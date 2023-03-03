Турецкие инвесторы предложили новый вариант застройки холма на казанском Кольце

Памятник Муллануру Вахитову оставили на месте, масштабы комплекса уменьшили, название поменяли на более скромное

Фото: Скриншот эскизного проекта МФК Mix Use

Как стало известно «Реальному времени», турецкой компании «Дайнамик Глобал» пришлось в очередной раз изменить проект застройки холма с памятником Муллануру Вахитову в центре Казани, где инвестор планирует возвести многофункциональный торгово-офисный комплекс. В результате общая площадь застройки участка уменьшилась на 6%, площадь помещений — на 10%, количество машино-мест на подземной парковке — более чем на 60%. Подробнее о том, как застройщик восьмой год пытается найти оптимальное с точки зрения архитектуры и коммерции решение для своего проекта, причинах его корректировки и перспективах реализации — в нашем материале.

Проект МФК с четвертой попытки



Компания «Дайнамик Глобал», связанная с турецким холдингом «Полимэкс», внесла существенные коррективы в проект многофункционального комплекса Espace Kazan, представленного в эскизном виде в марте 2018 года членам градостроительного совета и завершенного в полном объеме в 2020 году. Новую версию проекта по заказу турецкого инвестора разработало казанское ООО «Научно-технический центр качества строительства».

Как указано в документации государственной историко-культурной экспертизы, изменения потребовались «в связи с изменением названия проектируемого объекта, границ и площади подземной части проектируемого здания, сводного плана инженерных сетей и устройством подпорной стены». Последнюю предполагается установить в центральной части котлована, ее высота 6,7 м. А название своего многофункционального комплекса турки изменили с Espace Kazan на Mix Use.

Фото: скриншот эскизного проекта МФК Mix Use

Это уже четвертый по счету пересмотр планов застройки холма, расположенного между улицами Бутлерова и Некрасова. Летом 2015 года эскизы застройки обнародовало ООО «Полистройкапитал», в январе 2016 года были опубликованы эскизы проекта комплекса «Ключ Казани», предполагавшего строительство жилых домов с коммерческими нижними этажами, а в 2018-м «проект благоустройства холма» перекроили, перенеся акцент на многофункциональность застройки.

И хотя сейчас планы инвестора поменялись не столь радикально, как 5 лет назад, косметическими эти изменения не назовешь. Даже название МФК поменялось с претенциозного Espace Kazan на скромно-утилитарное Mix Use. Проект съежился как в высоту, так и в «глубину», в том числе убавилось количество подземных этажей, предназначенных под паркинг, и машино-мест в нем убавилось более чем наполовину. Вчетверо уменьшилась и площадь коммерческих помещений.

Фото: скриншот эскизного проекта МФК Mix Use

Сходство и отличия

Проект Mix Use, как и его предшественники, вылезает за границы утвержденного землеотвода. В ходе его реализации предполагается осуществить благоустройство территорий вдоль улиц Бутлерова и Некрасова и части земельного участка, относящегося к объекту культурного наследия — зданию восьмикомплектного городского училища, построенному в 1912—1913 гг. по проекту архитектора Михаила Григорьева, где размещается Дворец шашек и шахмат имени Р.Г. Нежметдинова. К примеру, авторы проекта заложили в генплан гостевую парковку для Дворца — на три машино-места.

Сравнительные характеристики всех трех проектов — «Ключ Казани», Espace Kazan и Mix Use представлены ниже в виде таблицы. Правда, в ней достаточно много прочерков — это связано с тем, что инвестор в разные периоды предоставлял журналистам информацию выборочно.

Вид на участок застройки МФК

«Будет востребовано»

Насколько логично вообще инвестировать сейчас в строительство такого рода объекта в центре Казани «Реальное время» поинтересовалось у гендиректора компании «А-Девелопмент» Мурата Ахмерова. Он счел вложения оправданными:

— С учетом стоимости земли и жилья в этом районе квадратные метры и квартиры, и апартаменты здесь будут востребованы, и это будет дорогая недвижимость. Ценник на жилье, я думаю, будет начинаться от 300 тысяч рублей за квадратный метр, на коммерческие помещения — от 250 тысяч, а арендные ставки — от 2 тысяч рублей за «квадрат».

Строительство многофункционального комплекса на холме за памятником Муллануру Вахитову поддерживает и другой эксперт «Реального времени» — завкафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич:



— В центральной части Казани жилья катастрофически не хватает, поэтому любое жилищное строительство — это плюс. В центре Казани крайне низкое количество жителей — 16 человек на гектар, а среднестатистическая норма для центра миллионного города — это 40—50 человек. Но я не видел измененный проект, а ведь в проекте всегда еще присутствует и эстетическое качество. Ведь иногда по параметрам проект может быть неплох, но неудачен с точки зрения эстетики.

А еще, заметил градостроитель, в этой части города не хватает зеленых зон и буквально пропадает такой эстетически важный объект, как сад «Эрмитаж»:



— Его со всех сторон загородили постройками, а надо было, напротив, открыть к нему доступ, в том числе и со стороны улицы Некрасова.

Вид на участок застройки МФК

От концепции к концепции

Проект «Ключ Казани», разработанный ООО «Дайнамик Глобал», вырос на «обломках» проекта переустройства площади Тукая, предложенного ООО «Полистройкапитал» в 2015 году — в нем памятнику Муллануру Вахитову отводилась роль свадебной фигурки на «торте» из странного вида клумб и огромного количества каменной облицовки, в который авторы идеи предлагали превратить холм, а на заднем плане высились многоэтажки, стилистически отнюдь не перекликающиеся с видами старой Казани. К этому моменту турецкая компания Polimex представила уже шесть разных вариантов развития территории по улицам Некрасова и Бутлерова — разной степени плотности. Характеристику им в разговоре с автором этой статьи дала помощник президента РТ Олеся Балтусова: «Налицо внешняя несомасштабность предложенной застройки с окружающим историческим ландшафтом — с учетом ширины здешних улиц, высоты и архитектуры зданий».

Фото: skyscrapercity.com

Анонсированный в 2016 году проект «Ключ Казани» мало чем отличался от этих концепций: комплекс состоял из нескольких жилых высотных зданий, торгового центра, офисных зданий, включал рестораны и подземный паркинг.

В 2018 году концепция поменялась — в проекте МФК Espace Kazan было меньше этажей, авторы оставили место под памятник Муллануру Вахитову, но решили революционера слегка «подвинуть», разобрать боковую лестницу, перенести в парк Победы Аллею памяти «афганцев». При этом один из главных вопросов — об организации нормального пешеходного движения — решен не был. Зато проектировщики предложили на месте существующей лестницы, которая ведет на холм, соорудить в холме тоннель, выводящий пешеходов от будущего торгового центра… на проезжую часть улицы Пушкина.

По имеющимся в открытом доступе чертежам и эскизам МФК Mix Use можно предположить, что лестницы, ведущие к венчающему холм памятнику, а также сам памятник инвесторы и проектировщики решили не трогать.