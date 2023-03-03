Турецкие инвесторы предложили новый вариант застройки холма на казанском Кольце
Памятник Муллануру Вахитову оставили на месте, масштабы комплекса уменьшили, название поменяли на более скромное
Как стало известно «Реальному времени», турецкой компании «Дайнамик Глобал» пришлось в очередной раз изменить проект застройки холма с памятником Муллануру Вахитову в центре Казани, где инвестор планирует возвести многофункциональный торгово-офисный комплекс. В результате общая площадь застройки участка уменьшилась на 6%, площадь помещений — на 10%, количество машино-мест на подземной парковке — более чем на 60%. Подробнее о том, как застройщик восьмой год пытается найти оптимальное с точки зрения архитектуры и коммерции решение для своего проекта, причинах его корректировки и перспективах реализации — в нашем материале.
Проект МФК с четвертой попытки
Компания «Дайнамик Глобал», связанная с турецким холдингом «Полимэкс», внесла существенные коррективы в проект многофункционального комплекса Espace Kazan, представленного в эскизном виде в марте 2018 года членам градостроительного совета и завершенного в полном объеме в 2020 году. Новую версию проекта по заказу турецкого инвестора разработало казанское ООО «Научно-технический центр качества строительства».
Как указано в документации государственной историко-культурной экспертизы, изменения потребовались «в связи с изменением названия проектируемого объекта, границ и площади подземной части проектируемого здания, сводного плана инженерных сетей и устройством подпорной стены». Последнюю предполагается установить в центральной части котлована, ее высота 6,7 м. А название своего многофункционального комплекса турки изменили с Espace Kazan на Mix Use.
Это уже четвертый по счету пересмотр планов застройки холма, расположенного между улицами Бутлерова и Некрасова. Летом 2015 года эскизы застройки обнародовало ООО «Полистройкапитал», в январе 2016 года были опубликованы эскизы проекта комплекса «Ключ Казани», предполагавшего строительство жилых домов с коммерческими нижними этажами, а в 2018-м «проект благоустройства холма» перекроили, перенеся акцент на многофункциональность застройки.
И хотя сейчас планы инвестора поменялись не столь радикально, как 5 лет назад, косметическими эти изменения не назовешь. Даже название МФК поменялось с претенциозного Espace Kazan на скромно-утилитарное Mix Use. Проект съежился как в высоту, так и в «глубину», в том числе убавилось количество подземных этажей, предназначенных под паркинг, и машино-мест в нем убавилось более чем наполовину. Вчетверо уменьшилась и площадь коммерческих помещений.
Сходство и отличия
Проект Mix Use, как и его предшественники, вылезает за границы утвержденного землеотвода. В ходе его реализации предполагается осуществить благоустройство территорий вдоль улиц Бутлерова и Некрасова и части земельного участка, относящегося к объекту культурного наследия — зданию восьмикомплектного городского училища, построенному в 1912—1913 гг. по проекту архитектора Михаила Григорьева, где размещается Дворец шашек и шахмат имени Р.Г. Нежметдинова. К примеру, авторы проекта заложили в генплан гостевую парковку для Дворца — на три машино-места.
Сравнительные характеристики всех трех проектов — «Ключ Казани», Espace Kazan и Mix Use представлены ниже в виде таблицы. Правда, в ней достаточно много прочерков — это связано с тем, что инвестор в разные периоды предоставлял журналистам информацию выборочно.
«Будет востребовано»
Насколько логично вообще инвестировать сейчас в строительство такого рода объекта в центре Казани «Реальное время» поинтересовалось у гендиректора компании «А-Девелопмент» Мурата Ахмерова. Он счел вложения оправданными:
Строительство многофункционального комплекса на холме за памятником Муллануру Вахитову поддерживает и другой эксперт «Реального времени» — завкафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич:
А еще, заметил градостроитель, в этой части города не хватает зеленых зон и буквально пропадает такой эстетически важный объект, как сад «Эрмитаж»:
— Его со всех сторон загородили постройками, а надо было, напротив, открыть к нему доступ, в том числе и со стороны улицы Некрасова.
От концепции к концепции
Проект «Ключ Казани», разработанный ООО «Дайнамик Глобал», вырос на «обломках» проекта переустройства площади Тукая, предложенного ООО «Полистройкапитал» в 2015 году — в нем памятнику Муллануру Вахитову отводилась роль свадебной фигурки на «торте» из странного вида клумб и огромного количества каменной облицовки, в который авторы идеи предлагали превратить холм, а на заднем плане высились многоэтажки, стилистически отнюдь не перекликающиеся с видами старой Казани. К этому моменту турецкая компания Polimex представила уже шесть разных вариантов развития территории по улицам Некрасова и Бутлерова — разной степени плотности. Характеристику им в разговоре с автором этой статьи дала помощник президента РТ Олеся Балтусова: «Налицо внешняя несомасштабность предложенной застройки с окружающим историческим ландшафтом — с учетом ширины здешних улиц, высоты и архитектуры зданий».
Анонсированный в 2016 году проект «Ключ Казани» мало чем отличался от этих концепций: комплекс состоял из нескольких жилых высотных зданий, торгового центра, офисных зданий, включал рестораны и подземный паркинг.
В 2018 году концепция поменялась — в проекте МФК Espace Kazan было меньше этажей, авторы оставили место под памятник Муллануру Вахитову, но решили революционера слегка «подвинуть», разобрать боковую лестницу, перенести в парк Победы Аллею памяти «афганцев». При этом один из главных вопросов — об организации нормального пешеходного движения — решен не был. Зато проектировщики предложили на месте существующей лестницы, которая ведет на холм, соорудить в холме тоннель, выводящий пешеходов от будущего торгового центра… на проезжую часть улицы Пушкина.
По имеющимся в открытом доступе чертежам и эскизам МФК Mix Use можно предположить, что лестницы, ведущие к венчающему холм памятнику, а также сам памятник инвесторы и проектировщики решили не трогать.
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