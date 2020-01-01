Как прошло десятилетие: 2010-й

Ключевые события года в России и мире

Десять дней — с 1-го по 10-е января — «Реальное время» будет вспоминать ключевые события каждого из годов второго десятилетия XXI века. Сегодня — 2010 год, который прошел достаточно спокойно, если не считать беспрецедентной засухи, летней жары в России и смога от горящих торфяников в Москве. Нефть была еще относительно дорогая, Россия, Белоруссия и Казахстан образовали Таможенный союз, в Ираке официально закончилась американская военная операция. Из скандалов запомнились отправка в отставку Юрия Лужкова и явление народу шпионки Анны Чапман, а извержение Эйяфьятлайокюдля стало лидером в рейтинге происшествий. В Татарстане же началась эпоха Минниханова — лидер Татарстана был назначен Дмитрием Медведевым на первый пятилетний президентский срок.

Таможенный союз



Суть союза, де-юре образованного 1 января 2010 года, состоит в том, что страны-участницы — Россия, Белоруссия и Казахстан — торгуют между собой без пошлин, а при торговле с третьими странами применяют единые таможенные тарифы. Транспортный контроль на границе между странами отменяется и переносится на внешний контур границ ТС. Граждане стран-участниц освобождаются от таможенного контроля. При экспорте товаров применяется нулевая ставка НДС, при импорте из Белоруссии или Казахстана взимаются НДС и акцизы. Трудовым мигрантам, которые приезжают в Россию работать из стран ТС, не нужен патент на работу в РФ: в трудовых правах они уравнены с гражданами России.

В 2014 году к ТС присоединилась Армения, а в 2015-м — Киргизия. Немного экзотики: вступление в союз обсуждалось еще в Тунисе и Сирии, но это было в 2013 году.

Именно благодаря ТС Белоруссия стала одним из крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов в Россию начиная с 2014 года: знаменитые «белорусские креветки» не смогли бы «вырасти» в лесных озерах под Минском, если бы не тепличные таможенные условия торговли между странами. Когда правила разрабатывались, никто не мог предусмотреть этой ситуации, и белорусский бизнес сориентировался мгновенно. В итоге Россия в ноябре 2014 года запретила почти весь импорт белорусского мяса и дополнительно ужесточила контроль на границе Таможенного союза.

Внутри ТС, конечно же, были свои конфликты. Однако он работает до сих пор и изрядно облегчает торговые и трудовые взаимоотношения между странами-участницами. Фото kremlin.ru

Так что внутри ТС, конечно же, были свои конфликты. Однако он работает до сих пор и изрядно облегчает торговые и трудовые взаимоотношения между странами-участницами.

Рустам Минниханов вступил в должность президента Татарстана

25 марта 2010 года Татарстан продемонстрировал принцип преемственности власти в действии. Двумя месяцами ранее Минтимер Шаймиев, который был бессменным президентом республики с 1991 года, попросил президента России Дмитрия Медведева не рассматривать вопрос о продлении его полномочий. 27 января Медведев внес на рассмотрение Госсовета кандидатуру Рустама Минниханова, и 4 марта Госсовет Татарстана единогласно наделил последнего полномочиями президента. Выборов губернаторов тогда в России еще не существовало.

Новый глава региона принес присягу 25 марта, когда истекли полномочия Минтимера Шаймиева. В 2015 году на прямых выборах президента РТ Минниханов получил более 94% голосов. Республика продолжила развиваться по прежнему курсу, и здесь по-прежнему же отсутствует политическая турбулентность, а президент Татарстана занимает одно из лидирующих мест в общероссийском рейтинге губернаторов «Индекс власти» от «Давыдов.Индекс».

Новый глава региона принес присягу 25 марта. Фото tatarstan.ru

Начало работы первого кириллического домена

Выделить России кириллический домен верхнего уровня было решено на конференции ICANN в 2008 году. 12 мая заработали первые в интернете кириллические имена сайтов: президент.рф и правительство.рф. Первым доменом верхнего уровня на кириллице стал .рф. Было выбрано именно это имя (а, например, не .ру), чтобы в адресе содержалась кириллическая буква.

Большинство сайтов этого домена «отзеркаливают» свои латинские адреса на доменах .ru и .com. Многие зарегистрированные на .рф, автоматически переадресовывают пользователя на латинские домены. И в целом интерес к доменной зоне .рф не самый большой: он устойчиво снижался с 2012 года.

Аномально жаркое лето, пожары на торфяниках и смог над Москвой

Лето 2010 года (а именно период с последней декады июня до первой половины августа) стало серьезным испытанием для жителей европейской части России. Из-за мощного антициклона установилась рекордная за всю историю наблюдений жара: температурные рекорды обновлялись 22 раза за полтора месяца. Абсолютный исторический максимум за 120 лет наблюдений был зарегистрирован в Тамбове 28 июля и Волгограде 1 августа — в обоих случаях +41,1 по Цельсию.

Аномально жаркий и сухой июль стал причиной гибели урожая и пожаров на торфяниках и в лесах Подмосковья. Торф тлел все лето: горели больше сотни торфяников. 26 июля столицу и область окутал мощнейший смог. Люди гибли от удушья и сердечных приступов, обыденным аксессуаром стала маска (которая, впрочем, не помогала).

26 июля столицу и область окутал мощнейший смог. Фото tvc.ru

2 августа в отпуск «внезапно» ушел мэр столицы Юрий Лужков. Начальник управления лесного хозяйства по МО и Москве Сергей Гордейченко тоже был в отпуске, причем вернуться в город отказался — за это он был уволен. Лужков в итоге прекратил отпуск и вернулся в город, при этом официальной причиной отсутствия градоначальника на работе объявлялось то, что смог — это проблема не Москвы, а Подмосковья.

Запах гари и мгла воцарились в городе на две с лишним недели, смертность в столице выросла на 36%. Смог проник даже в метро, была нарушена работа аэропортов, в городе отменялись футбольные матчи. Временно закрылось посольство Германии, больницы и поликлиники работали в режиме чрезвычайной ситуации. ПДК по угарному газу в городе была превышена в 7 раз, а по взвесям — в 16 раз.

Отставка Лужкова, приход Собянина

Юрий Лужков был мэром Москвы 18 лет — с 1992 по 2010 год. 21 сентября 2010 года Дмитрий Медведев уволил его «в связи с утратой доверия президента России». Конфликт между Медведевым и Лужковым стал очевиден в начале сентября: неназванный источник в Кремле сообщил СМИ, что попытки Лужкова поссорить Медведева с Путиным с рук ему не сойдут. В сентябре 2010-го вышло несколько документальных фильмов с критикой Лужкова на центральных телеканалах.

Сам Лужков в 2017 году рассказывал, что дело было в том, что он отказывал Медведеву в поддержке на президентских выборах 2012 года. Это, по его словам, и стало концом его политической карьеры. Очень не на руку сыграл мэру Москвы тот самый летний смог: он был обвинен в бездействии. Жириновский еще в апреле критиковал коррупцию в Москве. Есть и другие версии: якобы от мэра требовали отменить все социальные льготы и бесплатный проезд, а он отказался это делать.

Юрий Лужков был мэром Москвы 18 лет — с 1992 по 2010 год. iz.ru

Так или иначе, 21 октября 2010 года Медведев представил Мосгордуме Сергея Собянина, которого и утвердили в должности мэра голосованием. В 2013 и 2018 годах Собянин был переизбран на этот пост. Одной из популярных прибауток десятилетия (с оттенком иронии) в столице стало «Похорошела Москва при Собянине».

Всероссийская перепись населения

В 2010 году власти пересчитали население страны. Это было сложное и масштабное предприятие: переписчиками работали более 600 тысяч человек. К этой деятельности привлекали традиционно бюджетников и студентов.

По итогам переписи Волгограду удалось вернуться в список городов-миллионников, а вот Воронеж в него не попал, даже несмотря на то, что перед переписью присоединил близлежащие территории. Из числа миллионников выпала Пермь.

Первоначальные итоги переписи огласили в марте: население России составило 142 905 200 человек (8-е место в мире). Средний возраст россиянина в 2010 году составлял 39 лет. Самой многочисленной национальностью остались русские (80,9% опрошенных), вторыми стали татары (3,87%). Поскольку в графе «национальность» можно было писать все что душа пожелает, у Росстата появились данные о том, что с 2002 по 2010 в стране в шесть раз увеличилась численность эльфов, а вот хоббитов стало гораздо меньше.

Женщин в 2010 году было больше, чем мужчин, на 10,8 миллиона. Горожан в стране оказалось 74%, сельского населения — всего 26%.

Следующая перепись в России состоится в октябре 2020 года.

В 2010 году власти пересчитали население страны. Это было сложное и масштабное предприятие: переписчиками работали более 600 тысяч человек. Фото novayagazeta.ru

Россия стала хозяйкой чемпионата мира по футболу 2018 года

Заявка от России в FIFA была подана в марте 2009 года. Через год было объявлено, что чемпионат 2018 года — наш. В стране развернулась подготовка: ни один стадион не подходил под технические требования FIFA, поэтому критики очень сомневались в том, что России удастся провести чемпионат на высоком уровне. Конечно, без нервов не обошлось: например, кратно выросли первоначальные бюджеты на строительство новых арен (в Санкт-Петербурге изначальные 6 миллиардов рублей превратились, по некоторым оценкам, в 50).

Разные города, принимавшие чемпионат, были готовы к этому событию очень по-разному: скажем, Казань тогда уже готовилась к Универсиаде, поэтому за нее не особенно переживали, а, например, в Калининграде за полтора года до чемпионата еще не было выбрано окончательное место для строительства футбольной арены.

Но через 8 лет скептики оказались посрамлены: уровень организации российского ЧМ был достаточно высоким.

«Синие ведерки» помогли сократить количество мигалок на дорогах

В апреле 2010 года было образовано движение «Общество синих ведерок», которое боролось со злоупотреблениями спецсигналами на дорогах и с произвольным соблюдением ПДД чиновничьими кортежами. Суть акций «синих ведерок» сводилась к тому, что люди закрепляли на крышах своих автомобилей детские пластиковые ведерки, очень похожие издалека на синие проблесковые маячки спецсигналов. Сюжеты об общественной акции против «привилегий на дорогах» начали появляться на телеканалах.

Акции проходили на улицах Москвы с завидной периодичностью. 12 мая 2010 года активисты «синих ведерок» совершили пешую прогулку по Манежной площади — 16 «гулявших» задержала милиция.

В апреле 2010 года было образовано движение «Общество синих ведерок», которое боролось со злоупотреблениями спецсигналами на дорогах и с произвольным соблюдением ПДД чиновничьими кортежами. Фото Мити Алешковского (vm.ru)

Пожалуй, это было первым заметным проявлением гражданского активизма, который был так характерен для 2010-х в России. «Синие ведерки» аккумулировали общественный протест, развернули масштабную деятельность: собрали список владельцев «мигалок» с указанием номеров их спецмашин — теперь можно было легко установить, кто нарушает ПДД. Позже, в 2011-м, «ведерки» открыли сайт, с которого пользователи могли отправлять в ГИБДД видео, фиксировавшие чиновничьи нарушения. Был расследован ряд резонансных ДТП с машинами, оборудованными мигалками. В итоге к лету 2012 года по указу президента спецмашин с мигалками в России осталось всего 569 (вместо 7 тысяч изначально). Их полностью отобрали у аппарата правительства РФ, ряда федеральных министерств, ЦИК РФ, региональных органов законодательной власти.

Программа утилизации старых автомобилей

В 2010 году была запущена программа утилизации старых автомобилей: власти выделили более 11 миллиардов рублей на то, чтобы обновить общий автопарк страны, поддержать автопром, повысить безопасность дорожного движения и снизить выбросы в атмосферу. Владельцы автомобилей старше 10 лет имели право сдать их на утилизацию и получить купон на 50 тысяч рублей на покупку нового. Разумеется, были условия и по выбору новой машины: она должна была быть произведена в России.

За первые 9 месяцев работы программы в России было реализовано около 175 тысяч автомобилей, 80% из которых пришлось на изделия АвтоВАЗа. Образовался даже некоторый дефицит дешевых марок отечественного производства. 42,8% продаж АвтоВАЗа в 2010 году было совершено именно по этой программе.

В 2014 году программу возобновили, и она проработала еще некоторое время.

За первые 9 месяцев работы программы в России было реализовано около 175 тысяч автомобилей, 80% из которых пришлось на изделия АвтоВАЗа. Фото avtoexperts.ru

Шпионский скандал и «С чего начинается Родина» в исполнении Путина и Чапман

В конце июня 2010 года американские власти арестовали 11 человек в США и на Кипре по подозрению в шпионаже в пользу России. Среди них была Анна Чапман, которая обрела некоторую популярность по итогам этой истории.

ФБР и Минюст США считали, что все 11 агентов были внедрены в США службой внешней разведки РФ. Главной задачей этих людей было собирать информацию о стране, чтобы передавать ее Москве: фигуранты дела несколько лет контактировали с представителями российской миссии при ООН в Нью-Йорке.

Российские власти решили обменять десятерых разоблаченных агентов на четверых осужденных за государственную измену: в США переехали ученый Игорь Сутягин, бывшие сотрудники СВР и ГРУ Александр Запорожский и Сергей Скрипаль и экс-замначальника службы безопасности телеканала «НТВ Плюс» Геннадий Василенко. Анна Чапман на некоторое время стала звездой: спела «С чего начинается Родина» с Владимиром Путиным, снялась в фотосессии для журнала «Максим» и устроилась ведущей на РЕН-ТВ. Некоторое время она отвечала за направление патриотического воспитания в движении «Молодая гвардия». Сейчас о «шпионке 90-60-90» почти не вспоминают.

Завершение суда по второму делу Ходорковского и Лебедева

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и экс-руководитель МФО «Менатеп» Платон Лебедев были задержаны еще в 2003 году по обвинению в неуплате налогов. Через 2 года их приговорили к лишению свободы на 8 лет. Но в 2009 году было возбуждено второе дело, по которому Ходорковский и Лебедев обвинялись в хищении более 200 миллионов тонн нефти и акций Восточной нефтяной компании.

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский был задержан еще в 2003 году по обвинению в неуплате налогов. Фото thetimes.co.uk

В декабре 2010 года судья Виктор Данилкин вынес приговор: в местах лишения свободы подсудимые должны остаться до 2017 года. Правда, в 2011 году после кассации коллегия судей сократила срок на год.

Закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

В эпоху развития интернета российские власти приняли решение ограничить свободное распространение любой информации и ее доступность всем категориям населения. Поэтому в 2010 году был принят один из первых законов этого кластера — 436-ФЗ, «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Отныне информационные ресурсы должны были оснащаться маркировкой о том, с какого возраста допускается их просмотр детьми.

В законе установлены пять категорий информационной продукции: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+.

Закон критиковали очень широко: например, в нем не было определения понятия «семейные ценности», зато само понятие упоминается в качестве основной цели разработки. Были казусы: мультфильм «Ну, погоди!», например, подпадал под информационную продукцию, не предназначенную к просмотру детьми младшего школьного возраста, поскольку волк в нем курит сигареты и пьет сидр.

Бурдж-Халифа: самое высокое сооружение в мире

4 января 2010 года в Дубае прошла торжественная церемония открытия 828-метровой башни Бурдж-Халифа. Это самое высокое из когда-либо построенных человеком сооружений. В здании больше 130 этажей, работают 57 лифтов (которые движутся со скоростью 10 метров в секунду), установлены самые современные энергетические системы.

Бурдж-Халиф — самое высокое из когда-либо построенных человеком сооружений. Фото jj-tours.ru

Общая стоимость строительства — 1,5 миллиарда долларов. Проект разрабатывало американское архитектурное бюро Skidmore, Owings and Merrill, генеральным подрядчиком выступило строительное подразделение компании Samsung. На строительстве работало ежедневно 12 тыс. рабочих. Специально для башни разработали специальную марку бетона, выдерживающего температуру до 50 градусов по Цельсию. Бетонную смесь укладывали только ночью, в раствор добавляли лед. В здании работают офисный центр, ресторан, отель, квартиры, торговые центры. В 2020 году в Дубае ожидается открытие 928-метровой башни.

Извержение Эйяфьятлайокюдля



Исландский вулкан с труднопроизносимым названием спал 200 лет — с начала XIX века, пока 20 марта 2010 года не произошло его извержение. Сейсмологи и власти Исландии ждали извержения: сейсмическая активность под вулканом активизировалась еще в конце 2009-го. Из зоны вокруг вулкана отселили около 500 местных жителей, закрыли международный аэропорт Кеблавик.

Первое извержение началось 20 марта 2010 года, облако пепла поднималось на высоту около 1 км. 13 апреля началось новое извержение, столб пепла поднялся уже на 8 километров. С этого дня телеведущие всего мира вынуждены были мучиться, регулярно произнося исландское название. 15—16 апреля высота столба пепла достигла 13 км. Тогда-то и начался паралич авиасообщения в Европе: закрыли аэропорты в Скандинавии, Великобритании, отменили до 6 тысяч рейсов. На неопределенный срок были отложены рейсы в Европу из Америки и Азии. Были закрыты все крупнейшие аэропорты Европы. Все нормализовалось через несколько дней, но потери, понесенные авиаперевозчиками, оцениваются в сотни миллионов долларов.

Исландский вулкан с труднопроизносимым названием спал 200 лет — с начала XIX века, пока 20 марта 2010 года не произошло его извержение. Фото priroda.su

Начало продаж iPad

3 апреля 2010 года в США начались продажи iPad первого поколения. Стив Джобс тогда рассказал, что идея планшета — устройства, с которого можно набирать текст без клавиатуры — родилась у него раньше, чем идея iPhone. Но когда ему показали прототип стеклянного мультитач-дисплея, он решил сделать сначала телефон, а уже потом вернулся к планшетному компьютеру.

В первый день продаж американцы купили 300 тысяч «айпадов», а первый миллион компания распродала за 28 дней. 14 апреля 2010 года Apple извинилась перед пользователями за пределами США: в связи с неожиданно высоким спросом компания вынуждена была отложить продажи за границей на месяц.

При этом у Дмитрия Медведева iPad появился весной 2010 года, задолго до старта официальных продаж в России.

3 апреля 2010 года в США начались продажи iPad первого поколения. Фото gazeta.ru

Революция в Киргизии

7 апреля 2010 года в Киргизии произошла революция, власть в стране перешла в руки оппозиции. Началось все с массовых беспорядков в Таласе, Нарыне и Бишкеке. Произошел ряд вооруженных столкновений между населением и правительственными войсками. По данным из ряда источников разной степени официальности, погибли около 80 участников столкновений.

Люди в стране были крайне недовольны политикой властей: в Киргизии был очень низкий уровень жизни, правительство не решало межэтнические проблемы (10 апреля на фоне революции в стране произошли столкновения между киргизами и узбеками, в которых погибли более 400 человек), резко росли цены на коммунальные услуги и на связь, а элиты и кланы страны были заняты не решением проблем, а борьбой за власть. Все это привело к вооруженному перевороту. К власти в стране пришла оппозиция, которая сформировала временное правительство. Смещенного президента Курманбека Бакиева с семьей спешно вывезли из страны специальным бортом, присланным из соседнего Казахстана. Потом Бакиев оказался в Минске, откуда обращался к общественности с призывами игнорировать «самопровозглашенную банду самозванцев».

Российская сторона отреагировала на происшедшее спокойно и даже выделяла многомиллионные долларовые гранты пришедшему к власти правительству. Лидером страны впервые в СНГ стала женщина — Роза Отунбаева.



Лидером страны впервые в СНГ стала женщина — Роза Отунбаева. Фото sputnik.kg

Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon

22 апреля 2010 года у побережья Луизианы взорвалась и затонула нефтедобывающая платформа. Событие окрестили «нефтяным Чернобылем»: по масштабу влияния на окружающую среду эта техногенная катастрофа оказалась беспрецедентной. На момент трагедии, унесшей жизни 11 человек, платформой управлял нефтегазовый гигант «Бритиш Петролеум». Сначала на Deepwater Horizon взорвался газ, потом начался пожар, который не могли потушить 36 часов. В итоге платформа затонула, а трубопровод, по которому нефть поднималась из глубоководной скважины, был поврежден.

В воды Мексиканского залива вылилось почти 5 миллионов баррелей нефти — по 6 миллионов литров в день. «Бритиш Петролеум» пыталась устранить утечку, но не особенно эффективно. Нефть выливалась в Залив 86 дней, лишь к 4 августа процесс удалось остановить с помощью роботов.

В результате было загрязнено более 1100 миль побережья, серьезный ущерб понесло рыболовство на берегах залива, пять американских штатов заявили об ущербе, в районе экологической катастрофы погибли растения и животные. «Бритиш Петролеум» до сих пор отвечает на десятки тысяч судебных исков. За загрязнение залива и гибель 11 человек компания уже выплатила 4,5 миллиарда долларов.

22 апреля 2010 года у побережья Луизианы взорвалась и затонула нефтедобывающая платформа. Фото econadin.com

Официальное окончание войны в Ираке

1 сентября 2010 года Барак Обама объявил об официальном окончании американской военной операции в Ираке. По официальным данным, потери Соединенных Штатов в ней составили 4 423 погибших и 31 941 раненых (еще 66 военнослужащих погибли и 295 получили ранения после окончания операции «Иракская свобода»). Иракские повстанцы утверждают, что в конфликте погибли от 30 до 40 тысяч американских военных.

Потери среди гражданского населения точно оценить невозможно, называются данные до полутора миллиона человек. Американская военная операция ставила целью свержение режима Саддама Хусейна и борьбу с исламским терроризмом. Война длилась с 2003 года.

Международная известность Джулиана Ассанжа и скандальные публикации на Wikileaks

Австралийский программист и журналист Джулиан Ассанж стал знаменитым в 2010 году, когда на созданном им сайте WikiLeaks была опубликована видеозапись расстрела гражданских лиц в Багдаде двумя американскими самолетами в 2007 году. В ноябре 2010 года на сайт было выложено 392 тысячи документов об американских военных операциях в Ираке и Афганистане. Также была опубликована переписка американских дипломатов — около 250 конфиденциальных документов.

Результатом стала серия международных скандалов. Власти США начали расследование в отношении Ассанжа по подозрению в нарушении закона о шпионаже. В августе 2010 года его обвинили в преступлениях сексуального характера в Швеции, отказали в виде на жительство, в итоге журналист переехал в Великобританию. В начале декабря Европол выдал ордер на его арест, и Ассанж сдался британской полиции. 16 декабря он был отпущен под залог в 240 тысяч фунтов стерлингов.

Австралийский программист и журналист Джулиан Ассанж стал знаменитым в 2010 году, когда на созданном им сайте WikiLeaks была опубликована видеозапись расстрела гражданских лиц в Багдаде двумя американскими самолетами в 2007 году. Фото currenttime.tv

После того как британские власти решили удовлетворить запрос Швеции на экстрадицию Ассанжа, он укрылся в лондонском посольстве Эквадора, попросив у латиноамериканской страны политического убежища. В 2017 году он получил гражданство Эквадора, но в 2019-м эквадорские власти гражданство отобрали, и посол Эквадора лично проводил британских полицейских на территорию посольства, чтобы выдать им опального журналиста. Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме и ждет разрешения своей судьбы.

Людмила Губаева