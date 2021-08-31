«Задача — создать для предпринимателей Татарстана комфортные условия для выхода на рынок e-commerce»

В республике пройдут семинары для МСП о маркетплейсах — очередной шаг властей и бизнес-омбудсмена по развитию онлайн-торговли

В сентябре в городах Татарстана при участии института бизнес-омбудсмена республики Фарида Абдулганиева пройдут образовательные семинары для предпринимателей, посвященные актуальной теме электронной коммерции (eCom). Стартует проект с Зеленодольска, где 2 сентября состоится семинар «Интернет-торговля как будущее предпринимателей». В Елабуге аналогичная встреча пройдет 3 сентября, а следующие семинары состоятся в Казани (6 сентября) и Лаишево (8 сентября). Газета «Реальное время» узнала, как и чему будут учить предпринимателей, и на какой эффект рассчитывают организаторы осеннего бизнес-марафона. Подробнее о том, как пандемия и бум онлайн-торговли привели к запуску проекта «Маркетплейс.Легко», а Татарстан вернул себе торговое лидерство, сравнимое по значимости с древней Булгарией, старой Казанской Ярмаркой и влиянием татарских купцов.



Кто будет главным спикером семинаров о маркетплейсах



Задачей серии семинаров станет — показать бизнесу возможности продажи его продукции или оказания услуг через интернет. Производителям, почти всегда желающим расширить свой рынок сбыта, и тем самым увеличить объем продаж, расскажут о том, как это сделать в «неаналоговой форме», выйдя на маркетплейсы.

Специалисты поделятся российским и международным опытом работы на таких площадках. Одним из спикеров выступит ведущий эксперт России по e-commerce Юлиана Гордон, которая работает в онлайн-торговле с 2005 года в таких компаниях как OZON, PayPal, Leroy Merlin, Мегафон, S7 Airlines, Билайн, МТС, AIZEL по линии как раз электронной коммерции. Впоследствии основала школу электронной коммерции iWENGO и платформы для запуска маркетплейсов LENNUF. Сегодня она возглавляет Экспертный совет Центра электронной торговли РТ и является участником рабочей группы при Минпромторге РФ по развитию стратегии отрасли электронной торговли.

На лекциях, посвященных интернет-коммерции, предпринимателям расскажут, как она работает, какие возможности может дать татарстанскому бизнесу, и что собственно необходимо, чтобы начать успешно продавать свои продукты или услуги через онлайн-платформы. Тем более, что сегодня уже 57 миллионов покупателей в России и 2 миллиарда человек в мире покупают товары в интернете.

На лекциях, посвященных интернет-коммерции, предпринимателям расскажут, как она работает, какие возможности может дать татарстанскому бизнесу. Фото: Максим Платонов

Онлайн-торговля, бывшая экзотическим инструментом в России еще не так давно, постепенно вытесняет «аналоговую». Одну из лекций о том, что главный драйвер рынка — это логистика, проведет спикер Елена Салытова, директор СДЭК на территории Татарстана, Чувашии, Марий Эл. Эта курьерская компания — российский оператор экспресс-доставки документов и грузов, основанная еще в 2000 году как помощник в доставке товаров Интернет-магазина Korzina.ru по Сибирскому Федеральному округу. Однако если сам интернет-проект в итоге закрылся, то вспомогательный тогда логистический оператор превратился в федерального игрока.

Наконец, предпринимателям расскажут о так называемых «маркетплейсах», где свои товары продают уже 150 тысяч российских предпринимателей. О том, что собственно это такое, как они работают, и что необходимо прежде всего, чтобы стать участниками торговли на маркетплейсах, тем самым увеличив продажи через интернет (для участия в семинаре достаточно зарегистрироваться на этом сайте).

По окончании семинаров его участников выдадут сертификаты, участие бесплатное.

Как пандемия и онлайн-торговля помогли запуску проекта «Маркетплейс.Легко»

Семинары организовали при поддержке Центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко», который открылся в феврале этого года перед очередной волной пандемии, что привела к бурному росту онлайн-торговли. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок e-commerce в Татарстане ежегодно прирастает минимум на 30%. По итогам 2020-го его оборот составил 67 млрд рублей, а доля онлайна в общем объеме ретейла уже достигла 7% (годом ранее было 5%).

К концу 2020 года число татарстанских компаний на площадках Wildberries и Ozon выросло на 60% — у Wildberries до 828, у Ozon — более 500. Всего же за прошлый год число продавцов на маркетплейсах увеличилось в 10 раз — до 5 тысяч. При этом по разным оценкам, более 12 тыс. предприятий республики имеют высокий потенциал для торговли через маркетплейсы. ЦЭТ сегодня фактически взял на себя функции администрирования рынка интернет-торговли региона. С его помощью правительство республики, Минпромторг РТ и институт бизнес-омбудсмена планируют наращивать товарооборот татарстанских предпринимателей на федеральном интернет-рынке. Основные компетенции Центра сосредоточились в области электронной коммерции, в частности, на торговле на маркетплейсах.

— Правительство Татарстана прилагает большие усилия по формированию инфраструктуры логистических центров, привлечению в республику ведущих российских и мировых маркетплейсов, обучению работе с ними. Наша главная задача — создать для татарстанских предпринимателей комфортные условия для выхода на быстрорастущий рынок электронной торговли, который становится одним из основных рынков сбыта. А ведь именно сбыт является главным фактором успеха любого бизнеса. Бесплатные выездные учебно-практические мероприятия, которые проводятся специалистами Центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко» в различных муниципальных районах Татарстана, оказались очень востребованы среди предпринимателей, которые начинают понимать, какие конкурентные преимущества им дает электронная торговля. Главное — не упустить время и успеть воспользоваться благоприятной ситуацией, — рассказал «Реальному времени» уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей — помощник президента РТ Фарид Абдулганиев.

Как в разгар пандемии запускали ЦЭТ

Открывая ЦЭТ в феврале этого года татарстанский бизнес-омбудсмен обращал внимание на то, что трансформация торговли значительно ускорилась с началом пандемии, сделав электронную коммерцию для предпринимателей основным каналом для реализации собственной продукции. А так как в Татарстане уже построены и расширяются логистические распределительные центры крупнейших маркетплейсов, это и привело к запуску центра «Маркетплейс. Легко».

Уже в марте опыт первого в стране ЦЭТ начали изучать в регионах России — тоже онлайн, первой опыт переняла Омская область. В июне в Экспертный совет при центре вошел директор по международному сотрудничеству Wildberries Алексей Духанин, что было совершенно естественно. В 2020 году в индустриальном парке «Зеленодольск» заработал крупнейший логистический центр этой компании за пределами Московского региона площадью 100 тысяч кв.м. А за первые пять месяцев 2021 года количество татарстанских предпринимателей на Wildberries выросло в 2,4 раза — до 2976. Объем продаж татарстанских поставщиков за этот период превысил 1,5 млрд руб. Позднее технологическим партнером ЦЭТ стал и интернет-магазин Ozon, логистический терминал которого строится тоже в Зеленодольске на площади в 38 тыс.кв.м.

Как сообщается на сайте самого «Маркетплейс.Легко», в ближайшие 3 года онлайн-торговля прирастет на 4,4 трлн рублей. За прошлый год на онлайн-рынок пришло 10 млн покупателей России, сам рынок вырос на 45%, доля онлайн-покупателей за шесть лет утроилась, на 32% выросла и доля покупателей российских интернет-магазинов.

А за первые пять месяцев 2021 года количество татарстанских предпринимателей на Wildberries выросло в 2,4 раза — до 2976. Фото: Максим Платонов

В марте этого года перед созданным Центром электронной торговли президент Татарстана Рустам Минниханов и правительство республики поставили задачу — довести до первой онлайн-продажи 700 татарстанских компаний. Сейчас по объемам е-commerce республика занимает 1-е место в ПФО и 2-е место в России после Москвы и Московской области. На это должны сработать и осенние семинары. Отметим, что к июню 2021 года более 1100 предпринимателей прошли обучающие семинары ЦЭТ «Маркетплейс.Легко». К тому моменту тренинги уже прошли в Бавлинском и Кукморском районах, а также в Казани, Нижнекамске и Альметьевске. Организовывали лекции в Набережных Челнах и Бугульме.

Трехчасовой «интенсив» поможет масштабировать бизнес

— В каждом семинаре мы раскрываем тему так называемой трехатомной бизнес-модели по выстраиванию собственного управляемого канала продаж на маркетплейсах и в целом электронных площадках. Наиболее часто у предпринимателей возникают вопросы, связанные с инфраструктурой eCom: как создать цифровой контент, упаковывать товар и где его хранить, как продвигать и организовывать логистику — все это ключевые бизнес-процессы организации продаж, — пояснила Юлиана Гордон.

По ее словам, за три часа интенсива тренинга запускается так называемый «двигательный механизм», который помогает предпринимателям взглянуть на развитие бизнеса по-новому — дальше изучать рынок, обратиться в «Маркетплейс.Легко» и масштабировать свое дело за счет онлайн-торговли. Это уникальный для регионов опыт — системно подходить к образованию в электронной коммерции, отметила Юлиана Гордон.

К слову, на днях в инстаграмме Рустама Минниханова появился видеоролик по темам предстоящих семинаров. В нем говорится, что Волжская Булгария, наследником которой является Татарстан, находилась на пересечении важнейших торговых путей. Узловая и древнейшая Казанская Ярмарка известна еще с XIII века. А Елабугу не зря до сих пор называют купеческим городом — ее хлебный рынок был важнейшим торговым центром Прикамья. Татарские же купцы важную роль играли на всех ярмарках Поволжья. Как указано в ролике, 2021 год — стал переломным в развитии интернет-торговли, а Татарстан вновь стал играть важную торговую роль, но теперь уже как точка роста электронной торговли (о первенстве республики в этом вопросе, к слову, говорят представители крупнейших онлайн-площадок). Уже 10 тысяч предпринимателей республики «добились успеха онлайн». Ролик призывает остальных предпринимателей Зеленодольска, Елабуги, Лаишево, Казани пройти обучение, организованное центром «Маркетплейс.Легко», и тоже начать продавать товары и услуги онлайн.