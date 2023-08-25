Раис Татарстана поручил провести День республики на высоком уровне

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность при проведении мероприятий в честь Дня Республики. Он поручил провести праздник на высоком уровне.

— Все мероприятия должны пройти на самом высоком организационном уровне. Традиционно на праздничных площадках ожидается большое количество татарстанцев и гостей республики. Поэтому главная задача — обеспечить все меры безопасности, — сказал Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства Татарстана.

Основные торжества запланированы на 29—30 августа. Мероприятия, приуроченные ко Дню Республики, уже стартовали.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 30 августа в Казани, помимо Дня республики, отпразднуют и День города. Запланированы салют, выступление звезд российской эстрады — Клавы Коки и Jony, фестиваль народного костюма «Милли кием» на набережной озера Кабан и многое другое. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Бугульме 30 августа отметят сразу три праздника — День республики, День города и День нефтяника. Перед жителями и гостями города выступит известная группа Gayazovs Brothers. Праздничные мероприятия начнутся в 11.00 на центральной площади города имени Ленина.

В День республики в Набережных Челнах выступят известные артисты. Так, на майдане парка Прибрежный будут петь рэп-исполнитель Мот и арт-группа «Хор Турецкого». Еще перед зрителями выступит народный артист республики Филюс Кагиров.

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Айрат Назипов