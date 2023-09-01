Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем знаний

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики — работников и ветеранов системы образования: педагогов, наставников, учителей, воспитателей, а также студентов, школьников и их родителей — с Днем знаний. Он пожелал им счастья, мира, добра и благополучия.

— В этот день мы выражаем слова благодарности нашим педагогам, которые открывают нам увлекательный мир образования. Благодаря вашему неустанному труду наши ребята достигают успехов в учении, спорте и искусстве, занимают призовые места на олимпиадах, в соревнованиях и конкурсах. Первая учительница, классный руководитель и предметные учителя мотивируют и показывают, что каждый ученик способен достичь любых высот, прививают навыки для дальнейшей взрослой жизни. Преподаватели в вузах становятся для студентов надежными партнерами в образовательных и научных изысканиях, готовят людей, способных открывать новые горизонты в науке, технике, искусстве, производственной сфере, — говорится в обращении Рустама Минниханова ко Дню знаний.

Он обратил внимание, что работники образования выступают для учеников путеводителями, делясь с ними знаниями и опытом, и заявил, что «вклад каждого учителя в обучение и воспитание гармонично развитых личностей, ответственных за судьбу Отечества», ценится. Их особую роль подчеркивает и проводимый в России Год педагога и наставника, объявленный указом президента страны Владимира Путина.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— Всего в республике порядка 80 тысяч педагогов дарят знания почти миллиону подопечных. Со своей стороны государство создает условия, необходимые для профессионального развития и комфортной работы учителей. Мы стремимся к формированию технологичной и инновационной среды для осуществления качественной педагогической работы. Вместе следуем единой цели — воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и формирования традиционных для нашей республики и страны духовно-нравственных ценностей, — говорится в обращении раиса Татарстана.

Рустам Минниханов обратил внимание, что 1 сентября — особенно волнительный день для первоклашек и их родителей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— Поступление в школу — важный момент в жизни каждого ребенка. Сегодня в первый класс идут тысячи вчерашних дошколят. Уверен, что мальчики и девочки, для которых впервые прозвучит школьный звонок, вырастут достойными гражданами и патриотами нашей страны. Дорогие ребята, творческого вдохновения и успехов в учебе. В добрый путь! — заявил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана обратил внимание, что «в современном мире нет лишних знаний, каждый новый навык — это возможность расширить свои личные горизонты, построить свой успех». Он пожелал татарстанцам, чтобы их путь познания был бесконечным.

Напомним, в столице Татарстана за парты 1 сентября сядут более 20 тысяч первоклассников. Всего в школах будут обучаться 174 тысячи детей, что для Казани станет рекордом.



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Татьяна Демина