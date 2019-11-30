Минниханов в Уфе: «Главная задача сегодняшнего заседания — показать мощный перспективный Башкортостан»

Новый хиджаб Талии Минуллиной и российские технологии для исламского мира на очередном форуме ГСВ «Россия — исламский мир»

Фото: Тимур Рахматуллин

Следующее заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» состоится в Джидде (Саудовская Аравия) в марте 2020 года, глава АИР РТ Талия Минуллина представила на суд общественности новое мусульманское одеяние, а президент Татарстана Рустам Минниханов делал комплименты в адрес Башкирии и обещал поделиться российскими технологиями с Востоком. Об этом узнал корреспондент «Реального времени», находящийся в Уфе, где завершается пятый форум ГСВ.

Новый хиджаб Талии Минуллиной

Сегодня в Уфе завершается пятое заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Пленарная часть форума, на которой присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкортостана Радий Хабиров, прошла накануне в конгресс-холле «Торатау». Форум посвящен теме: «Межконфессиональное согласие: опыт России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества» и приурочен к 50-летию ОИС.

В этот день форум собрал более обширную,чем в четверг, аудиторию, состоящую из представителей административной элиты двух республик. Еще до начала заседания за круглым столом устроилась глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина — на этот раз в широком платье кремового цвета и платке в тон основному одеянию.



Глава АИР РТ Талия Минуллина представила на суд общественности новое мусульманское одеяние

Руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров расположился рядом с Александром Сидякиным, время от времени переговариваясь с башкирским коллегой. Позже в зал вошел председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев. Одна скучала за столом сенатор Лилия Гумерова, в другом конце зала так же одиноко восседал депутат Госдумы от Башкортостана Ильдар Бикбаев. Зато живо общались вице-спикер Госсобрания Рустам Ишмухаметов и еще один депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева. Позже в зале появился первый вице-премьер РБ Андрей Назаров.

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин отправил вместо себя в Уфу первого зама Рушана Аббясова, которого усадили между татарстанским и башкортостанским муфтиями Камилем Самигуллиным и Айнуром Биргалиным. Председатель ЦДУМ России верховный муфтий Талгат Таджуддин обнялся с митрополитами из Казани и Уфы Феофаном и Никоном, пожал руку главному раввину РБ Дану Кричевскому, затем пошел здороваться с арабскими друзьями и долго не садился на отведенное ему кресло. Самигуллин на протяжении всего заседания читал с гаджета Коран, тихо шевеля губами, а Феофан сидел с закрытыми глазами: одни журналисты посчитали, что владыка задремал, другие — что он про себя молится.

Модерировать встречу второй день подряд доверили заместителю председателя комитета Совета федерации по международным делам, зампреду ГСВ «Россия — исламский мир» Фариту Мухаметшину.

Руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров расположился рядом с башкирским коллегой Александром Сидякиным

«Россия готова делиться технологиями»

Пленарную часть заседания открыл президент Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий Группу стратегического видения. Он зачитал приветствие президента России Владимира Путина и поблагодарил главу РБ Радия Хабирова за гостеприимство и организацию мероприятия. Также глава Татарстана поздравил руководство ОИС с 50-летием организации, напомнив, что 2005 году Россия получила в ней статус наблюдателя.

— Нам следует активнее использовать потенциал наших отношений. Нужно совместно повысить эффективность борьбы с терроризмом и взаимодействие по ряду других направлений, таких как защита традиционных нравственных ценностей, забота о социально незащищенных членах общества и национальных меньшинствах, борьба с природными и техногенными катастрофами и проблемами экологии. Россия готова делиться технологиями и участвовать в подготовке национальных кадров в наукоемких областях — в вопросах развития атомной отрасли, космонавтики, IT-сферы, — подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что попытки установить однополярный мир не увенчались успехом. В международных отношениях наблюдается тенденция к многополярности. В этих условиях, по словам президента РТ, «российская цивилизация наиболее близка к исламской». При этом Россия и исламский мир должны быть примером цивилизационного партнерства.

Также Минниханов отметил, каким опытом могут поделиться такие российские регионы, как Дагестан и Чечня. Башкортостан, по его словам, интересен своими социально-экономическими достижениями, а Татарстан является «примером паритетного внимания к исламу и православию».

Пленарную часть заседания открыл президент Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий Группу стратегического видения

Что касается следующего заседания ГСВ «Россия — исламский мир», то глава РТ подтвердил слова спецпредставителя РФ при ОИС Рамазана Абдулатипова, сказанные в четверг, о том, что оно пройдет в Джидде (Саудовская Аравия). Экс-глава Дагестана сообщил тогда, что форум состоится предположительно в марте 2020 года.

«Уфа — официальный центр российского ислама»

Радий Хабиров по-мусульмански поприветствовав собравшихся «ассаляму алейкум» и, начав с традиционного «бисмилля», сделал акцент в своей речи на достижениях уммы Башкортостана. Глава РБ назвал регион «моделью многонациональной, многоконфессиональной России» и «официальным центром российского ислама».

— Более 230 лет назад императрица Екатерина II выбрала именно Уфу официальным центром российского ислама. Думаю, она увидела в спокойном и уверенном характере народов Башкортостана надежных друзей и храбрых воинов — защитников Отечества. Начиная с легендарных медресе «Галия» и «Усмания», в Башкортостане сильны традиции классического исламского образования. Выпускники Российского исламского университета служат во многих регионах страны, — с гордостью заявил он.

Позже, во время подхода к прессе, Рустам Минниханов сделал комплимент своему башкирскому коллеге.

— Главная задача сегодняшнего заседания — показать такую мощную перспективную республику, как Башкортостан. Это прекрасная возможность в рамках заседания пригласить наших зарубежных и российских коллег. В России проживает более 20 миллионов мусульман. Исламский мир — это огромный экономический потенциал, огромные рынки, — сказал татарстанский лидер.

Радий Хабиров назвал Башкирию «моделью многонациональной, многоконфессиональной России» и «официальным центром российского ислама»

Он отметил, что изначально хотел провести саммит в другом месте, но там «немного не получалось». И тогда Хабиров вызвался помочь и организовал заседание.

Глава РБ поблагодарил Минниханова за доверие, заявив, что «братские республики» объединяют свой экономический потенциал, что делает их еще сильнее.

— Для нас это большая честь и возможность в том числе заявить о себе, поучаствовать в больших интеграционных процессах, которые происходят в исламском мире, — резюмировал глава РБ.

В завершение состоялось вручение национальной премии ГСВ «Россия — исламский мир». Награда присуждается каждый год «за вклад в приумножение и распространение знаний об исламе, достижение взаимопонимания между народами России и гармонизацию государственно-конфессиональных отношений».

Премиальный фонд премии составляет 500 тысяч рублей. На нее претендовали 32 человека, а победителями стали Рушан Аббясов и Камиль Самигуллин. Первый получил премию за выпуск двухтомной рукописи Махмуда Аль-Булгари на русском языке, а председатель ДУМ РТ — за подготовку тафсира (перевода Корана) на татарском и русском языках, презентованного в первый день форума.

1 / 45 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин