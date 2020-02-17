Ильсур Метшин: «Прошу проявить максимум внимания к тем, у кого исполком выкупает участки»

На снос домов под БКК исполком Казани потратит более полумиллиарда

На первом этапе участка Большого Казанского кольца между улицами Булатова и Борисковской возвели подпоры под путепроводом и строят надземный переход. Для выкупа частных владений первой и второй очереди БКК в общей сложности потребуется более полумиллиарда рублей, рассказали во время «делового понедельника» в мэрии Казани. Самой дорогой окажется вторая очередь, от Борисковской до Технической, — выкуп недвижимости здесь потянет почти на 400 млн рублей. «Реальное время» узнало, как продвигается строительство дороги и работа по сносу новых участков, создающих преграду на пути кольцевой.

Чтобы успеть к сроку, на БКК работают в две смены

К строительству первого этапа Большого Казанского кольца — 800 метров между улицами Мидхата Булатова и Борисковской в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» — приступили в прошлом году, напомнил сегодня во время совещания в мэрии председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. На этом участке запланирован путепровод длиной 110 метров, по четыре полосы движения для автотранспорта и трамвайные линии.

— На сегодня выполнили бетонирование подпорных стенок путепровода. Продолжается бетонирование опор надземного пешеходного перехода на перекрестке с улицы Борисковской, ведется перенос и переустройство инженерных коммуникаций. Ежедневно в работах задействованы 28 единиц техники и около 100 специалистов, которые работают в две смены. Строительство ведется в соответствии с графиком. Завершить первый этап планируется в четвертом квартале текущего года, — отчитался Куляжев.

Он рассказал, что сейчас продолжается проектирование второго этапа участка БКК от улицы Борисковской до Технической с выездом на существующий путепровод на Тихорецкую. Проект предусматривает трамвайные пути между улицей Булатова и Авангардной с выходом на действующую линию.

«На сегодня выполнили бетонирование подпорных стенок путепровода. Продолжается бетонирование опор надземного пешеходного перехода на перекрестке с улицы Борисковской, ведется перенос и переустройство инженерных коммуникаций», — отчитался Куляжев. Фото mindortrans.tatarstan.ru

— В конечном итоге данная автодорога соединит проспект Победы и улицу Баки Урманче с улицей Магистральной через Тихорецкую. Таким образом, промышленную зону между Волгой и озерами Кабан и жилой частью города, расположенной к западу от озер, свяжет кратчайший путь протяженностью около двух километров, — пояснил руководитель комитета.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что вопросы строительства кольцевой руководство города тщательно контролирует. И все-таки он попросил Игоря Куляжева почаще информировать об этом коллег и представителей СМИ, чтобы горожане были в курсе работ, которые ведутся на БКК.

Нужно выкупить еще почти 90 частных участков

На пути строительства кольцевой оказались 148 частных домов с участками. Чтобы их снести, городу требуется более 558 млн рублей, рассказал начальник управления жилищной политики исполкома Казани Ренат Шамсутдинов. Рыночную стоимость объектов определяет независимая оценочная организация. Городские власти полностью компенсируют стоимость владений и расходы по переезду собственников.

— В рамках строительства первого этапа, от Булатова до Борисковской, необходимо было выкупить 75 владений на сумму свыше 171 млн рублей. Исполком выкупил 61 земельный участок стоимостью более 157 млн рублей. По восьми участкам ведутся переговоры по подписанию соглашений о выкупе в судебном порядке. По шести земельным участкам поданы исковые заявление в суд, из которых по трем вынесли решения в пользу исполкома, — пояснил Ренат Шамсутдинов.

Он сообщил, что под вторую очередь автодороги от Борисковской до Технической улицы нужно снести еще 73 объекта недвижимости, которые стоят более 387 млн рублей. С собственниками 56 участков уже заключили соглашения об изъятии на сумму почти 300 млн рублей. По оставшимся владениям соглашения заключат после того, как собственники оформят все документы на земельные участки и дома. Шамсутдинов рассказал, что минимальная сумма выкупа с учетом убытков за жилой дом площадью в 24 квадратных метра и участок в 300 «квадратов» составила почти 1,6 млн рублей. Максимальная стоимость владения превысила 12,6 миллиона рублей: это участок в 700 «квадратов» и 160-метровый дом.

На пути строительства кольцевой оказались 148 частных домов с участками. Чтобы их снести, городу требуется более 558 млн рублей, рассказал начальник управления жилищной политики исполкома Казани Ренат Шамсутдинов. Фото mindortrans.tatarstan.ru

— Работа по оценке частных владений не менее трудоемкая и сложная, чем само возведение БКК. И подчас, набрав хорошие темпы, из-за несвоевременного решения таких вопросов мы можем останавливаться в строительстве. Но на сегодняшнем этапе этого не происходит. Все выкупные процедуры происходят на основании независимой экспертизы, которая определяет рыночную стоимость. В подавляющем большинстве собственники с этой оценкой согласны, и только в единичных случаях суд разрешает процедуру выкупа, — заметил Ильсур Метшин.

— Процесс второй очереди выкупа оценки не всегда простой, но идет достаточно ровно. Прошу коллег набраться терпения и проявить максимум внимания к тем, у кого исполком выкупает земельные участки и домовладения, поскольку это касается собственности горожан и для них это очень важно при выборе новых квартир, — обратился градоначальник к сотрудникам исполкома.

Мэр констатировал, что одна из самых напряженных ситуаций сегодня складывается в районе Фермского шоссе, Технической и Авангардной. Эта дорога соединяет промзону и жилую часть Приволжского района. На ней есть узкий перешеек, на котором в часы пик собираются хронические пробки в 7—9 баллов.

— Напомню, что мы выполняем сегодня те решения, которые были заложены генпланом 1969 года. Сложившаяся в данный момент ситуация с транспортом в городе никак нельзя лучше показывает, что генплан закладывает глубоко осмысленные решения. Через 50 лет мы подошли к решению, которое необходимо в городе. Дорожная ситуация непростая. Благодарю и жителей, и участников дорожного процесса, которые терпят ее. Заметные улучшения не за горами. Завершив строительство двух километров, очень скоро мы получим закольцованную дорогу, в том числе и линию трамвая, и сможем из «Солнечного города» с проспекта Победы попадать на Авангардную, в центр города и в целом на объездную дорогу со всей современной инфраструктурой освещением, ливневкой и пешеходными переходами, — подчеркнул Ильсур Метшин.

Окончание работ запланировано на 20 августа 2021 года. Всего построят 1,22 километра дороги. Фото mindortrans.tatarstan.ru

2,37 миллиарда решат проблемы пробок

В конце января с ходом строительства Большого Казанского кольца в рамках первого этапа работ на участке от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковской ознакомился президент Татарстана Рустам Минниханов.



«Реальное время» писало, что дорога решит проблему пробок на улице Тульской и прилегающих к ней улицах. Жители Приволжского района будут доезжать по магистральной улице общегородского значения до центра города за 10—15 минут.

Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют проспект Победы на участке от Завойского до Губкина (этот участок входит в БКК). Проспект Победы вошел в проект «Улицы Победы». Планируется, что в ходе ремонта заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Напомним, Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Минтрансе потратит на второй этап Большого Казанского кольца (участок от Борисковской до Технической) 2,37 млрд рублей. Соответствующий тендер разместили на портале госзакупок 31 января этого года, заявки принимаются до 17 февраля. Тогда же состоится и электронный аукцион. Финансирование обеспечат из средств бюджета региона.

Окончание работ запланировано на 20 августа 2021 года. Всего построят 1,22 километра дороги. 700 метров должны сдать 26 октября 2020-го — на это потратят 2,05 млрд рублей, еще 522 метра построят в 2021 году за 317,6 млн рублей.