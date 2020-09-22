Татарстан стал 14-м регионом России, где был подписан регуляторный контракт в газовой сфере

Новый механизм направлен на целевое развитие системы транспортировки и распределения природного газа в российских регионах

Фото: Максим Платонов

В Казани состоялась научно-практическая конференция «Биржевая торговля в нефтегазовой отрасли». Организованная татарстанским УФАС России, она собрала заинтересованных участников — представителей регионального Управления антимонопольной службы России, тарифного комитета РТ, Минпромторга республики, крупных потребителей природного газа, нефтедобывающих и нефтегазоперерабатывающих компаний, генерирующих компаний. На конференцию прибыл статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский. В рамках конференции состоялось подписание регуляторного контракта. Подробности — в материале «Реального времени».

Андрей Цариковский: «Мы достаточно редко подписываем регуляторные контракты»

Коротким по времени, но крайне насыщенным на события и плодотворным назвал свой визит в Татарстан статс-секретарь — заместитель ФАС России Андрей Цариковский. Утром он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, которого поздравил с успешным завершением выборной кампании и новым избранием на столь ответственный пост.

В первой половине дня Андрей Цариковский был принят президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Фото: tatarstan.ru

Позже в здании кабинета министров РТ в присутствии премьер-министра Татарстана Алексея Песошина и заместителя генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслана Гиззатуллина состоялось подписание регуляторного контракта в газовой сфере. Свои подписи под документом поставили замруководителя ФАС РФ Андрей Цариковский, вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров и гендиректор ООО «Газотранспортная компания» Валерий Сазанов.

Подписание регуляторного контракта в газовой сфере состоялось в Доме правительства РТ. Фото: tatarstan.ru

Позже Алексей Песошин и Андрей Цариковский приняли участие в научно-практической конференции. А в перерыве замруководителя ФАС России нашел время, чтобы пообщаться с журналистами.

— Татарстан стал 14-м по счету российским регионом, где был подписан регуляторный контракт. Мы достаточно редко подписываем регуляторные контракты, и только после очень большой проработки. Подписание состоится только в тех случаях, когда мы четко видим, что эти деньги пойдут на конкретное развитие сетей — конкретное развитие газоснабжения на территории этого субъекта, — подчеркнул Цариковский важность состоявшегося события.

Андрей Цариковский: «Татарстан стал 14-м регионом в России, где был подписан регуляторный контракт». Фото: Максим Платонов

Регуляторный контракт — механизм развития инфраструктуры

За разъяснением необходимости и сути действия регуляторного контракта «Реальное время» обратилось к непосредственным участникам подписания — заместителю генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслану Гиззатуллину и генеральному директору ООО «Газотранспортная компания» Валерию Сазанову.

— Регуляторный контракт в сфере газоснабжения — механизм, который позволяет обеспечить развитие инфраструктуры: газификацию. В рамках действующего законодательства РФ у нас есть несколько механизмов, позволяющих осуществлять газификацию потребителей. С учетом четко поставленной руководством страны задачи по ускоренной газификации мы должны использовать все предусмотренные государством инструменты. Регуляторный контракт позволяет целевым образом направлять средства на конкретные проекты, обеспечить их окупаемость и возврат инвестиций инвесторам. При этом не возлагать дополнительное бремя на самих потребителей, особенно на население, — отметил Руслан Гиззатуллин.

Руслан Гиззатуллин: «Регуляторный контракт позволяет обеспечить развитие газоснабжающей инфраструктуры без повышения тарифной нагрузки на потребителей». Фото: Максим Платонов

Он также пояснил, что механизм установления специальных надбавок к тарифам на газ для конечного потребителя является одним из основных механизмов, используемых на территории РТ для газификации потребителей и населения. Однако данный механизм достаточно сложно применим, когда требуется строительство крупных распределительных сетей с большой пропускной способностью в миллиарды кубических метров в год и большой протяженностью. Именно такие сети, как правило, требуются для газификации или повышения надежности газоснабжения крупных промышленных предприятий.

— Если просто формировать спецнадбавку к тарифу для строительства таких распределительных сетей большой пропускной способности, требующих больших затрат на строительство, то это может лечь дополнительным бременем на население и прочих потребителей. Но задача стоит прямо противоположная: сдержать рост тарифов для населения, но при этом обеспечить рост газификации и потребления газа в регионах России. Эффективным инструментом решения вопроса оказался регуляторный контракт. В рамках контракта газотранспортной компанией приняты обязательства по строительству газопровода пропускной способностью до 4 млрд кубов. Кроме того, у «Газотранспортной компании» есть обязательства — обеспечение беспрепятственного доступа для снабжения природным газом подключаемых к этому газопроводу промышленных предприятий. У «Газпрома» есть обязательства о предоставлении объемов газа, в том числе биржевых, для его транспортировки потребителям, подключаемым к данному газопроводу, и, соответственно, у ФАС России — обязательства о формировании тарифных решений, которые позволяют все это реализовать, — объяснил доступным языком механизм действия подписанного контракта Гиззатуллин.

Валерий Сазанов: «Мы создаем независимую газотранспортную сеть, подключенную к системе «Газпрома». Фото: Максим Платонов

— Этот контракт позволяет нам участвовать в решении проблемы увеличения потребления природного газа на территории Республики Татарстан и в Российской Федерации в целом. Мы создаем сети, которые помогают в рамках региона решать вопросы с беспрерывным обеспечением природным газом новых вводимых производственных мощностей, с повышением надежности объектов газоснабжения, — подчеркнул Валерий Сазанов.

Алексей Савельчев: «Биржевую торговлю нефтью нужно рассматривать в привязке к рынкам газа и сырья для нефтехимии»

Насыщенной получилась и повестка научно-практической конференции. Так, заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Алексей Савельчев в своем выступлении на пленарной части форума отметил необходимость перекрестного развития инструментов российских товарно-сырьевых бирж. В частности, он высказал мнение, что для большей эффективности и сбалансированности следует рассматривать биржевую торговлю нефтью в привязке к активно развивающемуся и в топливном, и в сырьевом секторе газовому сегменту. Кроме того, уверен замминистра, эти финансовые инструменты было бы правильным увязывать также с другими рынками, а именно рынками топлива и сырья для нефтегазохимии.

Алексей Савельчев: «Необходима увязка инструментов товарно-сырьевых бирж со смежными рынками» Фото: Максим Платонов

Свои предложения нашлись и у генерирующей компании Группы ТАИФ. Генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев отметил, что возглавляемая им компания на протяжении уже более пяти лет является одним из крупных игроков газовых биржевых торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. За это время ТГК-16 выкуплены 7% от всего объема реализованного через торги природного газа. Являясь еще и активным членом биржевого комитета при ФАС России, генерирующая компания выступила с рядом предложений по увеличению ликвидности биржевых торгов.

Так, ТГК-16 было предложено снизить объем лота в инструменте приобретения газа «на сутки вперед» и «на нерабочий день» с нынешних 10 тыс. кубических метров до 1 тыс. кубометров. Это позволит и повысить реализацию, и сократит объем невыборки, что выгодно и покупателям, и продавцам. Кроме того, компания предлагает рассмотреть возможность в полтора раза снизить дисконт на несбалансированный объем природного газа. И крайне востребованным, по мнению генерирующей компании, был бы инструмент, позволяющий приобретать природный газ на несколько месяцев вперед.

Эдуард Галеев: «Предложения ТГК-16 по увеличению ликвидности биржевых торгов природным газом сейчас рассматриваются в ФАС и правительстве РФ». Фото: Максим Платонов

— Надеемся, что будет запущена коммерческая балансировка биржевого газа, что позволит перепродавать невыбранные объемы газа. Это даст возможность повысить объемы закупок биржевого газа, а при его невыкупе — позволит избежать штрафов. Наши предложения сейчас рассматриваются и ФАС, и правительством России, надеемся, что они будут реализованы, — отметил в своем выступлении Эдуард Галеев.

В рамках сессий, продолживших научно-практическую конференцию, ее участники также обсудили такие темы, как «Современные тенденции в поисках, разведке и разработке нефти и газа», «Современные тренды в нефтегазовой геологии» и «Способы повышения эффективности добычи трудноизвлекаемых запасов».