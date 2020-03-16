Прощание с Иреком Миннахметовым, поправки в Конституцию и Музей ислама — итоги недели от «7 дней»

Обзор ключевых событий минувшей недели от наших коллег с телеканала «Новый век»

В минувшее воскресенье Татарстан простился с Иреком Миннахметовым — с бывшим генеральным директором «Татспиртпрома», экс-руководителем «Татмедиа», спортсменом, бизнесменом и активным меценатом. Он ушел из жизни на 40-м году жизни. Траурная церемония состоялась на территории «Ак Барс Арены». Фойе гигантского стадиона с трудом вместило всех пришедших отдать дань памяти Иреку Джаудатовичу. В числе тех, кто пришел с ним проститься: президент Татарстана Рустам Минниханов, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, многие члены правительства и депутаты Госсовета РТ, мэр Казани Ильсур Метшин, известные бизнесмены и спортсмены, деятели культуры и искусства, друзья и знакомые. Ирек Миннахметов был похоронен в родном селе Менгер Сабинского района РТ. О других важных темах прошедшей недели — в обзоре программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Поправки в Конституцию

На минувшей неделе в татарстанском парламенте активно обсуждали грядущие поправки в Конституцию России. Депутаты одобрили изменения в основной закон и подняли проблему сохранения и развития национальных языков. «Я обычно сижу и молчу, но сегодня не мог не выступить», — взял слово Государственный Советник Минтимер Шаймиев и призвал истеблишмент Татарстана стать «маяком» в вопросах развития образования на национальных языках:

— Нас немало, и мы за единство, за то, чтобы всем жилось хорошо. Мы на самом высоком уровне готовы рассматривать все накопившиеся проблемы в национальных республиках по сохранению родных языков, как и то, что не доделывается. У нас есть материал, доказательная база, а также [понимание того], что нужно делать во благо успешного развития нашей страны, — заявил Минтимер Шаймиев. — Также есть предложение: создать постоянно действующую комиссию из авторитетных людей в ее составе — по проблемам образования, сохранения и изучения родного языка. Мы должны быть маяком в этом деле.

Республика решила обратиться по вопросу сохранения родных языков напрямую к Владимиру Путину. Журналисты программы «7 дней» собрали мнения политических деятелей Татарстана и политологов о предлагаемых изменениях в Конституции России и инициативе депутатов Госдумы РФ Терешковой и Карелина о том, чтобы обнулить президентские сроки и досрочно провести парламентские выборы — уже согласно новой редакции главного государственного документа.

Всего в Конституцию предлагается внести порядка 200 поправок. Корректировкам подлежат 41 статья — с 3-й по 8-ю главу. Будут внесены 5 новых статей. При этом важным достижением будущей новой редакции эксперты называют тот факт, что основной документ страны смогли уберечь от радикальных и популистских предложений.

Место, в котором музей может расположиться, — строение на кадетской линии Васильевского острова — дом архитектора Брюллова, который сегодня стоит заброшенным и пришел в полный упадок. Фото topspb.tv

Музей ислама в Санкт-Петербурге

В Северной столице России развернулась дискуссия вокруг планов открытия Музея исламской культуры на территории Васильевского острова. На днях появилась странная петиция, идущая вразрез с заявлениями президента России Владимира Путина, не раз говорившего о том, что «культуры и традиции народов, проживающих в Российской Федерации, являются уникальным достоянием и конкурентным преимуществом нашего Отечества».

Важно то, что идею создания Музея исламской культуры в администрации Санкт-Петербурга озвучили даже не представители местных диаспор, а два видных исламоведа Северной столицы: Ефим Резван — заместитель директора петербургской кунсткамеры и Михаил Пиотровский — директор Эрмитажа. И речь идет о том, чтобы создать не культовый храм, а храм науки. Тем более странным выглядят и звучат слова о том, что «мусульмане не являются важной культурной составляющей Петербурга вообще и Васильевского острова в частности, с данным историко-культурным объектом их деятельность никак не связана, поэтому решение о передаче выглядит странным и непродуманным» (конец цитаты из петиции).

Резван и Пиотровский предложили извлечь из запасников музеев настоящие сокровища, относящиеся к исламской культуре, чтобы показывать, рассказывать, изучать их. Для этого и нужен новый музей. Место, в котором он может расположиться, — строение на кадетской линии Васильевского острова — дом архитектора Брюллова, который сегодня стоит заброшенным и пришел в полный упадок. На восстановление потребуются многие миллионы рублей. Но если вдруг жители Санкт-Петербурга решили, что это будет сделано за их счет, то они — ошибаются. Инвесторы, готовые вложиться, — есть.

Те, кто успел попасть за границу, испытывают сложности с возвращением на родину, те, кто собирался провести отпуска в дальних краях, сдают путевки. Фото Максима Платонова

Пандемия коронавируса

Пандемия, или в переводе с греческого — «весь народ», то есть проблема, касающаяся каждого, вне зависимости от того, где живет человек, на каком языке разговаривает и молится Богу. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, признав интенсивное распространение болезни с поражением значительной части населения целого ряда стран.

В Татарстане по поручению президента РТ Рустама Минниханова вводится особый санитарно-эпидемиологический режим. Он продлится до 15 апреля. Чиновникам запрещено выезжать за рубеж, крупные мероприятия — форумы, выставки, семинары — переносятся. Школьникам и их родителям рекомендовано в весенние каникулы не покидать территории республики. Те, кто успел попасть за границу, испытывают сложности с возвращением на родину, те, кто собирался провести отпуска в дальних краях, сдают путевки. Туроператоры готовятся к самому значительному за новейшую историю экономическому провалу. Организации и предприятия должны принять меры к предупреждению заболевания своих сотрудников. А каждому жителю республики вменяется вести себя максимально ответственно и при малейшем подозрении на вирус — принять меры к самоизоляции.

Молочный беспредел

Настоящая война из-за молока разгорелась в Алексеевском районе Татарстана. Главы поселений агитируют за отказ сдавать «белое золото» старым, проверенным приемщикам и за вступление в некие кооперативы, где за молоко даже готовы платить дороже. Пока.

Организатор того самого кооператива, как удалось выяснить съемочной группе программы «7 дней», некий Сунеев, имеет отношение к нескольким фирмам-банкротам, уже разорившимся или находящимся на грани. Вот только некоторые из них: кооператив «Олы Тигэнэле», «Молочная транспортная компания», транспортная компания «Ак Барс», ООО «Ватан», «Ватан-С», ПТП «Тукай». Последний задолжал поставщикам молока из Аксубаевского района около 54 млн рублей. Организация признана банкротом, и взыскать долги не представляется возможным.

Настоящая война из-за молока разгорелась в Алексеевском районе Татарстана. Фото: agro.tatarstan.ru

Сельчане возмущены тем, что их пытаются насильно заставить сдавать продукцию в компанию, доверия к которой у них нет. Те, кто хочет сменить приемщика, пусть это делают. Те, кому дороже старые, проверенные партнеры, должны иметь возможность сохранить за собой такую возможность, уверены люди. Сейчас направлено обращение в УФАС. КФХ и частники надеются, что благодаря вмешательству СМИ и антимонопольной службы вопрос удастся разрешить.

Подробнее о том, чем уникальна клиника Казанского федерального университета, подвиге Асхата Зиганшина и членов команды танкодесантной баржи, унесенной в открытый океан 60 лет назад, а также о других важных и значимых событиях минувшей недели можно посмотреть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 16 марта, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

