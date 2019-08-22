В Казань на открытие WorldSkills приедет Дмитрий Медведев

Сегодня в Казань приедет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, чтобы присутствовать на церемонии открытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills.

Также Медведев встретится с членами национальной сборной России и посетит Межрегиональный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи. Там он ознакомится с работой тренировочного полигона по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса», «Мобильная робототехника», передает пресс-служба Кабмина РФ.

В рамках рабочей поездки премьер-министр встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли.

Принимать участие в запланированных мероприятиях будут зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Торжественная церемония открытия состоится сегодня на стадионе «Казань Арена» в 19.00.

Ранее в соцсетях опубликовали видео с репетиции церемонии открытия чемпионата рабочих профессий WorlSkills 2019.