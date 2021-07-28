Максим Решетников о роботах: «Не импортировать же технологии, которые будут создаваться без нас»

КАМАЗ представил арабским гостям концепцию роботизации производства по сборке К5, в ответ они предложили развивать партнерство сообща

Фото: Максим Платонов

На пленарном заседании Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир» глава Минэкономразвития России Максим Решетников убеждал арабских гостей, что беспилотники КАМАЗа — это не страшно и безопасно. Сам исполнительный директор автозавода Юрий Герасимов заявил, что роботы в скором времени «захватят» 1 582 новых рабочих места на конвейере по сборке К5, но это не ухудшит ситуацию с занятостью в автограде.

Федеральные гости на KazanSummit 2021

XII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» открылся сегодня на главной выставочной площадке — «Казань Экспо». Главными гостями первого дня стали министр экономического развития страны Максим Решетников и президент Татарстана Рустам Минниханов. Высокопоставленный чиновник из состава федерального правительства впервые за 12 лет участвует в казанском экономическом саммите, что, несомненно, повышает статус мероприятия.



Как заметил позднее Рустам Минниханов, при подготовке форума «давно не хватало федерального элемента», который бы укрепил «мандат» KazanSummit 2021 в глазах арабских инвесторов. В работе участвуют представители 48 стран и 25 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами-участницами Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.

На этот раз в Казань приехали государственный министр внешней торговли ОАЭ д-р Тани Ахмед Аль Зайюди, председатель правления Союза производителей машиностроительной продукции Турции (MIB) Эмре Генджер, генеральный секретарь Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA) Е.П. Юсеф Хасан Халави и другие гости.

Как заметил позднее Рустам Минниханов, при подготовке форума «давно не хватало федерального элемента», который бы укрепил «мандат» KazanSummit 2021 в глазах арабских инвесторов

Максим Решетников приветствовал гостей на открытии саммита «Россия — Исламский мир»:

— Мне хочется сказать слова благодарности большой команде Татарстана за организацию масштабного мероприятия, за то, что оно проходит в 12-й раз. Несмотря на особенности ситуации, есть возможность очно встретиться, посмотреть друг другу в глаза и поговорить о том, как меняется мир, как важна открытость России, как важна интеграция в новые возможности, и важно поговорить о взаимодействии с исламским миром.



Поздравительную открытку в адрес гостей направил президент России Владимир Путин. А президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что сотрудничество России с исламским миром — это приоритет, определенный главой государства.

Взгляд Минэкономики на «оцифровку» России

На пленарном заседании гости обсуждали мировой тренд на цифровизацию промышленности, который наблюдается в передовых государствах и который затронул Россию. Как заявил Максим Решетников, сегодня вполне очевидно, что основное направление развития промышленности будет определять курс на цифровизацию, который принято называть «Индустрия 4.0». И здесь не обойтись без использования технологий RPA (Robotic Process Automation), а к роботизации бизнес-процессов обращаются все новые компании в России. Эти технологии, по мысли главы Минэкономразвития РФ, должны стать драйверами экономического роста в стране.



«И само качество роста будет меняться. Здесь на первый план выходит цифровизация, применение искусственного интеллекта. Для этого запускается механизм экспериментальных правовых режимов для вновь нарождающихся технологий. Это беспилотная перевозка грузов, такси без водителя, обработка больших данных, телемедицина. Сейчас пять крупных проектов находятся на стадии запуска», — сообщил он и добавил, что с ними связывают технологический рывок. По словам Решетникова, к ним проявляют интерес бизнес-партнеры из исламских стран. «У нас эффективное сотрудничество с арабским фондом «Мубадала», которым профинансировано более 50 проектов по внедрению новых технологий», — отметил спикер.

Как заявил Максим Решетников, сегодня вполне очевидно, что основное направление развития промышленности будет определять курс на цифровизацию

«КАМАЗ — это один из лидеров, и я говорю это серьезно!»

Модератор пленарной сессии тележурналист Наталья Семенихина хотела придать дискуссии тон легкой иронии. Она заметила, что «не хотела бы сесть в такси без водителя», а беспилотный КАМАЗ на автомобильной дороге и вовсе ее пугает. «Неужели серьезно?» — спросила она вслух. Шутка была, что называется, «с бородой», но федеральный министр дал понять, что не хочет шутить над передовыми технологиями КАМАЗа на этом саммите.

— Если серьезно отвечать на этот вопрос, то и это тоже обсуждается, — парировал Решетников. — Мы должны создать возможности для безопасной обкатки технологий. Я думаю, все согласятся, что за этим будущее, и нам очень важно идти впереди будущего, А не импортировать технологии, которые где-то там будут создаваться без нас. КАМАЗ — это один из лидеров, и я говорю это серьезно! Мы с Минпромторгом России еженедельно прорабатываем эти проекты и делаем ставку на отечественных лидеров.

Следом на трибуну вышел исполнительный директор автозавода Юрий Герасимов, который как ни в чем не бывало представил концепцию роботизации автогиганта. Он сообщил, что технологиями RPA (Robotic Process Automation) охвачены бизнес-процессы в основных функциональных подразделениях по сборке флагманского грузовика К5. По его словам, здесь установлены 224 робота KUKA, ABB, Fanuc.



По уровню автоматизации сборочных процессов КАМАЗ опережает остальные машиностроительные заводы России. Причем речь идет не о замещении действующего персонала, а об открытии новых рабочих мест для роботов. По словам Герасимова, в будущем роботы «захватят» 1 582 новых рабочих места на конвейере по сборке К5, но это не помешает уровню занятости в автограде. Экономический эффект не заставил себя ждать — на 15% сократились издержки, уточнил он.



Юрий Герасимов сообщил, что технологиями RPA охвачены бизнес-процессы в основных подразделениях по сборке грузовика К5

В продолжение темы «роботы против людей» Дмитрий Капишников, генеральный директор компании «KUKA Роботикс» (Германия), заверил, что по уровню плотности роботов на производстве Россия отстает от европейских стран.



— Количество роботов на 10 тысяч работающих в 20 раз меньше, чем по миру, — уточнил он.



По его словам, предприятия будут переходить на роботизированный труд, но без ущерба для занятости. И в пример привел Южную Корею, Германию и Италию, где безработица все равно ниже, чем в России. Президент Татарстана Рустам Минниханов не стал развивать эту тему, но счел нужным указать, что КАМАЗ — мировой лидер, без шуток.

1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов