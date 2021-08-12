День республики Казань встретит с крытым экстрим-парком и обновленным Хрущевским спуском

«Реальное время» выяснило, какие новые объекты откроют к празднику 30 августа в столице Татарстана

Менее трех недель остается до Дня республики, и уже по традиции к 30 августа планируют не только праздничную программу народных гуляний, но и открытие крупных инфраструктурных объектов в Казани. И то верно, какой же праздник без подарков. «Реальному времени» удалось выяснить, чем порадуют в этот раз горожан подрядчики крупных проектов и столичные власти. Например, строителям крытого здания экстрим-парка «Урам» осталось нанести последние штрихи, чтобы приурочить сдачу объекта к праздничной дате. Кроме того, будет сдан новый участок набережной Казанки. Подробности — в нашем материале.

Тендер на «Урам»: побеждает быстрейший



30 августа в Казани состоится второе открытие экстрим-парка «Урам» у моста «Миллениум». Второе — потому что расположенную под открытым небом часть парка, включающую стритбольную площадку, площадки для паркура и воркаута, два памп-трека и скейт-парк, открыли год назад, так же — к Дню города и республики, а в этом году двери распахнет двухэтажное здание с несколькими спортзалами, танцевальным залом и медиатекой.

Строительство крытой части экстрим-парка обошлось республиканскому бюджету в 536,5 млн рублей. Согласно данным портала госзакупок, тендер на производство работ, объявленный ГБУ «Главстрой РТ», выиграло ООО «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова. За право строить этот объект ему пришлось бороться с ГУП РТ «Татлизинг», и оба предприятия уронили начальную сумму контракта — 539,2 млн на одну и ту же сумму. Однако контракт достался Казилову, который сделал это первым.



Здание крытого экстрим-парка двухэтажное. На первом этаже располагаются зал для тренировок, баскетбольный зал, универсальный спортзал, зал для экстремальных видов спорта, медицинский блок и буфет. На втором — танцевальный зал, медиатека, офисные и служебные помещения. Отделка помещений — вполне демократическая, полы из бетона и керамогранита, крашеные по штукатурке и выложенные керамической плиткой стены, стандартные подвесные потолки.

Строительство крытой части экстрим-парка обошлось республиканскому бюджету в 536,5 млн рублей. Фото: gsn.tatarstan.ru

Площадь застройки здания экстрим-парка — 5,33 тыс. кв. м, общая площадь — 7,9 тыс. кв. м. Оно рассчитано на единовременное посещение 258 человек — 60 спортсменов, 150 зрителей и 48 сотрудников из числа обслуживающего персонала. Техническим заказчиком объекта выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ, а генеральным проектировщиком — «Татинвестгражданпроект».

— Скейт-парк «Урам» запроектирован как уникальное спортивное сооружения для тренировочного процесса и соревнований по экстремальным видам спорта, — пояснил «Реальному времени» руководитель группы архитекторов из второй архитектурно-планировочной мастерской ГУП «Татинвестгражданпроект» Дмитрий Сметанин. — Спортивный комплекс является уникальным, в нем предусмотрены все необходимые условия для соревнований и тренировочного процесса по экстремальным видам спорта, а также зал-лекторий, танцевальный зал для проведения досуга молодежи.

9 августа Инспекция Госстройнадзора РТ сообщила о начале итоговой проверки строительства крытого экстрим-парка молодежного центра «Урам». По ее завершении во второй половине августа при отсутствии замечаний объект будет сдан в эксплуатацию.



Очень стараются завершить работы к знаковой дате на двух оставшихся неблагоустроенными участках левой набережной Казанки. Фото: kzn.ru

«Переходящий» берег

Очень стараются завершить работы к знаковой дате на двух оставшихся неблагоустроенными участках левой набережной Казанки — между Кировской и Кремлевской дамбами и между зданием Национальной библиотеки Татарстана (бывшим НКЦ «Казань») и мостом «Миллениум». Подрядчиком на этих объектах выступает МУП «Городское благоустройство», хотя первоначально строить набережные должно было ПСО «Казань»: после заката счастливой звезды главного татарстанского «берегоустроителя» доводить до ума набережные доверили другой компании, которая успешно справилась с задачей благоустройства набережной озера Кабан.

На презентации хода работ на километровом участке между Кировской и Кремлевской дамбами 21 июля работы на этом участке были выполнены на 20%, однако мэр Казани Ильсур Метшин выразил надежду, что к Дню города и республики работы будут завершены — и горожане и туристы получат полноценный променад общей протяженностью 4 километра — от Кировской дамбы до моста «Миллениум».

На новых участках набережной должны быть высажены липы и хвойники, установлены системы полива, высажены клумбы, установлены лежаки и скамейки. На первом километре — между Кировской и Кремлевской дамбами — ресторанов, пунктов проката и прочих развлекательных заведений размещать не планируется. Зато обещают восстановить и облицевать гранитом Хрущевский пирс — едва ли не единственное в последние годы место, где была возможность спуститься с набережной к воде. Однако, судя по эскизам на официальном сайте исполкома, подступы к воде в результате благоустройства будут надежно защищены чугунными ограждениями.

На участке между Нацбиблиотекой и «Миллениумом» появятся амфитеатр, пирс, поля для мини-футбола, «Парк знаний», спуски к воде и кафе — стритфуд, кафе-мороженое, бистро.

Обещают восстановить и облицевать гранитом Хрущевский пирс. Фото: kzn.ru

Уйти от страшных воспоминаний

В предпраздничные дни, а точнее на 5 дней раньше, 25 августа, запланирована сдача еще одного крупного объекта после капитального обновления. Речь идет о гимназии №175, которая стала печально известной после трагедии 11 мая. Первоначально в здании, где ее бывший ученик Ильназ Галявиев устроил кровавую бойню, в которой погибли девять человек и еще 21 получил ранения, планировалось лишь провести капитальный ремонт пищеблока. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 12,81 млн рублей.

Но впоследствии планы изменились, было решено изменить облик здания. Кроме того, по поручению президента республики Рустама Минниханова ГУП «Татинвестгражданпроект» был разработан проект, и на территории гимназии началось строительство бассейна, спонсором которого, как ранее сообщала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, выступило ПАО «Татнефть».

Концепцию архитектурного обновления здания гимназии разработала молодая московская архитектурная компания AKVK&Partners, однако эскизы фасадов в открытом доступе не публиковались. Известно лишь, что специалисты максимально изменят облицовку и интерьеры здания, чтобы ничего не напоминало о трагедии. Также в настоящее время известны некоторые технические подробности проекта. А именно, что чаша школьного бассейна будет иметь размеры в плане 11,5 × 25,5 м и переменную глубину — от 1,1 до 1,8 метра и что все конструкции этого объекта будут выполнены из монолитного бетона.

В итоге задача, поставленная Рустамом Миннихановым — не просто отремонтировать учебное заведение, а расширить его функционал — будет выполнена, и негативных ассоциаций школа больше не будет вызывать.

К 1 сентября в городе откроются долгожданные школы и детсады. ото: kzn.ru

Скоро в школу!

Как выяснилось, на этом список крупных объектов, которые откроются к Дню города и республики, собственно, и заканчивается. Планы явно сократили пандемия и кризисный бюджет. Но к 1 сентября в городе откроются долгожданные школы и детсады, а также новые спортивные площадки. И первая очередь долгожданного парка в ЖК «Салават купере».

— В Казани откроются три новые школы, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Казгорисполкома. — Две из них расположены в ЖК «Салават купере», это многопрофильный лицей №188 «Бионика» на 1 224 ученика и многопрофильная гимназия №189 «Заман» на 1 224 ученика, в которую первые учащиеся — дети 1—4-х классов — были приняты еще в феврале. С 1 сентября гимназия заработает в полную мощность. Еще одна школа на 1,5 тыс. мест откроется в ЖК «Арт-Сити».

К началу нового учебного года завершится ремонт 43 школьных столовых. С учетом строительства новых школ количество посадочных мест в них увеличится на 2 730 (в том числе за счет ремонта — на 1 750 мест, за счет новых школ — на 980 мест). Кроме того, с 66 до 112 увеличится количество школьных ресторанов.

После капитального ремонта в городе планируется открыть шесть детских садов в общей сложности на 635 мест и три новых детских сада в жилых комплексах «Салават Купере», «Весна-2» и «Седьмое небо» — всего на 600 мест.

В городе заработают четыре новые спортивные площадки. Две для мини-футбола — на территории школы №65 Московского района и спортивной школы «Ак Буре», и две баскетбольно-волейбольные площадки — на территории школы №43 Ново-Савиновского района и школы №41 Вахитовского района.