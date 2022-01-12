Минниханов поздравил «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс» с победами на Кубке России

Президент Татарстана поздравил спортсменов клубов «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс» с победами на Кубке России по волейболу 2021 года. Они подарили ему в ответ памятные медали и кубок.

— Завершившийся год снова порадовал успехами наших прославленных волейбольных клубов. Искренне рад поздравить вас с очередными блестящими и заслуженными победами на Кубке России, — обратился к волейболистам Минниханов. Президент отметил, что спортсмены продемонстрировали высочайшее мастерство, командный дух и веру в победу.

Минниханов поблагодарил не только волейболистов, но и тренеров, руководителей клубов, сообщает пресс-служба президента Татарстана.



После мероприятия Минниханов разместил в instagram-аккаунте фотографию с волейболистами Александром Волковым и Ириной Королевой. «Чемпионы — они такие», — подписал он публикацию.

Мужской клуб «Зенит-Казань» стал первым на Кубке России в десятый раз. В финале он обыграл московское «Динамо». Счет составил 3:0.

Для женского клуба «Динамо-Ак Барс» победа стала седьмой по счету. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина