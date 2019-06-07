Лучший для бизнеса: Татарстан возглавил рейтинг регионов по инвестклимату, уступив только Москве

Республика вернула себе лидирующую позицию, которую занимала три года подряд до 2018 года

С третьего на второе место поднялся Татарстан в национальном рейтинге 2019 года по состоянию инвестиционного климата. Таким образом, республика опередила по этому показателю все российские регионы, не считая Москвы, занявшей первое место. На третьем — Тюменская область. О том, как республике удалось вернуть лидерство, — подробнее в материале «Реального времени».



«Высокая оценка»



Татарстан вновь в лидерах национального рейтинга по инвестклимату в регионах — республику опередила только Москва. Данные были представлены сегодня на Петербургском международном экономическом форуме на сессии Агентства стратегических инициатив. Татарстан три года подряд возглавлял рейтинг АСИ, пока в прошлом году не спустился на третье место, и вот теперь возвращает себе лидерство.

За год республика разработала и приступила к внедрению новых практик и инструментов развития предпринимательства. Некоторые были отмечены президентом РТ в ходе выступления на сессии АСИ, посвященной презентации результатов национального рейтинга. Как глава одного из регионов-лидеров, Рустам Минниханов выступает на ней ежегодно. Президент отметил проект по взаимодействию предпринимательства и надзорных органов «Проверенный бизнес», созданный совместно с прокуратурой Татарстана, комплекс по продвижению товаров малого бизнеса — биржевую площадку Агентства по госзаказу РТ, единое окно финансовых институтов «Мой бизнес».

Тем временем первая десятка лидеров рейтинга в этом году выглядит следующим образом: на первом месте впервые Москва, на втором — Татарстан, на третьем — Тюменская область, на четвертом — Калужская, на пятом — Санкт-Петербург, далее — Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская, Ульяновская области.

Данные были представлены сегодня на Петербургском международном экономическом форуме на сессии Агентства стратегических инициатив. Фото tatarstan.ru

Сергей Собянин, мэр Москвы, выступая на сессии АСИ, заметил, что на первый план в создании благоприятных условий для бизнеса выходит комфортная городская среда: «Бизнес идет за людьми, а люди идут туда, где им комфортно. Если раньше мы считали, что это вторично для бизнеса, теперь уверены — это самое главное». Говоря о лидерстве Первопрестольной, скромно заявил: «Что-то сделать, чтобы выйти на первое место, — невозможно, это огромный механизм!»



— Смотрим на лидеров по каждой позиции и ставим задачу, чтобы мы были не хуже, — также прокомментировал результаты рейтинга Рустам Минниханов и поздравил Собянина. — У нас за 1,5 года более 90 тыс. обращений было от бизнеса. Мы с ними работаем. Предприниматель должен найти рынок. Для этого у нас есть биржевая площадка, где мы и семинары проводим: куда и как бизнес может идти. Наконец, важен доступ к финансам: у нас есть «единое окно».

Отдельно президент Татарстана отметил важность подготовки персонала — представителей рабочих профессий, напомнив, что в Татарстане действует 31 ресурсный центр.

Президент Татарстана поблагодарил АСИ и экспертное сообщество за постоянное взаимодействие с республикой и положительную оценку работы по улучшению инвестиционной привлекательности региона.

В заключение Рустам Минниханов пригласил всех присутствовавших в Казань на Международный чемпионат WorldSkills в августе.

Напомним, год назад рейтинг возглавила, поднявшись аж на пять позиций, Тюменская область, экс-глава которой Владимир Якушев был назначен федеральным министром по строительству и ЖКХ. Москва тогда переместилась с третьего на второе место, а Татарстан впервые с 2015 года уступил место лидера, замкнув тройку призеров.



«Попасть в этом году в топ-20 было сложно»

В топ-20 рейтинга АСИ вернулся и Башкортостан (заняв 16-е место). Организаторы отметили высокую конкуренцию между регионами в ходе оценки инвестиционного климата в этом году:

— Попасть в этом году в топ-20 было сложно. У нас новый лидер рейтинга. В первую десятку при этом попал один новый регион. Мы посчитали, что те регионы, которые сегодня у нас оказались за пределами топ-20, в 2018 году оказались бы в топ-10 лучших, — сообщила на сессии гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

По ее словам, существует строгая корреляция между результатами рейтинга и объемом инвестиций в тот или иной регион. Так, в регионах, вошедших в первую десятку, объем инвестиций превысил на 10% среднероссийские показатели.



Инвестиции в топ-10 превысили среднероссийские на 10%. Наибольшую динамику показали Якутия, Нижегородская область, Башкортостан, Крым.

Модератор Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково», похвалил Татарстан, заявив, что это самый стабильный регион в рейтинге:

— Самым успешным в Татарстане является эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса и защищенность бизнеса, — заявил он.

«Высокая оценка — показатель нашей планомерной работы по всем приоритетным направлениям развития предпринимательства. Результаты данной работы демонстрируют положительную динамику по всем ключевым направлениям», — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. Фото tatarstan.ru

«Ставим задачу, чтобы мы были не хуже»



Национальный рейтинг инвестклимата в регионах составляют в шестой раз. Ранжировать субъекты страны по этому показателю еще в 2013 году поручил АСИ Владимир Путин. В первый год работы эксперты агентства проанализировали ситуацию по инвестиционной привлекательности в 21 регионе, сейчас рейтинг охватывает все 85. Главная цель — оценить усилия местных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса в регионе. Инвестиционный климат в субъектах исследуют по четырем направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы» и «Поддержка малого бизнеса».

— Татарстан стал лучшим среди регионов России по инвестиционному климату. Эта высокая оценка — показатель нашей планомерной работы по всем приоритетным направлениям развития предпринимательства. Результаты данной работы демонстрируют положительную динамику по всем ключевым направлениям: в работе по обеспечению лучших условий для наших предпринимателей, инвесторов, всех субъектов предпринимательской деятельности республики. Будем стремиться не только сохранять высокий уровень инвестиционной привлекательности республики, но и делиться лучшими практиками с другими регионами, — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.



Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области, отметил, что в его регионе власти стали больше работать с бизнесом, создали Дом предпринимателей, «одно из самых помпезных зданий, чтобы бизнесмен понимал, что с ним считаются. Это агентство [АСИ] всем помогает. И, во-вторых, освоили площадку ТПП, у нас идет системная работа с предпринимателями».

Дмитрий Азаров, глава Самарской области, которая стала одним из лидеров по темпам роста в рейтинге, так пояснил успехи региона: «Причины роста? Два года назад мы занимали 85-е место. 24-место в этом году. Работу над ошибками сделали. Обновили инвестиционный совет. Отдельно уделили внимание регуляторам. В прошлом году рост внебюджетных инвестиций составил 5,9%. Агентство Moody's повысило рейтинг со стабильного на инвестиционный».

Сергей Афанасьев, Василя Ширшова