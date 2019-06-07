Лучший для бизнеса: Татарстан возглавил рейтинг регионов по инвестклимату, уступив только Москве
Республика вернула себе лидирующую позицию, которую занимала три года подряд до 2018 года
С третьего на второе место поднялся Татарстан в национальном рейтинге 2019 года по состоянию инвестиционного климата. Таким образом, республика опередила по этому показателю все российские регионы, не считая Москвы, занявшей первое место. На третьем — Тюменская область. О том, как республике удалось вернуть лидерство, — подробнее в материале «Реального времени».
«Высокая оценка»
Татарстан вновь в лидерах национального рейтинга по инвестклимату в регионах — республику опередила только Москва. Данные были представлены сегодня на Петербургском международном экономическом форуме на сессии Агентства стратегических инициатив. Татарстан три года подряд возглавлял рейтинг АСИ, пока в прошлом году не спустился на третье место, и вот теперь возвращает себе лидерство.
За год республика разработала и приступила к внедрению новых практик и инструментов развития предпринимательства. Некоторые были отмечены президентом РТ в ходе выступления на сессии АСИ, посвященной презентации результатов национального рейтинга. Как глава одного из регионов-лидеров, Рустам Минниханов выступает на ней ежегодно. Президент отметил проект по взаимодействию предпринимательства и надзорных органов «Проверенный бизнес», созданный совместно с прокуратурой Татарстана, комплекс по продвижению товаров малого бизнеса — биржевую площадку Агентства по госзаказу РТ, единое окно финансовых институтов «Мой бизнес».
Тем временем первая десятка лидеров рейтинга в этом году выглядит следующим образом: на первом месте впервые Москва, на втором — Татарстан, на третьем — Тюменская область, на четвертом — Калужская, на пятом — Санкт-Петербург, далее — Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская, Ульяновская области.
Сергей Собянин, мэр Москвы, выступая на сессии АСИ, заметил, что на первый план в создании благоприятных условий для бизнеса выходит комфортная городская среда: «Бизнес идет за людьми, а люди идут туда, где им комфортно. Если раньше мы считали, что это вторично для бизнеса, теперь уверены — это самое главное». Говоря о лидерстве Первопрестольной, скромно заявил: «Что-то сделать, чтобы выйти на первое место, — невозможно, это огромный механизм!»
— Смотрим на лидеров по каждой позиции и ставим задачу, чтобы мы были не хуже, — также прокомментировал результаты рейтинга Рустам Минниханов и поздравил Собянина. — У нас за 1,5 года более 90 тыс. обращений было от бизнеса. Мы с ними работаем. Предприниматель должен найти рынок. Для этого у нас есть биржевая площадка, где мы и семинары проводим: куда и как бизнес может идти. Наконец, важен доступ к финансам: у нас есть «единое окно».
Отдельно президент Татарстана отметил важность подготовки персонала — представителей рабочих профессий, напомнив, что в Татарстане действует 31 ресурсный центр.
Президент Татарстана поблагодарил АСИ и экспертное сообщество за постоянное взаимодействие с республикой и положительную оценку работы по улучшению инвестиционной привлекательности региона.
В заключение Рустам Минниханов пригласил всех присутствовавших в Казань на Международный чемпионат WorldSkills в августе.
Напомним, год назад рейтинг возглавила, поднявшись аж на пять позиций, Тюменская область, экс-глава которой Владимир Якушев был назначен федеральным министром по строительству и ЖКХ. Москва тогда переместилась с третьего на второе место, а Татарстан впервые с 2015 года уступил место лидера, замкнув тройку призеров.
«Попасть в этом году в топ-20 было сложно»
В топ-20 рейтинга АСИ вернулся и Башкортостан (заняв 16-е место). Организаторы отметили высокую конкуренцию между регионами в ходе оценки инвестиционного климата в этом году:
— Попасть в этом году в топ-20 было сложно. У нас новый лидер рейтинга. В первую десятку при этом попал один новый регион. Мы посчитали, что те регионы, которые сегодня у нас оказались за пределами топ-20, в 2018 году оказались бы в топ-10 лучших, — сообщила на сессии гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
По ее словам, существует строгая корреляция между результатами рейтинга и объемом инвестиций в тот или иной регион. Так, в регионах, вошедших в первую десятку, объем инвестиций превысил на 10% среднероссийские показатели.
Инвестиции в топ-10 превысили среднероссийские на 10%. Наибольшую динамику показали Якутия, Нижегородская область, Башкортостан, Крым.
Модератор Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково», похвалил Татарстан, заявив, что это самый стабильный регион в рейтинге:
— Самым успешным в Татарстане является эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса и защищенность бизнеса, — заявил он.
«Ставим задачу, чтобы мы были не хуже»
Национальный рейтинг инвестклимата в регионах составляют в шестой раз. Ранжировать субъекты страны по этому показателю еще в 2013 году поручил АСИ Владимир Путин. В первый год работы эксперты агентства проанализировали ситуацию по инвестиционной привлекательности в 21 регионе, сейчас рейтинг охватывает все 85. Главная цель — оценить усилия местных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса в регионе. Инвестиционный климат в субъектах исследуют по четырем направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы» и «Поддержка малого бизнеса».
— Татарстан стал лучшим среди регионов России по инвестиционному климату. Эта высокая оценка — показатель нашей планомерной работы по всем приоритетным направлениям развития предпринимательства. Результаты данной работы демонстрируют положительную динамику по всем ключевым направлениям: в работе по обеспечению лучших условий для наших предпринимателей, инвесторов, всех субъектов предпринимательской деятельности республики. Будем стремиться не только сохранять высокий уровень инвестиционной привлекательности республики, но и делиться лучшими практиками с другими регионами, — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.
Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области, отметил, что в его регионе власти стали больше работать с бизнесом, создали Дом предпринимателей, «одно из самых помпезных зданий, чтобы бизнесмен понимал, что с ним считаются. Это агентство [АСИ] всем помогает. И, во-вторых, освоили площадку ТПП, у нас идет системная работа с предпринимателями».
Дмитрий Азаров, глава Самарской области, которая стала одним из лидеров по темпам роста в рейтинге, так пояснил успехи региона: «Причины роста? Два года назад мы занимали 85-е место. 24-место в этом году. Работу над ошибками сделали. Обновили инвестиционный совет. Отдельно уделили внимание регуляторам. В прошлом году рост внебюджетных инвестиций составил 5,9%. Агентство Moody's повысило рейтинг со стабильного на инвестиционный».
Справка
В ноябре 2013 года президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив разработать Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата российских регионов. Цель — способствовать формированию равномерно благоприятного инвестиционного климата во всех субъектах страны.
Экспертное жюри оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Считается, что его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
В целях формирования Национального рейтинга регионы анализируются по 44 показателям в четырех направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.
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