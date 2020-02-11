Ветераны Татарстана получат миннихановские допвыплаты

К 75 тысячам «путинских» добавляются еще 25 тысяч «миннихановских» в честь 100-летия ТАССР

Сегодня Рустам Минниханов встретился в Балтасях с ветераном Великой Отечественной войны Гарифзяном Галиевым, директором краеведческого музея села Ципья Балтасинского района. Во время этого трогательного события президент Татарстана озвучил решение выделить участникам войны дополнительно по 25 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы в честь 100-летия ТАССР. В сумме с 75 тысячами от Владимира Путина получается по 100 тысяч — символическая цифра в год столетия образования республики.

100 тысяч в год 100-летия ТАССР

Сегодня Рустам Минниханов навестил Балтасинский район. В райцентре он встретился с директором местного краеведческого музея 93-летним Гарифзяном Галиевым — участником Великой Отечественной. Во время этой беседы он и озвучил сенсационное решение: выплатить из бюджета республики по 25 тысяч рублей каждому ветерану, несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей и жителю блокадного Ленинграда. По 5 тысяч в дополнение к остальным выплатам получат труженики тыла и вдовы участников войны, живущие в Татарстане.

На видеозаписи этого момента видно, как трогательно отреагировал на это Гарифьян Галиевич: он по-отечески берет президента за руки и тепло благодарит его.

До сих пор было известно, что в 2020 году каждый участник Великой Отечественной войны должен получить 75 тысяч рублей в подарок к 75-летию Победы из федерального бюджета. Эту выплату уже анонсировал Владимир Путин. Таким образом, сегодня Рустам Минниханов «округлил» подарок татарстанским ветеранам. Это выглядит очень тепло и символично: участники войны получат по 100 тысяч рублей к вековому юбилею ТАССР. К «путинской» выплате труженикам тыла и вдовам участников войны в 50 тысяч республика добавит еще по 5 тысяч рублей.

Лилия Галимова, руководитель пресс-службы президента Татарстана, дала комментарий «Реальному времени»:

— Решение президент принял только что, в бюджете необходимая сумма уже предусмотрена. Всего более 34 тысяч ветеранов получат единовременную выплату.

«Важно, чтобы каждый ветеран почувствовал заботу о себе, получил адресную помощь», — объяснил свое решение Рустам Нургалиевич Минниханов.

Треть миллиарда из бюджета республики

В Татарстане на единовременную выплату могут претендовать 33 209 человек. В это число входят и ветераны, и другие категории льготников. 8 801 человек в республике будет претендовать на выплату в 25 тысяч рублей — это участники боевых действий, «блокадники» и дети — узники концлагерей. Из бюджета республики, как нетрудно подсчитать, на эти цели уйдет 220 миллионов рублей.

Тружеников тыла и вдов ветеранов в республике в разы больше: их 24 408 человек, и каждый из них получит по 5 000. На эти цели бюджет выделит 122 миллиона. Таким образом, всего республиканская казна подарит 342 миллиона тем, кто подарил нам мирное небо над головой. Это треть миллиарда!

Сумма «миннихановских» выплат определена раньше, чем «собянинских»

Единовременные выплаты ветеранам ко Дню Победы в России делают уже давно. В последние годы к 9 Мая федеральные власти дарят ветеранам по 10 тысяч, труженикам тыла — по пять. Эти выплаты в обиходе называют «путинскими». Но в этом году отмечается большой, особый юбилей. Со Дня Победы прошло уже 75 лет — и подарки к этому дню готовят особые. Четыре дня назад Владимир Путин анонсировал «круглую» выплату, соответствующую количеству юбилейных лет: по 75 тысяч к празднику получат все ветераны страны. По 50 тысяч выплатят труженикам тыла и вдовам ветеранов. Премьер-министр Михаил Мишустин оценил, что бюджету России это обойдется в 71 миллиард рублей. Деньги должны быть выплачены в апреле-мае 2020 года.



В регионах тоже стараются чествовать своих ветеранов, скрасить им старость и по возможности решать их проблемы, в том числе и финансовые.

Например, в Крыму разовая выплата ветеранам вырастет с 15 тысяч в 2019 году до 50 тысяч — к юбилею. В Архангельской области ветераны получат в подарок по 10 тысяч, труженики тыла — по 5 тысяч рублей. Бюджет Якутии выделяет своим фронтовикам в дополнение к федеральным выплатам по 100 тысяч, власти Сахалина — по 75 тысяч (на эти цели и на выплаты труженикам тыла в бюджете региона предусмотрено около 200 миллионов). Бюджет Карачаево-Черкесии подарит 115 своим ветеранам по 50 тысяч рублей (таким образом, нагрузка на бюджет республики составит 5,8 миллиона). Размер «собянинских» выплат московским ветеранам пока не определен.