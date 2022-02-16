Рустам Минниханов: «К сожалению, процедура банкротства заканчивается исчезновением банкрота…»

Вал личных банкротств, рост нагрузки на судей и жалобы на них «вразрез со здравым смыслом» — в татарстанском арбитраже подвели итоги работы

Почти на 30% выросла нагрузка на судей Арбитражного суда Татарстана за прошедший год: на каждого в среднем пришлось 124 дела в месяц. Так, служители Фемиды столкнулись с настоящим валом банкротств физлиц. Ненамного лучше ситуация и у предприятий и организаций. Сегодня в арбитраже Татарстана на расширенном совещании с участием президента республики Рустама Минниханова подвели итоги работы за 2021 год. Детальный «разбор полетов» продолжили уже за закрытыми дверями.

Возросшая нагрузка на судей и стопроцентный коллективный иммунитет

Открывая расширенное заседание президиума Арбитражного суда Татарстана по итогам работы за 2021 год, его председатель Максим Боровков ожидаемо упомянул про непростую эпидемиологическую обстановку. Но коллективу суда удалось обеспечить бесперебойную работу. По словам спикера, благодаря содействию республиканского Минздрава они достигли почти стопроцентного коллективного иммунитета. Как следствие — избежали вспышки заболеваемости. «Огромное спасибо врачам!» — воздал глава татарстанского арбитража должное медработникам.

В штате суда на конец года было ни много ни мало 277 человек: 71 судья, остальные — работники аппарата. Но фактически, по словам Боровкова, работали 65 служителей Фемиды. Трое ушли в отставку, их сменили новые. Все, как отметил докладчик, выходцы из коллектива АС РТ. Есть и предмет для гордости — бывший зам Боровкова Айрат Гумеров был назначен председателем Арбитражного суда Белгородской области.

Глава АС РТ также назвал «невосполнимой утратой» уход из жизни 14 февраля прошлого года экс-председателя Арбитражного суда Татарстана Рашита Салахова, руководившего им 15 лет. Здесь считают, что его вклад «трудно переоценить». В связи с этим Боровков сообщил, что совет судей Татарстана направил в муниципалитет Казани предложение присвоить имя Салахова одной из городских улиц. Коллектив суда эту инициативу поддерживает.

«Огромное спасибо врачам!» — воздал глава татарстанского арбитража должное медработникам

Выросло число разбирательс­тв, связанных с арен­дой

В 2021 году в татарстанский арбитраж поступило 32,5 тыс. исков — примерно на 7% больше, чем было годом ранее. За это время удалось рассмотреть 28,4 тыс. дел против 25,7 тыс. в 2020-м. Рост составил порядка 10%. В целом по большинству споров ситуация близка к прошлогодней. Уменьшилось количество разбирательств по договорам поставки, подряда, долевого участия в строительстве, страхования (последние — благодаря появлению института финансового уполномоченного). По словам Боровкова, значительно сократилось и число корпоративных, налоговых и иных споров.

В то же время на 27% вверх скакнуло число разбирательств, связанных с арендой. В суде это прогнозировали, так как такая ситуация — «прямое следствие» пандемии. Председатель считает, что это был временный всплеск, который они уже преодолели. Помогли методологические рекомендации по отсрочке уплаты арендных платежей Верховного суда РФ. А суд округа поставил точку в дискуссии о предоставлении такой отсрочки.

Интересно, что стало намного больше дел, связанных с защитой интеллектуальной собственности: аж на 44% (982 дела против 682 годом ранее). Точно такой же подъем продемонстрировали споры по посредническим договорам и о привлечении к административной ответственности. Однако эту тройку лидеров превзошли банкротные дела.

Рассмотрели вдвое больше дел о банкротстве

Как констатировал глава Арбитражного суда Татарстана, тенденция, связанная с «существенным» ростом заявлений о несостоятельности граждан, сохранилась: в 2019 году их было зафиксировано 2 169 (рассмотрено 1250), в 2020 году — 3 828 (2 032), в 2021 году — 5 726 заявлений (4 178). То есть заявлений о банкротстве поступило на 50% больше, а рассмотрено таких заявлений было более чем вдвое больше (106%). Больше становится в таких процессах и обособленных споров — если сравнивать с прошлым годом, рост составил 46%. Такая картина, признал докладчик, наблюдается и в целом по стране — по словам председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, в РФ число личных банкротств выросло на 85%.

С этим обстоятельством связан и рост нагрузки на суды. Внесудебным банкротством в 2021 году решили воспользоваться только 406 граждан. Они подали заявления в МФЦ. Были приняты 110 из них (60 уже завершили). Так что Верховный суд уже намерен ввести порог предельной задолженности гражданина для упрощенного банкротства вне суда с 500 тыс. до 1,5 млн рублей.

Как констатировал глава Арбитражного суда Татарстана, тенденция, связанная с «существенным» ростом заявлений о несостоятельности граждан, сохранилась

Растет и число банкротств юрлиц. В 2021 году в суд поступило 1,6 тыс. таких заявлений, 1,3 тыс. уже рассмотрены. И эти показатели тоже «существенно выше, чем в 2020 году», — на 75% и 103% соответственно.

Общее количество рассмотренных Арбитражным судом Татарстана дел и прочих заявлений, определяющее реальную нагрузку на судей, составило 74,2 тыс., что выше на 28%, чем годом ранее. Тогда, для сравнения, в целом было завершено 58,2 тыс. дел и заявлений.

В среднем на одного судью приходилось 124 дела в месяц. Банкротные дела здесь даже вынуждены были передавать на рассмотрение непрофильным составам. Одним словом, их рассматривали все судьи. Но разрыв в нагрузке у «банкротчиков» с остальными все же сохранился. Отдельные судьи здесь рассматривают по 256 дел в месяц.

Что касается качества рассмотрения дел, в целом картина, считает председатель суда, неплохая. И с процессуальными сроками все было «стабильно». Только 37 дел выбились из графика (13% от общего числа рассмотренных). Системности в этом нет, причины чаще всего были объективные, отметил Боровков.

Общее количество рассмотренных Арбитражным судом Татарстана дел и прочих заявлений, определяющее реальную нагрузку на судей, составило 74,2 тыс.

Жалобы «вразрез со здравым смыслом»

В 2021 году в татарстанский арбитраж поступило 124 жалобы (в 2020 году их было 167): 92 — на бездействие судей, 30 — на работников аппарата, по одной — организационного характера и на суд. Только 20 были признаны обоснованными: из них 12 — на судей, восемь — на действия работников аппарата и т.д. Боровков акцентировал внимание на тех жалобах, которые «идут вразрез не только с нормами закона, но и со здравым смыслом». В числе инициаторов таких заявлений выступают люди с высшим юридическим образованием. Он привел в пример обращение одного из участников третейского суда в Татарстане с требованием рассматривать дела по выданным исполнительным листам «в самые кратчайшие сроки» и даже «закрепить за ними отдельных судей». Были и обращения, подрывающие «устои госвласти». Они были перенаправлены куда следует.

По мнению главы татарстанского арбитража, работа суда «заслуживает положительной оценки». А нынешний год для него, как выяснилось, юбилейный: 22 мая Арбитражный суд Татарстана отметит 30 лет со дня основания.

Боровков отдельно остановился на вопросе исполнения судебных решений. По его оценке, всего в 2021 году Арбитражный суд Татарстана выдал 21,3 тыс. исполнительных документов. В том числе на взыскание средств на общую сумму 51,4 млрд рублей. Службой судебных приставов и банками было возвращено с исполнением 588 документов на сумму 3,6 млрд.

— К сожалению, почти при одинаковом количестве выданных исполнительных документов, по сравнению с 2020 годом, наблюдается существенное снижение числа исполненных бумаг и взысканных сумм, — подытожил докладчик. И хотя статистика не учитывает процент добровольно исполненных судебных решений, тем не менее, по его мнению, эта проблема остается «одной из актуальнейших».

Марат Сафиуллин сообщил, что в прошлом году в суде было обжаловано менее 1% вынесенных ими решений

Позже руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин, который также принимал участие в совещании, выйдя на трибуну, сообщил, что в прошлом году в суде было обжаловано менее 1% вынесенных ими решений. Сафиуллин сказал, что это «очень хороший результат».

Глава УФНС также рассказал, что они сами стали отменять необоснованные решения, ориентируясь на сложившуюся практику рассмотрения дел в суде:

— Доводим до суда только дела с достаточной доказательной базой. Понимая нагрузку судов, стремимся к сокращению судебных споров.

Сафиуллин также сообщил, что в прошлом году при росте заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности процент их удовлетворенности достиг 65%. А на погашение реестровой задолженности перед РФ банкротами было направлено в три раза больше денежных средств, чем за предыдущие пять лет.

— В прошедшем году мы превзошли по сборам такую серьезную сумму, как 1 трлн 100 млрд рублей, тоже благодаря тому, что мы слушаем суд, — в заключение сообщил он.

Наиля Сафаева сообщила, что традиционно наибольшее число апелляционных производств у них возбуждается на основании дел, поступивших из Арбитражного суда Татарстана

«Это победа Арб­итражного суда Татар­стана»

Председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Наиля Сафаева сообщила, что традиционно наибольшее число апелляционных производств у них возбуждается на основании дел, поступивших из Арбитражного суда Татарстана. В прошлом году было зарегистрировано 21,6 тыс. жалоб, из них 8,9 тыс. (41%) — на решения АС РТ. Больше всего из них было связано с договорами аренды (рост составил 30%).

Но в целом безусловные лидеры — это банкротства физлиц. Сафаева дипломатично отметила, что «высокая судебная нагрузка и особенности самих споров, рассматриваемых республиканским судом, а они отличаются высокой правовой и фактической сложностью, ожидаемо влекут корректировку судебных решений». Так, в 2021-м 11-й ААС отменил 1,06 тыс. судебных решений татарстанского арбитража (15% от всех обжалованных). Вместе с тем она призвала судей относиться к своей работе неформально, отметив, что во многих случаях истцам отказывают из-за неправильно выбранного способа защиты. Руководитель апелляционного суда посоветовала служителям Фемиды в таких случаях объяснять, как надлежит действовать.

Сафаева признала, что процессуальные нарушения в татарстанском арбитраже тоже имеют место. В прошлом году по этой причине были отменены 125 судебных решений. В ряде случаев апелляция назначала повторные экспертизы, проверяла заявления о фальсификации доказательств, вызывала свидетелей. Стоит ли говорить, что все это нужно было делать суду первой инстанции.

Нашла она и за что похвалить татарстанский арбитраж: было рассмотрено «невероятное количество дел и споров», и «в подавляющем большинстве — правильно». По ее словам, благодаря инициативе республиканского суда «была устранена существовавшая долгие годы неопределенность в вопросе индексации присужденных денежных сумм». Конституционный суд России в июле прошлого года «дал долгожданные ориентиры», которые будут стимулировать должников к более быстрому исполнению судебных решений. Сафаева назвала это победой Арбитражного суда Татарстана.

Также здесь, по ее мнению, очень быстро реагируют на изменение судебной практики. Так, служители Фемиды в Татарстане в 2021 году одними из первых в округе стали применять мораторий, веденный правительством России для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии:

— Суд оперативно встал на защиту интересов пострадавших участников хозяйственных отношений, — отметила она.

Плотников признал, что все суды округа «работали со всевозрастающей нагрузкой»

Все суды округа «работали со всевозрастающей нагрузкой»

А вот председатель Арбитражного суда Поволжского округа Денис Плотников, которому предоставили слово следом, навел критики. Во-первых, он сообщил, что на днях арбитражные суды Волгоградской и Ульяновской областей ввели дополнительные ограничения: полностью перешли на дистанционный порядок работы. Глава АС ПО отметил, что в любой ситуации надо искать дополнительные возможности. Вот и в нынешней суды активно используют средства электронной коммуникации. Во всех судах округа есть возможность электронного взаимодействия с участниками дел — то есть можно полностью провести всю процедуру дистанционно.

В прошлом году судами округа с помощью ВКС было рассмотрено больше 2 тыс. дел. Возможность дистанционно участвовать в судебном разбирательстве — это новый формат.

— К сожалению, два суда округа в прошлом году не освоили эту форму работы: это арбитражные суды Татарстана и Ульяновской области. Нужно подключаться, — призвал Плотников.

Он признал, что все суды округа «работали со всевозрастающей нагрузкой». 48% рассматриваемых ими дел занимают споры в рамках дел о банкротстве. Рост дел о несостоятельности граждан в округе составил 88% по отношению к 2020 году и почти 3 раза по отношению к 2019 году.

— У нас просто вал таких дел, — признал глава окружного суда.

И число обособленных споров по ним растет. Так, в 2019 году они составляли 35%, по итогам 2020 года — уже 50%, а в минувшем году — «практически 70%».

По информации председателя АС ПО, нагрузка на судей в Арбитражном суде Татарстана, который входит в тройку крупнейших судов округа, не самая запредельная. Наивысшая все-таки у самарского арбитража, где на одного судью приходится в месяц в среднем 177 дел, и в Ульяновской области — 142 дела. Несмотря на нагрузку, судьи справляются и своевременно рассматривают дела. И стабильность судебных решений у них составляет не менее 99,5% (по округу в целом — 99,7%).

По информации председателя АС ПО, нагрузка на судей в Арбитражном суде Татарстана, который входит в тройку крупнейших судов округа, не самая запредельная

— Если говорить о трех крупных судах, ваши коллеги, суды Самарской и Волгоградской областей, работают с более высоким качеством, — подчеркнул он, рекомендовав уделить этому внимание: — Не буду приводить цифры. Скажу только об одном: по итогам работы за 2021 год подготовлены четыре обзора судебной практики, в которой почти треть — это дела Арбитражного суда Татарстана. Причем, что удивительно, по большинству из них судебные акты приняты в противоречие с судебной практикой Верховного суда РФ, — дал он пищу для размышлений.



Впрочем, Плотников пообещал поговорить об этом во второй части совещания «в рабочем режиме». Иначе говоря, «публичную порку», как бывало ранее, устраивать не стали. «Разбор полетов» должен был продолжиться уже за закрытыми для прессы дверями.

«Не всегда это вина только предпринимателя»

Президент Татарстана Рустам Минниханов, подводя итоги совещания, заметил, что представленные цифры наглядно показывают, какая большая работа по защите прав и законных интересов участников экономических отношений была проведена судьями и аппаратом суда.

— Вот уже второй год мы живем в условиях пандемии, что сказывается на всех сферах нашей жизни. Ну и, к сожалению, вирус пока остается серьезной угрозой, — констатировал он. По мнению президента, руководство Арбитражного суда Татарстана подошло к этим вопросам ответственно, своевременно приняло все меры и это позволило суду работать «в нормальном режиме и решать все стоящие перед ним задачи».

Рустам Минниханов подчеркнул, что, несмотря на все трудности, республика сохранила высокие показатели социально-экономического развития. Но, как признал глава республики, несмотря на достигнутые результаты экономики, есть вопросы. Хотя ему «понятна ситуация, связанная с банкротствами, — все-таки пандемия». Количество заявлений о несостоятельности продолжает увеличиваться.

По мнению президента, процедуру банкротства нужно проводить таким образом, чтобы максимально выполнить обязательства должника

— Обеспечение баланса интересов публичных органов и частных лиц при рассмотрении такой категории дел — сложная, но необходимая задача, — подчеркнул президент.

Озвученные долги — это пока «большая цифра», но комиссия работает» и сокращает задолженность.

— Ваша совместная работа с судами дает хороший результат, — сказал Минниханов, обращаясь к Марату Сафиуллину.

По мнению президента, процедуру банкротства нужно проводить таким образом, чтобы максимально выполнить обязательства должника — как перед государством, так и иными кредиторами.

— К сожалению, процедура банкротства заканчивается исчезновением банкрота. Такие факты есть. А это и рабочие места, и налоговая база, и все остальное. В этом вопросе нам надо подходить более принципиально, — озвучил он свою точку зрения.

Поэтому, по его словам, в вопрос банкротства и правительству республики «надо вникать поглубже».

— Какие причины. Почему? Не всегда это вина только предпринимателя, — заметил Минниханов, не исключив того, что и госорганы недорабатывают в этом вопросе.

Известно, что предпринимательская деятельность всегда связана с риском возникновения споров. Поэтому большое значение имеет уверенность предпринимателей в эффективности судебной защиты своих прав. А это «может обеспечиваться только высоким профессиональным уровнем судейского корпуса, законами и обоснованными решениями».

Напомнив, что 2020 год объявлен в Татарстане Годом цифровизации, Минниханов отметил, что электронные технологии касаются и деятельности Арбитражного суда. Он призвал «на полную» использовать все возможности цифровизации, так как она напрямую связана с доступностью и открытостью правосудия.