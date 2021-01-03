Капитан Роман Лизалин: герой нашего времени

Спаситель пассажиров «Булгарии» поставил себе цель спасти «тонущий» российский речной флот

Фото: предоставлено Романом Лизалиным

Потомственный речник, Кавалер Ордена Мужества, почетный гражданин двух татарстанских городов, лауреат премии Владимира Высоцкого «Своя колея», фанат идеи возрождения речного пассажирского флота в России и успешный бизнесмен — это далеко не все о 39-летнем капитане Романе Лизалине, герое двух трагических страниц в новейшей истории России. Свою, по нынешним меркам совсем недолгую жизнь (едва перешагнул порог узаконенного российскими депутатами молодежного возраста), он проживает так плотно и насыщенно, что остается удивляться — как можно сразу столько всего успевать? «Реальное время» в рубрике «Портрет» — о «парне из нашей республики», который мог работать в Москве, но вернулся в Татарстан.



И это все о нем

Имя уроженца Чистополя Романа Лизалина навсегда связано с черным днем в истории нашей республики и российского речного флота — крушением на Куйбышевском водохранилище теплохода «Булгария», которое унесло жизни 112 человек 11 июля 2011 года. Лизалин был капитаном круизного пассажирского судна «Арабелла», которое вышло из Болгара следом за «Булгарией» и первым пришло на помощь ее пассажирам. На борт «Арабеллы» удалось поднять 77 человек.

Это была не первая героическая страничка в биографии молодого капитана — ровно за 10 лет до этого, когда он служил мотористом на теплоходе «Константин Циолковский», на судне случился взрыв. 12 июля 2001 года, когда «Циолковский» готовился выйти из порта Санкт-Петербурга, в машинном отделении взорвался паровой котел, начался пожар и судно затонуло. Лизалин был в числе тех, кто боролся с пожаром. Он получил 36-процентные ожоги тела, на 30% утратил трудоспособность, перенес серию пластических операций — и вернулся на флот.

Потом были годы работы и учебы: семья жила скромно и будущий капитан зимой учился, а летом — в навигацию — зарабатывал на жизнь. Итог — два высших образования и звание капитана в 27 лет.

Роман Лизалин стал одним из самых молодых капитанов на российском речном флоте, а спустя 2 года случилась «Булгария», и о нем узнала вся Россия. Сам он даже после того, как получил высокую государственную награду и премию «Своя колея», учрежденную Благотворительным фондом Владимира Высоцкого, считает, что не сделал ничего особенного, — говорит, что действовал профессионально вместе со своей командой, и только.



Премия поставила Романа Лизалина в один ряд с Сергеем Шойгу, Алексеем Германом, Юрием Норштейном, Леонидом Рошалем, Михаилом Жванецким, Николаем Караченцовым, Елизаветой Глинкой. И нет ничего неожиданного, пожалуй, в том, что он вскоре оказался в числе организаторов ОНФ — Общероссийского национального фронта.

А когда судно «Арабелла» перешло в собственность Зеленодольского завода им. Горького и встало на прикол в ожидании модернизации, но из-за кризиса так ее и не дождалось, капитан Лизалин возглавил судоремонтное предприятие в Зеленодольске — ООО «ВТС». С 2015 года он крепко держит штурвал компании: в 2019 году ее выручка составила 437,8 млн рублей, а чистая прибыль — 1,77 млн. Лизалин также руководит ООО «Арабелла», а с сентября 2020-го — и собственной фирмой ООО «Судоходная компания «Арабелла», созданной им в расчете на реализацию своей личной мечты — возродить пассажирское судоходство на Казанке. Со сдачей в эксплуатацию прогулочно-экскурсионного газохода «Чайка СПГ» эта мечта получила «техническое подкрепление».

Роман Лизалин поделился с «Реальным временем» видением будущего российского флота, мыслями о своем месте в жизни, рассказал о планах и о людях, с которыми ему повезло встретиться.

«О выборе речи не шло»

— О выборе профессии у меня даже речи не шло, потому что это семейная традиция. Еще прадед был капитаном! Мама и папа были речниками, все детство прошло на судах — и на сухогрузах, и на пассажирских. А кем еще мне было мечтать стать, если не капитаном? — с улыбкой рассказывает Лизалин. — Речники всегда считались «белой костью»: я помню, как мы приходили из рейса и я шел с родителями по городу, а они у меня в форме, и это было так красиво! Я держал папу за руку и так гордился, когда на нас все смотрели.

Поэтому, когда Роман в 1996 году закончил девять классов, неожиданно для родителей сбежал поступать в Чистопольское речное училище, держа в уме, что потом сможет примерить погоны капитана: «Ни папа, ни мама не поддерживали мою идею: родители всегда хотят детям безоблачной жизни, и они тоже хотели — хотели меня видеть «оседлым», каким-нибудь менеджером среднего звена».

— Флот — как наркотик, если «подсел» — никогда уже не бросишь. И я не могу себя представить без него. Сейчас у меня береговая профессия, но она все равно связана с флотом — другого себе не представляю. Я должен если не эксплуатировать, то ремонтировать, строить суда!

«Работа должна нравиться»

— Работа человеку должна нравиться. Если не нравится — лучше сразу бросить, — твердо убежден Лизалин. — Если не нравится — человек не станет выкладываться, не принесет пользы ни делу, ни себе, не оставит ничего хорошего после себя.

Капитан признался, что не любит браться за работу, когда не уверен, что справится. Старался передать это и своим ученикам. Например, когда преподавал в профессиональном училище — в 2009—2011 годах читал лекции будущим судоводителям. Лизалин считал своим долгом не только научить ребят профессии, но и подробно, во всех красках рассказать, каково это — жить и работать на судах:



— Ведь многие воспринимают все это так: плывет белый теплоход в огнях, играет музыка, люди танцуют — сплошная романтика и праздник. И те, кто мечтает поработать на таком судне, в романтической обстановке, не представляют, как это на самом деле нелегко. И я видел свою задачу в том, чтобы человек еще до того, как придет во флот, понимал, что это за работа на самом деле. Чтобы он не разочаровался, окунувшись в обыденное, и не тратил время на обучение, а если шел в профессию, то сознательно.

«Ни на что не хочу менять Татарстан»

Получив диплом рулевого-моториста, Роман Лизалин поступил в Казанский речной техникум. Летом работал, зимой учился — родители были небогатыми, поясняет он. Потом окончил Волжскую государственную академию водного транспорта. К тому времени он уже работал в Москве, так что решил получить в столице второе высшее образование — окончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности «Организация перевозок на водном транспорте».

— Потом меня пригласили работать в Казань, и я был рад вернуться. Обожаю Казань, Чистополь и Мамадыш — все три города родными считаю. Меня потом приглашали работать в Москву, но я остался здесь, ни на что не хочу менять Татарстан, — уверенно заявил речник. — Я стал капитаном судна в 27 лет в 2008 году, а в 2009 началась моя первая навигация. В таком возрасте стать капитанам — дело, в общем-то, немыслимое, мне повезло. Первый корабль мой был — «Борис Полевой», «Арабелла» стала второй.

«После этого изменились все»

— То, что произошло с «Булгарией», — это шок. Я не принимал участия в боевых действиях, но мне кажется, что тогда было что-то похожее. И все после этого изменились, даже те, кто не имел к этому непосредственного отношения. После этого и я, и члены моей команды на многие вещи стали смотреть по-другому, — посерьезнев, говорит Лизалин.

Вспоминая трагедию и действия своей команды, капитан еще раз подчеркнул, что все они тогда выполняли работу, к которой их готовили, обучая профессии речника. «Капитан, какой бы он ни был, ничего не может один на судне. Все делает команда, и от того, насколько сплочен экипаж, насколько он профессионален, зависит успех в любой работе. Я безумно счастлив и горжусь, что в тот момент работал с таким профессиональным экипажем, — благодарит он всех, с кем бок о бок спасал пассажиров затонувшего судна.

— Мне кажется, гибель «Булгарии» — это злой рок. Из проблем, которые на тот момент были, одномоментно сложился такой вот паззл, негативные факторы наложились один на другой и привели к катастрофе. На вопрос, что было нужно сделать, чтобы этого не случилось, у меня ответа нет. Но самое важное сейчас сделать все, чтобы таких катастроф в дальнейшем не допустить. И то, что мы с единомышленниками делаем, — все это, чтобы не допустить повторения, — отметил он.

«Приятно сознавать, что ты принял участие в чьей-то судьбе»

Роман всю жизнь увлекается чтением научной, технической литературы, любит машины и путешествия. «Не стал бы капитаном — мог бы, наверное, стать дальнобойщиком», — улыбается он. Когда преподавал в училище, перелопатил массу литературы, думая, как заинтересовать студентов, чтобы они заслушивались на занятиях — «иначе ведь толку не будет»:

— Я не просто обучал, я еще и присматривался — подбирал самых увлеченных, брал к себе на судно, поднатаскивал в практике. И многие потом добились успехов, стали капитанами, помощниками капитанов. Это очень приятно сознавать, что ты принял участие в чьей-то судьбе. Престиж нашей профессии надо поднимать. Да, там не такие большие, как хотелось бы, зарплаты, и ты полгода почти не сходишь на берег, и на работе на судне ты, по сути, почти круглые сутки, но атмосфера и дух сплоченности, который там присутствует, того стоят!

«Это идея всего речного сообщества»

Еще в начале 2010 годов Лизалин загорелся идеей возрождения речного флота. Как признался капитан, дело было непростым — стучался во все кабинеты, письма писал. Но только после рокового 2011 года появилось больше знакомых и возможностей достучаться.

— Это не только моя идея, а всего речного сообщества, в которое входят и капитаны, и механики, и представители различных ведомств, например, Российского речного регистра, множество представителей разных профессий водников, — говорит он. — Видимо, кому-то надоела моя непрекращавшаяся активность по части предложений введения новых туристических маршрутов, строительства новых судов — и сказали: пусть попробует.

Дело сдвинулось, по его словам, благодаря прежде всего трем людям. Капитан искренне благодарит за поддержку президента Татарстана Рустама Минниханова, руководителя холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова и гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс» Рената Мистахова: «Это не дежурный комплимент — эти люди вложили частичку себя, приложили усилия, чтобы реализовать проект». Также он благодарит еще многих людей, приложивших усилия к реализации проекта: бывшего министра транспорта республики Ленара Сафина, руководителя филиала Волжского государственного университета водного транспорта Ильяса Салахова и других: «Всем им огромная благодарность! Это целая команда людей, и мы хотим, чтобы этот проект стал первой ласточкой, которая потянет за собой модернизацию всего российского речного флота».

«Мой герой — Высоцкий, моя поддержка — семья»

Поскольку капитана больше увлекала научная, техническая литература, то и любимых героев из художественных книг у него нет.



— Мой герой — Владимир Семенович Высоцкий. Он вообще — герой своего времени, кумир, на произведениях которого выросли поколения людей, сформировали свои характеры, принципы. Он оставил огромный след в жизни множества людей — и в моей тоже. Так получилось, что после «Булгарии» я стал лауреатом премии «Своя колея», познакомился с его сыном, семьей, и очень горжусь этим. А вообще есть много людей, на которых я хотел бы быть похожим. Это мои учителя, наставники, которые меня обучали и вкладывали в это частичку себя. Только теперь понимаю, что они — тоже настоящие герои.

Женился Роман Лизалин в 2012 году. Супругу выбирал себе под стать: «В ней тоже есть частичка речника, она знала, за кого выходит замуж». Хотя ее работа не связана с флотом, жена капитана в курсе его дел и всегда поддерживает мужа:

— Дочка у нас родилась, сейчас она учится во втором классе. Четверть вот закончила на пятерки. Радует меня! Даже на расстоянии, когда жены и дочки рядом нет, чувствуешь их любовь, поддержку и тепло.

«Это делает нас людьми»

Говоря о своей работе в ОНФ, где он был одним из учредителей, Лизалин рассказал о планах создать общественное движение, которое бы приносило пользу людям. Занимался этим года четыре, пока не понял, что работа речника просто не оставляет времени на общественную деятельность. Тем не менее всегда старается помочь людям, которые к нему обращаются:

— Патриотизм, любовь к родине — эти слова звучат банально, но именно эти чувства и делают нас людьми. Я состою в Попечительском совете Государственного университета водного транспорта и стараюсь помогать молодым. Мы должны гордиться нашей молодежью, она у нас талантливая! Наша задача, задача взрослых — помочь им реализовать себя, поддержать, подсказать — и они сами все сделают. А по-другому ничего у нас не будет, — убежден капитан.