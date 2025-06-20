Вопреки мнению раиса в столице Татарстана закрыли виды с дорог на Казанский кремль

Общественники бьют тревогу, а исполком города и надзорные органы не замечают нарушения у памятника ЮНЕСКО

Фото: Реальное время

Вопреки прямому указанию раиса РТ Рустама Минниханова представить иные варианты решения шумозащитных экранов и невзирая на несогласие горожан, на Кировской дамбе продолжили возводить глухую стену, подобную той, которая закрыла панораму на Казанку и Казанский кремль на «Миллениуме». «Реальное время» разбиралось в ситуации, почему лучшие виды на столицу республики планомерно закрывают от жителей и гостей Казани, а решения по благоустройству принимают зачастую вопреки удобству пешеходов и здравому смыслу.

Закрыли «лицо города»

На недавнем заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности, обсуждая частный проект акватермального комплекса на Кировской дамбе, раис Татарстана Рустам Минниханов одобрил все, кроме непрозрачных шумоподавляющих экранов. Эта глухая стена полностью закроет вид на кремль, речную акваторию и храм-памятник павшим воинам на Казанке. Глава республики попросил представить иные варианты решения экранов, сообщается на официальном сайте раиса РТ.

Рустам Минниханов одобрил все, кроме глухой стены из непрозрачных шумоподавляющих экранов, которая полностью закроет от глаз вид на Казанский кремль. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Однако контракт на возведение неприглядного вида стены вдоль дамбы не только давно заключен, но и активно исполняется. Менее чем за неделю после заседания комиссии, которое прошло 9 июня, порядка половины экранов было уже установлено. Работы и сейчас продолжаются ударными темпами.

Порядка половины экранов было уже установлено. Инна Серова / realnoevremya.ru

Идея развития территории вдоль Кировской дамбы была одобрена почти два года назад. Но, обсуждая эти планы с мэром Казани Ильсуром Метшиным во время осмотра моста в сентябре 2023 года, Рустам Минниханов подчеркнул, что этот проект должен обеспечить «удобство для людей» и обязательно отвечать главному критерию — быть сформирован с соблюдением всех условий охранной зоны кремля.

— Главное требование охранной зоны комплекса Казанского кремля, памятника всемирного наследия, ключевой момент — это безупречные видовые кадры с различных точек, — говорит казанский архитектор, эксперт Минкульта России Ирина Аксенова. — Решения, в том числе и об установке шумозащитных экранов, должны приниматься только после тщательного градостроительного анализа. Специалисты должны оценить влияние подобных конструкций на восприятие уникального объекта культурного наследия ЮНЕСКО со всех точек, во всех ракурсах.

Одним из важнейших моментов для Кировской дамбы должно быть восприятие зрителями вида на кремль из окна поезда, с железной дороги, отметила она: «Если раньше пассажиры, приезжая в Казань, сразу видели во всей красе кремль, то теперь будут видеть «забор», и это грубейшее нарушение требований к охранной зоне кремля».

Аксенова добавила, что ранее с такими же нарушениями требований к охранной зоне памятника ЮНЕСКО было возведено шумозащитное ограждение на дамбе перед мостом «Миллениум». На вопрос: насколько правильно было бы заменить глухие экраны на прозрачные, как это сделали у новой дорожной развязки на Горьковском шоссе, ответила, что это также вызывало бы сомнения, поскольку пластик, из которого они сделаны, прозрачным останется недолго. В ходе эксплуатации, под атмосферным воздействием он помутнеет и будет загрязняться.

— Если хочешь сохранить лицо города, закрывать вид на него в принципе нежелательно! — поставила она точку в обсуждении вопроса об экранах.

Казанцы пытаются остановить работы по установке на Кировской дамбе экранов, уродующих вид города. Инна Серова / realnoevremya.ru

«Везде уже заборы! ГУЛАГ какой-то»

Казанцы активно негодуют против установки на Кировской дамбе экранов, уродующих вид города, и требуют остановить работы. Но их многочисленные обращения в аккаунтах мэрии Казани и городских пабликах остаются без ответа. Так, пользователь Иван Оодов оставил саркастический пост «Этим тоже запомнится Казань» и ссылку на дискуссию о целесообразности и правомерности работ, в результате которых Кировская дамба вслед за «Миллениумом» может превратиться в мрачный туннель.

— Скоро город будет — сплошные тоннели, а на город и Казанку смотреть будем за отдельную плату, — посетовала Ирина Дорогова.



— Везде уже заборы! ГУЛАГ какой-то, а не город, — добавила Ирина Лядова.

Историк Владимир Малышев в разговоре с «Реальным временем» напомнил, что шесть лет назад исполком Казани активно боролся с нарушителями требований к охранной зоне кремля, нещадно штрафуя коммерсантов всего лишь за «неправильные» вывески на зданиях. «Реальное время» тогда писало о судебной тяжбе городских властей, которые требовали снять с ГРК «Казанская Ривьера» три вывески.

Городские власти 6 лет назад требовали снять с ГРК «Казанская Ривьера» три вывески. скриншот официальной страницы отеля в соцсети

— Неяркие буквы на фасаде отеля тогда портили вид на Кремль, а глухие щиты, которые этот вид полностью закрыли, не портят? — возмущается Малышев.

«В чьих интересах проталкивают?»

Активист Айрат Нуриев направил в Прокуратуру Республики Татарстан обращение по поводу нарушения законодательства. Текст обращения имеется в распоряжении редакции.

От имени горожан он просит обратить внимание на проблемы, связанные с установкой глухих экранов на дорогах Казани, провести проверку и принять меры к нарушителям законодательства.

— Кто, в чьих интересах, несмотря на замечания раиса РТ и неоднократные просьбы жителей, проектирует, согласует и проталкивает такую «деревенскую глухомань», скрывая былые виды даже от столь любимых и завлекаемых туристов? — задается вопросом и цитирует других возмущенных горожан активист.

Высказывая недовольство, население приводит и такой аргумент: остановки общественного транспорта в Казани оборудовали прозрачными стенками, мотивируя это как раз тем, что они не перекрывают людям обзор. При этом на «Миллениуме» и Кировской дамбе обзор перекрывается не с одной точки, а на протяжении более километра!

Огораживают от машин или «от плебса»?

Против установки шумозащитных экранов казанцы выступали еще в 2024 году, когда конструкции монтировали на «Миллениуме». Соответствующую заявку на портале «Народный контроль РТ» поддержали 750 человек.

— Вид на Казанку, набережную, кремль будет закрыт для жителей и гостей города. Город потеряет красивый и панорамный вид, — указал Инсаф Н.

«Вид на Казанку, набережную, кремль будет закрыт для жителей и гостей города». Инна Серова / realnoevremya.ru

— Установка шумозащитных экранов на дорогах с большой интенсивностью движения выполняется для уменьшения фона от проезжающих машин, — ответили на заявку в исполкоме «мотивированным отказом».

Горожане подозревают, что это связано не с желанием защитить от шума дорог, а с заботой об интересах состоятельных посетителей элитных ресторанов, гостиниц, бассейнов и спа, которые предпочитают приватно любоваться видами на Казанский кремль, водную гладь и набережные.

— Огораживают богачей от плебса, вот и все. Могли бы установить и светопрозрачные экраны, — сформулировал эту мысль Александр К.

Горожане подозревают, что это связано с заботой об интересах состоятельных посетителей элитных ресторанов, гостиниц, бассейнов и спа. Инна Серова / realnoevremya.ru

Семейный бизнес на видах

Высказывается предположение, что эту заботу проявляют в отношении бизнеса семьи главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, который в течение десятилетий осуществляет намыв и «развитие» новых территорий на Волге и Казанке.

Компания «Коаст» теперь уже бывшего зятя строителя космодрома еще в 2017 году получила в аренду 1,8 тыс. метров Кировской дамбы и 643 метра Верхней плотины на Казанке. В этом году именно на этих участках осуществили намыв песка и за бюджетный счет устанавливают шумозащитные экраны.

С учетом этих обстоятельств начавшуюся застройку Кировской дамбы можно воспринимать, как продолжение развития семейного бизнеса главы ПСО, охватывающего теперь уже три самых «видовых» и «хлебных» участка берегов Казанки: у моста «Миллениум», на Кремлевской набережной, Федосеевской и Кировской дамбах.

Семейный бизнес главы ПСО, охватывает теперь три самых «видовых» и «хлебных» участка берегов Казанки — у моста «Миллениум», на Кремлевской набережной, Федосеевской и Кировской дамбах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Работа над ошибками

Поспешная — до проведения тендера — установка шумозащитных экранов на мосту «Миллениум» к саммиту БРИКС привела к скандалу. Татарстанское УФАС запретило ГКУ «Главтатдортранс» оплачивать подрядчику ООО «Волга-Автодор» выполненные «с опережением графика» работы стоимостью 82,5 млн рублей.

Извещение о проведении открытого конкурса на реконструкцию Кировской дамбы с устройством шумозащитных экранов было опубликовано ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ» на сайте госзакупок 18 апреля, а его итоги подвели уже 5 мая. Право провести работы стоимостью 89 млн рублей снова получило ООО «Волга-Автодор», работы на Кировской дамбе начались 4 июня и, согласно распространенной исполкомом Казани информации, должны завершиться к 1 июля.

На Горьковском шоссе экраны не закрывают обзор ни водителям, ни пассажирам, ни пешеходам. Инна Серова / realnoevremya.ru

Времени для пересмотра проекта и приведения его в соответствие с требованиями охранной зоны Казанского кремля, даже для замены глухих шумоподавляющих экранов на прозрачные, просто нет. Хотя такая полумера часть горожан вполне устроила бы, тем более что есть положительный пример на новой дорожной развязке на Горьковском шоссе. Там экраны не закрывают обзор ни водителям, ни пассажирам, ни пешеходам. И хотя жители района высказывают недовольство тем, что при проектировании и строительстве дорожек, ведущих к надземным переходам и остановкам транспорта не были учтены привычные и наиболее удобные пешеходные маршруты, в целом проблема решена неплохо.

Стройка без разрешения

Кроме проблемы шумозащитных экранов на Кировской дамбе налицо и другая проблема. «Благоустройство» намытой территории, то есть строительство аквакомплекса и вспомогательных сооружений ведется вовсю, несмотря на отсутствие выданного в законном порядке разрешения на строительство. На момент написания этой статьи в перечне выданных Управлением градостроительных разрешений Казани отсутствовало разрешение на строительство каких-либо объектов. На сайте управления имелись сведения лишь о разрешениях, выданных 19 февраля 2025 года ГПУ РТ «Татлизинг»: разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское водохранилище, в районе Кировской дамбы, и выданное 10 апреля 2025 года ГУП «Татлизинг» разрешение на ввод этого участка в эксплуатацию.

Строительство аквакомплекса и вспомогательных сооружений ведется, несмотря на отсутствие выданного в законном порядке разрешения на строительство. Инна Серова / realnoevremya.ru

«Реальному времени» не удалось обнаружить на ограждении участка, где ведется строительство, обязательного информационного стенда — паспорта объекта.

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с запросом о том, как согласуется установка глухих шумоподавляющих экранов с предложением раиса РТ представить другие варианты защиты. Издание также попросило разъяснить, почему в нарушение охранной зоны Казанского кремля на Кировской дамбе устанавливаются экраны, закрывающие вид на кремль, Казанку и храм-памятник на Казанке, а ранее такие экраны были установлены на мосту «Миллениум»? Интересует, как к этому относятся главный архитектор города и руководство Комитета по развитию туризма, обсуждались ли иные варианты шумозащиты и почему были выбраны самые худшие решения проблемы с точки зрения имиджа Казани как туристической столицы.

Редакция попросила пояснить, почему строительные работы на участке идут в отсутствие разрешения и на ограждении территории стройки нет аншлага с информацией о проекте.

Работы по возведению аквакомплекса на Кировской дамбе ведутся в отсутствие разрешения на строительство. Инна Серова / realnoevremya.ru

Издание также направило запрос на имя руководителя Комитета РТ по охране ОКН и в Прокуратуру РТ. Ивана Гущина попросили пояснить, как соотносится возведение глухих шумозащитных экранов в охранных зонах Казанского кремля с действующим законодательством и принимались ли комитетом какие-либо меры по пресечению нарушений. По получении ответы будут опубликованы.