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Рустам Минниханов назвал Татарстан опорным регионом России

10:10, 14.09.2023
Рустам Минниханов назвал Татарстан опорным регионом России
Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

Татарстан — опорный регион России. Такое заявление раис республики Рустам Минниханов сделал, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона.

— Сегодня республика Татарстан — опорный субъект Российской Федерации, — сказал в начале выступления Рустам Минниханов.

Смотрите рестрим прямой трансляции послания на телеканале ТНВ в аккаунтах «Реального времени» в RUTUBE, «ВКонтакте» и YouTube. Главные тезисы, озвученные раисом Татарстана, — в ленте новостей интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич

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