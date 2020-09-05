Рустам Минниханов: «Мы и в дальнейшем будем поддерживать садоводов»

Продукцию на презентацию нового урожая в агропромпарк «Казань» привезли более полусотни производителей из 17 районов Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

Третий по счету фестиваль «Бакча» открыл сегодня утром в агропромпарке «Казань» президент Татарстана Рустам Минниханов. Праздничная презентация нового урожая, на которую собрались более 50 производителей из 17 районов республики, была приурочена ко Дню садовода. Репортаж «Реального времени» — о том, что президент подарил к празднику местным кооператорам, каким урожаем хвалились садоводы и фермеры республик и чему смогли бесплатно научиться, не отходя от прилавка, посетители.

Два миллиарда для тех, «кто всегда будет занят»



На сцену, сооруженную под навесом перед зданием агропромпарка, президент в сопровождении министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова и заместителя председателя Госсовета РТ Марата Ахметова должен был подняться ровно в 9.00. Не получилось — на коротком пути от автомобиля до микрофона его остановили одетые в национальные костюмы самодеятельные артисты. Пели и плясали не для галочки — от души, а тем временем прорвавшиеся поближе к первому лицу республики посетители парка фотографировались и снимали видео, стараясь оказаться в одном кадре с Рустамом Миннихановым.

— Добрый день, уважаемые садоводы и все, кто находится на этом празднике, — заговорил президент. — 380 тысяч садовых участков, порядка миллиона татарстанцев пользуются благами садов! С 2017 года по программе поддержки садоводческих товариществ на развитие их инфраструктуры было потрачено порядка двух миллиардов рублей. Особо в этом году садовые участки показали свою значимость, когда мы столкнулись с пандемией. Я считаю, что человек, у которого есть сад, всегда будет занят, будет иметь натуральную продукцию, делать заготовки на зимний период. Этому альтернативы нет. И мы и в дальнейшем будем поддерживать садоводов!

Одетые в национальные костюмы самодеятельные артисты пели и плясали не для галочки — от души

«Чтобы работа была системной»

Затем глава республики пошел по рядам, не пропуская ни одного района. С улыбкой посмотрел мини-спектакль, посвященный татарстанской тыкве — царице стола, пообщался с «актрисой» в забавном костюме и гриме золотого — тыквенного цвета. Задержался у сокодавилки, где прямо на глазах у публики зеленодольские садоводы отжимали свежий сок, чуть подольше постоял у павильона родного Сабинского района. А потом подошел к выстроенным в шеренгу белым новеньким «Газелям»-фургонам с логотипами «Татпотребкооперации». Оказалось, это — подарок республики кооператорам.

— Сегодня — День садовода, а у садоводов — тесная связь с потребкооперацией. Это компания, которая решает социальную задачу — задачу обеспечения сельского населения необходимыми товарами и обеспечения заготовительной деятельности. Для расширения этой деятельности мы сегодня и вручаем 25 автомобилей-автолавок, чтобы эта работа была более системной и организованной.

Отведав блинчиков с пылу с жару — прямо из печки — на развернутой поблизости полевой кухне, Рустам Минниханов заглянул на мини-выставку сельхозтехники перед входом в здание агропромпарка, зашел внутрь, пообщался с участниками выставки-продажи продукции индивидуальных предпринимателей и самозанятых республики. После чего президент отправился в рабочую поездку в Альметьевск, где сегодня празднуют День города и День нефтяника.

Глава республики пошел по рядам, не пропуская ни одного района

Местные против приезжих

В отличие от главы Татарстана, казанцы, приехавшие на фестиваль «Бахча-2020», задержались в агропарке надолго. Садоводы и предприниматели, которые представляли свои районы, выдохнули после торжественной части и приступили к торговле.

Хорошо она пошла у Ассоциации садоводов г. Набережные Челны. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, клубника, цветы — хризантемы и гортензии, что называется, улетали — покупателей привлекали широкий выбор и божеские по сравнению с торговыми центрами цены.

Пельмени и колбасы СППСК «Колос» из Алексеевского тоже быстро нашли покупателей. Интерес у завсегдатаев вызвал и местный картофель по 16—18 рублей, морковь по 18, лук по 22, белокочанная капуста по 15 и цветная — по 60 рублей. А вот помидоры и огурцы, не сильно отличавшиеся от тех, которыми в соседних рядах торговали южане-перекупщики, оказались дороговаты. Предприниматели-завсегдатаи перебили цену и оказались в выигрыше, покупатели тянулись к ним…

Между павильонами корреспондент «Реального времени» обнаружил «героиню праздника» — местную жительницу, которая на маленьком раскладном столике разложила собственный урожай — помидоры «бычье сердце», зеленый лук, морковку.

— Помидоры у вас в какую цену? — поинтересовалась журналист.



— Ну… 60 уж, как у всех, — вздохнула хозяйка. — Так-то я дороже продаю. Но мне места на прилавке, где торгуют своим, не хватило, а здесь больше не запросишь — не купят.

Интерес у завсегдатаев вызвал местный картофель по 16—18 рублей, морковь по 18, лук по 22, белокочанная капуста по 15 и цветная — по 60. А вот помидоры и огурцы, не сильно отличавшиеся от тех, которыми в соседних рядах торговали южане-перекупщики, оказались дороговаты

Вкусный букет — в придачу

Из обширного павильона студии «Фруктовый рай» посетители выходили возбужденные — и с необычными букетами в руках. Съедобные букеты — новомодное увлечение: в них, вместо цветов, складываются в композиции ягоды и фрукты, а цветы включаются по минимуму, только как элемент украшения.

— Мы мастер-классы проводим, — сообщила «Реальному времени» директор студии Мария Рожнова. — У нас индивидуальное предприятие, все официально. Мастер-классы проводим по изготовлению съедобных букетов. Сегодня — бесплатно!

Пока мы разговаривали, к прилавку, за которым стояла Мария, выстроилась очередь из посетительниц, желавших попасть во «Фруктовый рай» на бесплатный мастер-класс.

Особые поставщики

Особняком на фестивале стояла большая группа мелких сельхозпроизводителей. Не будучи в прямом смысле садоводами, самозанятые, индивидуальные предприниматели, представители сельхозкооперативов похвастались достижениями, которые дорогого стоят. Например, экоферма «Я люблю» Михаила и Дианы Трусеневых выложила сыры из козьего и коровьего молока, само молоко, йогурты.

— В магазины мы их не поставляем, принимаем заказы по интернету, доставляем покупателям в Казань сами, — рассказала Диана.

Еще один вид продукции — штучный товар, домашние консервы — выставили на прилавки представители почти всех районов

А потребкооператив «Нижнекамский», как выяснилось, работает с детсадами и школами — поставляет очищенные, нарезанные и расфасованные овощи для приготовления обедов, говяжий фарш. Килограмм мытого и почищенного картофеля или моркови в вакуумной упаковке стоит 40 рублей, набор для борща — 90, для щей — 80.

Еще один вид продукции — штучный товар, домашние консервы — выставили на прилавки представители почти всех районов. На соленые огурцы, консервированные по бабушкиным рецептам перцы, помидоры и икру «заморскую» баклажанную хозяйки наклеили от руки написанные ценники, но не продавали, пока не закончилась торжественная часть. А покупатели рассматривали банки, буквально облизываясь.

— Стой, стой тут, потом дальше пойдем. Сейчас речи скажут и продавать начнут, — удерживала одна из посетительниц мужа, пытавшегося ускользнуть к прилавку с коваными изделиями, ножами и садовым инструментом ручной работы.

1 / 40 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов