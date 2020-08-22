«Чем сможем — поможем»: AliExpress и «Яндекс. Маркет» поддержали запуск бондовой зоны в Татарстане

Ведущие российские игроки сегмента e-commerce пообещали «посильную» помощь проекту трансграничной электронной торговли Рустама Минниханова

«Мы очень сильно отстаем. Даже в Казахстане уже есть бондовые зоны. И время сегодня — решающий фактор. Если в течение полугода-года мы не сможем по-нормальному запустить бондовую зону, может быть уже поздно», — накануне днем доказывал прибывший в Казань вице-президент Ассоциации дистанционной торговли России Игорь Зубов. Новости о намерении Татарстана заполучить первый в стране проект складских площадей с особым таможенным статусом, как оказалось, вызвал неподдельный интерес участников рынка отечественной электронной торговли. Совместно с татарстанским правительством в эксперименте уже готовы поучаствовать AliExpress, «Яндекс. Маркет», Ozon, iHerb, BoxBerry и DHL. О том, что республике сулит создание особых зон и какими они должны быть для того, чтобы помогать не только покупателям, но и локальному бизнесу, — в репортаже «Реального времени».

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Накануне днем, 21 августа, Татарстан принял «бизнес-миссию» крупнейших федеральных торговых компаний, работающих в Сети, и логистических «гигантов» — в Казани собрался топ-менеджмент «Яндекс. Маркета», BoxBerry, СДЭКа и DHL, национальных филиалов AliExpress, iHerb и еще с десятка мировых игроков сегмента «е-коммерс». Поводом для встречи бизнес-гигантов стало обсуждение перспектив создания системы трансграничной электронной торговли на территории республики, в последние месяцы активно разрабатываемой бизнес-омбудсменом и помощником президента Татарстана Фаридом Абдулганиевым.

Поводом для встречи бизнес-гигантов стало обсуждение перспектив создания системы трансграничной электронной торговли на территории республики, в последние месяцы активно разрабатываемой бизнес-омбудсменом и помощником президента Татарстана Фаридом Абдулганиевым

О планах татарстанского правительства запустить в республике первую в стране экспериментальную свободную экономическую зону, ориентированную на трансграничную интернет-торговлю, стало известно еще в июле. Тогда Рустам Минниханов направил письмо в адрес министра финансов России Антона Силуанова и председателя правительства Михаила Мишустина, предложив обсудить организацию бондовой зоны формата В2В2С. Бондовая зона — складские площади с особым таможенным статусом, благодаря которому продавец освобожден от уплаты таможенных пошлин и налогов во время хранения импортируемых товаров вплоть до момента их приобретения конечным покупателем.

Сейчас организации «бондов» в России мешает отсутствие нормативной базы — законодательства, но, как «Реальное время» писало ранее, в случае разрешения правовых вопросов, такая форма позволит не только значительно увеличить торговый оборот татарстанским предпринимателям и открыть сотни новых рабочих мест, но и приносить бюджету порядка 17 млрд рублей в год.

Прибыв в республику, делегация успела оценить обстановку, осмотрев татарстанские складские комплексы в промпарке «Зеленодольск»: недавно запущенные логистический центр группы компаний OZON, Wildberries и распределительный центр X5 Retail Group, а также возводимую площадку Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. После чего Фарид Абдулганиев собрал открытый «круглый стол» в конференц-зале агентства «Татар-информ».

Фарид Абдулганиев собрал открытый «круглый стол» в конференц-зале агентства «Татар-информ»

«Если в течение года мы не сможем по-нормальному запустить бондовую зону, может быть уже поздно»

В последние пять лет Национальная ассоциация дистанционной торговли России активно пытается «раскачивать» тему трансграничной торговли в стране, однако усилия успехом пока не увенчались, рассказал вице-президент ассоциации Игорь Зубов. На сегодняшний момент Россия все еще отстает от развитых стран, находится в начале развития электронной торговли, фактически страна стоит на 10-м или 11-м месте в мире. Как пояснил эксперт, ключевой вопрос о создании бондовых зон много лет оставался закрытым, до момента знакомства с татарстанским правительством.

— Четыре года назад мы стали активно обсуждать этот проект с различными ведомствами в России, и только полгода назад, когда мы познакомились с представителями правительства Татарстана, этот проект действительно начал набирать обороты, — подчеркнул спикер, обращаясь к Фариду Абдулганиеву. — Мы были приятно удивлены, насколько быстро принимаются решения в Татарстане, насколько быстро коллеги в Татарстане вникают в суть проекта.

В развитом мире бондовые зоны — свершившийся факт, констатировал эксперт. Бондовые зоны с различной спецификой уже есть и активно работают во многих странах. В большинстве европейских стран, в Прибалтике, Скандинавии, Центральной Европе, бондовые зоны больше сфокусированы на транзит. Если россияне заказывают на AliExpress, Joom и eBay, очень часто посылки приходят именно из бондовых зон этих стран. Любопытный кейс три года назад представило правительство Малайзии — небольшого государства с населением в 10 миллионов человек, запустив бондовую зону на экспорт и транзит. При открытии в зоне работало около двух тысяч местных компаний, которые начали продавать на экспорт, а спустя год их стало пять тысяч.

Бондовые зоны с различной спецификой уже есть и активно работают во многих странах. Фото asiainspector.ru

В больших странах, как правило, бондовые зоны ориентированы на импорт — таким «классическим примером» считается Китай. Первые бондовые зоны в КНР запустили шесть лет назад, всего их было семь, а в начале 2020 года было объявлено об открытии еще тридцати. «Регионы Китая выстраиваются в очередь, чтобы открыть у себя бондовую зону», — проиллюстрировал специалист. Общее же их количество за шесть лет составило 105. Изучив опыт «первопроходцев», у России сейчас есть уникальная возможность — объединить в себе бондовые зоны с фокусом и на импорт, и на экспорт, и на транзит, но время поджимает, уверен он.

— Мы пять лет анализируем рынок бондовых зон в мире. Мы понимаем, что мы сейчас очень сильно отстаем от соседних стран. Даже в Казахстане уже есть бондовые зоны с фокусом на трансграничную интернет-торговлю. И время сегодня — решающий фактор. Если в течение полугода-года мы не сможем по-нормальному запустить бондовую зону и выйти на приличные обороты, к сожалению, может быть уже поздно, потому что бондовые зоны уже есть, и они активно развиваются. Но не в России, — резюмировал Зубов.

— Мы находимся на пороге принятия соответствующих решений, на пороге нового витка развития электронной коммерции. Бондовые зоны — это те территории, без создания которых мы фактически тормозим дальнейшее развитие интернет-торговли, — признал в ходе обсуждения Фарид Абдулганиев, напомнив, что уже 24 августа планируется встреча Рустама Минниханова с гендиректором главного оператора трансграничной торговли в стране — «Почты России» — Максимом Акимовым. На ней также будет поставлен вопрос запуска бондовой зоны в республике.

По словам генерального директора российского представительства маркетплейса iHerb Ильи Микина, компания уже давно развивает собственные бондовые склады в Азии

«Бондовые склады — лучшая мировая практика. «Яндекс. Маркет» готов присоединиться к такой работе»

В обсуждении перспектив создания бондовой зоны на территории Татарстана приняли участие топ-менеджеры ведущих российских игроков сегмента e-commerce. За трансграничной торговлей будущее, сошлись во мнении участники дискуссии. С подачи бизнес-омбудсмена республики представители крупнейших отечественных и иностранных маркетплейсов и логистических компаний России пообещали «посильную» помощь проекту.

По словам генерального директора российского представительства маркетплейса iHerb Ильи Микина, компания уже давно развивает собственные бондовые склады в Азии. При открытии первой особой зоны в Южной Корее iHerb «буквально в бою» пережил опыт выработки механизмов регулирования и правил совместно с местными властями. Сейчас зона работает успешно и «бесшовно», появились планы на аналогичный запуск в Китае, заинтересована компания и в российском рынке.

— Я уверен, что строительство бондовых складов в России — это шаг к будущему, к развитию лучшего и потребительского опыта, поскольку контроль за товарами будет осуществляться лучше, но также бондовые склады могут работать и в сторону экспорта. Бондовые склады — шаг к цивилизованной торговле, переход от открытых рынков к упорядоченным супермаркетам. От себя мы можем сказать, что планируем инвестиции в бондовые склады в России и ждем начала данного эксперимента, — заявил Микин.



«Бондовые склады — лучшая мировая практика, это действительно правовой режим, который нужен российскому интернет-ретейлу. Компания «Яндекс. Маркет» готова присоединиться к такой работе», — согласилась Татьяна Бражник

— Бондовые склады — лучшая мировая практика, это действительно правовой режим, который нужен российскому интернет-ретейлу, и я надеюсь, он будет развиваться. <…> Компания «Яндекс. Маркет» готова присоединиться к такой работе — по поиску и подготовке такого проекта, — согласилась старший менеджер отдела по взаимодействию с госорганами «Яндекс. Маркет» Татьяна Бражник.

— Мы в Татарстане с 2016 года, мы одни из первых компаний «е-ком», которые зашли на эту землю, и очень активно здесь развиваемся. Что касается бондовых складов, мы однозначно поддерживаем создание подобной инфраструктуры в России, мы считаем, что это радикально сократит скорость доставки товара до потребителей, а в современном мире это является одним из основных моментов в выборе площадки и товара.<...> Мы готовы к экспериментам, и как только создание бондовых складов подойдет к логической точке, мы обязательно будем в этой истории, — поддержал коллег директор по взаимодействию с органами государственной власти в Ozon Дмитрий Русаков.

Бондовые склады — это не только импорт, но еще и экспорт. И учитывая экономическую ситуацию в мире и в России, когда все стороны заинтересованы в поиске новых форм и каналов торговли, экспорт по каналам электронной торговли — именно тот инструмент, который поможет справиться с тяжелой экономической ситуацией и выстроить правильную логистическую инфраструктуру, подчеркнул в ходе обсуждений глава GR-направления AliExpress Russia Сергей Лебедев. По словам спикера, фокус именно на экспорт необходим российским бондовым складам.

Экспорт по каналам электронной торговли — именно тот инструмент, который поможет справиться с тяжелой экономической ситуацией и выстроить правильную логистическую инфраструктуру, подчеркнул в ходе обсуждений Сергей Лебедев

— Совершенно неудивительно, что именно в Татарстане начнется эксперимент, потому что бондовые склады потребуют еще и очень мощной IT-интеграции всех участников — между поставщиками, операторами бондового склада, магистральными перевозчиками, компаниями, обеспечивающими «первую» и «последнюю милю». Спасибо за инициативу и смелость, — добавил представитель AliExpress Russia.