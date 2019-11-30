Минниханов в Уфе: «Главная задача сегодняшнего заседания — показать мощный перспективный Башкортостан»
Новый хиджаб Талии Минуллиной и российские технологии для исламского мира на очередном форуме ГСВ «Россия — исламский мир»
Следующее заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» состоится в Джидде (Саудовская Аравия) в марте 2020 года, глава АИР РТ Талия Минуллина представила на суд общественности новое мусульманское одеяние, а президент Татарстана Рустам Минниханов делал комплименты в адрес Башкирии и обещал поделиться российскими технологиями с Востоком. Об этом узнал корреспондент «Реального времени», находящийся в Уфе, где завершается пятый форум ГСВ.
Новый хиджаб Талии Минуллиной
Сегодня в Уфе завершается пятое заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Пленарная часть форума, на которой присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкортостана Радий Хабиров, прошла накануне в конгресс-холле «Торатау». Форум посвящен теме: «Межконфессиональное согласие: опыт России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества» и приурочен к 50-летию ОИС.
В этот день форум собрал более обширную,чем в четверг, аудиторию, состоящую из представителей административной элиты двух республик. Еще до начала заседания за круглым столом устроилась глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина — на этот раз в широком платье кремового цвета и платке в тон основному одеянию.
Руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров расположился рядом с Александром Сидякиным, время от времени переговариваясь с башкирским коллегой. Позже в зал вошел председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев. Одна скучала за столом сенатор Лилия Гумерова, в другом конце зала так же одиноко восседал депутат Госдумы от Башкортостана Ильдар Бикбаев. Зато живо общались вице-спикер Госсобрания Рустам Ишмухаметов и еще один депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева. Позже в зале появился первый вице-премьер РБ Андрей Назаров.
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин отправил вместо себя в Уфу первого зама Рушана Аббясова, которого усадили между татарстанским и башкортостанским муфтиями Камилем Самигуллиным и Айнуром Биргалиным. Председатель ЦДУМ России верховный муфтий Талгат Таджуддин обнялся с митрополитами из Казани и Уфы Феофаном и Никоном, пожал руку главному раввину РБ Дану Кричевскому, затем пошел здороваться с арабскими друзьями и долго не садился на отведенное ему кресло. Самигуллин на протяжении всего заседания читал с гаджета Коран, тихо шевеля губами, а Феофан сидел с закрытыми глазами: одни журналисты посчитали, что владыка задремал, другие — что он про себя молится.
Модерировать встречу второй день подряд доверили заместителю председателя комитета Совета федерации по международным делам, зампреду ГСВ «Россия — исламский мир» Фариту Мухаметшину.
«Россия готова делиться технологиями»
Пленарную часть заседания открыл президент Татарстана Рустам Минниханов, возглавляющий Группу стратегического видения. Он зачитал приветствие президента России Владимира Путина и поблагодарил главу РБ Радия Хабирова за гостеприимство и организацию мероприятия. Также глава Татарстана поздравил руководство ОИС с 50-летием организации, напомнив, что 2005 году Россия получила в ней статус наблюдателя.
— Нам следует активнее использовать потенциал наших отношений. Нужно совместно повысить эффективность борьбы с терроризмом и взаимодействие по ряду других направлений, таких как защита традиционных нравственных ценностей, забота о социально незащищенных членах общества и национальных меньшинствах, борьба с природными и техногенными катастрофами и проблемами экологии. Россия готова делиться технологиями и участвовать в подготовке национальных кадров в наукоемких областях — в вопросах развития атомной отрасли, космонавтики, IT-сферы, — подчеркнул Минниханов.
Он добавил, что попытки установить однополярный мир не увенчались успехом. В международных отношениях наблюдается тенденция к многополярности. В этих условиях, по словам президента РТ, «российская цивилизация наиболее близка к исламской». При этом Россия и исламский мир должны быть примером цивилизационного партнерства.
Также Минниханов отметил, каким опытом могут поделиться такие российские регионы, как Дагестан и Чечня. Башкортостан, по его словам, интересен своими социально-экономическими достижениями, а Татарстан является «примером паритетного внимания к исламу и православию».
Что касается следующего заседания ГСВ «Россия — исламский мир», то глава РТ подтвердил слова спецпредставителя РФ при ОИС Рамазана Абдулатипова, сказанные в четверг, о том, что оно пройдет в Джидде (Саудовская Аравия). Экс-глава Дагестана сообщил тогда, что форум состоится предположительно в марте 2020 года.
«Уфа — официальный центр российского ислама»
Радий Хабиров по-мусульмански поприветствовав собравшихся «ассаляму алейкум» и, начав с традиционного «бисмилля», сделал акцент в своей речи на достижениях уммы Башкортостана. Глава РБ назвал регион «моделью многонациональной, многоконфессиональной России» и «официальным центром российского ислама».
— Более 230 лет назад императрица Екатерина II выбрала именно Уфу официальным центром российского ислама. Думаю, она увидела в спокойном и уверенном характере народов Башкортостана надежных друзей и храбрых воинов — защитников Отечества. Начиная с легендарных медресе «Галия» и «Усмания», в Башкортостане сильны традиции классического исламского образования. Выпускники Российского исламского университета служат во многих регионах страны, — с гордостью заявил он.
Позже, во время подхода к прессе, Рустам Минниханов сделал комплимент своему башкирскому коллеге.
— Главная задача сегодняшнего заседания — показать такую мощную перспективную республику, как Башкортостан. Это прекрасная возможность в рамках заседания пригласить наших зарубежных и российских коллег. В России проживает более 20 миллионов мусульман. Исламский мир — это огромный экономический потенциал, огромные рынки, — сказал татарстанский лидер.
Он отметил, что изначально хотел провести саммит в другом месте, но там «немного не получалось». И тогда Хабиров вызвался помочь и организовал заседание.
Глава РБ поблагодарил Минниханова за доверие, заявив, что «братские республики» объединяют свой экономический потенциал, что делает их еще сильнее.
— Для нас это большая честь и возможность в том числе заявить о себе, поучаствовать в больших интеграционных процессах, которые происходят в исламском мире, — резюмировал глава РБ.
В завершение состоялось вручение национальной премии ГСВ «Россия — исламский мир». Награда присуждается каждый год «за вклад в приумножение и распространение знаний об исламе, достижение взаимопонимания между народами России и гармонизацию государственно-конфессиональных отношений».
Премиальный фонд премии составляет 500 тысяч рублей. На нее претендовали 32 человека, а победителями стали Рушан Аббясов и Камиль Самигуллин. Первый получил премию за выпуск двухтомной рукописи Махмуда Аль-Булгари на русском языке, а председатель ДУМ РТ — за подготовку тафсира (перевода Корана) на татарском и русском языках, презентованного в первый день форума.
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