«Результаты выборов в Татарстане важны, чтобы определить тренды политического развития России»

Почему внимание к Татарстану? Регион достаточно стабильный и успешный. Такие регионы постоянно подвергаются атаке. Мы видели явную информационную атаку за несколько дней до выборов. Мне кажется, это вкладывается в четкую геополитическую логику. Сегодня есть события, связанные с господином Навальным, и есть события, которые мы наблюдаем в Белоруссии. Мы видим, что атакуют ту территорию, которая достаточно успешна в Российской Федерации. Не атакуют депрессивные регионы. Значит, здесь заложена определенная задача — сделать так, чтобы эта территория была дестабилизирована. Мы видим, что несмотря на то, что люди получают доступ ко всей информации (сегодня не запретишь читать блог оппозиционного политика), люди однозначно поддерживают тот курс, который проводит действующий президент. Несмотря на данные социологических исследований, которые отличаются от официальных данных, тренд будет достаточно понятен, и президент останется тот же. Значит, сохранится тот же курс на развитие, стабильность Татарстана.



Такое внимание будет и в ближайшие годы. К сожалению, мы находимся в таком поле жесткой геополитической борьбы, на передовой. Мы же видели, что Белоруссию чуть-чуть не отняли. И вопрос не в действующей фигуре президента Белоруссии. Согласен с белорусскими гражданами, их президент за годы правления совершал ошибки, они фиксировались. Но это не значит, что Белоруссию надо выводить за поле ЕАЭС — это единственный интеграционный проект РФ. Наверное, надо широко смотреть на эти вещи. Наверное, и в РФ будут обращать внимание на стабильные регионы. Поэтому кампания обещала быть тихой, спокойной, поэтому когда затевали информационную атаку, наносили ее именно на тот регион, который может похвастаться своей стабильностью, однозначностью голосования, поэтому наносили удар. Это закономерно.

Что касается высокой явки — мы традиционно так голосуем. Трехдневное голосование тоже сказалось на явке. Эту определенную политическую традицию в Татарстане культивируют, ею гордятся, она будет переходить из выборов в выборы в ближайшие годы. Но если посмотрите динамику всех кампаний, вы увидите, что явка не носит запредельного характера. Есть регионы, которые отличались тем, что было 108% и т. д. Татарстан таких вещей никогда не допускал. Если мы посмотрим кампанию по выборам в президенты РФ, голосование по поправкам в Конституцию РФ, нынешнюю кампанию, то не могу сказать, что мы всегда в передовиках. Например, на голосовании по Конституции Башкирия нас переиграла по явке. Наверное, (в Башкирии) активней действовали власти, СМИ, которые призывали сходить на выборы. Наверное, сыграл свою роль контент интернета о том, как важны для республики те поправки, которые вносятся в текст Конституции.