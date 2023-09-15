Рустам Минниханов поручил подумать над организацией чемпионата по бильярдному спорту в Татарстане

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение профильному министерству внести предложения по организации чемпионата по бильярдному спорту на территории республики, сообщает его пресс-служба. Такая идея у него появилась после встречи с заслуженным мастером спорта по бильярдному спорту Дианой Мироновой.

— Хотим провести в нашей родной республики Кубок раиса. Уверена, Татарстан достойно сможет провести такое мировое первенство, — сказала Миронова.

Диана Миронова является первой и единственной абсолютной чемпионкой мира. Она обладательница Кубка чемпионов среди мужчин 2023 года и самая титулованная бильярдистка за всю историю русского бильярда как среди женщин, так и среди мужчин.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В апреле прошлого года в Казани состоялся открытый чемпионат России по бильярдному спорту «Свободная пирамида с продолжением». Спортсмены разыграли не только звание чемпиона России, но и восемь прямых путевок на чемпионат мира по пирамиде.

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Айрат Назипов