Рустам Минниханов: «Беспокоит рост количества банкротных дел — нехороший сигнал»

Судей татарстанского арбитража призвали соблюдать баланс публичных и частных интересов в спорах о несостоятельности

Фото: realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Процедуру банкротства надо проводить так, чтобы максимально выполнить обязательства должника перед государством и иными кредиторами, подчеркнул раис Татарстана, обращаясь к судьям Арбитражного суда РТ. Выступая на итоговой коллегии ведомства, он выразил обеспокоенность ростом числа дел о финансовой несостоятельности и поблагодарил за слаженную работу при рассмотрении споров, в том числе по снижению налоговой недоимки. На совещании говорили о возросшей нагрузке на судей татарстанского арбитража и заметном снижении числа отмененных вердиктов, а также о возросшем вместе с темпами строительства количестве споров по подрядным отношениям, отметил побывавший на коллегии корреспондент «Реального времени».



Больше споров с подрядчиками и о перебоях с поставками



В татарстанском арбитраже трудятся 63 судьи, средняя общая нагрузка на каждого из них за последние годы серьезно возросла — до 169 дел в месяц. Председатель суда — Максим Боровков, шестилетний срок полномочий которого истекает в апреле, и он уже подал заявление на новый срок. Выступая с докладом об итогах работы, он отметил рост количества дел.

В прошлом году в Арбитражный суд РТ поступило свыше 37,5 тысячи заявлений, или на 5% больше, чем годом ранее, и на 16% больше, чем в 2021-м. Львиная доля исков, более 18 тысяч, — по экономическим делам (о заключении договоров, признании их недействительными, корпоративные споры, по защите права собственности, охране интеллектуальной собственности). Дел о применении налогового, бюджетного, таможенного, антимонопольного законодательства было заведено почти 6 тысяч, а дел о банкротстве — более 11 тысяч.

В татарстанском арбитраже трудятся 63 судьи, средняя общая нагрузка на каждого из них за последние годы серьезно возросла — до 169 дел в месяц. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Кроме того, введенные еще во время пандемии госпрограммы поддержки хозяйствующих субъектов повлекли рост количества некоторых категорий дел. Стороны спорили о том, подпадают ли они под условия той или иной меры поддержки, например по отсрочке арендных платежей или моратория на начисление неустоек. А как только перестал действовать временный запрет на проверки бизнеса, начало расти и число дел, связанных с применением налогового законодательства. Вследствие разрыва логистических цепочек и других хозяйственных связей в условиях санкционного давления Запада стало больше экономических споров по купле-продаже и поставке продукции.

— Наращивание темпов строительства, в том числе жилищного, прогнозируемо увеличило количество судебных дел, возникающих из подрядных взаимоотношений. Постепенное увеличение споров, возникающих из строительного подряда, ожидается и в текущем году, — заявил Максим Боровков.

Постепенное увеличение споров, возникающих из строительного подряда, ожидается и в текущем году, заявил Максим Боровков. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

«По количеству обжалованных судебных актов АС РТ занимает первое место»

Одной из задач экономического правосудия, по словам спикера, является содействие суда во внесудебном урегулировании конфликта. В качестве примера привел случаи, когда за различные нарушения татарстанских аграриев через суд пытаются лишить грантовой и другой господдержки: «Отрадно, что в отчетном периоде четверть таких споров окончилась утверждением мирового соглашения».

Дела о банкротстве — отдельный важный блок работы судей арбитража. За восемь лет удельный вес таких споров в общей структуре исков существенно вырос: с 3,5% в 2016 году до 27% в 2023-м. Возросло и количество банкротств физлиц (+14% к 2022 году). Порядка 8 тысяч татарстанцев, в отношении которых завершили процедуру реализации имущества, освободили от дальнейшего исполнения обязательств. Вместе с тем глава татарстанского арбитража отметил, что граждане могли бы не прибегать к помощи суда, чтобы объявить себя финансово несостоятельными. Посетовал, что механизм внесудебного банкротства пока слабо используется.

Удельный вес споров о банкротстве в общей структуре исков существенно вырос: с 3,5% в 2016 году до 27% в 2023-м. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Боровков также сообщил об ожидаемом увеличении числа дел о крахе юрлиц после отмены полугодового моратория на банкротство. Количество поданных заявлений сразу выросло на 73%, а число рассмотренных дел — на 27%.

Обжаловали в минувшем году 9,6 тысячи от общего числа принятых судебных актов (в 2022 году — 9,7 тысячи). Суды проверочных инстанций отменили или изменили 1 348 судебных актов.

— На фоне увеличения судебной нагрузки на судей общее количество отмененных или измененных судебных актов ежегодно уменьшается. Аналогичная картина наблюдается и при анализе поступающих в суд жалоб на действия судей и сотрудников нашего аппарата. Ежегодное снижение количества поступающих жалоб и, самое важное, снижение жалоб, признанных обоснованными, не могут не свидетельствовать о положительной динамике, — отметил Максим Боровков.

На фоне увеличения судебной нагрузки на судей общее количество отмененных или измененных судебных актов ежегодно уменьшается. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Между тем выступивший следом и. о. председателя Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда Олег Лихоманенко сообщил, что количество апелляционных жалоб растет с 2020 года, в том числе на решения татарстанских судей. При этом принятых в производство жалоб на их вердикты традиционно было больше, чем по другим судам: 8237, или 42,3% в общей структуре. Для сравнения: удельный вес жалоб на судебные акты самарских судей — 36,3%, ульяновских — 15,9%, пензенских — 8,5%.

— Наибольший процент жалоб поступает на судебные акты по спорам, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам, — 32,3%, банкротством — 30,7%, применением законодательства об административных правонарушениях — 6,5%, о земле — 4,2%, — уточнил Лихоманенко.

Более полумиллиона дел рассмотрели в Поволжском арбитраже за истекший год. Это на 12% больше, чем в 2022-м, и на 30% больше, чем 2021-м. Председатель Арбитражного суда Поволжского округа Денис Плотников согласился с тем, что показатели работы коллег из татарстанского арбитража за последние годы действительно улучшились, но при этом отметил другую особенность Татарстана:

— Несмотря на то, что ваш суд по количеству дел и заявлений у нас не на первом месте — лидирует Самарская область, по количеству обжалованных судебных актов Арбитражный суд РТ занимает стабильно первое место с большим отрывом. Больше всего в округе обжалуются судебные акты именно АС РТ. Но там самое высокое и количество дел, и коэффициент от числа рассмотренных. Это говорит о том, что здесь наиболее сложные споры и наиболее активные участники процессов.

По количеству обжалованных судебных актов Арбитражный суд РТ занимает стабильно первое место с большим отрывом, сообщил Плотников. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Чаще всего основаниями для отмены решений арбитражных судей РТ, по его словам, служат неправильное применение норм материального права — 35%, несоответствие выясненным обстоятельствам дела — 49,5%, нарушение норм процессуального права — 14,7%.

Важная задача — обеспечить баланс публичных и частных интересов

С заключительным словом выступил раис Татарстана, отметив роль Арбитражного суда РТ в устойчивом экономическом развитии страны и республики. Оценивая деятельность судей за год, он остановился на некоторых моментах.

— У нас резко выросла недоимка по налогам, превысили 15,3 млрд рублей. Но благодаря проведенной работе цифру снизили до 11,8 млрд. Считаю, что это очень важная работа, дополнительный источник. Мы обсуждали вопрос и с прокурором республики, и комиссия у нас работает, это очень хороший резерв для поддержки экономики нашей республики, — убежден Рустам Минниханов.

Раис указал, что для решения вопроса важно обеспечить эффективное взаимодействие налоговой службы, отраслевых органов исполнительной власти республики и правоохранительных органов. Большое значение, по его словам, имеет и принципиальная позиция судебных органов — в случаях, когда досудебное урегулирование налоговых споров не дает положительного результата. Отметил и востребованность веб-конференций и видео-конференц-связи в судах, о чем свидетельствует пятикратное увеличение количества рассмотренных дел с их применением. Благодаря внедрению технологий правосудие становится доступнее.

Большое значение, по словам раиса, имеет позиция судебных органов — когда досудебное урегулирование налоговых споров не дает результата. realnoevremya.ru/ Динар Фатыхов

Переходя к обсуждению проблемных вопросов, отдельно остановился на ситуации с банкротством. Количество заявлений о несостоятельности увеличивается: в 2021 году — 7 406 заявлений, в том числе 5 726 физлиц; в 2022-м — 9 333 заявления, в том числе 8 558 физлиц; в 2023-м — 11 048 заявлений, в том числе 9 732 физлица.

— Очень беспокоит то, что количество банкротных дел растет — это не очень хороший сигнал, нам надо сделать выводы, — отметил раис РТ. — Обеспечение баланса публичных и частных интересов при рассмотрении таких категорий дел — сложная, но важная задача. Процедуру банкротства следует проводить таким образом, чтобы максимально выполнить обязательства должника как перед государством, так и перед иными кредиторами. Особенно это касается заработной платы.

Актуальным, по его словам, остается вопрос исполнения судебных решений, и в этой работе особое значение имеет результативное взаимодействие со службой судебных приставов. Завершил выступление Рустам Минниханов словами признательности и пожеланием дальнейших успехов.