Рустам Минниханов обратил внимание Владимира Путина на проблемы отечественных экспортеров полимеров

Продвижение российской продукции на мировых рынках оказалось затруднено из-за односторонних ограничительных мер

Фото: Роман Хасаев

Общую для российской нефтехимической отрасли проблему, связанную с экспортом продукции, президенту России Владимиру Путин озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания в режиме видеоконференции по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы страны в период пандемии COVID-19. Президент страны попросил Рустама Минниханова подготовить подробную информацию по вопросу экономических барьеров со стороны ряда государств экспорту российской нефтехимической продукции. На чем теряют отечественные производители нефтехимии, сколько платят за экспорт их зарубежные коллеги и какая сложилась ситуация в российской отрасли при неравных экономических условиях — в материале «Реального времени».

Проблемы с экспортом каучуков и пластиков

В конце мая в рамках совещания в режиме ВКС Рустам Минниханов доложил Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в республике по противостоянию эпидемии коронавируса, о роли в этом процессе компаний Татарстана.

Рустам Минниханов доложил президенту России о мерах по противостоянию эпидемии COVID-19 в Татарстане. Фото: kremlin.ru

В частности, входящего в Группу ТАИФ ПАО «Нижнекамскнефтехим», не только не остановившего в сложный период производство необходимой стране продукции: пластиков, пластмасс, полиэтилена, каучуков, но и наладившего выпуск антисептиков, которых, особенно в начале пандемии, образовался дефицит. Равно как и защитных одноразовых масок — линию для их выпуска НКНХ приобрел на свои средства и уже спустя буквально сутки с момента доставки сумел запустить производство. «Полиматизом» — дочерней компанией «Нижнекамскнефтехима» и одним из четырех крупнейших производителей в России — в разы был увеличен выпуск нетканых материалов как для масок, так и для одноразовых защитных костюмов.

Из доклада также следовало, что в целом по республике за первые 4 месяца года удалось избежать значительного падения производства продукции по объемным показателям. А вот экономика серьезно пострадала.

Рустам Минниханов: «Республике удалось избежать значительного падения производства по объемным показателям, но экономика бизнес-процессов серьезно пострадала». Фото: prav.tatarstan

— В связи с ценовыми проблемами на рынке нефти и нефтехимии и снижением спроса на эту продукцию, с учетом того, что у нас более 50 процентов продукции нефтехимии и нефтепереработки имеют экспортное направление, сильно упали финансовые результаты данных предприятий, что отразилось на доходной части бюджета. По оперативным данным Федерального казначейства, за 4 месяца мы из всего падения по РФ составляем 11 процентов. На 1 мая отставание по налоговым платежам от уровня прошлого года составило 25 млрд рублей, из которых порядка 20 млрд по налогу на прибыль. Из этих 20 млрд 80 процентов приходится на нефтяную промышленность, нефтепереработку, нефтехимию. Мы нуждаемся в федеральной поддержке, — доложил президенту России Рустам Минниханов.

В первую очередь речь идет о создании равных конкурентных условий с зарубежными компаниями, импортирующими свою продукцию в Россию.

— Наша нефтепереработка, нефтехимия работают, но продвижение нашей продукции на экспорт затруднено, потому что наш рынок открыт, а западные партнеры, к сожалению, вводят пошлины, ограничительные меры. Мы обращаемся к правительству России, чтобы какие-то меры поддержки нам так же были оказаны, — озвучил актуальную для отрасли проблему президент Татарстана.

После завершения доклада Рустама Минниханова, президент России первым делом попросил уточнений по проблеме экспорта продукции нефтехимии. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин уточнениями по вопросу перебивать доклад Рустама Минниханова не стал, но, признавая важность поднятого вопроса, для себя пометку сделал и сразу после завершения выступления президента Татарстана первым делом вернулся именно к этой теме:

— Рустам Нургалиевич, первое, о чем хотел бы сказать: вы упомянули о том, что зарубежные партнеры вводят ограничительные меры в сфере торговли. Вы мне конкретнее доложите, чтобы мы могли реагировать на уровне правительств, — попросил Минниханова президент России.

— Это по пластикам и по каучукам. Я все распишу и дам информацию, где и какие страны, — пообещал президент Татарстана.

Восстановить ввозные пошлины

Сегодня российские производители нефтехимии платят дважды: налоги в России и ввозную таможенную пошлину в стране экспорта. И если первый пункт возражений не вызывает, то по второму возникает вопрос: иностранные конкуренты и у себя на родине, как правило, пользуются льготами и поддержкой государства, и на российский рынок попадают невозбранно, и от этого теряет и бюджет РФ.

При продаже продукции на зарубежных рынках российские производители вынуждены реализовывать продукцию по цене, сниженной на размер ввозной таможенной пошлины, Данный факт снижает рентабельность продаж российских производителей и снижает налоговые отчисления в бюджет РФ. А производители других стран, не оплачивая ввозную таможенную пошлину в России (6,5%) на некоторые позиции полимеров, оказываются в более выигрышной позиции, чем отечественный производитель, в том числе входящие в Группу ТАИФ ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» и, как следствие, получают возможность демпинговать цены. Вместе с тем, получая прибыль от продажи продукции в России, иностранные компании пополняют бюджеты своих стран за счет российских конкурентов.

С учетом активной деятельности российских компаний по наращиванию мощностей и, как следствие, профицита полимеров, снижается эффективность производства и продаж: экспорт становится невыгоден в силу двойного обложения сборами. Цены на продукцию при таком раскладе получаются выше, чем у местных производителей, делая ее низкоконкурентной. С другой стороны — на отечественном рынке профицит собственного производства, что в сочетании с аналогичным импортным товаром, поставляемым из Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Украины и ряда стран дальнего зарубежья с нулевыми ставками таможенных пошлин по ценам ниже рыночных, так же серьезно осложняет честную конкурентную борьбу.

Более того, уже сейчас ряд масштабных инвестиционных проектов, которые полностью отвечали бы Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса России на период до 2030 года — «заморожены». Точнее по ним не приняты окончательные инвестиционные решения, так как у бизнеса нет уверенности в том, что производство окажется рентабельным, а продукция — востребованной. И это притом что на федеральном уровне подчеркивается важность развития импортзамещения и развития экспортного потенциала.

— Считаем, что целесообразно рассмотреть возможность для реализации нижеследующих мероприятий, обеспечивающих рост и полноценную поддержку развития нефтегазохимического комплекса Татарстана и России в целом. А именно восстановить ввозную таможенную пошлину на линейный полиэтилен низкой плотности, полистирол общего назначения и полиэфиры до уровня 6,5 процента, установленного правилами ВТО, — в интервью «Реальному времени» озвучил позицию Группы ТАИФ по этому вопросу генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Айрат Сафин: «Целесообразно рассмотреть возможность восстановить ввозную таможенную пошлину на ряд продуктов нефтехимии». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Эксперты полагают, что оставление сложившейся ситуации без внимания государства может привести к затовариванию и вынужденному снижению, а то и приостановке производств. Этим шансом воспользуются все те же зарубежные производители полимеров, поддерживаемые в их стремлении расширить рынки экспорта правительствами своих стран.

Как следствие, надежды российской нефтехимической отрасли в целом о наращивании потенциала и своего присутствия на мировых рынках, так и останутся надеждами. Более того, еще большая часть внутреннего рынка полимеров окажется занята конкурентами-нерезидентами, а это риски для нефтехимической отрасли страны в целом, снижение конкурентоспособности отечественных полимеров на мировом уровне и экономической безопасности России, считает и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Производство синтетических каучуков так же нуждается в поддержке

На фоне мирового экономического кризиса, усугубленного последствиями пандемии коронавируса COVID-19, по всему миру падают объемы производства и реализации легкового, грузового и пассажирского автотранспорта, останавливаются шинные заводы.

Следствием падения спроса стали переизбыток синтетических каучуков и обострение конкуренции, что ведет не просто к снижению цен на различные марки СК, но к убыточности производств. За несколько последних лет темпы роста цен на сырье для производства СКИ более чем в два раза опередили удорожание самого синтетического каучука. Чтобы минимизировать убытки, «Нижнекамскнефтехим» вынужден снижать объемы производства: из 330 тысяч максимально возможных тонн, по итогам 2019 года было реализовано всего 257 тыс. тонн. Сегодня особые режимы в странах мира постепенно снимаются, но процесс восстановления рынка до хотя бы докарантинного уровня займет как минимум 1-2 года, уверен Айрат Сафин, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Группа ТАИФ предлагает ввести возвратный акциз на изопрен — основное сырья для производства синтетических каучуков. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Основным сырьем для производства синтетического каучука, является изопрен. Группа ТАИФ вносила свои предложения по введению на него возвратного акциза, что позволило бы ключевым компаниям отрасли хотя бы не уйти в минус. В противном случае на предприятии рассматривают возможность перехода на сокращенную рабочую неделю с еще большим снижением объемов производства. И это — в лучшем случае.

При ухудшении ситуации на российском и мировом рынках возможна полная остановка производства каучука, который является сырьем для шинной промышленности и производства РТИ, что немедленно отразится и на этих отраслях. Рынок отреагирует на остановку такого крупного производителя скачком цен. Предприятиям, использующим каучук в своих производствах, придется импортировать сырье, что создаст опасную ситуацию в области экономической безопасности страны и ее обороноспособности. А с учетом тесной взаимосвязанности предприятий внутри ПАО «Нижнекамскнефтехим» остановка производства каучуков грозит сырьевой разбалансировкой производства в целом: останову производства мономеров и продуктов их дальнейшего передела.

Реализация Стратегии развития — будет продолжена

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в России и мире, Группа ТАИФ не планирует отказываться от реализации принятой Стратегии развития 2030.

Нижнекамскнефтехим планирует уже до конца этого 2020 года ввести в эксплуатацию завод дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК), мощностью 60 тыс. тонн в год. Предназначенный для создания так называемых «зеленых шин» — экологичных, обладающих лучшими эксплуатационными характеристиками, этот каучук обещает быть крайне востребованным рынком. Кроме ДССК, на оборудовании, что уже завезено и смонтировано, планируется наладить производство термоэластопластов, востребованных в дорожном строительстве и создании кровельных материалов.

Продолжается работа по проекту строительства производства метанола, мощностью 500 тыс. тонн в год. Создаваемый по лицензии датской компании Haldor Topsoe комплекс полностью обеспечит потребности производства синтетических каучуков в этом сырье. По плану ведется модернизация и техническое перевооружение действующих производств СК.

До конца 2020 года на НКНХ будет введен в эксплуатацию завод ДССК. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Каждый кризис конечен, и «Нижнекамскнефтехим» делает ставку на рост спроса на рынке. Реализуемая масштабная инвестиционная программа — основа для эффективного старта после пандемического кризиса, — уверен Айрат Сафин.

Того же мнения придерживается и генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Недавно — в канун Дня работника химической и нефтехимической промышленности, предприятие посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. В сопровождении заместителя премьер-министра республики — министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова, генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, главного советника генерального директора по развитию АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова и генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» Фарида Минигулова, лидер Татарстана совершил объезд промышленной зоны предприятия, особое внимание уделив объектам модернизации и строительства. Он посетил строительную площадку нового производства изопропилбензола на заводе бисфенола А, модернизируемый реактор на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления, новые печи пиролиза на заводе этилена.

Рустам Минниханов осмотрел модернизируемые и строящиеся производства ПАО «Казаньоргсинтез». Фото: Ринат Назметдинов

— В настоящее время продолжается работа по проектам развития «Казаньоргсинтеза» до 2025 года. Внедрение новых технологий, новых совместных производств позволит сохранить лидирующие позиции на рынке. Программа стратегического развития, которая была принята на совете директоров, находится на стадии реализации. На сегодняшний день из десяти инвестиционных проектов три уже завершены. В текущем году планируется завершить еще два. Это проекты модернизации завода этилена и производства поликарбонатов (ПК) с наращением мощности до 100 тысяч тонн в год, — пояснил президенту в процессе обхода Фарид Минигулов.

Рустам Минниханов: «У меня нет никаких сомнений, что инвестиционная программа «Казаньоргсинтеза» будет выполнена». Фото: Ринат Назметдинов

— Надо отдать должное компании ТАИФ и «Казаньоргсинтезу». Сегодня на фоне спада мировой экономики идет снижение спроса, все это тоже болезненно сказывается. Но тем не менее предприятие ни на один день не остановилось и стабильно работает, — позже, во время общения с журналистами, поделился впечатлениями Рустам Минниханов и добавил, — У меня нет никаких сомнений, что инвестиционная программа «Казаньоргсинтеза» будет выполнена. Да, какие-то сдвиги могут быть, но у нас появляются новые предложения. Даже то, что мы сегодня осмотрели, позволяет увеличить на существующих мощностях производство полиэтилена в три раза.

И если на федеральном уровне действительно, как пообещал президент России Владимир Путин, будут предприняты необходимые меры по созданию равных условий конкурентной борьбы для отечественных производителей и импортеров продуктов нефтехимии, нет никаких сомнений в том, что эта продукция будет востребована в полном объеме.