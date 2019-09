Первый снег в сентябре встряхнул соцсети и совершенно не напряг ГИБДД

Снег падал вечером 23 сентября эффектными хлопьями, ложился на дороги и удивлял горожан. «Переобуть» автомобиль в конце сентября пришло в голову ничтожно малому количеству автолюбителей, поэтому логично было бы ожидать затрудненной ситуации на дорогах и увеличения количества аварий.

Михаил Александрович привел любопытную статистику в сравнении с прошлым понедельником, 16 сентября. Тогда в городе за сутки произошло 9 ДТП, в которых погиб один человек и пострадали девятеро. 23 сентября прошлого года было 7 ДТП, с одним погибшим и шестью пострадавшими. За вчерашние же сутки случилось только 5 аварий с пострадавшими — их семеро. К счастью, никто не погиб. То есть сухая статистика показывает, что выпавший снег не оказал катастрофического воздействия на дорожную ситуацию.



Но аварий с материальным ущербом, конечно, стало больше: за минувшие сутки их зарегистрировано 102 по Казани, а в минувший понедельник — только 88.

Пусть ученые сколько угодно говорят о том, что во всем виноват скандинавский циклон. В соцсетях уверены, что снег вызван атипичным поведением казанских студенток:

Вчерашний снег был такой красивый, что кого-то потянуло на новогоднюю романтику:

Ледяные батареи активизировали представителей реалистической прозы и декадентской поэзии:

Пристально следят за Казанью из-за океана: здесь видео «гигантских снежных хлопьев» соседствует с сообщениями о землетрясениях, наводнениях и прочих цунами.



Nice, the first snow of the season in #Kazan, Republic of #Tatarstan, Russian Federation, just that autumn began today in the northern hemisphere. ????❄#Snow,#AutumnEquinox,#Autumn,#AutumnIsHere,#Russia,#снег,#осень,#Казань,#Татарстан,#Россия. https://t.co/stImShlyeh