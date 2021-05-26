Альберт Шигабутдинов: «У объединенной компании достаточно ресурсов, чтобы осилить программу ТАИФа»

Об объединении нефтехимических и энергетических бизнесов с СИБУРом, будущем АО «ТАИФ-НК» и вакцинации от COVID-19: руководство Группы ТАИФ рассказало во время пресс-подхода после Годового собрания акционеров

Фото: Роман Хасаев

21 мая в режиме ВКС с участием президента Татарстана Рустама Минниханова состоялось итоговое совещание по результатам годовых общих собраний акционеров в Группе ТАИФ. А по его завершении руководство головной компании Группы — АО «ТАИФ» встретилось с представителями СМИ, чтобы ответить на интересующие журналистов вопросы. Подробности — в материале «Реального времени».

Вероятность того, что сделка с СИБУРом состоится, 99,9%

— Работа над реализацией соглашения о создании совместной компании — в самой активной стадии, — подчеркнул в интервью журналистам республиканских СМИ генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Напомним, о начале возможного объединения нефтегазохимических и энергетических бизнесов АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг» объявили 23 апреля 2021 года. Соответствующее соглашение было подписано в штаб-квартире ПАО «НОВАТЭК» в Москве в присутствии вице-премьера России Александра Новака, президента Татарстана Рустама Минниханова, председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона и генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова. Подписи под документом поставили председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

Подписание соглашения о начале возможного объединения нефтегазохимических и энергетических бизнесов АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР Холдинг». 23 апреля 2021 г. Фото московского филиала ТНВ

— «СИБУР Холдинг» — крупнейшая компания в области газохимии. Объединив усилия, мы создадим компанию, которая однозначно войдет в пятерку крупнейших мировых нефтегазохимических компаний. У коллег из СИБУРа есть огромная профессиональная экспертиза в области полимеров, у нас — экспертиза в области каучуков и сополимеров. Мы органично дополним друг друга, — отметил Руслан Шигабутдинов и добавил: — Я думаю, нас ждет только успех. Как Минтимер Шарипович сказал: «Мы обречены на успех». И государству от этого будет большая польза: сокращение издержек, синхронизация в области новых разработок, грамотная организация, сбалансированный подход к поставкам сырья позволят компаниям и непосредственно заводам увеличить производство, увеличить загрузку имеющихся мощностей. А это — продукция, выручка, налоги, зарплаты, премии, стабильность и надежность.

Он также обозначил конкретные сроки слияния:

— В трудовых коллективах идет работа по реализации этого проекта. До конца года — плановый срок. Все вопросы организационного характера будут решены для того, чтобы в новый год войти объединенной компанией.

— По той работе, которая активно ведется между СИБУРом и ТАИФом, по согласованию со всеми структурами страны, на мой взгляд, можно с уверенностью в 99,9% сказать, что сделка состоится, — высказал свое мнение председатель совета директоров АО «ТАИФ», главный советник генерального директора по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

«СИБУР Холдинг» – один из инициаторов сделки

Об этом заявил Альберт Шигабутдинов. И уточнил:

— Разговор об этой идее, как уже сказал г-н Михельсон президенту Татарстана 23 апреля, на подписании соглашения между АО «ТАИФ» и ПАО «СИБУР-Холдинг», идет уже с начала 1995-х годов. В начале 2000-х годов ТАИФу было очень много предложений от разных компаний, в том числе и от зарубежных. Главным нашим условием было — гарантия реализации всех начатых программ развития, чтобы компании продолжали наращивать производственную мощность и объемы работы, выпускать больше востребованной продукции и приносить максимальный экономический эффект и доход государству, республике и акционерам Группы. В основном поступали предложения максимально загрузить имеющиеся мощности и получать всю возможную прибыль и на этом остановиться, но никак не вкладываться в дальнейшее развитие. Поэтому процессы переговоров затягивались.

В результате многолетних переговоров, обсуждений, согласований между компаниями и с руководством республики, после тщательного изучения друг-друга, совместными усилиями ТАИФа и СИБУРа появилось многогранное соглашение, одним из основных условий которого, было гарантированная реализация программы Стратегического развития компаний Группы ТАИФ до 2030 года, оцениваемой более чем в 2 трлн рублей.

Альберт Шигабутдинов: «ПАО «СИБУР Холдинг» и АО «ТАИФ» берут на себя ответственность за реализацию принятой программы». Фото: Роман Хасаев

— Часть программы уже реализована. Дальнейшее наращивание объемов финансирования реализуемых и планируемых Стратегической программой развития предприятий Группы ТАИФ проектов, с привлечением заемных финансовых ресурсов, в условиях волатильности рынка, в определенные моменты могло достигнуть предельных значений. И это могло привести к рискам попыток манипуляций со стороны недобросовестных финансовых организаций и создать риск приостановки реализации наших программ. У объединенной компании ресурсов с лихвой хватит для того, чтобы осилить программу ТАИФа. Это стало основой решения о совместной работе и объединении нефтехимических и энергетических бизнесов. СИБУР подтвердил, что будет оформлен договор с соответствующими гарантиями. И СИБУР, и ТАИФ берут на себя ответственность за реализацию программы, согласованной ТАИФом, НОВАТЭКом, правительством. Для сравнения: за все 30 лет своей работы Группа ТАИФ инвестировала в развитие входящих в ее состав компаний более 20 млрд долларов, а тут за 10 лет — 20 млрд долларов, — пояснил Альберт Шигабутдинов.

Социальная направленность — усилится

— Развитие производства без строительства социальных объектов — невозможно. Современные технологии требуют, чтобы совершенствованием промышленности занимались высокообразованные и профессиональные люди. А такие специалисты требуют к себе определенного отношения, создания определенных условий — то есть развития социальной инфраструктуры. Раньше приходилось искать компромисс между развитием производства и социальных объектов, потому что в основном социальные расходы осуществлялись на благотворительной основе за счет чистой прибыли промышленности, в ущерб возможности дальнейшего развития самих предприятий. Таким образом, было устроено законодательство. Приведу один только пример: практически на безвозмездной основе за время существования ТАИФа на строительство и обновление объектов инфраструктуры (это и спорт, и дороги, и жилье, и детсады, и парки, и озера, и исторические объекты, и еще многое другое) нами было направлено более 10 млрд долларов. По стоимости это даже больше, чем весь тобольский комплекс «ЗапСибНефтехим». Созданная, в том числе при активном участии ТАИФа инфраструктура, позволяет и специалистам компаний Группы, и членам их семей, а также жителям и гостям республики, в свободное время окунуться в историю, соприкоснуться с природой, насладиться красивыми городскими видами, посетить консерваторию, сходить на водное поло, футбольные и хоккейные матчи самого высокого мирового стандарта… перечислять можно долго. Сейчас, благодаря одобренным руководством страны и принятым законодателями нормативно-правовым актам, возможностей для создания современной инфраструктуры стало гораздо больше. А реализовывать такие проекты стало проще. Строительство подобных объектов можно вести в привязке к программам развития промышленных мощностей и финансировать на кредитно-заемной основе. А в последующем, из тех налогов, которые будут приносить новые, построенные и введенные в эксплуатацию производства, эти займы погашать, — пояснил Альберт Шигабутдинов.

Альберт Шигабутдинов: «Программа — реализуема. У меня сомнений — нет!». Фото: Роман Хасаев

Изменения в государственном законодательстве позволили включить в инвестиционные проекты развития промышленных производств и социальные объекты: мосты, дороги, жилье, детские сады и школы, медучреждения, зоны отдыха и многое другое — все, что необходимо для создания комфортных условий жизни населения. Социально ответственный бизнес открывшимися возможностями активно пользуется, создавая в первую очередь комфортные условия для деятельности компаний, жизни и отдыха своих сотрудников и жителей региона. В итоге выигрывают все: и сам бизнес, и люди, и территория, на которой расположены предприятия, и регион, и государство в целом. Это — явный эффект. Но реальная польза еще гораздо больше:

— Любое рабочее место, которое мы создаем в нефтехимии, дополнительно создает не менее 40 рабочих мест в смежных и социальных отраслях. Растет уровень дохода, а значит, и благосостояния населения, — поделился с журналистами председатель совета директоров АО «ТАИФ». И здесь предстоящее объединение бизнесов Группы ТАИФ и «СИБУР Холдинга» поможет добиться гораздо большего эффекта, чем каждый холдинг смог бы по отдельности.

— Программа реализуема. У меня сомнений нет! Единственное: всем придется работать в два раза больше и эффективнее. Но и за большее вознаграждение. Необходимый опыт, силы и знания у коллективов и руководства объединяющихся компаний для этого — имеются, — сообщил Альберт Шигабутдинов.

АО «ТАИФ-НК» войдет в состав АО «УК «ТАИФ»

Раскрыл Альберт Шигабутдинов и одну из интриг: какие компании входят в периметр сделки с СИБУРом и как будут развиваться остальные:

— Пока периметр сделки предполагает, что со стороны ТАИФа в объединенную компанию войдут следующие компании: АО «ТГК-16», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим» и сам АО «ТАИФ», — сразу очертил председатель совета директоров АО «ТАИФ» конфигурацию достигнутых договоренностей.

Некоторые СМИ уже сделали предположения, что будет с нефтеперерабатывающим бизнесом Группы после того, как нефтехимические производства войдут в состав новой совместной Группы. Одни пророчили, что АО «ТАИФ-НК» выкупит ПАО «Татнефть», другие предполагали, что компания «прицепом» к основным потребителям своей продукции вольется в создаваемую на базе СИБУРа нефтегазохимическую компанию. Альберт Шигабутдинов рассказал о будущем компании.

Компании, не вошедшие в сделку с ПАО «СИБУР Холдинг», продолжат развитие в составе АО «УК «ТАИФ». Фото: Роман Хасаев

— Активы Группы разделены на две управляющие компании. Это два разных юрлица. Компании, которые я назвал, объединятся с бизнесом СИБУРа, а остальные остаются у АО «УК «ТАИФ». У них есть свои стратегические программы, и они будут дальше развиваться, — пояснил он. Дальнейшие деловые отношения между АО «ТАИФ-НК» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» будут строиться на рыночных механизмах ценообразования и заключаемых договорах.

Превратить тяжелую нефть в проектное сырье

О развитии «ТАИФ-НК» на этой встрече говорили не только в контексте сделки с СИБУРом. Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов во время ВКС с Рустамом Миннихановым поднял один из наиболее актуальных для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей страны, в том числе для АО «ТАИФ-НК» вопросов — проблема качества поступающего сырья. Вопрос был затронут на совещании и вновь был поднят во время общения с прессой:

— Сегодня ни на одном нефтеперерабатывающем заводе в мире для прямой глубокой переработки нефти не используется нефть плотностью выше 860 кг/м3. Но на ТАИФ-НК по системе магистральных нефтепроводов «Транснефти» поступает нефть с запредельно высокой плотностью, достигающей 878 кг/м3 и содержанием серы более чем 1,4% по массе. Сырье расслаивается еще до начала переработки, что приводит к образованию значительного количества осадков в нефтепроводах и резервуарах. А дальнейшая переработка неизбежно приводит к образованию сверхтяжелых непревращаемых асфальтеновых отложений в трубопроводах, неконтролируемому закоксовыванию регулирующих и предохранительных клапанов, арматуры и другого оборудования, — пояснил суть проблемы Руслан Шигабутдинов. Он также подчеркнул: при работе с подобным — некачественным сырьем, вследствие отсутствия современных технологий контролирования таких процессов, всегда есть опасность того, что предохранительные и регулирующие элементы могут не сработать, и это может привести к катастрофическим взрывопожароопасным ситуациям, техногенным катастрофам с огромным риском разрушения всего промышленного узла в городе Нижнекамске.

Аварийные планы и схемы на предприятиях Группы давно проработаны, приняты и регулярно отрабатываются в ходе учений. Но в реальности предприятие не должно работать в аварийном режиме. А избавиться от осадка можно только механическим путем, для чего приходится на время выводить то одну, то другую часть оборудования из схемы переработки и останавливать на обслуживание. В итоге теряет бизнес, регион, государство.

Сейчас в целях повышения надежности работы производств ТАИФ был вынужден снизить объемы переработки сырья. Это ожидаемо отразилось на общем финансово-экономическом результате.

Руслан Шигабутдинов: «Решение проблемы качества поступающего на нефтепереработку сырья есть, и работа в этом направлении уже ведется». Фото: Роман Хасаев

— Решение этого вопроса в мире есть. Мы не первые: с такой проблемой столкнулись в США в начале 2000-х годов. Когда начало ухудшаться общее качество добываемой и направляемой на переработку нефти, в Соединенных Штатах было принято решение — использовать установки для получения так называемой «синтетической нефти», которую можно как перерабатывать напрямую, так и разбавлять ею нефть худшего качества, доводя ее до проектного — усредненного, — привел пример генеральный директор АО «ТАИФ».

Группа ТАИФ выступила с предложением воспользоваться мировым опытом. И при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова работа в этом направлении уже ведется.

— Тема качества нефти на самом деле сложная. И с ней не справиться без каких-либо серьезных решений по переработке, по обработке и по производству синтетической нефти. Мы эту тему и с Альбертом Кашафовичем (Шигабутдиновым — председателем совета директоров АО «ТАИФ», главным советником генерального директора по развитию АО «ТАИФ», — прим. ред.), обсуждали, я эту тему и с Наилем Ульфатовичем (Магановым — генеральным директором и членом совета директоров ПАО «Татнефть», — прим. ред.) обсуждал. Обсуждал я эту тему и с Сазановым (Алексеем Валерьевичем — статс-секретарем — заместителем министра финансов РФ). Мы в неравных условиях: у тех, кто сидит на легкой нефти, и выход (светлых нефтепродуктов — прим. ред.) другой. А налогообложение для всех — одинаково. Эту тему мы вместе с вами прорабатываем. Другого пути у нас нет. Нам надо найти решение. Как бы то ни было, нефть не только у нас, но и у других компаний будет все хуже: все больше серы, все более тяжелая будет нефть. Эту тему надо решать, — во время ВКС заявил президент Татарстана.

— Технологии получения синтетической нефти — имеются. Реализация такого проекта позволит фактически полностью решить вопрос. Более того, это даст возможность повысить эффективность действующих нефтеперерабатывающих заводов как в физических объемах, так и в финансовом плане. Государство от этого тоже может получить дополнительную прибавку в виде налоговых отчислений и повышения эффективности переработки имеющегося сырья, — отметил Руслан Шигабутдинов.

Лучше сырье — выше выход светлых высококачественных, обладающих большей маржинальностью продуктов, эффективнее их дальнейший передел, а значит, больше нужной стране продукции.

Для нас каждый человек — на вес золота

— Коллективы у нас большие, и каждый человек — на вес золота. Это основной наш актив, основное достояние компании. Железо можно купить, переплавить, а специалиста, который отдал лучшие годы жизни компании, который знает всю систему, за год не обучить. Чтобы у нас не было невосполнимых потерь, вопрос вакцинации стоит на первом месте, — ответил Руслан Шигабутдинов на вопрос о противодействии распространению пандемии в компаниях Группы.

Коварство новой коронавирусной инфекции ТАИФ, наверное, ощутил одним из первых. Значительная часть продукции компаний идет на экспорт. Когда под влиянием распространения COVID-19 страны одна за другой начали закрывать границы, останавливать производства и объявлять режим самоизоляции или карантин, международная торговля резко сократилась, цены на товары поползли вниз, а затаренность складов, напротив, выросла.

Руслан Шигабутдинов: «В противостоянии пандемии COVID-19 цель Группы ТАИФ — 100-процентная вакцинация коллектива». Фото: Роман Хасаев

— Благодаря слаженной работе команды были скорректированы все производственные планы, перенесены на весну и начало лета сроки проведения ремонтных работ, ускорена инвестиционная программа. Основной задачей было — чтобы не пострадал трудовой коллектив, не потерял ни в деньгах, ни в благосостоянии. Ни одного человека не уволили, не сократили. Более того, коллектив даже вырос, и с учетом коллективного договора были проиндексированы зарплаты в районе 6-8%, — сообщил генеральный директор АО «ТАИФ».

Сейчас по-прежнему важно уберечь сотрудников Группы от смертельно опасной болезни. Благодаря руководству республики, недостатка в вакцине в Татарстане нет. Первые лица Группы ТАИФ действуют в том числе и личным примером:

— Наш председатель совета директоров лично вакцинировался, чем подал пример всем. На предприятиях развернута работа по вакцинированию. Работаем через агитацию, через разъяснения, в том числе через медслужбы на предприятиях. Количество вакцинируемых еженедельно увеличивается, — пояснил Руслан Шигабутдинов.

Задача-максимум: 100-процентный охват коллектива. Предприятия активно наращивают мощность, осваивают новые виды продукции и рыночные ниши. Так что болеть — просто некогда: работы компаниям Группы ТАИФ предстоит много.