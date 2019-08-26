Рустам Минниханов проведет сегодня встречу с министром образования ОАЭ и послом Нидерландов

В рамках проходящего в Казани чемпионата по профессиональным стандартам WorldSkills глава Татарстана Рустам Минниханов встретится сегодня с министром образования Объединенных Арабских Эмиратов Хуссайном Ибрагимом Аль-Хаммади и чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов в РФ Региной Вероникой Марией Джонс-Бос.

Помимо этого, запланированы прием от организаторов WorldSkills Шанхай 2021 и торжественный прием для СМИ, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с главой федерального департамента экономики, науки и научных исследований Швейцарии Ги Пармеленом. Переговоры прошли в рамках WorldSkills Kazan 2019 в выставочном центре «Казань Экспо».