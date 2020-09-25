«Кремлевская власть не уверена в себе»: Татарстан возглавит работу по сохранению языков народов России

Президент Татарстана предложил объявить Год сохранения родных языков и народного единства. Не только татарского

Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая с посланием к Госсовету, предложил республиканскому парламенту объявить 2021 год Годом сохранения родных языков и народного единства. Эксперты «Реального времени» обратили внимание, что в будущем году запланирована перепись населения и такая инициатива главы региона, по их мнению, неслучайна и весьма актуальна. И после отмены в России обязательного изучения национальных языков, решение татарстанских властей выглядит как своеобразный ответ федеральному центру.

«Родной язык — это прежде всего тонкая связь со своим народом»

В четверг президент Татарстана Рустам Минниханов во время оглашения послания Госсовету РТ предложил 2021 год объявить Годом сохранения родных языков и народного единства.

— Мы должны создавать условия для сохранения языков и культур всех народов, проживающих в республике, — отметил глава республики.

Он также напомнил про создание Комиссии по сохранению татарского языка под руководством депутата Госсовета Татарстана Марата Ахметова.

— Родной язык — это прежде всего тонкая связь со своим народом. Я неоднократно подчеркивал, что мы будем делать все для его сохранения. Это наш нравственный долг перед будущими поколениями, — отметил Минниханов.

Напомним, 2020 год посвящен 100-летию ТАССР. К юбилею республики было приурочено несколько крупных мероприятий. Тематический проект выпустило и «Реальное время». Эксперты издания положительно оценили инициативу татарстанского президента.

«Имамы Татарстана поддержат Рустама Нургалиевича во всех начинаниях»

Камиль Самигуллин, муфтий, председатель ДУМ РТ:

— Предложение объявить 2021 год Годом сохранения родных языков и народного единства в Татарстане я целиком поддерживаю. И уверен, что весь корпус имамов в нашей республике тоже. Потому что даже Всевышний сказал в Коране: «И из Его знамений — сотворение небес и земли, и разнообразие ваших языков и цветов (кожи). Поистине, в этом — знамения для знающих». То есть разнообразие народов и национальностей, их обычаев и языков — это милость Аллаха, которую мы должны беречь, изучать, развивать. Язык и национальность мы не выбираем. Ими нас наделяет Всевышний. Стало быть, признание себя частью своей нации, знание родного языка — это проявление богобоязненности. И напротив: отказываться от своего народа и языка своей матери — значит противоречить воле Создателя и предустановлению. Если мы забудем свой язык, это будет предательством наших предков.



Кроме того, 2020 год единогласным решением имамов-мухтасибов и казыев в Республике Татарстан был объявлен Годом родного языка. Поэтому вся деятельность муфтията и ее учрежденных организаций в этому году выстраивается с учетом задач по развитию татароязычной среды в мечетях, обучению татарскому языку, популяризации татарского духовного наследия, сохранению национальной идентичности и воспитание национального самосознания среди соотечественников. ДУМ РТ имеет опыт реализации целого ряда татароязычных проектов и инициатив и готов поделиться им. Будь то создание национальных или религиозных школ, разработка методики преподавания татарского языка, организация языковых курсов в мечетях, издание татарских СМИ, развитие национального издательского дела и пр. Кроме того, вся деятельность ДУМ РТ и мечетей, деловые коммуникации и консультирование населения осуществляются у нас преимущественно на татарском языке.

Но в то же время очень важно формировать и повышать уровень национального и религиозного самосознания в обществе. Ислам и татарская культура будут развиваться в Татарстане, если татары будут гордиться своим происхождением, своей религией, своей республикой и страной.



«Ответ Казани федеральному центру»

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений (Москва):

— Нынешняя кремлевская власть очень не уверена в себе. И все, что происходит в сфере национальной политики в стране — проявление этой неуверенности. Но, в отличие от других стран, в России наличия острой языковой проблемы, создающей конфликты, либо нет, либо она на низком уровне конфликтности. И то, что Кремль начал закручивать гайки, показывает, что Москва не понимает, откуда могут прийти какие-то угрозы и проблемы.



С другой стороны, тема национальных языков в их (кремлевских чиновников, — прим. ред.) сознании совершенно ложно ассоциируется с сепаратизмом и нелояльностью. Попросту говоря, «не хотят ли они говорить такое, что мы не поймем»? Или «не будут ли они высказывать такие мысли, которые нам не понятны»?

Даже по сравнению с другими федеральными многонациональными, полиэтничными государствами, в России ситуация немного успокоилась, даже по сравнению с 90-ми. Ничто не безупречно, но более-менее права лингвистических меньшинств у нас соблюдаются. И нет такого ощущения, что кто-то хочет регионально вытеснить русский язык. Это не Украина, где вопрос о языке стоит очень остро, не Квебек (давление на англоговорящих), не Каталония (нажим на испаноговорящих). И сейчас Кремль начинает эту тему искусственно создавать. Если эту проблему искусственно раздувать, то она станет реальной.

Что касается Татарстана, попытки республики сохранить язык и соответствующие объявления — это не столько вызов, сколько ответ Казани [федеральному центру]: «Вы надавили на нас с одной стороны, а мы со своей стороны отвечаем так».

«Несут ответственность власть, общество и семья»

Маринэ Хухунашвили, председатель Национально-культурной автономии грузин города Казани «Сиони», директор МБОУ «Многонациональная воскресная школа»:

— Чтобы сохранить родные языки, надо с малых лет (с детского садика) обучать им детей. Если будет непрерывное обучение языку, будет еще лучше: садик, школа, вуз. Если не будет высшего образования, откуда мы возьмем учителей языков? Но огромная ответственность также ложится на семью и общество. Их государство должно поддерживать.



Вероятно, на будущий год будут выделяться дополнительные средства на сохранение языков, проводиться конференции, сниматься передачи. При этом нужно показать мировой опыт: как в других странах сохраняют государственные и родные языки. Нужно знать, как происходит в других странах, где существуют несколько государственных языков. Главное — не ущемлять права граждан, чтоб все имели возможности изучать родной язык.

Поэтому здесь несут ответственность власть, общество и семья. Если семья не мотивирована, утрачена преемственность поколений, о чем может быть речь? Нереально сохранить идентичность народа, генетический код без родного языка. Без родного языка нации нет — от этого должен исходить любой народ. Нужно находить новые методы решения проблем, новые методики преподавания языков. Каждый должен вносить свою лепту.

Что касается грузинского языка в Татарстане, у нас идет речь не столько о развитии, сколько о его сохранении. У нас нет претензий на развитие языка в Татарстане, а развивают пусть в Грузии. У нас есть возможность в системе допобразования изучать свой родной язык (воскресная школа, педагог, учебники). Общество помогает, власти дают возможность, дело — за семьей. Родители должны внутри семьи создавать языковую среду. Понятно, что в смешанных браках это сделать труднее. Здесь все (власть, общество, семья) работают по своей части, и грузины стараются в этом направлении.

«Будет уделяться большое внимание языку в системе образования»

Людмила Мусихина, председатель Национально-культурной автономии марийцев города Казани:

— Объявление Года сохранения родных языков и народного единства — очень радостное для нас событие. Думаю, будет уделяться большое внимание языку в системе образования. Начинать нужно с садика. Когда ребенок в семье разговаривает на родном языке, а приходя в садик начинает общаться на русском или ином языке, есть опасность, что он отвыкнет от своего языка. Помимо государственных ребенок должен знать и свой родной язык. Мы, общественники, стараемся работать в этом направлении. Надеюсь, о национальных языках будет больше говориться, эта тема будет больше освещаться, будет реальная помощь. С 1 по 3 октября в Йошкар-Оле пройдет Всемарийский съезд, я буду говорить, что в Татарстане объявлен такой год.



К сожалению, все меньше марийцев знают марийский язык. Сейчас многие говорят только на русском, изучения в школе почти нет. Я сама родом с Урала. Мои предки (дедушки, бабушки) знали несколько языков, например, свободно говорили также на башкирском. И когда я слышу мелодичные татарские песни, на меня находят воспоминания, наворачиваются слезы.

«В Татарстане созданы все условия для сохранения национальных языков, в том числе и башкирского»

Гали Хасанов, председатель Курултая башкир РТ, гендиректор и главврач многопрофильной клиники «Реабилитация» (Нижнекамск):

— Рустам Нургалиевич Минниханов предложил объявить 2021 год Годом сохранения родных языков и народного единства. Мы, башкиры Татарстана, отнеслись с воодушевлением к этой инициативе президента республики! Мы со своей стороны проводим много мероприятий для сохранения родного башкирского языка. Мы реализуем молодежный социальный проект «Дружи! Мечтай! Твори!» совместно с Нижнекамским химико-технологическим институтом, который направлен на вовлечение молодежи в активную деятельность по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнациональных отношений и единства российской нации, сохранение и развитие фольклорных традиций, обычаев, обрядов народов России.



Отмечу, что в Татарстане созданы все условия для сохранения национальных языков, в том числе и башкирского. Будем надеяться, что в следующем году узы братства между башкирами, татарами, русскими и другими народами будут только крепнуть.

«Мы всегда сконцентрированы на популяризации татарского языка»

Ленария Муслюмова, председатель Форума татарской молодежи:

— По татарскому языку мы уже начали работу. Так, 26 сентября будет проходить всемирная образовательная акция «Татарча диктант». Мы популяризируем татарских филологов, преподавателей, татарскую культуру. Этот проект очень многогранный. На одной площадке он собирает представителей разных поколений. У нас нет разделения по возрасту, полу. Любой желающий может принять участие в этом проекте. Что касается сохранения народного единства, в нашем диктанте принимают участие и башкиры, которые проживают в Татарстане. Каждый человек, который не равнодушен ко второму государственному языку Республики Татарстан, принимает участие в этом проекте. Учитывая, что в следующем году будет перепись населения, этот проект учит менеджменту и популяризирует татарскую культуру и один из языков национального меньшинства Российской Федерации.



Независимо от федеральных и республиканских программ я как лоббист татарского языка и татарской культуры, национальной идентичности с максимальными усилиями работаю над этими темами каждый год. Мы всегда сконцентрированы на популяризации татарского языка.