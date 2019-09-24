Первый снег в сентябре встряхнул соцсети и совершенно не напряг ГИБДД

Казанцы начали постить первый снег еще с вечера. Утром концентрация «снежных» фотографий и нецензурных постов в соцсетях превысила все допустимые пределы

Фото: соцсети

Вечером 23 сентября во многих районах Татарстана выпал первый снег. Климатическая аномалия, вопреки ожиданиям, не особо активизировала работу сотрудников ГИБДД. Зато пользователи соцсетей изрядно оживились: вчера и сегодня утром посты появились даже в тех аккаунтах, где месяцами не было никаких обновлений.

Невероятно, но факт: аварий с пострадавшими меньше, чем неделю назад

Снег падал вечером 23 сентября эффектными хлопьями, ложился на дороги и удивлял горожан. «Переобуть» автомобиль в конце сентября пришло в голову ничтожно малому количеству автолюбителей, поэтому логично было бы ожидать затрудненной ситуации на дорогах и увеличения количества аварий.

Однако Михаил Савин, командир полка ДПС ОГИБДД по Казани, в беседе с «Реальным временем» сказал, что пока в ведомстве не констатировали каких-то крупных проблем: «Есть заторы, периодически срабатывает человеческий фактор, но в целом я бы не сказал, что есть серьезные затруднения. Возможно, это связано с тем, что ощущение риска и желание безопасности влияет на человека: многие водители стараются ездить аккуратнее».

Михаил Александрович привел любопытную статистику в сравнении с прошлым понедельником, 16 сентября. Тогда в городе за сутки произошло 9 ДТП, в которых погиб один человек и пострадали девятеро. 23 сентября прошлого года было 7 ДТП, с одним погибшим и шестью пострадавшими. За вчерашние же сутки случилось только 5 аварий с пострадавшими — их семеро. К счастью, никто не погиб. То есть сухая статистика показывает, что выпавший снег не оказал катастрофического воздействия на дорожную ситуацию.



Но аварий с материальным ущербом, конечно, стало больше: за минувшие сутки их зарегистрировано 102 по Казани, а в минувший понедельник — только 88.

Twitter: нашли виноватых, ругают коммунальщиков и готовятся к Новому году

Пусть ученые сколько угодно говорят о том, что во всем виноват скандинавский циклон. В соцсетях уверены, что снег вызван атипичным поведением казанских студенток:

Неделю назад подруга из Казани сказала что конкретно взялась за учебу и скорее всего теперь из-за этого выпадет снег



Сегодня казань ей этого не простит — эмkей (@rainbow_bug) September 24, 2019

Вчерашний снег был такой красивый, что кого-то потянуло на новогоднюю романтику:

Только вчера вспомнила про свои носки с Санта Клаусами и о том, какие они тёплые, как сегодня уже снег хлопьями идет!



Можно ли теперь включить новогодний плейлист? ????#Казань — Настя (@ilvmrj) September 23, 2019

Ледяные батареи активизировали представителей реалистической прозы и декадентской поэзии:

Зима пришла в Казань

И первый снег нападал.

Я раскалил казан,

Но мяса нет. Упадок... — ALES???????? (@scaperatt) September 23, 2019





23 сентября. Казань. На улице идёт снег. А батареи всё такие же ледяные... — Лимонад Со Вкусом Солнца (@tinnygastropoda) September 23, 2019

Пристально следят за Казанью из-за океана: здесь видео «гигантских снежных хлопьев» соседствует с сообщениями о землетрясениях, наводнениях и прочих цунами.



* «Прекрасно! Первый снег в Казани (Татарстан, Российская Федерация): так сегодня начинается осень в северном полушарии».

Instagram: сотни фотографов во главе с Рустамом Миннихановым

Президент Татарстана Рустам Минниханов, по своей замечательной традиции, выложил с утра в «Инстаграме» фотографию из своего рабочего кабинета:



Казанцы — народ оптимистичный. С утра горожане успели налепить снеговиков, позаниматься физкультурой, сметая снег с машин, и в принципе оживить свои соцсети. Снег сегодня не выкладывал в соцсети только ленивый. Самые лиричные цитировали Некрасова:

От снеговиков ни в одной соцсети не спрятаться, не скрыться. Горожане пока не успели набить руку: зима только еще начинается, поэтому фотографии казанских снеговичков пока еще напоминают кадры из фильмов ужасов.

Традиционно выражаем соболезнования собаководам: им приходится выходить на улицу в любую погоду. Впрочем, кажется, они не унывают и вовсю пользуются ситуацией:

В общем, снежный апокалипсис народ не испугал, но взбодрил. Можно сказать, что казанские соцсети уже вполне размялись и к зиме готовы!