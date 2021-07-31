Минниханов поручил до Дня республики привести все общественные пространства в надлежащий вид

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов возмутился, что от жителей республики поступает много жалоб о ненадлежащем содержании общественных пространств. «Как можно так безобразно относиться? Я разочарован. Значит, у вас внимания на это не хватает, вам это неинтересно и ненужно. Вам безразлично, где ваши люди отдыхают и куда они могут пойти», — обратился он к главам муниципалитетов на республиканском совещании в Доме правительства РТ.

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова сообщила, что татарстанцы жалуются на разбитые фонари и скамейки, разбросанный мусор, неработающие туалеты и травмоопасные сооружения на детских площадках. Малые архитектурные формы во многих общественных пространствах нуждаются в ремонте.



Минниханов поручил главам муниципалитетов внимательнее следить за порядком в парках, скверах, набережных и благоустроенных дворах. Они должны привести их в надлежащее состояние до конца лета, то есть до Дня республики.

Президент Татарстана пригрозил местным властям лишить их муниципалитеты средств на благоустройство общественных пространств и дворов, если они не исполнят его поручение. Он напомнил, что на эти цели тратятся большие деньги.

В 2015—2020 гг. в Татарстане благоустроили 443 объекта на общую сумму более 14,6 млрд рублей. В этом году планируется обновить еще 69 общественных пространств, сообщает пресс-служба президента РТ.

В начале июля в Татарстане завершилось голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году. В Казани — Спортивный парк, в Челнах — набережная имени Ф. Табеева, в Альметьевске — каскад прудов, в Нижнекамском районе — третья очередь экопарка.



Татьяна Демина