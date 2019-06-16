«Изге Болгар жыены»: детский лагерь от Минниханова, «крестный ход» от Таджуддина и вежливые люди

Как в Татарстане прошло юбилейное «Собрание в священном Болгаре»

Фото: Ринат Назметдинов

В Спасском районе Татарстана уже 30-й год подряд проводится сход «Изге Болгар жыены». Во время очередного торжества, которое прошло накануне, президент РТ Рустам Минниханов предложил провести здесь мусульманский детский лагерь, верховный муфтий Талгат Таджуддин устроил очередной хазрат-парад, а волонтеры ДУМ РТ проявили неожиданную учтивость. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Со всех уголков страны

Накануне в Спасском районе Татарстана прошел ежегодный сход «Изге Болгар җыены». В собрании традиционно приняли участие десятки тысяч мусульман из районов республики, регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. По приблизительным оценкам, на этот раз сюда прибыли около 30 тыс. человек — чуть меньше, чем в прошлом году. Немало верующих, как выяснил корреспондент «Реального времени» приехали в Болгар уже за день. Многие мухтасибаты районов Татарстана и муфтияты разных уголков страны организовали для своих прихожан автобусы и раздали именные бейджи. И география «паломников» оказалась весьма обширной: можно было встретить и бабушку из Калининградской области, и мужчину средних лет из Приморья, и пожилую пару из Курганской области, и студента из Астрахани, и группу женщин из Мордовии, и муфтия из Челябинска.

Сюда же направили и участников всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» («Милли тормыш һәм дин»), пленарное заседание которого прошло в пятницу. Правоверные из городов и сел Татарстана составили, пожалуй, половину «массовки». Вторым регионом по количеству делегатов стал Башкортостан. Большинство гостей из соседней республики приехали с председателем Центрального духовного управления мусульман России, верховным муфтием Талгатом Таджуддином. К слову, ЦДУМовские муллы всегда выделяются из общей массы: как правило, они облачены в зеленые чапаны с вышитыми красными тюльпанами (у некоторых на вороте указан и регион), а на голове носят повязанные определенным образом тюрбаны. Чаще всего хазраты из таджуддиновской «епархии» бывают и самыми возрастными.

Уже с утра мухтасибаты РТ и региональные муфтияты установили шатры на территории городища. Торговцы сувенирами, национальной и религиозной атрибутикой, чак-чаком, казы поставили свои палатки. Особым спросом пользовались плов с шашлыком, аромат которых разносился на десятки метров. В отличие от прошлых лет, организаторы поставили дополнительные ряды биотуалетов — правда, очереди к заветным кабинкам все равно не исчезли. За порядком следили сотрудники полиции и Росгвардии. В нескольких местах дежурили кареты скорой помощи, рядом с которыми скучали люди в белых халатах.

Торговцы сувенирами, национальной и религиозной атрибутикой, чак-чаком, казы поставили свои палатки

«Татарстан — наш общий дом»

Основной майдан — территория между Соборной площадью и Памятным знаком — был отделен металлическим заграждением. Входы для мужчин и женщин были в разных местах. Около Памятного знака организовали проход для ВИП-гостей. Именно здесь фотографировалась министр культуры РТ Ирада Аюпова, сюда же вежливые правоохранители направили и генконсула Турции в Казани Ахмета Садыка Догана, который собрался было пройти через вход для «простых смертных». К этому же месту подошел митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков). Священнослужителя РПЦ нередко можно увидеть на мусульманских мероприятиях, где он обычно говорит о братской дружбе мусульман и христиан.

— Татарстан — наш общий дом, — объяснил владыка свое присутствие на «Изге Болгар жыены» корреспонденту «Реального времени». — Мы должны уважать веру, культуру, традиции друг друга. Не поступаясь своей верой, мы уважаем веру другого — это нормальное явление, так должны жить люди. Так и уважаемый муфтий [Камиль Самигуллин] ходит на наши праздники, поздравляет нас.

Тем временем со сцены зазвучали коранические напевы и мунаджаты. Также на «разогрев» вышел заместитель председателя Духовного управления мусульман РТ, имам-хатыб казанской мечети «Кул-Шариф» Ильфар Хасанов, который выступил с эмоциональной проповедью на татарском языке. К слову, большинство выступающих говорили на языке Тукая.

Когда Ильфар хазрат завершил свою речь, ведущий начал объявлять почетных гостей, поднимающихся на сцену: президент Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, вице-премьер республики Василь Шайхразиев, и многие другие, среди которых были гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов и замруководителя ФАДН Михаил Мишин.

Рустам Минниханов рассказал о результатах своего посещения в этот день Болгарской исламской академии. Фото tatarstan.ru

Духовно-просветительский лагерь для детей

Рустам Минниханов, начав речь с мусульманского «Бисмилля» и приветствия «Ассаляму алейкум», поблагодарил всех за то, что прибыли «на эту святую землю». Президент рассказал о результатах своего посещения в этот день Болгарской исламской академии.

— Здесь, в Болгаре, совершались большие дела, была построена Болгарская исламская академия. Сегодня в стенах этой академии я пообщался с религиозными деятелями. Мы обсудили с ними, как можно организовать здесь всероссийские детские мусульманские лагеря. Эта площадка должна приносить пользу всей России. Нужно понимать, что ислам — это не просто какая-то религия, но и тот духовный стержень, который связывает нас с предками, — заявил глава республики.

Кстати, ДУМ РТ уже не первый год проводит здесь в палаточном городке Форум мусульманской молодежи. Очередной слет для парней и девушек от 18 до 30 лет откроется 12 июля. Видимо, теперь с подачи главы республики в Болгар будут приезжать и более юные мусульмане.

Минтимер Шаймиев, в свою очередь, отметил, что в возрождении Болгара принимали участие многие жители Татарстана.

— В Болгаре за последние годы было сделано немало для возрождения нашего духовного наследия. Всевышний Аллах помогает нам в благих делах. Нам следует эту работу продолжать. Здесь наша история, наша земля — все это мы должны сохранить для будущих поколений, — заявил госсоветник РТ.

В благодарность за поддержку программы «Культурное наследие: остров-град Свияжск и Древний Болгар» первый президент Татарстана вручил Минниханову, Таджуддину, Мухаметшину и Самигуллину недавно изданный девятый том Книги благотворителей фонда «Возрождение».

— Хадис гласит: «Используй пять вещей, пока другие пять не настигли: молодость, пока не пришла старость, здоровье, пока не наступила болезнь, богатство, пока не настала бедность, свободное время, пока не пришла занятость, жизнь, пока не наступила смерть». Нам нужно ценить свою религию, чтобы не пропала наша нация, — добавил муфтий РТ.

В благодарность за поддержку программы «Культурное наследие: остров-град Свияжск и Древний Болгар» первый президент Татарстана вручил Минниханову, Таджуддину, Мухаметшину и Самигуллину недавно изданный девятый том Книги благотворителей фонда «Возрождение». Фото tatarstan.ru

Когда «никакой Трамп не страшен»

После церемонии открытия Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев ознакомились с экспозициями музеев «Город на реке», «Болгарское чаепитие» и «Дом Абдуллы Алиша». В рамках торжеств в БИА прошел круглый стол «Средневековая тюрко-татарская богословская мысль: источники и интерпретация». На форуме презентовали впервые переведенный на русский язык трактат «Нахдж ал-Фарадис» («Путь в рай»).

Ни одно ежегодное «Собрание в священном Болгаре» не обходится без такого ритуала, как коллективная тауба (молитва-покаяние) в комплексе «Малый минарет и Ханская усыпальница». Вначале Талгат Таджуддин в окружении собственной свиты и зеленых флагов своего духовного управления читает проповедь перед сотнями верующих. В этот раз он назвал Иблиса (шайтана) фашистом, заявил, что мусульманам «никакой Трамп не страшен», и обратил внимание присутствующих, что «посещение Болгара — это не хадж, а дань памяти нашим предкам».

Далее верховный муфтий от имени присутствующих просит прощения перед Аллахом (на арабском и татарском), собравшиеся повторяют за ним эти слова. Потом гость из Уфы возглавляет массовое шествие, которое направляется к Соборной площади. Верующие, наблюдающие за этим со стороны, эту процессию в шутку называют «мусульманским крестным ходом» — разве что вместо хоругвей шествующие несут ЦДУМовские знамена.

Тем временем на территории городища проходил Всероссийский турнир по борьбе на поясах (корэш). В соревнованиях приняли участие более сотни батыров. Президент РТ, подошедший к площадке, заснял на телефон схватку полуфиналистов и тут же выложил фото в Instagram.

На территории городища проходил Всероссийский турнир по борьбе на поясах (корэш). В соревнованиях приняли участие более сотни батыров

«В стороночку, абзый»

Ближе к полудню сюда подъехали электрокары, на которые загрузили ВИП-гостей. Миниатюрные машины повезли их на полуденный намаз (зухр). На Соборной площади уже стояли волонтеры ДУМ РТ в футболках с надписью «РИУ» — студенты-первокурсники Российского исламского института. Следует отметить, что в этом году они были довольно вежливы. Вероятно, их кураторы сделали выводы из прошлогодних инцидентов, о которых писало «Реальное время». Более того, мужчинам в микронаушниках, отвечающим за безопасность высокопоставленных лиц, не пришлось расталкивать толпу. Они попросили образовать коридор для руководителей. Первый и действующий президенты Татарстана прошли к забронированным местам в первом ряду, где их уже ждал Талгат Таджуддин.

Камиль Самигуллин провозгласил азан (призыв на намаз), а Таджуддин возглавил коллективную молитву. Примечательно, что в задних рядах молились и молодые росгвардейцы. Камиль хазрат прочитал тасбих, после чего все стали расходиться.

— В стороночку, абзый, — обратился один из безопасников к аксакалу, который замешкался в проходе. На дорожке, которая шла параллельно пути движению почетных гостей, таджуддиновские имамы вновь подняли зеленые стяги ЦДУМ, и процессия направилась к Памятному знаку. Торжество завершилось концертной программой.

Мероприятие «Изге Болгар җыены», посвященное официальному принятию ислама Волжской Булгарией в 922 году, проводится в Спасском районе с 1989 года по инициативе Талгата Таджуддина. Масштабные организованные поездки в Болгар начались в 1995 году. С 2005 года массовый сход проходит при поддержке Министерства культуры Татарстана, исполкома Всемирного конгресса татар, ДУМ РТ и администрации Спасского района.

1 / 46 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов