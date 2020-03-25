«Благодаря политике Минниханова Татарстан — подлинное ядро Российской Федерации»

Политологи — о том, чего добился Рустам Минниханов за десять лет на посту президента Татарстана

В этот день ровно десять лет назад, 25 марта 2010 года, Рустам Минниханов принес присягу и вступил в должность президента Татарстана. «Реальное время» выяснило мнения экспертов о том, как они оценивают деятельность Минниханова на этом посту и что выдающегося он смог сделать для народа Татарстана.

Максим Шевченко: «Нельзя защитить русский народ, не защищая позиции татар»

Максим Шевченко, политик, журналист, телеведущий и общественный деятель, бывший член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, считает, что главная заслуга Минниханова — в том, что он сохранил национальную тему в повестке, сохранил преемственность поколений и одновременно смог сохранить экономический потенциал республики:

— Минниханов сохранил и развил индустриальный, промышленный ресурс республики, не допустил деиндустриализации, сохранил межнациональный мир и согласие.

Республика является примером для всей страны: преемственность поколений здесь показывает способность и у татар, и у русских учитывать мнение старших, не разрывать эти поколения. У нас в некоторых регионах приходят губернаторы и уничтожают все, что до них было сделано.

Считаю, притом что центр формально лишает Татарстан суверенитета, уничтожая федеральные соглашения, де-факто республика ведет себя как регион с особым характером, менталитетом, фундаментом. Суверенитет России основывается для меня не на воле какого-то властителя, а на воле народов. А Татарстан своей политической субъектностью являет выражение воли народов. Благодаря политике Минниханова республика — подлинное ядро Российской Федерации, здесь это понятие присутствует, как ни в одном другом регионе.

Фото Максима Платонова

Меня поразила его естественная глубинная татарскость, он — сын своей земли, сохранил это в себе. Не оторвался от принципов и норм этики народа

Я прочитал выступление Шаймиева на последнем заседании Госсовета РТ. Вижу, у него с президентом республики полное взаимопонимание по национальному вопросу. Принципиальная позиция, которую дипломатично и аккуратно занимает руководство Татарстана, безусловно, защищает интересы в том числе и татарского народа. Моя позиция: нельзя защитить русский народ, не защищая позиции татар, и наоборот. Нельзя позволить абстрактной бюрократии растворить национальную тему в некой безликой массе.

Достижение Минниханова в том, что он не оторвался от народа. Мне довелось как-то сидеть с ним за одним столом во время конференции. Меня поразила его естественная глубинная татарскость, он — сын своей земли, сохранил это в себе. Не оторвался от принципов и норм этики народа. Татарин в лучшем смысле этого слова. Это позволяет нам, русским, верить в то, что у нас полноценный диалог между народами. В Татарстане бережно сохраняемая национальная этика не противопоставляет себя нормам других народов. Никогда от татарских интеллигентов не слышал о неприязни к русскому народу, о русофобии. Думаю, это заслуга Минниханова и Шаймиева.

В благополучии Татарстана не только заслуга президента, но и целого пула государственных людей в лучшем смысле этого слова. Посмотрим на другие республики, которые юридически считаются национальными, а от национального самосознания и духа порой одна шелуха осталась.

Шансы Минниханова на дальнейшее президентство пусть решает народ Татарстана. У вас есть определенная конкурентная борьба, но она не выходит за рамки внутренней конкуренции, это не озлобленная вражда. Возможно, так сложилось благодаря Минтимеру Шариповичу, который своим авторитетом стоит над всеми.



Фото Максима Платонова

Среди лидеров регионов Минниханов — один из наиболее влиятельных, это очевидный факт

Борис Кагарлицкий: «Обстановка в Татарстане достаточно спокойная и стабильная, в отличие от других территорий»

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, кандидат политических наук, публицист, общественный деятель, политолог, считает главной заслугой Рустама Минниханова удержание стабильности в регионе:



— На мой взгляд, в период работы Минниханова в должности президента в Татарстане сохраняется преемственность власти и сохраняется институциональная структура, которая относительно была оформлена при Минтимере Шаймиеве. Те полномочия, которые, по сути, должны быть просто частью нормального разделения между центром и субъектами — полномочия, необходимые для федерализма, до известной степени сохраняют именно автономии. По отношению к другим регионам тут мы фактически имеем централистское государство. Но во всем остальном Татарстан развивается, как вся Россия, с поправкой на высокий уровень доходов от нефти. Благодаря высокому уровню индустриализации, развития республика выглядит хорошо.



В благополучии Татарстана есть большие заслуги Минниханова. Грубо говоря, развалить и испортить можно все что угодно. В ряде регионов ведь умудрились провалиться с хорошей ресурсной базой. Поэтому консервативный сценарий, который реализуется в Татарстане, на мой взгляд, не самый худший. Республика обеспечена необходимыми ресурсами, и не только материальными, с образованием здесь все неплохо: есть знаменитый Казанский университет, промышленная сырьевая база. Суммарно регион находится в хорошем положении, а дальше нужно просто использовать, в том числе пресловутую цифровизацию. Заслуга [местной] власти в том, что она не упускает возможностей, которые у нее есть.



Среди лидеров регионов Минниханов — один из наиболее влиятельных, это очевидный факт. Думаю, Кремль будет ценить это.