парламента Татарстана пенял прокурорам за непонимание языкового вопроса и провожал депутатов V созыва

Самой мирной за весь период работы Госсовета РТ V созыва с полным правом можно назвать прошедшую накануне 49-ю сессию — последнюю для этого состава депутатского корпуса. Даже острые вопросы парламентарии обсуждали без былого азарта — спорили скорее для проформы. О том, какие законы принял татарстанский парламент под занавес, что на прощание сказал депутатам президент РТ и какое «завещание» Фарид Мухаметшин зачитал в финале заседания — в материале «Реального времени».

Законопроект, который не «горит»



Некоторое разнообразие в ход заседания вскоре после его начала добавил депутат Артем Прокофьев, который попытался внести в повестку дня пункт о законопроекте о выселении из аварийного жилья. Мотивировал он это тем, что рассмотрение внесенной 9 апреля инициативы затягивается, а вопрос о выселении несогласных «аварийщиков» приобретает уже экстренный характер — в зеленодольских «Полукамушках» участились пожары.

— Да, давно этот законопроект поступил, — подтвердил председатель комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, — но есть регламент… Вопрос касается бюджета. Суть предложения состоит в том, чтобы увеличить в 4,5 раза выплаты… Я, например, не очень понимаю, каким образом это можно сделать.

Кроме того, по его словам, раз речь идет о бюджетных деньгах, то для рассмотрения законопроекта на него требуется представить заключение, подписанное президентом Татарстана, а заключения нет, и вообще «ни одного положительного заключения на этот законопроект не было».

Завершилась дискуссия напоминанием Галеева о новой программе переселения из аварийного жилья, и она предусматривает коммерческую оценку квартир переселенцев, а также предельный размер компенсаций как раз в предлагаемом объеме.

Завершилась дискуссия напоминанием Галеева о новой программе переселения из аварийного жилья, и она предусматривает коммерческую оценку квартир переселенцев, а также предельный размер компенсаций как раз в предлагаемом объеме

Выразив надежду, что этот законопроект будет рассмотрен новым составом парламентариев, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин поставил вопрос о его рассмотрении здесь и сейчас на голосование. Большинством голосов рассмотрение насущного для аварийщиков вопроса отложили на осень.

Больше наблюдателей — меньше камер

Прокофьев также поднял вопрос о недопустимости отмены видеонаблюдения на избирательных участках, сославшись на слова председателя ЦИК РТ Мидхата Шагиахметова.

— Сейчас видеонаблюдение есть на единых государственных экзаменах, в тех же школах, где проходят выборы, — напомнил депутат. — Но председатель ЦИК говорит, что у нас нет камер…

Он предложил заслушать информацию ЦИК, чтобы «обеспечить прозрачность выборов».

— На все эти вопросы президиум Государственного совета получил ответы от председателя Центральной избирательной комиссии, — парировал Фарид Мухаметшин и сообщил о решении увеличить количество наблюдателей на участках до 20—25 человек. — И это самый правильный подход!

Суда на них нет

Быстро и без лишних дискуссий депутаты проголосовали по ряду вопросов и «закольцевали» первую часть заседания, открывшегося традиционным избранием мировых судей, обсуждением законодательной инициативы Госсовета РТ по внесению в Госдуму проекта федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах РФ».

Быстро и без лишних дискуссий депутаты проголосовали по ряду вопросов и «закольцевали» первую часть заседания, открывшегося традиционным избранием мировых судей, обсуждением законодательной инициативы Госсовета РТ по внесению в Госдуму проекта федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах РФ»

Цель последнего законопроекта — разгрузить мировых судей, изнемогающих под неподъемным количеством дел, а заодно облегчить татарстанцам доступ к правосудию. Сегодня в РТ 188 судебных участков, и средняя «нагрузка» на один участок, исходя из численности населения, вполне приемлемая — 20,7 тыс. человек. Однако в отдельных районах налицо сильный перекос.

Например, в Советском районе Казани на 12 мировых судей приходится почти 320,7 тыс. человек — по 26,7 тыс. на одного судью. В связи с этим в Госсовете предложили образовать два новых участка в Советском районе Казани, а число мировых судей в РТ увеличить до 190.

«Развитие обеспечили законы экономического блока»

Перед перерывом слово взял президент Татарстана Рустам Минниханов. Он высоко оценил вклад депутатов в социально-экономическое развитие республики, особо выделив принятые парламентом за последние 5 лет документы экономического блока, которые обеспечили развитие республики и законы по борьбе с правонарушениями.



— В целом, работа Государственного совета за прошедшие годы была весьма продуктивной, — подытожил президент РТ. — Все это стало возможным благодаря слаженному труду всего депутатского корпуса, активной работе с населением, институтами гражданского общества, плодотворному диалогу с правительством и другими субъектами законодательной инициативы. Позитивно отразилось на работе парламента привлечение экспертных сообществ в целях обеспечения связи с наукой и общественностью. Важно, что на решение актуальных задач была нацелена деятельность всех депутатских объединений.

Перед перерывом слово взял президент Татарстана Рустам Минниханов

VisitTatarstan с турецким акцентом

В перерыве депутаты во главе с председателем и его замами с интересом осматривали «выставку достижений» официального туристического проекта республики VisitTatarstan. На ней был представлен весь спектр продукции, которую, по замыслу авторов проекта, должны раскупать и увозить с собой туристы.

Женщины-депутаты с интересом крутили в руках кожаные сумочки немудреных классических фасонов с национальными аппликациями, рассматривали платья с вышивкой, ахали: «Ой, а у меня такая толстовка уже есть!». Мужчинам представлявшие продукты VisitTatarstan девушки с модельной внешностью кокетливо прикладывали к рубашкам галстуки с рисунком из традиционных «тюльпанов» и убеждали: «Вам идет!». Но мужчины мерить галстуки не спешили, предпочитая фотографироваться с красивыми девушками под сувенирными зонтиками.

Кроме платьев по цене от 6 тысяч рублей и сумок от 12 тысяч, на выставке были представлены зонты, платки, рюкзаки и даже ковры — разумеется, тоже с тюльпанами. И тоже недешевые — как пояснили модели, стоявшие за импровизированными прилавками, цены тут диктовала «эксклюзивность» продукции: орнаменты на одинаковых сумках, по их уверениям, не повторяются, а сатин с сиреневыми тюльпанами для платьев специально для VisitTatarstan выпустили… в Турции.

В перерыве депутаты во главе с председателем и его замами с интересом осматривали «выставку достижений» официального туристического проекта республики VisitTatarstan. Фото Максима Платонова

Референдум вне закона

После перерыва и ухода президента в зале заседаний Госсовета вновь всплыла «мусорная тема»: депутаты рассмотрели ходатайство инициативной группы граждан по поведению референдума о строительстве в Татарстане мусоросжигательного завода. В поддержку инициативы выступил было представитель одной из партий, но его прервал Фарид Мухаметшин:

— Пожалуйста, без политики. — председатель Госсовета дал понять, что не позволит превращать парламентскую трибуну в трибуну для предвыборной агитации.

Депутат Талгат Абдуллин заявил, в свою очередь, что такие решения (о референдуме) — «могут расколоть общество на осколки».

Примирить оппонентов попытался зампредседателя Госсовета Юрий Камалтынов — он дал понять, что некорректно ставить такие вопросы: «Нужно ли собирать отходы?» и «Нужно ли обсуждать это с жителями?».

А точку поставил Фарид Мухаметшин, напомнивший, что на проект мусоросжигательного завода до сих пор «нет положительного заключения экспертов».

В итоге Госсовет большинством голосов признал предложение инициативной группы несоответствующим законодательству.

Во саду ли в огороде голосуют единогласно

Зато депутаты единогласно приняли текст обращения Госсовета РТ к председателю Госдумы Вячеславу Володину по вопросу продления на один год срока, в течение которого садоводческие некоммерческие организации вправе осуществлять добычу подземных вод без получения лицензии на право пользования недрами.

И прицепом единогласно прошел закон РТ об учреждении Дня садовода — в первую субботу сентября. Легкая дискуссия возникла лишь по поводу времени года — депутаты поколебались, не перенести ли праздник на более цветущее время года — весну, но остановились все-таки на том, что урожай считают по осени.

«Всем спасибо, все свободны»

В прощальном выступлении председателя Госсовета Фарида Мухаметшина звучало удовлетворение. Как одно из важных достижений парламента за завершающуюся «пятилетку» он отметил закон о самообложении, который открыл доступ жителям республики к дополнительному бюджетному финансированию в виде возможности получать на каждый вложенный рубль 4 рубля на благоустройство и строительство дорог в городах и районах. И подчеркнул, что в самообложении «никакого нажима нет», дескать, скинулись жители — молодцы, не скинулись — их дело, что не откусили от бюджетного пирога.

Еще одной важной вехой он считает пилотный проект республики по легализации самозанятых. Фото gubdaily.ru

Еще одной важной вехой он считает пилотный проект республики по легализации самозанятых:

— Нам удалось создать комфортные условия для выхода бизнеса из тени.

Вспомнил Фарид Мухаметшин как знаковый и закон об участии граждан в охране общественного порядка, которым Татарстан также обязан нынешнему составу Госсовета. Но тут глава парламента был вынужден посетовать:

— Честно сказать, на улицах города народа с повязкой «дружинник» не прибавилось!

Помянул он и «языковый вопрос» и традиционно отметил, что в данном случае прокуратура не проявила должного понимания, отстаивала не суть, а формальности. С оговоркой, что многонациональное общество «недопустимо раскалывать», Фарид Мухаметшин выразил надежду: «Мы обязательно добьемся, чтобы каждый мог изучать язык своих предков…» и намекнул, что еще неизвестно, как обернется ситуация в будущем:

— Учителя ранимые люди, сколько людей разочаровалось… Вот сейчас перепись [населения] начнется, боюсь, что это еще может обернуться расколом семей.

Председатель Госсовета отметил активное участие разных парламентских фракций в законотворческой деятельности, правда, отпустив при этом шпильку в адрес коммунистов: «Чем меньше [фракция], тем активней». А в заключение поблагодарил за содействие работе татарстанского парламента двух президентов республики — действующего и первого.