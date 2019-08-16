В Татарстане появится госнаграда в честь юбилея ТАССР

В Татарстане подготовили проект указа президента РТ Рустама Минниханова об учреждении новой госнаграды — медали «100 лет образования ТАССР». Об этом сообщил вице-премьер республики Василь Шайхразиев.

Медаль будут получать за вклад в развитие государственности Татарстана.

Также будет учрежден памятный знак «100 лет образования ТАССР». Им будут награждать в рамках юбилейных республиканских и муниципальных мероприятий.

Ранее сегодня в Казани под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Татарстан.