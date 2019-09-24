Первый снег в сентябре встряхнул соцсети и совершенно не напряг ГИБДД
Казанцы начали постить первый снег еще с вечера. Утром концентрация «снежных» фотографий и нецензурных постов в соцсетях превысила все допустимые пределы
Вечером 23 сентября во многих районах Татарстана выпал первый снег. Климатическая аномалия, вопреки ожиданиям, не особо активизировала работу сотрудников ГИБДД. Зато пользователи соцсетей изрядно оживились: вчера и сегодня утром посты появились даже в тех аккаунтах, где месяцами не было никаких обновлений.
Невероятно, но факт: аварий с пострадавшими меньше, чем неделю назад
Снег падал вечером 23 сентября эффектными хлопьями, ложился на дороги и удивлял горожан. «Переобуть» автомобиль в конце сентября пришло в голову ничтожно малому количеству автолюбителей, поэтому логично было бы ожидать затрудненной ситуации на дорогах и увеличения количества аварий.
Михаил Александрович привел любопытную статистику в сравнении с прошлым понедельником, 16 сентября. Тогда в городе за сутки произошло 9 ДТП, в которых погиб один человек и пострадали девятеро. 23 сентября прошлого года было 7 ДТП, с одним погибшим и шестью пострадавшими. За вчерашние же сутки случилось только 5 аварий с пострадавшими — их семеро. К счастью, никто не погиб. То есть сухая статистика показывает, что выпавший снег не оказал катастрофического воздействия на дорожную ситуацию.
Но аварий с материальным ущербом, конечно, стало больше: за минувшие сутки их зарегистрировано 102 по Казани, а в минувший понедельник — только 88.
Twitter: нашли виноватых, ругают коммунальщиков и готовятся к Новому году
Пусть ученые сколько угодно говорят о том, что во всем виноват скандинавский циклон. В соцсетях уверены, что снег вызван атипичным поведением казанских студенток:
Неделю назад подруга из Казани сказала что конкретно взялась за учебу и скорее всего теперь из-за этого выпадет снег— эмkей (@rainbow_bug) September 24, 2019
Сегодня казань ей этого не простит
Вчерашний снег был такой красивый, что кого-то потянуло на новогоднюю романтику:
Только вчера вспомнила про свои носки с Санта Клаусами и о том, какие они тёплые, как сегодня уже снег хлопьями идет!— Настя (@ilvmrj) September 23, 2019
Можно ли теперь включить новогодний плейлист? ????#Казань
Ледяные батареи активизировали представителей реалистической прозы и декадентской поэзии:
Зима пришла в Казань— ALES???????? (@scaperatt) September 23, 2019
И первый снег нападал.
Я раскалил казан,
Но мяса нет. Упадок...
23 сентября. Казань. На улице идёт снег. А батареи всё такие же ледяные...— Лимонад Со Вкусом Солнца (@tinnygastropoda) September 23, 2019
Пристально следят за Казанью из-за океана: здесь видео «гигантских снежных хлопьев» соседствует с сообщениями о землетрясениях, наводнениях и прочих цунами.
Nice, the first snow of the season in #Kazan, Republic of #Tatarstan, Russian Federation, just that autumn began today in the northern hemisphere. ????❄#Snow,#AutumnEquinox,#Autumn,#AutumnIsHere,#Russia,#снег,#осень,#Казань,#Татарстан,#Россия. https://t.co/stImShlyeh— American Earthquakes ???????????? (@earthquakevt) September 24, 2019
* «Прекрасно! Первый снег в Казани (Татарстан, Российская Федерация): так сегодня начинается осень в северном полушарии».
Instagram: сотни фотографов во главе с Рустамом Миннихановым
Президент Татарстана Рустам Минниханов, по своей замечательной традиции, выложил с утра в «Инстаграме» фотографию из своего рабочего кабинета:
Казанцы — народ оптимистичный. С утра горожане успели налепить снеговиков, позаниматься физкультурой, сметая снег с машин, и в принципе оживить свои соцсети. Снег сегодня не выкладывал в соцсети только ленивый. Самые лиричные цитировали Некрасова:
От снеговиков ни в одной соцсети не спрятаться, не скрыться. Горожане пока не успели набить руку: зима только еще начинается, поэтому фотографии казанских снеговичков пока еще напоминают кадры из фильмов ужасов.
Традиционно выражаем соболезнования собаководам: им приходится выходить на улицу в любую погоду. Впрочем, кажется, они не унывают и вовсю пользуются ситуацией:
В общем, снежный апокалипсис народ не испугал, но взбодрил. Можно сказать, что казанские соцсети уже вполне размялись и к зиме готовы!
комментарии
Да нет же! Статистика говорит о там, что комунальщики должны разбрасывать снег, он же СНИЗИЛ количество ДТП !