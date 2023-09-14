Рустам Минниханов начал оглашение послания Госсовету Татарстана

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

Раис Татарстана Рустам Минниханов начал оглашение ежегодного послания Государственному совету республики о внутреннем и внешнем положении региона. Мероприятие проходит в Казани в Государственном большом концертном зале им. Салиха Сайдашева.



В 46-м заседании Госсовета Татарстана, в рамках которого проходит оглашение послания, принимают участие первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, депутаты Госдумы, главы региональных министерств и ведомств и другие. Приглашены представители политических партий и общественных объединений.

скриншот realnoevremya.ru трансляции

После послания состоится 47-е заседание Госсовета Татарстана. Оно запланировано на 12.00. Депутаты намерены рассмотреть 18 вопросов, в их числе 12 проектов республиканских законов и один федеральный законопроект.

В прошлом году Рустам Минниханов огласил ежегодное послание Госсовету Татарстану 20 октября. Тогда он заявил, что республика — один из опорных регионов многонациональной России. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина