Форум «Мой бизнес» в Казани завершил работу

Десятки именитых спикеров рассказали предпринимателям о том, как вести бизнес

Более 12 000 представителей бизнес-сообщества собрались в Казани, чтобы обменяться опытом и узнать важную информацию о решении проблем предпринимателей, о льготах, которыми можно воспользоваться, об условиях, на которых можно эти льготы получить, и о множестве других актуальных аспектов предпринимательства. Участников форума «Мой бизнес» поприветствовал Рустам Минниханов, президент Татарстана, который подчеркнул: в республике сейчас взят курс на поддержку бизнеса и на упрощение отношений между государством и предпринимателями.

Казанский форум — один из крупнейших

В Казани прошел один из крупнейших бесплатных предпринимательских форумов «Мой бизнес». Он собрал на площадке «Татнефть Арены» более 12 000 гостей: успешных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса — всех, кто мечтает стать лучшим в своём деле.

Спикерами основной и параллельной программы форума стали многие известные люди: предприниматель, генеральный директор DESNET Technology Омер Экинджи, российская спортсменка, телеведущая, модель, бизнес-леди Ляйсан Утяшева, ведущий эксперт по скриптам продаж Настасья Белочкина, титулованный бизнес-тренер Радислав Гандапас, основатель группы компаний Like Аяз Шабутдинов, бизнесмен из топ-100 Forbes Евгений Черняк и многие другие. Они затронули широкий круг тем: начиная от главных правил ведения бизнеса и заканчивая важностью поддержания здорового образа жизни.



Форум «Мой бизнес» в Казани, организованный в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», стал одним из самых масштабных среди серии подобных мероприятий, которые уже прошли в других городах России.

Рустам Минниханов: «Вопрос поддержки бизнеса для нашей республики — первостепенный»

Участников и гостей со сцены приветствовал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Прямая трансляция его выступления велась на две параллельные площадки в Набережных Челнах и Альметьевске. Там для предпринимателей проходили очные мастер-классы.

Глава региона поблагодарил Министерство экономического развития РФ за организацию столь значимого события в регионе и за меры поддержки, которыми пользуются татарстанские предприниматели.

«Вопрос поддержки бизнеса для нашей республики — первостепенный. Мы стараемся изменить отношение власти к бизнесу, поэтому те государственные меры, которые сейчас существуют, направлены на упрощение отношений государства и предпринимателей. Нам нужно многое изменить, но самое главное — надо общаться, показывать положительные примеры, обращать внимание на те сегменты экономики, в которых предприниматели могли бы быть полезны», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Мой бизнес» дает ценную информацию

По словам директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития РФ Милены Арслановой, главная цель форума — дать знания, которые необходимы для развития собственного бизнеса.

«Татарстан стал одним из первых регионов, где появился центр «Мой бизнес». Придя туда, вы найдёте ответ на каждый свой вопрос, потому что вы даже не подозреваете о том объеме поддержки и услуг, которые можно получить в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»", — рассказала она.

Генеральный директор агентства Synergy Digital Дмитрий Юрков на одной из площадок форума отметил, что Казань с точки зрения маркетинга легка и интересна.

«Бизнес-климат в Татарстане даже лучше, чем в Санкт-Петербурге, здесь больше проактивных предпринимателей. Главный индикатор — то, насколько люди готовы пойти на бесплатное мероприятие. В Казани мы собрали полный зал, видно, что очень многие заинтересованы в теме», — добавил Юрков.



Бизнесу поможет нацпроект

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запущен в России для улучшения условий для бизнеса и будет реализован до 2024 года.

Задачи нацпроекта — увеличить число МСП на 30%: с 19,2 до 25 млн человек и поднять долю МСП в ВВП страны с 22,3 до 32,5%. Для этого Минэкономразвития разработало системные меры поддержки для предпринимателей: содействие в получении кредитов на льготных условиях; субсидии при размещении ценных бумаг на бирже; проект «Трансформация делового климата» и другие программы. На реализацию нацпроекта выделено 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд взято из федеральной казны, 11,4 млрд — из региональных бюджетов, 53,9 млрд — из внебюджетных источников.

Университет «Синергия» — оператор федерального проекта по популяризации предпринимательства. Со своей стороны он проводит масштабную информационную кампанию. В рамках кампании по всей России пройдут форумы «Мой бизнес», на которых предприниматели расскажут истории своего успеха и дадут советы желающим начать свое дело. Выступят на форумах и представители федеральной и региональной власти, которые расскажут о мерах господдержки малого и среднего бизнеса