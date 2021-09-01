Гран-при, пули в поликарбонате и новинки производства: «Казаньоргсинтез» участвует в нефтегазохимическом форуме

Зачем на ПАО «Казаньоргсинтез» расстреляли листы поликарбоната, какие планы строят на ближайшие годы и чем еще готовы удивлять участников Татарстанского нефтегазохимического форума

Фото: Роман Хасаев

ПАО «Казаньоргсинтез» вместе с ПАО «Нижнекамскнефтехим» и головной компанией Группы ТАИФ — АО «ТАИФ» выступило генеральным партнером стартовавшего в выставочном комплексе «Казань Экспо» традиционного, уже 28-го по счету Татарстанского нефтегазохимического форума. На выставочной площадке объединенного стенда Группы «Казаньоргсинтез» представил свои новинки и популярные продукты. За что одна из ведущих нефтехимических компаний России и Европы была удостоена Гран-при, какие масштабные проекты реализует сейчас и чем разработки КОСа могут помочь глубоководным исследователям — в материале «Реального времени».

Драйвер экономики

Именно так, причем вполне заслуженно, называют нефтепереработку и нефтегазохимию. Россия активно наращивает и объемы продукции, и глубину передела, и марочный ассортимент. Одну из ведущих ролей в этих процессах играют компании Группы ТАИФ.

Они, а также десятки ведущих компаний отрасли России и мира все самое лучшее и инновационное в самом конце лета традиционно привезли в Татарстан. А еще свыше 5 тыс. человек из почти двух десятков государств наблюдали за происходящим и были готовы принять участие в работе дискуссионных площадок в режиме онлайн.

Татарстанский нефтегазохимический форум собрал более 150 участников офлайн и свыше 5000 — онлайн. Фото: tatarstan.ru

— У нас есть огромная потребность в организации подобных встреч. Всегда огромное количество наших партнеров находят время и возможность и принимают участие. Более 150 компаний принимают участие. Будет много интересных тем, которые связаны с новыми вызовами. Я считаю, что и сам форум, и круглые столы будут полезны и интересны, — в приветственном слове, открывая форум, подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «У нас есть огромная потребность в подобных встречах». Фото: tatarstan.ru

— Эта площадка вот уже много лет собирает крупнейших представителей топливно-энергетического комплекса, машиностроения, науки. Здесь обсуждаются актуальнейшие вопросы развития нефтегазовой, химической отраслей, цифровизации, импортозамещения... Нужно сказать, что ТЭК является основным заказчиком и потребителем отраслей инвестиционного машиностроения, нефтегазового машиностроения. И этому направлению Министерство промышленности и торговли уделяет самое пристальное внимание. Я уверен, что и в этом году форум пройдет на высоком профессиональном уровне, — выразил уверенность заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

Михаил Иванов: «На этом форуме обсуждаются актуальнейшие вопросы развития отрасли». Фото: Роман Хасаев

— Стало доброй традицией, что мы в начале сентября, в канун нашего профессионального праздника — Дня нефтяника, всегда встречаемся в этом прекрасном городе — Казани, чтобы подвести итоги того, что же сделано за прошедший период. Несмотря на то, что мы с вами уже 7 лет живем в условиях санкций, нефтегазовый и нефтегазохимический комплексы живы, и нам, в общем-то, есть о чем поговорить. Казанский нефтегазохимический форум — это всегда смотр. Смотр наших побед, смотр, наверное, тех резервов, что у нас есть, — отметил со сцены президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Геннадий Шмаль: «Форум в Татарстане — возможность подвести итоги отрасли за минувший год». Фото: Ринат Назметдинов

Собственно, увидеть, а потом и обсудить эти самые достижения, актуальные отраслевые вопросы и проблемы, завести новые деловые знакомства, договориться с партнерами и представителями науки о совместной работе, наметить новые направления развития и собрались в Татарстане участники форума.

Новинка года от «Казаньоргсинтеза»

Прежде чем отправиться на обход экспозиции, по традиции организаторы мероприятия подвели итоги конкурса на лучший экспонат, проект или техническое решение. Обладатели Гран-при получили заслуженную награду из рук президента Татарстана Рустама Минниханова.

В числе лауреатов были и Казанский федеральный университет, и ПАО «Нижнекамскнефтехим», и ПАО «Татнефть», но первым на сцену за заслуженной наградой поднялся генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов. В номинации «Новая продукция» новинкой года был признан поликарбонат марки PC-008UL1.

ПАО «Казаньоргсинтез» удостоено Гран-при в номинации «Новая продукция». Фото: Роман Хасаев

— Мы ее называем «восьмая марка» — 008. Эта марка полууниверсальна и в основном используется для получения различного типа — как сплошных, так и сотовых листов — поликарбоната. В то же время ее можно использовать для литья. Это позволило нам расширить ассортимент, а нашим партнерам дало больше возможностей для применения нашей продукции, — в интервью журналистам позже рассказал Фарид Минигулов.

Единственные в России

Дальше президент Татарстана в сопровождении руководителей министерств и ведомств республики, гостей из федерального центра, а также министра энергетики Республики Казахстан Нурлана Ногаева, председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрея Рыбакова, председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехретддина Абдуллаева, руководителей компаний и других официальных лиц отправился на обход экспозиции.

После церемонии открытия состоялся традиционный обход экспозиции. Фото: tatarstan.ru

Объединенный стенд Группы ТАИФ, где свои экспозиции, кроме ПАО «Казаньоргсинтез», также представили ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАИФ-НК» и АО «ТГК-16» по традиции один из крупнейших на выставке.

Основной акцент «Казаньоргсинтез» на этот раз сделал на модернизации производства поликарбонатов. К слову, компания — единственный в России производитель широкой линейки этого крайне востребованного и необходимого сырья.

— Первоначальная лицензионная мощность производства поликарбонатов была 65 тыс. тонн в год. Мы ее довели до 77 тыс. тонн. И затем появилась возможность модернизировать эту мощность с наращением до 100 тыс. тонн в год. Это мы делаем начиная с 2018 года. И в этом году мы должны уже выйти на 100 тыс. тонн. Стоимость затрат и окупаемость этого проекта — примерно 3,5 месяца. Продукт довольно маржинальный. Даже я бы сказал — высокомаржинальный. Затраты у нас составили около 50 млн долларов, — пояснил Фарид Минигулов.

ПАО «Казаньоргсинтез» — единственный производитель поликарбонатов в России. Фото: Ринат Назметдинов

В качестве сырья производство использует свой же бисфенол, а также углекислый газ, более 20 тыс. тонн которого компания сама выделяет из отходящих дымовых газов производства, тем самым решая сразу две важнейшие задачи: обеспечивает себя необходимым сырьем и существенно снижает нагрузку на окружающую среду.

Рост объемов производства почти на четверть позволит увеличить как выпуск уже состоявшихся марок поликарбонатов, так и наладить поставки потребителям новых видов продукции в промышленных объемах, например той же самой «восьмерки».

Листы поликарбоната с завязшими в них пулями привлекли особое внимание. Фото: tatarstan.ru

Один из экспонатов стенда привлек особое внимание участников обхода. В трех прозрачных, напоминающих стекло, листах толщиной около 35 мм было сложно не заметить присутствие каких-то посторонних включений. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это… пистолетные пули. Что подтверждалось и надписями на табличках, которые сообщали, что двум образцам досталось из австрийского Glock, еще одному — из чешского CZ. Довольно мощный парабеллумовский патрон калибром 9Х19 не смог пробить, казалось бы, хрупкую преграду и на треть. Причем сколов или трещин видно не было. Пуля словно завязла в толще материала, даже не войдя в него полностью.

— Чтобы проверить качество поликарбоната как конструкционного пластика, вот, попробовали его расстрелять, — пояснил увиденное генеральный директор головной компании Группы — АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Фарид Минигулов: «У материала очень высокая ударная вязкость». Фото: Ринат Назметдинов

— Это так называемая «десятая марка» поликарбоната. У материала очень высокая ударная вязкость. Это — застрявшие пули. У нас есть видео, где мы отстреливали. Из автомата по поликарбонату тоже стреляли. Такую толщину автомат пробивает, а вот около 70 мм — уже застревает, — дополнил руководство Фарид Минигулов.

Было заметно, что подобная демонстрация неожиданных возможностей, казалось бы, давно известного материала участников обхода заинтриговала. Особенно заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Олега Аксютина. Почему — выяснилось позже.

— Свойства поликарбоната всем известны и теоретически, и практически, но сегодня были показаны его такие механические и термические свойства, что можно использовать его даже как пуленепробиваемые элементы. Это говорит о том, что его можно использовать в сферах, где требуется такая механическая прочность. Коллеги из «Газпрома» заинтересовались продуктом, так как у них есть необходимость в высокопрочных оптических системах для глубоководных аппаратов, способных опускаться на глубину свыше 2 тыс. метров. Они будут изучать эту тему. Поликарбонат может быть эффективным решением этого вопроса, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов: «Коллеги из «Газпрома» заинтересовались поликарбонатом от «Казаньоргсинтеза» для создания оптических систем для глубоководных аппаратов». Фото: Ринат Назметдинов

— Есть торговая марка «плексиглас» (полиметилметакрилат). Он появился раньше, чем поликарбонат, в мировой истории. В основном именно его использовали для различных иллюминаторов, колпаков фонарей боевых самолетов, прочих машин. Они примерно похожи по своим прочностным свойствам — полиметилметакрилат и поликарбонат. Я считаю, что поликарбонат даже более подходит для этого. Поэтому, я думаю, что вполне вероятна возможность его использования для таких специальных применений. Я знаю, что наш поликарбонат в сотрудничестве с нашим клиентом, «СафПластом», прошел омологацию для применения в космической технике. В частности — для изготовления шлемов, — рассказал о дополнительных сферах применения поликарбонатов генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов.

Привезли не все

Позже, когда официальная часть обхода завершилась, Фарид Минигулов согласился немного пообщаться с журналистами. Он пояснил, что, несмотря на богато представленную экспозицию, на выставку компания привезла далеко не все свои достижения. И рассказали тоже не обо всех происходящих сейчас на предприятии процессах.

— У нас много что происходит. Мы строим собственную энергетическую станцию — ПГУ, модернизируем производство полиэтиленов с увеличением мощности и объемов, начали строительство нового производства — сэвиленов по японской технологии… Достаточно серьезное инвестиционное движение на ПАО «Казаньоргсинтез», — сообщил генеральный директор компании.

Фарид Минигулов: «ПАО «Казаньоргсинтез» реализует масштабную инвестиционную программу». Фото: Ринат Назметдинов

Нефтехимический комплекс рассчитывает в обозримом будущем нарастить поставки сырья. В частности, речь идет о предстоящей модернизации «Газпромом» Оренбургского гелиевого завода (единственного производителя гелия в Европе, — прим. ред.), с которым у компании давние деловые отношения. Сегодня объемы поступающего оттуда на «Казаньоргсинтез» этана составляют 380—400 тыс. тонн в год при пропускной способности этанопровода в 750 тыс. тонн в год. Больше будет сырья — вырастут и объемы производимой высокомаржинальной и востребованной государством продукции, уверены на ПАО «Казаньоргсинтез».