Рустам Минниханов: «Мы и в дальнейшем будем поддерживать садоводов»
Продукцию на презентацию нового урожая в агропромпарк «Казань» привезли более полусотни производителей из 17 районов Татарстана
Третий по счету фестиваль «Бакча» открыл сегодня утром в агропромпарке «Казань» президент Татарстана Рустам Минниханов. Праздничная презентация нового урожая, на которую собрались более 50 производителей из 17 районов республики, была приурочена ко Дню садовода. Репортаж «Реального времени» — о том, что президент подарил к празднику местным кооператорам, каким урожаем хвалились садоводы и фермеры республик и чему смогли бесплатно научиться, не отходя от прилавка, посетители.
Два миллиарда для тех, «кто всегда будет занят»
На сцену, сооруженную под навесом перед зданием агропромпарка, президент в сопровождении министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова и заместителя председателя Госсовета РТ Марата Ахметова должен был подняться ровно в 9.00. Не получилось — на коротком пути от автомобиля до микрофона его остановили одетые в национальные костюмы самодеятельные артисты. Пели и плясали не для галочки — от души, а тем временем прорвавшиеся поближе к первому лицу республики посетители парка фотографировались и снимали видео, стараясь оказаться в одном кадре с Рустамом Миннихановым.
— Добрый день, уважаемые садоводы и все, кто находится на этом празднике, — заговорил президент. — 380 тысяч садовых участков, порядка миллиона татарстанцев пользуются благами садов! С 2017 года по программе поддержки садоводческих товариществ на развитие их инфраструктуры было потрачено порядка двух миллиардов рублей. Особо в этом году садовые участки показали свою значимость, когда мы столкнулись с пандемией. Я считаю, что человек, у которого есть сад, всегда будет занят, будет иметь натуральную продукцию, делать заготовки на зимний период. Этому альтернативы нет. И мы и в дальнейшем будем поддерживать садоводов!
«Чтобы работа была системной»
Затем глава республики пошел по рядам, не пропуская ни одного района. С улыбкой посмотрел мини-спектакль, посвященный татарстанской тыкве — царице стола, пообщался с «актрисой» в забавном костюме и гриме золотого — тыквенного цвета. Задержался у сокодавилки, где прямо на глазах у публики зеленодольские садоводы отжимали свежий сок, чуть подольше постоял у павильона родного Сабинского района. А потом подошел к выстроенным в шеренгу белым новеньким «Газелям»-фургонам с логотипами «Татпотребкооперации». Оказалось, это — подарок республики кооператорам.
— Сегодня — День садовода, а у садоводов — тесная связь с потребкооперацией. Это компания, которая решает социальную задачу — задачу обеспечения сельского населения необходимыми товарами и обеспечения заготовительной деятельности. Для расширения этой деятельности мы сегодня и вручаем 25 автомобилей-автолавок, чтобы эта работа была более системной и организованной.
Отведав блинчиков с пылу с жару — прямо из печки — на развернутой поблизости полевой кухне, Рустам Минниханов заглянул на мини-выставку сельхозтехники перед входом в здание агропромпарка, зашел внутрь, пообщался с участниками выставки-продажи продукции индивидуальных предпринимателей и самозанятых республики. После чего президент отправился в рабочую поездку в Альметьевск, где сегодня празднуют День города и День нефтяника.
Местные против приезжих
В отличие от главы Татарстана, казанцы, приехавшие на фестиваль «Бахча-2020», задержались в агропарке надолго. Садоводы и предприниматели, которые представляли свои районы, выдохнули после торжественной части и приступили к торговле.
Хорошо она пошла у Ассоциации садоводов г. Набережные Челны. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, клубника, цветы — хризантемы и гортензии, что называется, улетали — покупателей привлекали широкий выбор и божеские по сравнению с торговыми центрами цены.
Пельмени и колбасы СППСК «Колос» из Алексеевского тоже быстро нашли покупателей. Интерес у завсегдатаев вызвал и местный картофель по 16—18 рублей, морковь по 18, лук по 22, белокочанная капуста по 15 и цветная — по 60 рублей. А вот помидоры и огурцы, не сильно отличавшиеся от тех, которыми в соседних рядах торговали южане-перекупщики, оказались дороговаты. Предприниматели-завсегдатаи перебили цену и оказались в выигрыше, покупатели тянулись к ним…
Между павильонами корреспондент «Реального времени» обнаружил «героиню праздника» — местную жительницу, которая на маленьком раскладном столике разложила собственный урожай — помидоры «бычье сердце», зеленый лук, морковку.
— Помидоры у вас в какую цену? — поинтересовалась журналист.
— Ну… 60 уж, как у всех, — вздохнула хозяйка. — Так-то я дороже продаю. Но мне места на прилавке, где торгуют своим, не хватило, а здесь больше не запросишь — не купят.
Вкусный букет — в придачу
Из обширного павильона студии «Фруктовый рай» посетители выходили возбужденные — и с необычными букетами в руках. Съедобные букеты — новомодное увлечение: в них, вместо цветов, складываются в композиции ягоды и фрукты, а цветы включаются по минимуму, только как элемент украшения.
— Мы мастер-классы проводим, — сообщила «Реальному времени» директор студии Мария Рожнова. — У нас индивидуальное предприятие, все официально. Мастер-классы проводим по изготовлению съедобных букетов. Сегодня — бесплатно!
Пока мы разговаривали, к прилавку, за которым стояла Мария, выстроилась очередь из посетительниц, желавших попасть во «Фруктовый рай» на бесплатный мастер-класс.
Особые поставщики
Особняком на фестивале стояла большая группа мелких сельхозпроизводителей. Не будучи в прямом смысле садоводами, самозанятые, индивидуальные предприниматели, представители сельхозкооперативов похвастались достижениями, которые дорогого стоят. Например, экоферма «Я люблю» Михаила и Дианы Трусеневых выложила сыры из козьего и коровьего молока, само молоко, йогурты.
— В магазины мы их не поставляем, принимаем заказы по интернету, доставляем покупателям в Казань сами, — рассказала Диана.
А потребкооператив «Нижнекамский», как выяснилось, работает с детсадами и школами — поставляет очищенные, нарезанные и расфасованные овощи для приготовления обедов, говяжий фарш. Килограмм мытого и почищенного картофеля или моркови в вакуумной упаковке стоит 40 рублей, набор для борща — 90, для щей — 80.
Еще один вид продукции — штучный товар, домашние консервы — выставили на прилавки представители почти всех районов. На соленые огурцы, консервированные по бабушкиным рецептам перцы, помидоры и икру «заморскую» баклажанную хозяйки наклеили от руки написанные ценники, но не продавали, пока не закончилась торжественная часть. А покупатели рассматривали банки, буквально облизываясь.
— Стой, стой тут, потом дальше пойдем. Сейчас речи скажут и продавать начнут, — удерживала одна из посетительниц мужа, пытавшегося ускользнуть к прилавку с коваными изделиями, ножами и садовым инструментом ручной работы.
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