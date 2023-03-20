В отсутствие мусора бизнес может не платить за его вывоз: Татарстан работает над процедурой отказа

Хорошая новость пришла от Рустама Минниханова: республика инициировала изменения в законе об обращении с ТКО

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», в администрации раиса Татарстана бизнесу напомнили о праве не платить за вывоз мусора, если фирма не производит отходов. Правда, отказ от платы необходимо обосновать, а как — неизвестно. На несоразмерность счетов за вывоз мусора реальным объемам отходов предприниматели жалуются не первый год, однако дело с мертвой точки не сдвигается. О нереализуемом праве, плате за вывоз ТКО, которую суд постановил перевести «за того парня», и инициативе татарстанских властей по защите прав предпринимателей в области обращения с ТКО — в нашем материале.

«Можно предположить, что можно не платить»



Казанское ООО «Фирма «Мотор» занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости на первом этаже дома на углу улиц Декабристов и Яруллина и, как многие компании такого рода, сама практически не производит отходов. Тем не менее ее владелец утверждает, что оказался без вины виноватым — регоператор УК «ПЖКХ» через суд взыскал с компании плату за твердые коммунальные отходы, произведенные арендатором — самостоятельным юридическим лицом.

Доказывая, что мусор, за который ее заставляют заплатить более 400 тысяч рублей, не имеет к фирме никакого отношения, директор и совладелица Снежана Романова написала жалобы в разные инстанции. В итоге обращение предпринимательницы дошло до аппарата раиса Татарстана, и оттуда пришел обнадеживающий ответ.

ООО «Фирма «Мотор», которое занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости на первом этаже дома на углу улиц Декабристов и Яруллина, как многие такого рода компании, сама практически не производит отходов. Фото: perfectstock.ru

— По смыслу части 4 и части 6 статьи 24.7 закона №89-ФЗ [«Об отходах производства и потребления»], подпункта «в» пункта 8.1 Правил [обращения с ТКО] договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается в случае образования ТКО… в результате деятельности юридического лица, — сообщается в письме, полученном Романовой из администрации раиса республики. — Следовательно, можно предположить, что в ситуации, когда организация не ведет деятельность и ТКО, соответственно, не образуются, вносить плату за услуги по обращению с ТКО она не обязана.

Только вот как следует из этого же документа, отбиться от счетов за вывоз непроизведенных и невывозившихся ТКО сегодня практически нереально. Потому что, как написано в ответе из администрации раиса, «перечень документов, подтверждающих освобождение организации от обязанности заключать договор на оказание услуг по обращению с ТКО в связи с необразованием таких отходов, и порядок их представления региональному оператору законодательством не установлены».

Минстрою РТ поручили пересмотреть нормативы по вывозу ТКО

Получается, что, затевая грандиозную «мусорную» реформу, законодатели просто не дали себе труда задуматься, кто и сколько отходов может производить и чем для немусорящего бизнеса может обернуться вмененная всем подряд обязанность платить за вывоз ТКО. Хорошо, хоть Татарстан на пятом году реформы инициировал, наконец, работу над ошибками!

«Руководством Республики Татарстан в адрес председателя правительства Российской Федерации М.В Мишустина в 2022 году направлены предложения по внесению изменений в Постановление правительства РФ от 03.06.2016 №505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», — говорится в полученном Романовой письме из аппарата раиса РТ. — Кроме того, по вопросу пересмотра нормативов ТКО уполномоченный при раисе РТ по защите прав предпринимателей обратился в адрес главы (раиса) Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с предложением поручить Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ пересмотреть нормативы. Данное предложение было поддержано, в настоящее время организована соответствующая работа».

Фото: realnoevremya.ru

Раз с арендатора нечего взять, взяли с арендодателя

Однако пока «соответствующая работа» не принесла плоды в виде изменений в законе, бизнес, который не производит отходов, платит за них круглые суммы.

— У нас с УК «ПЖКХ» был заключен договор на оказание услуг по обращению с ТКО за наше офисное помещение, и счета за эти услуги мы оплачивали и оплачиваем в полном объеме, несмотря на то, что реально отходов не производим, — рассказала «Реальному времени» Снежана Романова. — Вывоз ТКО, которые производились нашим арендатором ООО «Кухня Сити», должен был арендатором и оплачиваться, но арендатор договор с УК «ПЖКХ» не заключил, вывоз ТКО не оплачивал. В итоге мы, как собственники помещений, заключили с УК «ПЖКХ» дополнительное соглашение, по которому они при формировании расчетов должны были учитывать долю отходов, образуемых арендатором и выставлять им за нее отдельный счет. Однако в УК «ПЖКХ» не приняли это в расчет и стали выставлять счета нам. Да еще считать объемы ТКО по нормативу, который не соответствует деятельности арендатора: ООО «Кухня Сити» ведет ресторанную деятельность, а плату им начисляют как продуктовому магазину, для которого объемы ТКО выше. Мы пишем в УК «ПЖКХ» письма, пытаемся добиться перерасчета, но ответов не получаем. Мы пытались перезаключить с ними договор, и они у нас документы приняли, даже попросили в дополнение прислать отчет о численности сотрудников. Мы все сделали — в ответ тишина, счета нам выставляют по-прежнему.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ноябре 2021 года ООО «Фирма «Мотор» через суд расторгло договор с ООО «Кухня Сити», которое не оплачивало не только счета за вывоз ТКО, но и арендную плату. И заявила иск к арендаторам о взыскании платы за вывоз ТКО в порядке регресса — этот иск суд также удовлетворил. Но денег от нерадивых рестораторов, в отличие от УК «ПЖКХ», арендодатель так и не увидел. А регоператор выиграл в Арбитражном суде РТ иск к ООО «Фирма «Мотор» о взыскании платы за вывоз ТКО — в общей сложности почти 412 тыс. рублей. В апелляционной инстанции это решение устояло, а вот в рассрочке исполнения этого судебного решения, о которой попросил неудачливый арендодатель, ссылаясь на тяжелое материальное положение, суд отказал.

— У наших бывших арендаторов нет ни денег, ни имущества, взять с них нечего, никто нам ничего не компенсирует, — говорит Романова. — За чужой мусор расплатимся мы, зато интересы УК «ПЖКХ» не пострадают.

«Тогда контейнеры должны на балконах, как скворечники, висеть»

Снежана Романова обратилась с жалобами на действия УК «ПЖКХ» в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу. Надзорный орган переслал ее обращение по инстанции в прокуратуру РТ, ответа директор ООО «Фирма «Мотор» пока не получила. ФАС России также «спустила» обращение в республиканский орган. На днях оттуда пришел ответ — татарстанские антимонопольщики начали проверять «обстоятельства, свидетельствующие о возможных признаках нарушения ООО «УК «ПЖКХ» антимонопольного законодательства.

— Нарушений там предостаточно, — убежден представитель Снежаны Романовой — юрист Роберт Фазлеев. — Достаточно сказать, что для вывоза таких объемов ТКО, за которые выставлялись счета, просто не хватает емкости установленных по этому адресу контейнеров! Во дворе для контейнеров в таком количестве места нет — они тогда должны на балконах, как скворечники, висеть! И подтверждений, что весь этот мусор был действительно вывезен — документов о количестве рейсов мусоровозов, объемах ТКО — мы также не получили. Хотя мы их запрашивали у УК «ПЖКХ».

«Документов о количестве рейсов мусоровозов, объемах ТКО мы также не получили». Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Зачем взыскивать с реального собственника ТКО, если есть собственник помещения?



«Реальное время» обратилось в пресс-службу УК «ПЖКХ» с запросом о причинах, по которым счета за ТКО, произведенные не заключившим договор с регоператором арендатором, выставили добросовестно платившему по своим счетам арендодателю, а не стали взыскивать долг с ООО «Кухня Сити», как это предполагалось, исходя из условий дополнительного соглашения.

— При изменении количества расчетных единиц потребителю необходимо представить соответствующее подтверждение, на основании которого вносятся изменения в договор, — ответили в УК «ПЖКХ». — ООО «Фирма «Мотор» не представило документы, подтверждающие изменение количества расчетных единиц, в адрес ООО «УК «ПЖКХ».

— Пыталась ли УК «ПЖКХ» взыскать плату за вывоз ТКО с ООО «Кухня Сити»? — уточнило «Реальное время».

— Нет, так как с ООО «Кухня Сити» договорные отношения отсутствуют. По условиям договора аренды между ООО «Фирма «Мотор» и ООО «Кухня Сити», оплата за коммунальные услуги возложена на ООО «Фирма «Мотор». ООО «УК «ПЖКХ» было вынуждено инициировать процедуру взыскания задолженности с ООО «Фирма «Мотор» в судебном порядке. Решение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-4428/2021 о взыскании задолженности с ООО «Фирма «Мотор» вступило в законную силу 21 октября 2021 года.

На вопрос, каков, с точки зрения УК «ПЖКХ», исчерпывающий перечень документов, на основании которого такую организацию можно освободить от платы за вывоз ТКО, и как технически должна реализоваться такая возможность, мы получили следующий ответ:

— Специалисты ООО «УК «ПЖКХ» по необходимости совершают выездные мероприятия для составления акта осмотра на месте, а также запрашивают финансовую отчетность о наличии или отсутствии финансово-хозяйственной деятельности.

При этом в УК «ПЖКХ» дали понять, что в принципе не видят причин освобождать кого-либо от платы за вывоз ТКО:

— Согласно пункту 8.2. Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 года №1156, при переходе прав на здания, строения, сооружения, нежилые помещения и земельные участки, на которых происходит образование твердых коммунальных отходов, к новому собственнику, иному законному владельцу или пользователю такой собственник, иной законный владелец или пользователь в трехдневный срок обязан уведомить регионального оператора о таком переходе прав и заключить с ним договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке и сроки, которые установлены настоящими правилами для заключения указанного договора.