Сбербанк добился банкротства татарского мецената по долгам миллиардера Тукаева

Фаизов сдаваться не намерен

Арбитражный суд Татарстана принял решение начать в отношении известного московского мецената Рафаэля Фаизова процедуру реструктуризации долгов. Суд постановил включить требование Сбербанка на сумму в 1,5 млрд рублей в реестр кредиторов Фаизова — именно банк подавал на его банкротство.

Рафаэль Фаизов считается одним из известных и влиятельных татар Москвы: он помогал открыть в российской столице памятники Джалилю и Тукаю, является активным членом московского Клуба офицеров, а в прошлом году был удостоен медали РТ «За доблестный труд», которую ему вручил президент республики Рустам Минниханов.



Как сообщил «Реальному времени» адвокат Фаизова Михаил Крылов, он намерен оспорить в апелляции это решение суда, так как считает его «незаконным по нормам материально-процессуального права». «Шансы на оспаривание у нас очень хорошие», — добавил он. «Реальное время» также направило запрос в пресс-службу Сбербанка.

Суд постановил включить требование «Сбербанка» на сумму в 1,5 млрд рублей в реестр кредиторов Фаизова. Фото Олега Тихонова

Долг банкам 2,4 млрд рублей

Как ранее писало «Реальное время», спираль судебных разбирательств вокруг Фаизова и его бизнес-партнера — главы татарстанской нефтестроительной компании «Ортэкс» и ряда сельхозпредприятий Ильшата Тукаева начала закручиваться летом 2019 года, когда в отношении ООО «Тимашевская птицефабрика» по инициативе татарстанского филиала «Россельхозбанка» стартовало банкротство. Причиной стал долг птицефабрики перед банком более чем в 930 млн рублей. Финансовое положение предприятия было не из лучших. Согласно данным официальной финансовой отчетности, по итогам 2019 года в целом выручка предприятия составила 2,4 млрд руб., но год птицефабрика завершила с убытком свыше 113 млн рублей. При этом итогом 2017 года была прибыль — почти 200 млн рублей.

Вслед за «Россельхозбанком» в октябре прошлого года аналогичный иск в суд подал и Сбербанк, у которого ООО «Племрепродукт» в 2015 году взяло в кредит 1,4 млрд, а Рафаэль Фаизов, как совладелец компании, выступил поручителем. Кредит брался на организацию производства по выпуску яиц (от 80 млн штук в год), с марта 2019 года компания стала допускать просрочки.



Причиной стал долг птицефабрики перед банком более чем в 930 млн рублей. Фото samarabroyler.ru

Фаизов: к банкротству «Племрепродукта» привела инвестстратегия Тукаева

Рафаэль Фаизов через своего адвоката также прокомментировал разбирательство в целом:

«Моя доля в ООО «Племрепродукт» всегда была миноритарной — изначально 12,5%, а в 2018 году и вовсе размыта до 0,001%. Изначально эти инвестиции в сельское хозяйство рассматривались мной как один из вариантов диверсификации своих вложений. Именно поэтому я не участвовал ни в стратегическом, ни в операционном управлении данным предприятием, полностью доверившись основному владельцу — Ильшату Тукаеву. И по факту к банкротству «Племрепродукта» привела именно его (Тукаева И.Г.) непоследовательная и незавершенная инвестиционная стратегия», — заявил Фаизов.

Ранее бизнес-партнер Фаизова Ильшат Тукаев заявлял о том, что, возможно, кредитование проблемных активов последнего возьмет на себя банк «Зенит», но банк ответил отказом. После чего Тукаевым рассматривались и другие варианты спасения сельхозактивов. Айрат Гатин, представляющий интересы Ильшата Тукаева в суде, сообщил на одном из слушаний об интересе некого «профильного инвестора не из Поволжья». Скорее всего, речь тогда шла о московском АО «Инвестиционная компания «Газфинтраст», входящем в ГК «Гибкие финансовые технологии». «Газфинтраст» ходатайствовал перед судом об отложении рассмотрения вопроса о банкротстве, так как с 31 августа компания проводит «оценку должника как имущественный комплекс с целью последующего выкупа задолженности у банков».

Никто из кредиторов не согласился реструктурировать задолженность Тукаева, поэтому залоговое и арестованное имущество будет реализовано на торгах. Фото tatarstan.ru

Однако в этом месяце в Москве состоялось первое собрание кредиторов Ильшата Тукаева — на нем были представители Сбербанка, «Россельхозбанка», АСВ (как конкурсный управляющий «Интеркоммерцбанка», также кредитовавшего бизнес Тукаева) и налоговой службы. Как сообщил корреспонденту «Реального времени» Михаил Крылов, никто из кредиторов не согласился реструктурировать задолженность Тукаева, поэтому залоговое и арестованное имущество будет реализовано на торгах.

Оперативно связаться с представителем Тукаева «Реальному времени» не удалось.

Ангелина Панченко