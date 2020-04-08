Дмитрий Медведев пообещал россиянам поддержку до конца эпидемии

Лидер «Единой России» призвал партийцев помочь врачам и малому бизнесу

Фото: Максим Платонов

Глава «Единой России» Дмитрий Медведев обсудил работу партийных регштабов по борьбе коронавирусом. Татарстан отчитался о передаче части партийной кассы на покупку проездных билетов и бензина для волонтеров, установке в многоэтажках 300 постаматов, договоренности с крупным бизнесом о помощи, благодаря чему в Набережных Челнах вскоре наладят выпуск 5 млн защитных масок в месяц, а в городах юго-востока Татарстана будут бесплатно заправлять машины скорой помощи. Медведев призвал однопартийцев взять на вооружение опыт москвичей и нижегородцев по доставке врачей на смену и со смены и организации бесплатного горячего питания для них.

Пожилым — помощь волонтеров, бизнесу — юридическую поддержку

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев накануне провел совещание в режиме видеоконференции с представителями региональных партийных волонтерских центров по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Своим опытом делились руководители реготделений в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Смоленске, Брянске и Севастополе.

«Понятно, что ситуация в разных регионах разная: где-то она сложнее, где-то она лучше. Но в целом мы исходим из того, что нам пока удается не допускать резкого распространения болезни», — заявил лидер партии.

Медведев отметил, что партия принимает активное участие в борьбе с коронавирусом и будет оказывать поддержку гражданам во всех регионах страны до тех пор, пока эпидемия не пойдет на спад. Одной из таких форм помощи он навал создание федерального ситуационного центра, который ежедневно обрабатывает десятки тысяч звонков, организует работу более 80 тыс. волонтеров по всей стране. Они доставляют людям продукты и средства защиты, заботятся о пожилых, помогают семьям медработников, которые круглосуточно находятся в больницах.

Глава единороссов подчеркнул, что оказываемая помощь должна быть адресной и обратил особое внимание на необходимость защиты прав граждан, находящихся под угрозой увольнения или которых заставляют уйти в отпуска без содержания.

Медведев отметил, что партия принимает активное участие в борьбе с коронавирусом и будет оказывать поддержку гражданам во всех регионах страны до тех пор, пока эпидемия не пойдет на спад

«Кризис есть кризис. И зачастую такие решения принимаются. Где-то эти решения не только не основаны на законе, они просто несправедливы. В то же время понятно, что эффективность таких мер контроля, защита будет зависеть от общеэкономической ситуации в стране, мер поддержки, которые получит бизнес, прежде всего малый и средний, которому приходится тяжелее всего», — отметил руководитель «ЕР», призвав донести до предпринимателей информацию обо всех мерах поддержки, которые оказываются на федеральном, региональном и местном уровнях власти.

Партия же, по его словам, готова оказать предпринимателям квалифицированную консультационную и юридическую помощь. Также он призвал коллег подумать над дополнительными мерами поддержки МСП.

Партийные взносы — на покупку проездных билетов

Лидер «Единой России» в Татарстане, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин рассказал о мерах, которые предпринимаются в республике по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По его словам, сейчас в регионе выявлен 41 заболевший, 10 человек выздоровели. Для лечения подхвативших вирус задействованы 6 больниц, 123 врача, закуплено 1,4 тыс. аппаратов ИВЛ.

Мухаметшин заявил, что в республике, как и везде в стране, работает волонтерский центр по оказанию помощи гражданам, созданный на базе Общественной приемной председателя партии в Татарстане. Количество добровольцев постоянно растет, и сейчас принимаются те, у кого есть собственный автомобиль. В волонтерский центр, находящийся в Казани, в сутки поступает 150—170 звонков, по республике отработано 1,8 тыс. заявок на оказание адресной помощи.

Фарид Мухаметшин рассказал о мерах, которые предпринимаются в республике по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

Мухаметшин заявил, что депутатский корпус тоже включился в эту работу. «Они помогают конкретным людям в своих избирательных округах. Это касается как одномандатников, так и тех, кто избирался по партийному списку. Есть много фактов, когда они покупают продукты питания для одиноких инвалидов, пожилых людей, а также предлагают другие услуги. Порой обратившиеся к нам граждане нуждаются не столько в продуктах питания, сколько в правовой, юридической или иной консультации», — отметил секретарь реготделения.

Глава татарстанского парламента доложил, что в регионе было принято решение часть партийных взносов в размере 500 тыс. рублей направить на покупку проездных билетов и бензина для волонтеров.

Среди новшеств, поддержанных президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, Мухаметшин назвал установку постаматов в многоэтажках для того, чтобы жители могли бесконтактно получать заказанные по интернету товары. На данный момент функционирует 300 таких постаматов, и их количество будет расти.

Представители партии договорились с религиозными лидерами о совершении намазов и богослужений на дому, а не в мечетях и церквях, а также провели переговоры о поддержке со стороны крупного бизнеса. Например, в ближайшие дни из Китая поступит оборудование для производства медицинских масок мощностью 5 млн штук в месяц.

«Эта аппаратура максимум 8 апреля поступает, ее в ближайшие недели запускаем в Набережных Челнах для того, чтобы обеспечить защитными масками наших людей», — рассказал спикер парламента.

Производство дефицитных изделий налаживают резиденты ОЭЗ «Алабуга», «Транснефть», «Татнефть». Фото пресс-службы ПАО «Татнефть»

Линию приобрели на средства резидента ТОСЭР «Нижнекамск» — компании «Айрон». Также производство дефицитных изделий налаживают резиденты ОЭЗ «Алабуга» — «Сария Био Индастриз», управляющая компания ОЭЗ, «Транснефть», «Татнефть» и другие.

«Нижнекамскнефтехим» закупил специализированное оборудование для производства медицинских масок. Автоматизированную линию установят на базе дочернего предприятия НКНХ «Полиматиз». Масками обеспечат многотысячный коллектив НКНХ, а также всех нуждающихся. Скоро проблема нехватки этих медицинских изделий будет решена для всей столицы нефтехимиков. Предприятие передало руководству города, а

также главврачу Камскополянского психоневрологического интерната

нетканый материал для изготовления более 100 тыс. масок. Готовые изделия раздадут волонтерам и медработникам.

Среди прочих «интересных» инициатив Мухаметшин назвал решение «Татнефти» безвозмездно предоставить топливо машинам скорой помощи для городов юго-востока Татарстана. «Генеральный директор сегодня подписывает распоряжение, будет помогать здравоохранению до момента окончания этого сложного периода. Это очень важно, это серьезная поддержка», — подчеркнул он.

Также компания закупила 19 тонн дезинфицирующего средства для уборки улиц, которое передала местным коммунальным предприятиям.

Что касается помощи малому и среднему бизнесу, Фарид Мухаметшин заявил о создании в республике рабочей группы под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова. Группа в еженедельном режиме рассматривает все поступающие предложения в тандеме с федеральным правительством, потому что часть решений необходимо принимать на уровне Москвы.

Что касается помощи малому и среднему бизнесу, Фарид Мухаметшин заявил о создании в республике рабочей группы под руководством президента Татарстана Рустама Минниханова

Горячее питание врачей организовать во всех регионах

Своим опытом поделились и другие регионы. Московский штаб рассказал о выстраивании работы по адресной помощи, в том числе и врачам, находящимся на передовой линии борьбы с коронавирусом. В частности, молодежное крыло партии доставляет в 15-ю горбольницу, где сосредоточено большое количество заболевших, воду, чай и фрукты для врачей, а также ведет переговоры о том , чтобы привозить их на смену и увозить домой. Активист МГЕР Денис Ашеров даже предложил старшим товарищам предоставить для этих целей свои служебные автомобили.

Среди хороших новостей — закупка на партийные средства транспорта, который в ближайшее время поступит в регионы. На каждый придется по одной-две машины.

Дмитрий Медведев поддержал инициативу москвичей, заявив, что нет важнее цели, чем доставка врачей на работу и домой со смены и попросил все регионы внедрить эту практику у себя на местах.

Смоленский штаб развернул активную работу по информированию населения в соцсетях, которыми активно пользуются горожане. По их словам, это укрепило доверие к партии и даже привлекло в нее новых членов. Медведев призвал обратить внимание на этот опыт.

Но больше всего его впечатлила инициатива нижегородцев по обеспечению горячим питанием медиков, о которой рассказал губернатор Глеб Никитин. За счет областного бюджета не только кормят 750 врачей, но и поддерживают предприятия общепита, которые относятся к малому и среднему бизнесу. По словам спикера, в ближайшее время количество заказов будет увеличено до 2 тысяч, так как бесплатное питание получат и волонтеры.

«Хорошая практика — заказывать приготовление еды. И врачам помогаем, и предпринимателям. Необходимо на федеральном уровне распространить этот опыт», — воодушевился Медведев. Фото onf.ru

«Хорошая практика — заказывать приготовление еды. И врачам помогаем, и предпринимателям. Необходимо на федеральном уровне распространить этот опыт», — воодушевился Медведев.

Подводя итоги, лидер «Единой России» заявил, что сейчас сложилась уникальная ситуация, когда партия может оказать реальную помощь людям.

— У нас абсолютно нестандартная ситуация. Партия впервые работает в таком варианте. Ситуация сложная и в мире, и в нашей стране. Мы всегда гордились тем, что у нас самая большая партия, за нас голосуют. Все это хорошо, но все это нужно в нынешней ситуации, прежде всего, чтобы помочь нашей стране, нашим людям преодолеть это очень тяжелое испытание. В этих условиях у нашей партии огромные возможности и колоссальная ответственность. Давайте на деле докажем, что та поддержка, которую мы всегда получали от наших граждан, была не случайной.

1 / 18 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Элеонора Рылова, фото Максима Платонова