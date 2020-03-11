«Этот человек в теме»: Абдулганиев поможет Минниханову защитить права предпринимателей Татарстана

Статус помощника президента существенно усиливает бизнес-омбудсмена: «ближе к президенту — быстрее достучится»

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане определились с наиболее эффективной конфигурацией института уполномоченного по защите прав предпринимателей. Новый бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев будет работать в статусе помощника президента, что дает ему значительно больше полномочий и возможностей, чем было у его предшественника. По мнению экспертов «Реального времени», и в прежней должности министра экономики «у него голова всегда была занята тем, как помочь бизнесу».

Перевыполнил показатели национального проекта по развитию МСП

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Татарстане назначен Фарид Абдулганиев. Соответствующий президентский указ президента Рустам Минниханов подписал накануне вечером. Кандидатура Абдулганиева согласована федеральным уполномоченным Борисом Титовым.

Помимо защиты интересов предпринимателей в задачи Фарида Абдулганиева будет входить развитие инвестиционного потенциала Татарстана через создание условий для роста малого бизнеса. Кроме того, в зону его ответственности войдет деятельность по созданию коммерчески эффективных производств.



— Новая должность подразумевает еще большую концентрацию на работе с предпринимателями, но ее содержание и цели взаимодействия с бизнесом неизменны — это усиление «голоса» предпринимательства в регионе, а вести бизнес именно в нашей республике должно быть наиболее комфортно, — прокомментировал свое назначение Фарид Абдулганиев.



Новая должность стала логичным продолжением прежней эффективной работы Абдулганиева и его команды в деле поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Напомним, до недавнего времени он работал в должности министра экономики Татарстана. При Абдулганиеве, в частности, были досрочно перевыполнены показатели национального проекта по развитию МСП, а в рамках этого нацпроекта республика привлекла 1,6 млрд рублей. Также под патронажем министерства проходил эксперимент по внедрению режима налога на профессиональный доход — проще говоря, по самозанятым. К концу 2019 года количество самозанятых в республике превысило отметку в 60 тысяч человек — это второе место после Москвы и области.



Также под патронажем министерства проходил эксперимент по внедрению режима налога на профессиональный доход — проще говоря, по самозанятым. Фото kzn.ru

Кроме того, с опережающей динамикой шла реализация задач по расширению доступа предпринимателей к финансовым мерам господдержки: показатель по числу выданных микрозаймов был превышен на 148%, по объему финансовой поддержки при содействии Гарфонда РТ — на 193%.

Также установленное сотрудничество с Фондом развития моногородов позволило запустить в Набережных Челнах, Зеленодольске и Нижнекамске строительные инфраструктурные проекты общей стоимостью более 3 млрд рублей. Еще Абдулганиев стал инициатором законопроекта, который предусматривает льготный режим для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) в сфере IT. Это позволит создать дополнительно 3 240 рабочих мест и обеспечит бюджету РТ 1,2 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений.

Бизнес-омбудсмен и помощник президента

В феврале этого года Абдулганиева на посту министра экономики сменил бывший глава Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов. Перед Абдулганиевым же, уже в качестве помощника президента Татарстана, поставили задачи по развитию малого и среднего бизнеса и привлечению инвестиций. После перехода Абдулганиева на новую должность в казанском Кремле добавляли, что его функционал в роли помощника может быть расширен.

Позиция бизнес-омбудсмена Татарстана официально пустовала с 24 июня, когда Тимур Нагуманов перешел на позицию главы исполкома Альметьевского района. При этом он сохранил на полгода пост секретаря Совета по предпринимательству при президенте РТ.

Работой аппарата бизнес-омбудсмена РТ в статусе и.о. руководила бывший заместитель Нагуманова Венера Камалова. При ней продолжили работу инициированные Нагумановым проекты — рейтинг деловой активности районов Татарстана, а также проект «Система управления деловой активностью в муниципальных районах».

При этом Камалова также фигурировала в числе претендентов на должность бизнес-омбудсмена РТ уже без статуса и.о. «Наша уважаемая коллега — Венера, да? Под прицелом у нас, сейчас среди лидеров. Давайте будем дальше эту работу продолжать», — говорил Минниханов на одном из заседаний Совета по предпринимательству.

«У него голова всегда была занята тем, как помочь бизнесу»

Генеральный директор АО «Агентство по государственному заказу РТ» Яков Геллер положительно оценил новое назначение Абдулганиева.

— Когда Фарид Султанович был министром экономики, он 80% времени занимался вопросами развития малого бизнеса. Ездил по районам, проводил балансовые комиссии, давал советы предпринимателям, определял ниши для развития дела. Мы вместе делали Республиканский маркетинговый центр РТ, спасибо президенту — поддержал. У него голова всегда была занята тем, как помочь бизнесу, развитием экономических зон, открытием ТОСЭР — это все ради продвижения МСП. Сейчас он зафиксирует свои приоритеты, и это будет продолжением его работы как в бытность министром экономики, только она будет более сфокусированной.

Первоочередными задачами нового бизнес-омбудсмена Геллер назвал ряд проектов, начатых Абдулганиевым еще в его бытность министром экономики: «Обеспечить малому бизнесу доступ к госзакупкам регулируемых организаций. Мы не можем воздействовать на домохозяйства — только на рынок регулируемых организаций, и сбыт продукции малого бизнеса как собственной, так и по дилерским схемам. Так он, как защитник интересов бизнеса, будет рассматривать жалобы, систематизировать, объединять и выносить через президента и Госсовет законодательные инициативы — как и что нужно поправить. Думаю, он прекрасно справится с этими задачами».

«Сейчас мы ожидаем серьезных подвижек»

— Фарида Султановича я знаю достаточно давно. Знаю, что он сам вышел из предпринимателей, и у него была достаточно успешная сеть автошкол. Потом он пошел по карьерной лестнице, и когда был министром экономики, мы с ним часто соприкасались по работе, — рассказал «Реальному времени» председатель Татарстанского регионального отделения «Деловой России», основатель производственного объединения «Зарница», депутат Госсовета РТ и член парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Артур Абдульзянов. — Мы непосредственно сталкивались с ним по долгу службы, обсуждали проблемы и вопросы развития среднего бизнеса. Он всегда откликался на наши просьбы, был человеком, который до конца выполнял свои функции и обязательства.

По словам лидера «Деловой России», Абдулганиев всегда оказывал поддержку мероприятиям с участием среднего бизнеса, в том числе и финансовую. С предпринимателями провели много встреч, где обсуждали программы поддержки и перспективы МСП: «То есть этот человек в теме, для него это близко, он не со стороны. Думаю, сейчас он сконцентрируется на этой работе. И мы ожидаем большего эффекта от многогранной поддержки бизнеса — она и раньше была, но теперь это будет целевая поддержка. Одно дело помогать с позиции государственного органа — мы это уже проходили, и другое — смотреть на ситуацию как предприниматель. Потому что формы поддержки МСП есть, но не все они одинаково хороши и не все работают в полную силу. Думаю, сейчас в должности бизнес-омбудсмена и помощника президента РТ он эту работу активизирует, и мы ожидаем очень серьезных подвижек».



«Фарид Султанович — человек, знающий потребности бизнеса»



Представители бизнеса позитивно и с большими надеждами восприняли новость о новом уполномоченном по правам предпринимателей.

— Фарид Султанович — человек очень активный, современный, знающий потребности бизнеса. Проработав долгое время мэром Деревни Универсиады, он взаимодействовал с предпринимательским сообществом и умел хорошо наладить коммуникацию. Возможности, открываемые статусом помощника президента, зависят от того, как он сможет себя позиционировать в этой роли. Может быть, суть данной позиции заключается в том, чтобы формировать стратегию развития предпринимательского дела, — говорит Галина Шарафутдинова, глава Ассоциации рестораторов Татарстана.

По ее словам, у экс-министра экономики есть все для того, чтобы освоить работу бизнес-омбудсмена и заняться плодотворной деятельностью. «На посту министра экономики он проводил очень много встреч, и ему эта тема достаточно близка. Думаю, у него все получится. Вообще я была бы рада, если бы они работали в тандеме с Венерой, которая обладает массой фундаментальных знаний, быстрым умом и имеет авторитет в предпринимательской среде».

Ближе к президенту — быстрее достучится



Директор ЭТП ONLINECONTRACT Александр Гуров согласен с коллегами: «Если президент решил его назначить, то у него однозначно есть для этой работы все данные. Думаю, человеку, который не справится, не предлагали бы такую позицию. Мне тоже приходилось с ним общаться лично: мы встречались на различных конференциях, обсуждали ряд вопросов. Он открытый, молодой, деятельный — производит положительное впечатление».

Депутат Казгордумы и глава строительной компании «ЖИК» Эмиль Хуснутдинов заметил деловую хватку Абдулганиева еще со времен совместной работы на уровне города.

— У него большой опыт, он много кого знает, и, думаю, это будет полезным. В основном мы пересекались еще по старой работе в исполкоме: все было хорошо, он справлялся. Я уверен, он достойный человек, который сможет найти общий язык с бизнес-сообществом и как-то помочь людям. А статус помощника, на мой взгляд, может сильно помочь: ближе к президенту — быстрее достучится.