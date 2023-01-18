«Только вдумайтесь в эти цифры!»: в 2022 году умерло более 9000 татарстанцев трудоспособного возраста

«Каждая жизнь — ценность»



Медицинский портрет татарстанского ребенка–инвалида продемонстрировали сегодня на коллегии республиканского Минздрава.

— Это мальчик четырех лет, родившийся недоношенным, страдающий нарушением психического развития на фоне ДЦП, РАС или генетического заболевания, с возможными сопутствующими заболеваниями в виде врожденных пороков развития и заболеваний обмена веществ, — сообщила начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РТ Елена Игнашина.

Фото: МЗ РТ

— Здоровье матери и ребенка — это тот фундамент, на котором в дальнейшем строится здоровье взрослого человека, — предварил ее доклад министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Ранее он сообщил, что республика в 2022 году преодолела исторический минимум — показатель младенческой смертности достиг 3,3 промилле, тогда как в среднем по России он составляет 4 промилле, а в ПФО впереди Татарстана оказалась только Чувашия, где показатель равен 3 промилле.

Министр отметил, что в Татарстане сохраняется тенденция к снижению рождаемости и сохраняется убыль населения:

— В отчетном году показатель рождаемости составил девять и четыре случая на 1 000 населения, и если в рейтинге Приволжского федерального округа мы сохранили первое место, то среди субъектов России мы занимаем только 30-е место.

А Елена Игнашина упомянула как повод для гордости, что за последние 20 лет младенческая смертность в республике снизилась в 3,5 раза, но при этом дети составляют на сегодня всего 19% от всего населения, «снижается число детей на фоне снижения фертильного потенциала», а каждый четвертый ребенок гибнет не от болезней, а в результате ДТП, пожаров и несчастных случаев.

— В 2022 году детей родилось на 4 тысячи меньше, чем в предыдущем, — озвучила она повод для тревоги. — В сложившейся ситуации каждая зародившаяся жизнь представляет собой особую ценность.

Фото: president.tatarstan.ru

Однако оборотной стороной усилий по сохранению зародившихся жизней, судя по всему, стала инвалидность. Несмотря на совершенствование медицинских технологий, оборудования и рост квалификации самих медиков, показатель первичной инвалидности в 2022 году такой же, каким был в 2002-м: 23,4 на 10 тыс., а после введения новых критериев ВОЗ в 2012 году, то есть за 10 лет, он даже вырос (в 2012 году он составил ровно 23). Количество детей-инвалидов за последние 10 лет выросло с 14,1 до 16,8 тысячи, причем в структуре первичной инвалидности преобладают дети в возрасте до 4 лет — их 42%.

Берегите мужчин!

— Главным положительным результатом деятельности здравоохранения в отчетном году стал рост продолжительности жизни населения республики на 3,3 года, — подчеркнул, подводя итоги 2022 года, Марат Садыков. — В 22-м году нам удалось преодолеть последствия пандемии и снизить смертность населения. Показатель общей смертности снизился на 25,8 процента по сравнению с 2021 годом и составил 11,5 случая на тысячу населения. В рейтинге среди субъектов Российской Федерации республика занимает 16-е место, в ПФО — первое.

Фото: МЗ РТ

По данным Минздрава, в Татарстане удалось снизить смертность населения от всех основных причин: от болезней системы кровообращения — на 7,9%, от онкологических заболеваний — на 2,1%, от болезней органов дыхания — на 42,4%, от болезней органов пищеварения — на 8,1%, а COVID-19 в структуре причин смертности переместился со второго места на шестое. Самый низкий уровень смертности ожидаемо оказался в Пестречинском районе, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Казани, а самый высокий — в Кайбицком, Новошешминском, Верхнеуслонском, Дрожжановском и Апастовском районах. При этом в 2022 году умерло почти 9,1 тыс. татарстанцев трудоспособного возраста — это 22% от общего количества умерших. Зоной особого риска стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.

— Уважаемые коллеги, только вдумайтесь в эти цифры! — не сдержал эмоций по этому поводу министр.

На пенсию и обратно

Не менее серьезной проблемой остается кадровая обеспеченность медицинских учреждений республики. Строятся и переоснащаются больницы и поликлиники, открываются ФАПы, но в них зачастую некому работать.

— В 2022 году мы впервые столкнулись с оттоком кадров пенсионного возраста, — сообщил Марат Садыков. — Безусловно, причиной стал выход медицинских работников на пенсию в связи с необходимостью перерасчета пенсионных выплат. Доля медицинских работников пенсионного возраста в медицинской отрасли всегда была высокой — 23 процента, а по отдельным специальностям, например педиатры, она доходила до 30 процентов. Если ранее в среднем в год выходило на пенсию чуть более трехсот человек, то в 2022 году их число выросло в 4 раза — 1 306. Нами в срочном порядке были приняты все необходимые организационные меры, проводилась адресная работа с каждым специалистом. И это дало результаты, 90 процентов из уволившихся пенсионеров вернулись на прежнее место работы.

Фото: МЗ РТ

Сегодня, заметил министр, стоит задача как по привлечению, так и по удержанию медицинских кадров. В качестве примера он назвал ДРКБ, где в штате за год прибавилось 15 врачей, и казанские поликлиники №20 и №10, где, соответственно, штат докторов вырос на 53 и 13 человек. Важную роль, полагает Садыков, в пополнении кадрового состава медучреждений сыграло предоставление жилья медикам по целевой квоте.

С лекарствами — проблемы

На коллегии были озвучены проблемы, связанные с лекарственным обеспечением жителей республики.

— Это проблемы финансирования, отсутствия базы данных по ценам на незарегистрированные препараты, а также механизма возврата невостребованных дорогостоящих незарегистрированных препаратов и нормативных документов по порядку финансирования закупок, отпуску незарегистрированных препаратов, по формированию начальных цен при закупках таких препаратов, — перечислил Марат Садыков.

Также, по его словам, необходимо обеспечить централизацию закупок незарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов и дорогостоящих препаратов для лечения пациентов с орфанными заболеваниями и устранить противоречия в федеральном законодательстве в части предоставления права пациентам на получение льгот по двум основаниям и обязанности льготного лекарственного обеспечения федеральных льготников лекарственными препаратами, не входящими в перечень ЖНВЛП, за счет средств региональных бюджетов.

Достижениями же 2022 года в этом плане в РТ стали целевое обеспечение детей-инвалидов лекарственными препаратами, в том числе дорогостоящими, из категории незарегистрированных в России на 1,144 млрд рублей и расширение регионального льготного перечня до перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которое обошлось в 4,5 миллиарда.

Все довольны?

Показатель удовлетворенности татарстанцев медицинской помощью, по данным республиканского Минздрава, в 2022 году составил 45,8%. Об этом сообщил на итоговой коллегии министр Марат Садыков.

Фото: МЗ РТ

Этот показатель оказался значительно выше, чем плановый: вводя в прошлом году новую методику оценки и поручая работу по анализу ситуации страховым компаниям, в министерстве рассчитывали не более чем на 38,5%. Однако он значительно ниже, чем показатель удовлетворенности, рассчитывавшийся по прежней методике, который, согласно отчету Минфина РТ об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2021 год, составил тогда 74,9%.

Профилактика и кадры

В числе главных задач медицинской отрасли республики на 2023 год Марат Садыков назвал проведение углубленной диспансеризации, повышение ее качества и качества профилактических медицинских осмотров населения. Эту мысль продолжил присутствовавший на коллегии президент Татарстана Рустам Минниханов:

— Мы считаем, что недостаточно охватываем население профилактическими мерами, особенно диспансеризацией, — заметил он, предварительно похвалив Минздрав за эффективное использование выделяемых ведомству средств. — И особенно отдаленных сел.

Фото: president.tatarstan.ru/

А в качестве самой первоочередной задачи Рустам Минниханов обозначил, пожалуй, решение кадровой проблемы:

— Без поддержки местной власти, муниципалитетов эту задачу решить невозможно. Поэтому я обращаюсь к главам районов. Вопрос укомплектованности — наша главная задача… Мы можем построить хорошую амбулаторию, больницу, купить дорогостоящее оборудование, но если там не будет людей, которые умеют работать, пользы от этого не будет — мы просто потратим деньги.

Инна Серова