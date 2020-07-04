Региональная субсидия для лизинга, цифровизация на селе и нехватка грантов для фермеров

«Все предложения уже завтра обсудим в министерстве сельского хозяйства», — обещал первый зам Дмитрия Патрушева

Фото: Екатерина Аблаева

Несмотря на ограничительные меры, День поля в Лаишевском районе в очередной раз собрал множество компаний и две сотни участников из 24 регионов России и Белоруссии. Только за первый день на выставке побывали более 3 тысячи человек — все участники и посетители были в масках и перчатках и у каждого павильона могли воспользоваться антисептиком. О том, как накануне выставку открыли президент Татарстана Рустам Минниханов и первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов и что они услышали от фермеров и представителей малых аграрных предприятий, — в репортаже «Реального времени».

Был республиканский, стал всероссийский

Накануне на День поля приехали первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, президент РТ Рустам Минниханов, а также руководители федеральных и республиканских ведомств. Они познакомились с экспонатами предприятий из Казани, Набережных Челнов, Белгорода, Кирова, Ярославля, Пензы, Кургана, Белоруссии. Рустам Минниханов открыл выставку, поприветствовав участников, гостей и организаторов Дня поля:

— Хорошая форма, когда мы видим контакт с наукой, видим, какие есть новые возможности для нашего развития, когда имеем возможность пообщаться с нашими партнерами. Как для наших сельхозпроизводителей Татарстана, так и для наших партнеров эта площадка очень удачная. Да, она несколько усечена, мы больше работаем на открытом пространстве — это связано с коронавирусом, но, тем не менее, все сегодня организовано великолепно. Просто получил массу позитивной информации. Мы увидели и крупные компании, и небольшие, и самозанятых, и фермеров. У нашей страны есть серьезная задача — продовольственная безопасность. Наша страна не только способна обеспечить себя необходимыми продуктами питания, она является крупнейшим экспортером.

Зачитывая обращение главы федерального Минсельхоза Дмитрия Патрушева к участникам и посетителям выставки, Джамбулат Хатуов отметил, что в Татарстане ежегодно производят более 17% зерновых и зернобобовых культур, 30% сахарной свеклы, 21% картофеля и 12% овощей от общих показателей ПФО.

На День поля приехали первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, президент РТ Рустам Минниханов, а также руководители федеральных и республиканских ведомств. Они познакомились с экспонатами предприятий из Казани, Набережных Челнов, Белгорода, Кирова, Ярославля, Пензы, Кургана, Белоруссии

— Имею честь присутствовать в очередной раз на Дне поля Татарстана, который в современной аграрной истории получил статус всероссийского, и сегодняшнее мероприятие свидетельствует о том, что Татарстан продолжает бурно развиваться. Памятное событие двухгодичной давности, когда на выездной коллегии министерства сельского хозяйства Рустам Нургалиевич [Минниханов] и Дмитрий Николаевич [Патрушев] подписали соглашение и определили индикаторы развития как всех подотраслей, так и экспортного потенциала Татарстана. И удивительно, Татарстан в числе немногих регионов РФ строго следует заданному вектору. Это и понятно, потому что есть люди, есть профессионалы, есть интерес в развитии технологий, — высказался Хатуов.



Экономичное оборудование и личный кабинет для фермера

Припустивший было дождь не нарушил планов интересующихся выставкой людей: посетители продолжали прибывать, а тучи, на которые никто не обращал внимания, вскоре разошлись. На Дне поля представили образцы семян, удобрения, средства для обработки и подкормки растений, разработки для увеличения продуктивности в животноводстве. Машины разместили на 9 тыс. кв. м. Гости оценили технику для животноводства и ветеринарии, комбайны, тракторы, пропашные, посевные комплексы, зерновые сеялки, кормораздатчики.

Компании показывали новинки, например, экономичную технологию на метане — альтернативу дизтопливу. Посетители экспозиции увидели рабочее место для человека с ограниченными возможностями, который может пересаживаться из инвалидного кресла на специальное устройство и трудиться на животноводческой ферме. Гематологический анализатор может забирать анализ крови у крупного рогатого скота, удешевляя этот процесс почти в сорок раз: с 1,5 тыс. до 40 рублей за одного животного. При этом анализ фермер получает через полторы минуты — вместо сложной традиционной процедуры в несколько дней.

Посетители осматривали экспериментальные поля, одно из которых поливала мелиоративная установка

На центральном стенде блока цифровизации гостям презентовали проект «Агрополия». Руководитель компании «РИВЦ» Нияз Халиуллин продемонстрировал актуальную аналитику по отрасли, личный кабинет сельхозтоваропроизводителя. Сейчас компания тестирует свою разработку, в ближайшее время ее развернут на всю республику.

Посетители осматривали экспериментальные поля, одно из которых поливала мелиоративная установка. На делянках выставки представлено около 100 сортов и гибридов перспективных культур, в том числе новый сорт пшеницы «100 лет ТАССР» — всего более 17 тыс. кв. м площадей. Гостей развлекал, курсируя над выставкой, легкий самолет, который аграрии используют для удобрения посевов.

Акция для 150-го покупателя

Местные фермеры и самозанятые демонстрировали свою продукцию: молочные и мясные изделия, хлеб и кондитерку, мед и чай, овощи и подоспевшие ягоды — все можно было попробовать. Уже довольно известный в Свияжске и Казани пекарь, который представляется Прохором Самопекиным, угостил Рустама Минниханова собственным хлебом из дровяной печи — рецепты он собирает и разрабатывает сам, находя ингредиенты для них в разных уголках страны. В ответ глава Татарстан пошутил, что получил дисконт, оказавшись 150-м покупателем за день.

Руслан Ефремов из Лениногорского района, создав в прошлом году КФХ, начал выращивать рыбу на проточной родниковой воде, разводит мальков форели. В 2019 году фермер выиграл грант на 3 млн рублей по программе «Агростартап», приобрел рыбопосадочный материал, а с мая начал реализовывать продукцию в Татарстане и за его пределами.

Местные фермеры и самозанятые демонстрировали свою продукцию: молочные и мясные изделия, хлеб и кондитерку, мед и чай, овощи и подоспевшие ягоды — все можно было попробовать

Представители семейного бизнеса знакомили президента со своими юными помощниками, сыновьями и дочерьми. Группа семейных хозяйств Рената Ханова разрослась до 6 фермерских предприятий в 4 населенных пунктах Тукаевского района. С 2015 года семья участвует в грантовых программах и выращивает бройлерную утку. Сейчас у фермеров 1,45 млн голов птицы, 18 отстроенных корпусов, и их число они планируют довести до 27-ми.

— Когда начался кризис, была паника: изначально прогнозы были более пессимистичные, чем то, как на самом деле развиваются события, — рассказал «Реальному времени» директор «Фабрики здоровых продуктов» из Лаишевского района Рамиль Яруллин. — Был момент, когда мы не могли вызвать из другого региона наладчика оборудования. Но теперь ситуация стабилизировалась. Людям всегда нужно есть и пить, поэтому продукция востребована. Третий год участвуем в выставке, привозим какие-то контакты с каждой выставки и в последующие две-три недели эти контакты обрабатываем.

Замминистра пообещал поддержать фермеров

После экскурсии по выставке делегация во главе с президентом Татарстана встретилась с фермерами и представителями малых предприятий. Минниханов обратился к присутствующим:

— Мы много внимания обращаем на крупные агропромышленные комплексы, и вопрос поддержки фермеров, личного подворья, самозанятых — больше на втором плане. Но мы понимаем, что все это должно развиваться комплексно. Сегодня фермер — предприниматель, который готов трудиться, рисковать своим капиталом, и это прекрасная школа, особенно для подрастающего поколения. Сегодня мы видели и девчат, и ребят, которые трудятся вместе со своими родителями.

«Третий год участвуем в выставке, привозим какие-то контакты с каждой выставки и в последующие две-три недели эти контакты обрабатываем», — рассказал Рамиль Яруллин

Марат Зяббаров рассказал, что в республике создана целостная система поддержки фермеров, потребительских кооперативов, личных подворий. Ежегодная сумма грантов и субсидий для них составляет более 2 млрд рублей. Благодаря этому работают более 450 тыс. личных подсобных хозяйств, 4 тыс. фермеров и 295 сельхозкооперативов. Доля малых форм хозяйствования в производстве валовой сельхозпродукции за 2019 год превысила 50%. Фермеры показали наиболее высокие темпы роста — более 20%.

По словам министра, такие темпы сохраняются и в текущем году. «В целом имеем положительную динамику развития при небольшом снижении производства в личных подсобных хозяйствах. Так, за 5 месяцев хозяйства населения надоили 186 тыс тонн молока, реализовали 31 тыс тонн мяса. Фермерские хозяйства произвели 73,7 тыс тонн молока — [индекс] 108,3%, прибавив более 5 тыс тонн, реализовали 9,8 тыс тонн мяса — [индекс] 106,2%, больше на 576 тонн», — привел статистику Зяббаров.

Он обратил внимание на то, что в 2020 году у начинающих фермеров выросли расходы. В республике не хватило средств на гранты, по этой причине Минсельхоз РТ обратился за поддержкой в федеральное ведомство. Хатуов признался, что не может сказать в отношении грантов «решим», но пообещал приложить все усилия для того, чтобы фермеры получили дополнительную поддержку: «Все предложения, все проблемы, которые звучат, уже завтра будем обсуждать в министерстве сельского хозяйства. Инициатива Татарстана будет рассмотрена».

Татарстан — один из лидеров по приобретению техники в лизинг

Опыт Татарстана распространят на всю Россию

Как сообщил первый замминистра, Татарстан — один из лидеров по приобретению техники в лизинг, «это очень выверенная доступная для фермеров, для малого бизнеса политика, которую реализует Минсельхоз».

«Нас радует, что машиностроители России предлагают очень достойную технику, в том числе машиностроители вашего региона. Видели сегодня много образцов, правильную программу, связанную с восстановлением техники, бывшей в употреблении, очень мощную программу по развитию мелиорации», — отметил Хатуов, обратив внимание, что неслучайно на выставку приехал генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов.

Последний рассказал, что «сложились исторически очень тесные отношения между республикой и Росагролизингом с первого года создания компании», которые в этом году «вышли на совершенно новый уровень».

— В этом году Татарстан занимает лидирующую позицию среди всех регионов РФ по приобретению техники через систему Росагролизинга. На сегодняшний момент уже поставлено техники в хозяйства на 2 млрд рублей, — заявил Косов.

Он отметил, что сегодня на стадии обработки находятся поставки еще на несколько миллиардов рублей.

— В республике существует региональная субсидия, она позволяет нашим лизингополучателям существенно снизить долговое бремя: часть платежей, которая вносится ими, субсидируется до 40%, — добавил Косов.

Федеральный чиновник отметил, что все эксперты Минсельхоза, которые прибыли на выставку, будут детально анализировать успехи Татарстана и пропагандировать их в других регионах РФ

Хатуов проинформировал, что запланированный в России показатель экспорта зерна в этом году находится в пределах 38 млн тонн. Он сослался на данные, которые озвучил федеральный министр:

— Ожидание по текущему году на урожай зерновых на уровне не менее 122,5 млн тонн, что позволит удовлетворить потребности внутреннего рынка и стабильно обеспечивать прирост экспортного потенциала зерновых. Не видим никаких угроз по реализации данного объема.

Федеральный чиновник отметил, что все эксперты Минсельхоза, которые прибыли на выставку, будут детально анализировать «все ваши сегодняшние успехи, будем пропагандировать в других регионах РФ».

— Татарстан сегодня лидер сельхозпроизводства в федеральном округе по всем позициям. По объему производства молока — лидер в стране, занимает 1-е место. Одним словом, вам есть чем гордиться. Нас радует, что ежегодно идет прирост по внесению минеральных удобрений — сегодня 65 кг на один гектар. Еще больше радует, что Татарстан занимается раскислением почв, и опыт региона взят на вооружение всеми субъектами РФ. Благодаря накопленному здесь опыту по всей стране будет реализовываться программа раскисления почв, которая повышает эффективность внесения минеральных удобрений и, конечно, как следствие, дает большой прирост урожая. Впечатляет правильно продуманная политика руководства республики. Она направлена на поддержку всех хозяйствующих субъектов АПК. Техническое переоснащение, которое идет в отрасли АПК, проходит с большим вниманием к малому и среднему бизнесу, — подытожил Хаутов.

1 / 38 Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева