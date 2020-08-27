«Влиятельные дачники»: глава «Казанской ярмарки» и Ко помогают строить аэрогородок на Каме

При новом коттеджном поселке будут созданы рекреационный кластер и собственный аэродром

Как стало известно «Реальному времени», воплощать в жизнь идею создания аэрогородка «Масловка» в Рыбно-Слободском районе республики помогает генеральный директор «Казанской ярмарки» Лев Семенов. Проект одобрил президент Татарстана Рустам Минниханов. В качестве цели проекта заявляется развитие малой и деловой авиации и, прежде всего, организация летной практики для школьников со всей республики. Но планы создателей гораздо шире: здесь, рядом с селом Масловка, собираются выстроить коттеджный поселок с собственным аэродромом, торговым центром и обширным рекреационно-туристическим кластером. Что в планах, кто в инвесторах, кто помог представить проект президенту и при чем тут Лев Семенов — в материале «Реального времени».

Лед тронулся через 2 года

Президенту Татарстана на минувшем заседании Инвестиционного совета республики представили семь инвестпроектов, и все они были одобрены. Федерация любителей авиации Республики Татарстан вынесла на суд членов Совета проект аэрогородка «Масловка» в Рыбно-Слободском районе.

Предполагается, что это будет «концептуальный инновационный поселок, целью которого является развитие малой и деловой авиации, детского авиационно-технического творчества, создание зоны активного загородного отдыха». Авторы проекта предлагают построить аэродром, аэроклуб, прибрежные сооружения для гидросамолетов и яхт-клуба. Целью создания авиагородка заявляется работа со школьниками Татарстана, которые смогут приезжать сюда специально для того, чтобы научиться управлять планерами и получить реальную летную практику.

Идея проекта витает в воздухе вот уже 2 года: впервые его представлял на Международной аэрокосмической выставке АКТО-2018 казанский лицей №35, ведущее учебное заведение, работающее по программе «Страна авиация». Иван Лямин, руководитель программы, тогда просил чиновников помочь с процессом оформления земли (вывода ее из сельскохозяйственного назначения).

Идея проекта витает в воздухе вот уже 2 года: впервые его представлял на Международной аэрокосмической выставке АКТО-2018 казанский лицей №35, ведущее учебное заведение, работающее по программе «Страна авиация». Фото Юлии Косолапкиной

— Это будет первый аэрогородок, в котором бы сочеталась и жилая инфраструктура, и взлетная полоса. Это коммерческий, социальный и промышленный проект. Это будет юношеский центр планеризма, который ежегодно готовил бы 300 пилотов. Нигде в России нет подобного опыта, — рассказал тогда Лямин.

Кирилл Прохоров, исполнительный директор Федерации любителей авиации РТ, рассказал «Реальному времени», что за 2 прошедших года работа продвинулась и теперь, когда получено принципиальное одобрение руководства республики, начнутся основные действия по постройке аэрогородка.

«Страна авиация»

Основная социальная составляющая, о которой сообщили авторы проекта, связана с образовательной программой «Страна авиация», в рамках которой школьники получают комплексную подготовку — от авиамоделирования до обучения пилотированию воздушных судов гражданской авиации. В планируемом городке ребята со всей республики, обучающиеся по этой программе, должны будут получать летную практику.

— Помимо того, что планируется к реализации на тех земельных участках, которые определены под эту территорию, у нас есть и другие составляющие этого проекта, — рассказывает Кирилл Прохоров, рассказывая об учебной программе. — К примеру, сейчас на базе КАИ мы делаем два двухместных учебно-тренировочных планера для детей. В 2018 году мы оборудовали аэрокласс в Масловской средней школе — закупили туда аэротренажеры, мебель, стенд для занятий. По программе работают девять учебных центров в Татарстане. Два из них находятся в Казани, в том числе головной лицей программы — лицей №35. Программа «Страна авиация» была поддержана Министерством образования РТ.

Лариса Спиридонова, директор средней общеобразовательной школы Масловки, рассказала «Реальному времени»:

— Наши меценаты нам помогли — РОО «Федерация любителей авиации». Они нам предоставили все учебные тренажеры, мы получили лицензию на дополнительное образование детей и взрослых по профориентационной подготовке летчиков гражданской авиации. Нашли преподавателя, он военный летчик, прошел переподготовку, чтобы работать с детьми. И вот уже 2 года наши дети учатся. Взрослые тоже могут заниматься. На будущее мы, конечно, тоже планируем, может быть, платные услуги для взрослых вводить, но пока работаем только с детьми бесплатно. Когда городок построят, надеемся, мы получим центр для полноценной подготовки будущих летчиков. Для сельских детей это нечто, поверьте!

Инвестиции в подготовку учебного класса в Масловке, в покупку самолета Ан-2 и в создание двух планеров на базе КНИТУ-КАИ составили около 8,3 млн рублей.

Влиятельный дачник

Кирилл Прохоров рассказал нашему изданию, как шла работа над проектом. Летом 2018 года, по его словам, Федерация любителей авиации выкупила в собственность 30 гектаров земли неподалеку от Масловки. По выписке из ЕГРН, участок 16:34:190201:83 действительно принадлежит федерации с августа 2018 года, по соседним участкам — данных нет.

Сначала любители авиации зарегистрировали посадочную площадку для самолетов (на землях сельхозназначения такие площадки регистрировать можно). Годом ранее у берега Камы Федерация зарегистрировала гидродром (посадочную площадку на воде), а в январе 2019 года оформила договор водопользования. В начале 2019 года Федерация взяла в долгосрочную аренду еще 25 гектаров. Таким образом, в общей сложности под строительство авиагородка между деревнями Масловка и Ошняк запланировано 55 гектаров.

Глава Масловского сельского поселения рассказал, что организационными вопросами в Масловке занимается Лев Семенов (на фото), генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка». Фото Максима Платонова

Глава Масловского сельского поселения Анатолий Егоров рассказал «Реальному времени» о том, что организационными вопросами в Масловке занимается Лев Семенов, генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка»:

— Он купил в Масловке землю, построил здесь дом и использует его как дачу. Он и договаривался о покупке земли. Сделали куплю-продажу, но ведь земли эти — не Масловского сельского поселения, а соседнего, Русско-Ошняковского. И вот он хочет изменить генплан и включить эти 30 гектаров в наше сельское поселение. Точно я не могу сказать, реально ли это — расширить наши административные границы, потому что эти вопросы идут через республику. Но Лев Леонидович на днях уже звонил, говорил, что скоро возобновится работа по этому проекту.

Кирилл Прохоров подтверждает информацию о том, что федерация хотела бы перевести участки от Ошняковского сельского поселения к Масловскому:

— Так сложилось у нас — и аэрокласс открыт в местной школе, там хороший потенциал, там в прошлом году учились 62 человека. И гидродром расположен непосредственно рядом с Масловкой. Поэтому, конечно, нам хотелось бы, чтобы это было отнесено к Масловке. Главе района, думаю, это не принципиально, но эти вещи решаются на республиканском уровне.

Роль, которую играет в развитии проекта Лев Семенов, Прохоров описывает как скорее благотворительную и организационно-деловую: гендиректор «Казанской ярмарки», по его словам, — активный член Федерации любителей авиации РТ и, чем может, ей помогает.

— Вся земля приобретена и арендована на наше юрлицо, но Лев Леонидович аппаратно много кого знает, поэтому подключается к многим процессам. Он занимает передовое место во всем, что связано с жизнью и реализацией проекта, в том числе в общественном плане. Например, он помогал и в организации аэрокласса в Масловке, и работает с лицеем №35. Он ведь сам КАИ окончил, и очень увлечен авиацией.

На вопрос о том, участвовал ли Семенов в покупке земли финансово, исполнительный директор Федерации отвечает:

— Мы потратили часть собственных средств (занимаемся некоторыми авиационными работами), но в основном, конечно, нам помогают активные члены нашей организации, которые безвозмездно… в долг, можно сказать, дают, жертвуют в фонд организации...

Корреспондент «Реального времени» дозвонился до приемной Семенова и адресовал ему вопросы: каковы объемы инвестиций в проект, будет ли он коммерческим, и как продвигается вопрос перевода земель из одного поселения в другое. Однако Лев Леонидович передал через своего секретаря, что вся информация у главы Федерации любителей авиации Кирилла Прохорова.



Помимо того, что Семенов является генеральным директором ОАО «Казанская ярмарка», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», он единственный бенефициар ООО «ЮНИКОМ PTV», зарегистрированного в Нижнекамске в 2015 году. Отраслевая принадлежность предприятия по основному ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Среднесписочная численность сотрудников — 1 человек, уставный капитал — 100 000 рублей. Чистый убыток за 2019 год составил 34 000 рублей, чистые активы на 2019 год оценивались в 535 тысяч рублей. ООО «ЮНИКОМ PTV» участвует в 39 текущих исполнительных производствах на общую сумму 3,7 млн рублей, 3 миллиона из них приходятся на налоги и сборы.



Два инвестора и поиск девелопера

Строительство аэрогородка будет преследовать не только учебные цели, но и коммерческие. Собственно, к аэродромной части будет прилагаться коттеджный поселок и мощный рекреационный кластер: яхт-клуб, хорошо организованный кемпинг для отдыхающих, рыболовная база (эти места славятся своей рыбалкой), прокат квадроциклов и снегоходов, место для игры в пейнтбол. В мастер-проекте есть даже многофункциональный торгово-развлекательный центр.

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В докладе президенту говорилось, что прежде всего планируется организовать здесь крупный транспортный хаб для гражданской авиации, построить в Рыбно-Слободском районе инновационный поселок.

— Концепция, когда рядом строят летную полосу и приаэродромные жилые дома, очень активно реализовывается в США, — рассказывает «Реальному времени» Кирилл Прохоров. В Америке таких проектов много, они есть при каждом городе-миллионнике. В Москве порой при коттеджных поселках обустраивают ВПП для частной авиации. Как правило, люди, которые селятся в таких поселках, имеют бизнес в разных регионах (например, по всему Поволжью), и на частном самолете передвигаться между локациями может быть не только быстрее, но и не всегда дороже, чем на автомобиле.

Авторы концепции рассказывают, что жилая застройка предполагается под продажу, и девелопера под этот проект еще не привлекли. Привлечение осложняется еще и тем, что доходы от реализации недвижимости должны идти в Федерацию, а она, в свою очередь, продолжит вкладывать средства в площадку.

Также, по словам Прохорова, пока еще не было получено принципиального одобрения властей республики — не приступали к поиску инвесторов под рекреационную часть поселка, которая планируется просто грандиозная.

А вот под аэродромную часть договоренность с двумя инвесторами уже достигнута: это это ООО «УК Тулпар Аэро Групп», зарегистрированное в Высокогорском районе, и московская авиационно-промышленная компания «Вектор» (ее президент и совладелец Сергей Башаев, — тоже выпускник КАИ).

Инвесторы проекта надеются на помощь властей с инфраструктурой — подведением дорог и инженерных сетей к аэрогородку. Фото Юлии Косолапкиной

300 миллионов — только на аэродромную часть

Организаторы проекта рассматривают возможность реализации при государственно-частном партнерстве. Участие государства предусматривается при организации центральной дороги по городку, при проведении систем газоснабжения, электро- и водоснабжения. Остальное должны оплатить частные инвесторы. В мастер-плане (имеется в распоряжении нашего издания) указано, что в проекте заложено 318,7 млн рублей частных инвестиций.

В проект уже инвестировано более 53,6 млн рублей — они ушли на покупку земли и оформление аренды, на заключение договора водопользования, на регистрацию посадочной площадки и гидродрома, на аэрогеосъемку местности и на выделение воздушного пространства над участком для пилотажной зоны и зоны десантирования парашютистов.

Дальше, рассказывает нам Прохоров, чтобы на этой земле начать что-то делать, надо решить ее правовой статус. На землях сельхозназначения можно только летать сельхозсамолетам, но строить ничего нельзя. Например, взлетная полоса должна быть построена в зоне промышленного назначения, кемпинг и рыболовный кластер — в зоне рекреационного назначения, а под коттеджи землю надо переводить в зону жилой застройки.

В 2018 году Федерации был передан самолет АН-2, который может использоваться для работы аэроклуба. Фото fla-rt.ru

— Поэтому мы подготовили мастер-план планировки участка, разработали концепцию, экономику просчитали и предложили это все президенту на минувшей неделе, — говорит исполнительный директор Федерации.

Экономика вырисовывается серьезная: только аэродромный кластер потребует около 300 миллионов рублей (одна взлетно-посадочная полоса обойдется в 30—40 миллионов). В нем обустроят стоянку для самолетов (включая ангары), организуют сервисный центр по обслуживанию воздушных судов. Планируется открыть летную школу, чтобы обучать пилотированию самолетов и выдавать лицензии пилотов гражданской авиации. В 2018 году Федерации был передан самолет АН-2, который может использоваться для работы аэроклуба (для организации парашютных прыжков). Правда, АН-2 подходит для прыжков с круглым парашютом по кадетской программе — например, для курсантов-суворовцев. А для коммерческого проекта (для прыжков в тандеме с инструктором) самолет должен быть другим, более профессиональным. По словам Прохорова, инвесторы знают об этой необходимости, самолет планируется к покупке.

Вместе с другими профильными инвесторами Федерация планирует оборудовать кемпинг-площадку для отдыха с палатками (по европейским стандартам — с подведенным электричеством, оборудованными санитарными комнатами), зону проката квадроциклов, рыболовную базу — все это должно привлечь в Масловку туристов, которые дадут дополнительный доход.

— А доходы, получаемые от этого, мы как раз и хотим пускать в социальную составляющую, в развитие инфраструктуры городка.

На вопрос о том, будет ли Лев Семенов участвовать как инвестор в развитии инфраструктуры городка, Прохоров отвечает:

— Я не знаю точно, будет он участвовать или нет. Он уже здорово поучаствовал — и финансово, и в плане поддержки проекта, и вывода его на такой высокий уровень.

Организаторам проекта было важно получить одобрение президента. Теперь, по словам исполнительного директора Федерации, можно начинать работы, и у инвесторов тоже появилась уверенность в завтрашнем дне. Примерно полгода предстоит заниматься оформлением разрешений, согласований, выводить землю из сельхозназначения, проводить экологическую экспертизу объекта. Параллельно будет разрабатываться генплан застройки территории, так что сейчас начнется работа со строительными организациями. Так что к реализации можно будет приступать не раньше следующей весны.

