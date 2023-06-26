Под Менделеевском запланировали «генеральную уборку» ядовитых отходов

Опасные для здоровья отвалы химического предприятия Ушковых перенесут из центра Нового Кокшана поближе к границам Удмуртии

Фото: Скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Как выяснило «Реальное время», отвалы опасных отходов химического производства, которые более 100 лет складировали прямо посреди села Новый Кокшан в Менделеевском районе Татарстана, переместят за его пределы. Ядовитая свалка образовалась исторически — с тех пор как на площадке в XIX веке построили химзавод Ушковых. Новый полигон разместят в паре километров от другого населенного пункта вблизи поймы реки Сайки, ближе к границам Удмуртии. Работы по вывозу отходов Кокшанского химического завода будут проводиться в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» на средства нацпроекта «Экология». Подробнее о ядовитом наследии знаменитых татарстанских заводчиков, десятилетнем ожидании ликвидации опасного отвала посреди села и дважды оплаченных изыскательских работах по одному экологическому проекту — в нашем материале.

Проект перемещения токсичных веществ на 3 километра

В Менделеевском районе на средства нацпроекта «Экология» ликвидируют свалку опасных промышленных отходов. О масштабах вложений можно судить по цифре, которую выяснило «Реальное время»: на изыскательские работы, проектирование и экспертизу проекта Главстрой РТ заплатил казанскому ООО «Строительная компания «Созидание» почти 5,2 млн рублей.

Проектом предусмотрена ликвидация в селе Новый Кокшан двух отвалов, в которых с 1850 по 1925 годы складировали отходы производства хромпика — дихромата калия, сильного окислителя, применявшегося в фотографии, пиротехнике и других областях химического производства. Они находятся вблизи памятника деревянного зодчества — здания заводского училища, построенного на средства владельца Кокшанского завода, и рядом с сохранившимися остатками заводских строений.

Предприятие Ушковых складировало здесь и отходы других производств — кислотоупорной керамики, медного и железного купороса. Сейчас отвалы с опасными химотходами расположены практически в центре села. Судя по данным Публичной кадастровой карты, расстояние от одного из них до границы ближайших домовладений не превышает 10 метров.

Сейчас отвалы с опасными химотходами расположены практически в центре села. Фото: скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Фото: скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

«Самочувствие изыскателей ухудшалось за несколько часов работы»

Далеко вывозить опасные отходы не планируется — под их размещение выделили земельный участок площадью 17,5 га всего в трех километрах от Нового Кокшана — он находится в центре условного треугольника, вершинами которого, кроме этого села, являются удмуртские села Марийское Гондырево и Варали, на расстоянии в 2,5—3 км от границы этих населенных пунктов.

— Сообщаем вам, что в ходе изыскательских работ было установлено, что ликвидируемые отвалы представляют существенную угрозу здоровью человека и окружающей среде, — сообщал в письме на имя директора проектной организации — казанского ООО «Центр ЭПИР» замдиректора по строительству ООО «Строительная компания «Созидание», — За более чем 100 лет существования на отвалах отходов так и не появилось растительности. В составе отходов содержатся токсичные для здоровья человека соединения, включая тяжелые металлы <…>. Самочувствие изыскателей <…> на земельных участках отвалов отходов ухудшалось за несколько часов работы.

Несмотря на эти обстоятельства, медицинские исследования влияния отходов в отвалах на здоровье человека не проводились, так как «затраты на данные работы не предусмотрены».

За более чем 100 лет существования на отвалах отходов так и не появилось растительности. Фото: акт ГИКЭ. Скрин/realnoevremya.ru

Десять лет на восстановление экосистемы

Впервые на опасное соседство жителей Нового Кокшана внимание обратили елабужские ученые. Они обнаружили ядовитую свалку рядом с заброшенным химзаводом в 2014 году в ходе очередной экспедиции. Сигнал SOS принял прокурор республики Илдус Нафиков, и в октябре 2014-го по его поручению прокуратура Менделеевского района приступила к проверке.

В декабре по итогам проверки были приняты меры прокурорского реагирования: в адрес прежнего руководителя исполкома Менделеевского района Валерия Чершинцева было внесено представление с требованием устранить свалку токсичных отходов, «расположенную в 300 метрах от жилых домов и 50 метрах от хвойного леса». Экспертиза установила, что отходы имеют третий класс опасности, а после ликвидации свалки на восстановление экосистемы уйдет порядка 10 лет.

В декабре 2014 года прокуратура потребовала устранить свалку токсичных отходов «в 300 метрах от жилых домов и 50 метрах от хвойного леса». Фото: скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

В мае 2019 года исполком Менделеевского муниципального района РТ разместил на сайте госзакупок объявление об электронном аукционе стоимостью 500 тысяч рублей на изыскательские работы по проекту «Ликвидация накопленного вреда на землях, загрязненных промышленными отходами в селе Новый Кокшан». Контракт заключили с единственным заявившимся поставщиком — ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация». В декабре 2019 года был подписан акт выполненных работ и исполнение контракта было завершено.

В повторной закупке на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации, объявленной Главстроем РТ в октябре 2021 года, оказались два лота — изыскания и проектирование работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Нурлате стоимостью 5,35 млн рублей и по ликвидации накопленного вреда на землях, загрязненных промышленными отходами в Новом Кокшане за 5,2 млн. Победителем стало ООО «Строительная компания «Созидание», снизившее цену с 11,5 млн рублей до 10,5 млн.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», СК «Созидание» прошлый год завершила с доходом в 86,9 млн рублей и убытком в 4,8 млн. Доля госконтрактов в выручке компании в 2022 году составила 12,45%, а крупнейшим заказчиком за последние пять лет стал Главинвестстрой РТ — с ним были заключены контракты на общую сумму 170,6 млн рублей. Убыточной фирма стала в 2021 году, уйдя в минус на 1,96 млн рублей.

Работы по извлечению отходов будут проводиться на двух земельных участках практически в центре села площадью 4,3 га и 0,7 га. Ко второму отвалу от существующей асфальтовой автодороги по центральной улице Ушковых будет проложена временная подъездная автодорога из бетонных плит длиной 120 и шириной 10 метров.

Общая площадь работ с учетом временных землеотводов составит 5,1 га. По их завершении планируется завоз самосвалами на места выемки промышленных отходов чистого грунта и плодородной почвенной смеси, а затем посев смеси многолетних трав.

Вид сверху на отвалы химических отходов в селе Новый Кокшан. Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта google.com/maps

Много документов и два возможных варианта

«Реальное время» обратилось в администрацию Менделеевского района за подробностями о предстоящей ликвидации свалки токсичных отходов. В администрации муниципалитета сообщили, что 4 апреля 2018 была направлена заявка на включение объекта: «Загрязненные земли промышленными отходами в с. Новый Кокшан Менделеевского муниципального район» в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, а 23 апреля того же года — письмо на имя президента республики с просьбой оказать содействие в выделении средств в сумме 3 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по объекту.

В марте 2019 года, как сообщили в райадминистрации, с экологами был согласован проект техзадания на проведение инженерно-экологических изысканий, и следом район попросил Рустама Минниханова посодействовать в выделении финансовых средств на разработку проектно-сметной документации по объекту.

В результате в 2021 году в Министерство природных ресурсов и экологии России была направлена заявка на включение объекта в Новом Кокшане в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Также из района были направлены техзадание на проектирование, сметные расчеты стоимости разработки проектно-сметной документации, а в район поступили замечания Минприроды России и ФГБУ УралНИИ «Экология». В конце 2022 года на имя премьер-министра РТ Алексея Песошина было направлено письмо об оказании содействия в выделении финансовых средств на подготовку проектно-сметной документации на будущий полигон для размещения промышленных отходов из Нового Кокшана, а строительной компанией «Созидание» был проведен расчет стоимости проектно-изыскательских работ.

На вопрос о том, что планируется сделать с отходами Кокшанского химзавода во избежание загрязнения окружающей среды, в администрации Менделеевского района «Реальному времени» сообщили:

— По итогам межведомственных совещаний выбрано два варианта решения вопроса. Первый — перевезти промышленные отходы из Нового Кокшана на новый полигон. В связи с этим направлено письмо на имя раиса РТ Рустама Минниханова о согласовании земельного участка под строительство полигона и на это письмо получен положительный ответ. На основании данных документов будут внесены изменения в генплан Монашевского сельского поселения по изменению категории земельного участка с «земель сельскохозяйственного назначения» на «промышленные земли». Второй вариант — использовать эти отходы как строительный материал в составе строительного песка, предварительно доведя допустимые показатели загрязненности до нормативного состояния. В этих целях ООО «Созидание» заключило договор с Казанским институтом неорганической химии. Срок исполнения договора — 1 сентября 2023 года. После прохождения экологической и Государственной экспертизы, в случае получения положительных заключений этот строительный материал будет использован для рекультивации карьеров и оврагов.

Выбрано два варианта решения вопроса, первый — перевезти отходы на новый полигон, сообщили в администрации района. Фото: скрин realnoevremya.ru с сайта yandex.ru/maps

Немного истории

Кокшанский химический завод Ушковых, основанный потомком крепостного известных российских заводчиков Демидовых Капитоном Ушковым, стал одним из крупнейших химических российских предприятий XIX века, первым химическим заводом в Прикамье, а по производству хромпика — крупнейшим в Европе. Великий русский химик Дмитрий Менделеев сотрудничал с этим предприятием и дал ему самую высокую оценку. До 1850 года хромпик, который использовался в фотографии, производстве спичек, применялся для дубления кож и т. п. в Россию импортировали из Великобритании, где для его производства использовалась руда с российских уральских рудников.

Выбор места для завода в Новом Кокшане — тогда в Кокшанских дачах — был сделан, исходя их наличия лесных угодий, то есть топлива и близости Камы, позволяющей доставлять сырье с Урала. Завод обеспечил Капитону Ушкову доход до 70 тысяч рублей серебром в год. К 1860 году выпуск хромпика был доведен до 12 тысяч пудов в год. А дешевизна продукции Кокшанского завода обернулась вначале прекращением ввоза хромпика из-за рубежа, а впоследствии — стабильным его экспортом в Англию, Голландию и Пруссию. Одновременно на заводах Ушкова стали вырабатывать серную кислоту, железный и медный купоросы, штыковую медь — так предприятие превратилось в химический концерн.

Кокшанский химический завод Ушковых был основан потомком крепостного известных российских заводчиков Демидовых — Капитоном Ушковым. Фото: скрин realnoevremya.ru акта ГИКЭ

Спустя два десятилетия после основания заводы Ушкова ежегодно перерабатывали более 170 тысяч пудов серного колчедана, до 60 тысяч пудов хромовой руды, 120 тысяч пудов белой глины, 40 тысяч пудов поташа, выпуская 238 тысяч пудов продукции на 508 тысяч рублей серебром. А Кокшанский завод в течение 35 лет с момента основания был единственным российским предприятием по производству хромовых солей. Уже в 1893 г. в Кокшане по инициативе Дмитрия Менделеева был запущен завод керамических кислотоупорных изделий и шамотного (огнеупорного) кирпича.

Развивая производство, владельцы химического производства игнорировали факты загрязнения окружающей среды, в результате санитарно-экологическая обстановка в Кокшане была на грани катастрофы. Заводские газы загрязняли воздух, заболеваемость и смертность среди рабочих зашкаливала.

Вредное влияние завода в 1882 году описал врач, профессор Казанского университета Александр Ге. На момент его исследования из 164 рабочих хромкального отделения Кокшанского химического завода, были здоровы лишь 11, а 193, то есть свыше 93% страдали поражениями носовой полости зева.

Ядовитые отвалы отходов Кокшанского завода находятся поблизости от памятника деревянного зодчества — здания заводского училища и вблизи сохранившихся остатков заводских строений. Фото: скрин realnoevremya.ru видео с сайта youtube.com/@kbgenkb6949

После Великой Октябрьской социалистической революции Кокшанский химический завод был национализирован. Кокшанский хромпиковый завод просуществовал до конца 20-х годов прошлого столетия. В октябре 1925 года он был присоединен к Бондюжскому заводу на правах цеха, а в 1929—1930 гг. производство хромпика перевели в Свердловскую область — в город Первоуральск, а часть производства химической продукции — в Пермскую область — в г. Березники.



За годы, минувшие с закрытия завода в Новом Кокшане, поверхность его токсичных отвалов даже не задерновалась — на них ничего не растет.