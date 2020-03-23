Готовность Татарстана к коронавирусу, эксклюзив от главы МИД и 10 лет «Возрождению»

Обзор событий недели от программы «7 дней» на ТНВ

Пандемия коронавируса не сходит со страниц и экранов мировых СМИ. Десятки тысяч заболевших, тысячи погибших. Каждый день обновляются сводки, звучащие как с полей сражений. И поведение людей повсюду схоже: с полок магазинов сметаются продукты и средства гигиены, бизнес спешит заработать на настроениях населения. Татарстан не исключение. И здесь жители поспешили забить холодильники и антресоли кухонных гарнитуров, пополнить аптечки. Об истерии пандемии и других важных событиях минувшей недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Страх пустых полок

«Общее настроение», — так объясняли себе и окружающим стремление закупить побольше продуктов. Особым спросом на минувшей неделе пользовались гречка, рис, мука, макароны, подсолнечное масло, консервы и туалетная бумага. В аптеках искали жаропонижающие, латексные перчатки и медицинские маски и очень огорчались, если хоть что-то из этого списка не находили на стремительно пустеющих полках. При этом сами себе не признавались, что поддались глобальной истерии.

Людей понять можно. Телеэкраны, страницы газет и журналов, интернет-порталы заполнены информацией о распространении по миру вируса Covid-19, растущем числе заболевших и погибших, о том, как люди в разных странах запасаются самым необходимым, переживая, что повторится ситуация, подобная той, что совсем недавно царила в Китае, к слову, сумевшем, судя по статистике, остановить атаку коронавируса. Или о том, что творится сейчас в Италии, Франции, Испании, Германии и ряде других стран, где власти были вынуждены объявить чрезвычайное положение и ограничить перемещение населения. Но даже там работают продуктовые и аптеки и голодная смерть никому не грозит.

«Надо остыть!» Официальные власти Татарстана призывают жителей республики сохранять спокойствие. Запасов продуктов достаточно для того, чтобы минимум два месяца вообще не зависеть от внешних поставок. Что совсем неудивительно для региона, что, наряду с эффективным развитием нефтедобычи, нефтегазохимии, машиностроения и других направлений промышленности, остается еще и одним из самых успешных в аграрной области и животноводстве.

Возобновлена работа сельскохозяйственных ярмарок. Фото Олега Тихонова

По поручению президента Татарстана в Татарстане создан оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках республики, сумевший заручиться обещанием руководителей ведущих торговых сетей РТ, что повышения цен на продукты питания допущено не будет.

Что касается перспектив, то и здесь все достаточно хорошо: в почве накоплено достаточно воды и минеральных удобрений, чтобы ожидать достойного урожая. Будут зерно, корнеплоды, корма, а значит, смогут наращивать объемы животноводы и птицеводы. С мясом, молоком, куриным яйцом тоже никаких проблем не ожидается. Возобновлена работа сельскохозяйственных ярмарок. Нефтеперерабатывающие комплексы работают четко, что гарантирует достаточные объемы топлива. Все в полном порядке на ТЭЦ и ТЭС. Электрической и тепловой энергии достаточно для надежного обеспечения и производств, и населения, и всех социальных объектов. Работают в обычном режиме аптечные сети. Единственное, чего пока действительно не хватает, — антисептиков и медицинских масок. Но и этот вопрос решаем. На минувшей неделе Рустам Минниханов провел переговоры с руководством казанского предприятия «Аромат», готового нарастить объемы выпуска антисептических средств. Решается вопрос и о производстве на территории РТ масок.

Особого уважения заслуживают добровольцы-волонтеры, которые вместо бесполезной беготни по магазинам взяли на себя заботу о тех, кому действительно нужна помощь. Создаются целые отряды, готовые обеспечить одиноких пенсионеров и людей с ограниченными возможностями и необходимыми продуктами, и медикаментами.

Первый круглый юбилей фонд отметил более чем скромно: небольшой фотовыставкой в Казанском Кремле. Фото tatarstan.ru

Республиканскому фонду «Возрождение» — 10 лет

Первый круглый юбилей фонд отметил более чем скромно: небольшой фотовыставкой в Казанском Кремле.

Между тем гордиться есть чем: восстановлены культурные и исторические памятники в древнем Болгаре и на острове-граде Свияжске. Отреставрированы 59 объектов культурного наследия. Созданы почти три десятка новых уникальных даже не музеев, а целых музейных комплексов. Проведена огромная работа по повышению узнаваемости уникальных объектов наследия, вследствие чего поток туристов в Болгар возрос более чем в 10 раз, а в Свияжск — в 70!

Работа не останавливается ни на день. Строятся полилингвальные школы. До 2022 года подобных комплексов будет запущено в Татарстане шесть. Возрождается разрушенный в 1931 году собор Казанской иконы Божией Матери. Фонд «Возрождение» стал уже даже в федеральном масштабе образцом и синонимом бережного обращения к истории.

Взятие Казани

На фоне звучащих в государственном масштабе призывов к толерантности и уважительному отношению к истории и культуре народов России очень странно выглядит недавний пассаж одного из центральных каналов, где в рамках цикла исторических документальных фильмов о крупнейших сражениях в истории страны «Великие битвы России» на прошлой неделе был продемонстрирован документально-игровой фильм о взятии Казани 1552 года. 45 минут, наполненных, как отмечают коллеги с телеканала «Новый век», неточностями, грубыми ошибками и домыслами.

«Идея этого исторического полотна (которое, впрочем, сделано заметно малыми средствами) ясна с самого начала — поход на Казань — это поход «воинов света» на «империю зла». Казань не была центром ремесел и торговли, а центром угнетения и рабства. Русские войска пошли уничтожать варваров в их змеином логове. Пошли на вражескую столицу, так и сказано в фильме», — кратко описал его суть ведущий программы «7 дней» — генеральный директор телеканала «Новый век» Ильшат Аминов. И это не только его мнение. Съемочная группа пообщалась с экспертами — историками, учеными, политиками, которые честно, но иногда с трудом подбирая слова, поделись своими впечатлениями с журналистами. И этот материал, взвешенный, разумный, честный, стоит посмотреть.

Один из известнейших политических деятелей России согласился дать эксклюзивное интервью для ТНВ. Фото: promdevelop.ru

Сергей Лавров — о Татарстане

Один из известнейших политических деятелей России, министр иностранных дел, недавно встретивший свое 70-летие, совпавшее с присвоением звания Героя Труда, активный защитник интересов государства за его пределами, яркий человек и собеседник согласился дать эксклюзивное интервью для ТНВ. И это получился не просто диалог, а интереснейший разговор на злобу дня. В нем нашлось место и для текущей мировой повестки, и для мнения главы МИД России о роли Татарстана как одного из самых экономически активных регионов страны на международной экономической арене в современной истории России.

В программу вошел только фрагмент интервью. Когда состоится весенняя премьера приуроченного к вековому юбилею Татарской АССР медиапроекта «Tatarstan today. Открытый миру», где можно будет увидеть и услышать интервью с Сергеем Лавровым полностью, можно узнать, посмотрев свежий выпуск программы «7 дней».

Также в нем можно будет узнать о том, что мешает создать памятник детям — труженикам тыла в Менделеевском районе и как республика проводила в последний путь выдающегося татарского композитора, народного артиста республики, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Рената Еникеева. 23 марта, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.