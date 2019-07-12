Самообложение и самозанятость: главные достижения пятилетки татарстанского парламента
Как спикер парламента Татарстана пенял прокурорам за непонимание языкового вопроса и провожал депутатов V созыва
Самой мирной за весь период работы Госсовета РТ V созыва с полным правом можно назвать прошедшую накануне 49-ю сессию — последнюю для этого состава депутатского корпуса. Даже острые вопросы парламентарии обсуждали без былого азарта — спорили скорее для проформы. О том, какие законы принял татарстанский парламент под занавес, что на прощание сказал депутатам президент РТ и какое «завещание» Фарид Мухаметшин зачитал в финале заседания — в материале «Реального времени».
Законопроект, который не «горит»
Некоторое разнообразие в ход заседания вскоре после его начала добавил депутат Артем Прокофьев, который попытался внести в повестку дня пункт о законопроекте о выселении из аварийного жилья. Мотивировал он это тем, что рассмотрение внесенной 9 апреля инициативы затягивается, а вопрос о выселении несогласных «аварийщиков» приобретает уже экстренный характер — в зеленодольских «Полукамушках» участились пожары.
— Да, давно этот законопроект поступил, — подтвердил председатель комитета Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев, — но есть регламент… Вопрос касается бюджета. Суть предложения состоит в том, чтобы увеличить в 4,5 раза выплаты… Я, например, не очень понимаю, каким образом это можно сделать.
Кроме того, по его словам, раз речь идет о бюджетных деньгах, то для рассмотрения законопроекта на него требуется представить заключение, подписанное президентом Татарстана, а заключения нет, и вообще «ни одного положительного заключения на этот законопроект не было».
Завершилась дискуссия напоминанием Галеева о новой программе переселения из аварийного жилья, и она предусматривает коммерческую оценку квартир переселенцев, а также предельный размер компенсаций как раз в предлагаемом объеме.
Выразив надежду, что этот законопроект будет рассмотрен новым составом парламентариев, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин поставил вопрос о его рассмотрении здесь и сейчас на голосование. Большинством голосов рассмотрение насущного для аварийщиков вопроса отложили на осень.
Больше наблюдателей — меньше камер
Прокофьев также поднял вопрос о недопустимости отмены видеонаблюдения на избирательных участках, сославшись на слова председателя ЦИК РТ Мидхата Шагиахметова.
— Сейчас видеонаблюдение есть на единых государственных экзаменах, в тех же школах, где проходят выборы, — напомнил депутат. — Но председатель ЦИК говорит, что у нас нет камер…
Он предложил заслушать информацию ЦИК, чтобы «обеспечить прозрачность выборов».
— На все эти вопросы президиум Государственного совета получил ответы от председателя Центральной избирательной комиссии, — парировал Фарид Мухаметшин и сообщил о решении увеличить количество наблюдателей на участках до 20—25 человек. — И это самый правильный подход!
Суда на них нет
Быстро и без лишних дискуссий депутаты проголосовали по ряду вопросов и «закольцевали» первую часть заседания, открывшегося традиционным избранием мировых судей, обсуждением законодательной инициативы Госсовета РТ по внесению в Госдуму проекта федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах РФ».
Цель последнего законопроекта — разгрузить мировых судей, изнемогающих под неподъемным количеством дел, а заодно облегчить татарстанцам доступ к правосудию. Сегодня в РТ 188 судебных участков, и средняя «нагрузка» на один участок, исходя из численности населения, вполне приемлемая — 20,7 тыс. человек. Однако в отдельных районах налицо сильный перекос.
Например, в Советском районе Казани на 12 мировых судей приходится почти 320,7 тыс. человек — по 26,7 тыс. на одного судью. В связи с этим в Госсовете предложили образовать два новых участка в Советском районе Казани, а число мировых судей в РТ увеличить до 190.
«Развитие обеспечили законы экономического блока»
Перед перерывом слово взял президент Татарстана Рустам Минниханов. Он высоко оценил вклад депутатов в социально-экономическое развитие республики, особо выделив принятые парламентом за последние 5 лет документы экономического блока, которые обеспечили развитие республики и законы по борьбе с правонарушениями.
— В целом, работа Государственного совета за прошедшие годы была весьма продуктивной, — подытожил президент РТ. — Все это стало возможным благодаря слаженному труду всего депутатского корпуса, активной работе с населением, институтами гражданского общества, плодотворному диалогу с правительством и другими субъектами законодательной инициативы. Позитивно отразилось на работе парламента привлечение экспертных сообществ в целях обеспечения связи с наукой и общественностью. Важно, что на решение актуальных задач была нацелена деятельность всех депутатских объединений.
VisitTatarstan с турецким акцентом
В перерыве депутаты во главе с председателем и его замами с интересом осматривали «выставку достижений» официального туристического проекта республики VisitTatarstan. На ней был представлен весь спектр продукции, которую, по замыслу авторов проекта, должны раскупать и увозить с собой туристы.
Женщины-депутаты с интересом крутили в руках кожаные сумочки немудреных классических фасонов с национальными аппликациями, рассматривали платья с вышивкой, ахали: «Ой, а у меня такая толстовка уже есть!». Мужчинам представлявшие продукты VisitTatarstan девушки с модельной внешностью кокетливо прикладывали к рубашкам галстуки с рисунком из традиционных «тюльпанов» и убеждали: «Вам идет!». Но мужчины мерить галстуки не спешили, предпочитая фотографироваться с красивыми девушками под сувенирными зонтиками.
Кроме платьев по цене от 6 тысяч рублей и сумок от 12 тысяч, на выставке были представлены зонты, платки, рюкзаки и даже ковры — разумеется, тоже с тюльпанами. И тоже недешевые — как пояснили модели, стоявшие за импровизированными прилавками, цены тут диктовала «эксклюзивность» продукции: орнаменты на одинаковых сумках, по их уверениям, не повторяются, а сатин с сиреневыми тюльпанами для платьев специально для VisitTatarstan выпустили… в Турции.
Референдум вне закона
После перерыва и ухода президента в зале заседаний Госсовета вновь всплыла «мусорная тема»: депутаты рассмотрели ходатайство инициативной группы граждан по поведению референдума о строительстве в Татарстане мусоросжигательного завода. В поддержку инициативы выступил было представитель одной из партий, но его прервал Фарид Мухаметшин:
— Пожалуйста, без политики. — председатель Госсовета дал понять, что не позволит превращать парламентскую трибуну в трибуну для предвыборной агитации.
Депутат Талгат Абдуллин заявил, в свою очередь, что такие решения (о референдуме) — «могут расколоть общество на осколки».
Примирить оппонентов попытался зампредседателя Госсовета Юрий Камалтынов — он дал понять, что некорректно ставить такие вопросы: «Нужно ли собирать отходы?» и «Нужно ли обсуждать это с жителями?».
А точку поставил Фарид Мухаметшин, напомнивший, что на проект мусоросжигательного завода до сих пор «нет положительного заключения экспертов».
В итоге Госсовет большинством голосов признал предложение инициативной группы несоответствующим законодательству.
Во саду ли в огороде голосуют единогласно
Зато депутаты единогласно приняли текст обращения Госсовета РТ к председателю Госдумы Вячеславу Володину по вопросу продления на один год срока, в течение которого садоводческие некоммерческие организации вправе осуществлять добычу подземных вод без получения лицензии на право пользования недрами.
И прицепом единогласно прошел закон РТ об учреждении Дня садовода — в первую субботу сентября. Легкая дискуссия возникла лишь по поводу времени года — депутаты поколебались, не перенести ли праздник на более цветущее время года — весну, но остановились все-таки на том, что урожай считают по осени.
«Всем спасибо, все свободны»
В прощальном выступлении председателя Госсовета Фарида Мухаметшина звучало удовлетворение. Как одно из важных достижений парламента за завершающуюся «пятилетку» он отметил закон о самообложении, который открыл доступ жителям республики к дополнительному бюджетному финансированию в виде возможности получать на каждый вложенный рубль 4 рубля на благоустройство и строительство дорог в городах и районах. И подчеркнул, что в самообложении «никакого нажима нет», дескать, скинулись жители — молодцы, не скинулись — их дело, что не откусили от бюджетного пирога.
Еще одной важной вехой он считает пилотный проект республики по легализации самозанятых:
— Нам удалось создать комфортные условия для выхода бизнеса из тени.
Вспомнил Фарид Мухаметшин как знаковый и закон об участии граждан в охране общественного порядка, которым Татарстан также обязан нынешнему составу Госсовета. Но тут глава парламента был вынужден посетовать:
— Честно сказать, на улицах города народа с повязкой «дружинник» не прибавилось!
Помянул он и «языковый вопрос» и традиционно отметил, что в данном случае прокуратура не проявила должного понимания, отстаивала не суть, а формальности. С оговоркой, что многонациональное общество «недопустимо раскалывать», Фарид Мухаметшин выразил надежду: «Мы обязательно добьемся, чтобы каждый мог изучать язык своих предков…» и намекнул, что еще неизвестно, как обернется ситуация в будущем:
— Учителя ранимые люди, сколько людей разочаровалось… Вот сейчас перепись [населения] начнется, боюсь, что это еще может обернуться расколом семей.
Председатель Госсовета отметил активное участие разных парламентских фракций в законотворческой деятельности, правда, отпустив при этом шпильку в адрес коммунистов: «Чем меньше [фракция], тем активней». А в заключение поблагодарил за содействие работе татарстанского парламента двух президентов республики — действующего и первого.
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