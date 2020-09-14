«Результаты выборов в Татарстане важны, чтобы определить тренды политического развития России»
Российские и татарстанские политологи о рекордной явке в республике и задачах региона в преддверии выборов в Госдуму
Социальное благополучие Татарстана на фоне других российских регионов плюс высокая популярность властей республики на федеральном уровне обеспечили ей высокую явку на выборах, констатировали многие из опрошенных «Реальным временем» политологов. Москва проявляет повышенное внимание к Казани, как к одной из российских столиц. Кроме того, данная избирательная кампания — своего рода «генеральная репетиция» перед ответственными выборами в Госдуму в 2021 году, и замер настроений в таком регионе, как Татарстан, особенно важен.
В Татарстане прошли четыре избирательных кампании. Республика выбрала президента, в Нижнекамском избирательном округе состоялись довыборы депутата Госдумы РФ, в Елабужском избирательном округе — довыборы депутата Госсовета РТ и повсеместно — выборы депутатов органов местного самоуправления. 11 и 12 сентября шло досрочное голосование, а 13 сентября состоялся единый день голосования (ЕДГ).
В выборах президента Татарстана участвовали пять кандидатов. Олег Коробченко от «Партии Роста», действующий руководитель республики Рустам Минниханов («Единая Россия»), Альмир Михеев («Справедливая Россия»), Альфред Валиев («Коммунисты России») и Владимир Сурчилов (ЛДПР).
-
-
Сергей Марков гендиректор НП «Институт политических исследований»
-
Есть несколько причин, почему в Татарстане очень высокая степень мобилизации избирателей. Во-первых, огромные успехи республики. Татарстан имеет один из самых высоких уровней жизни, Казань — один из самых продвинутых городов страны — с точки зрения здорового образа жизни, инфраструктуры, высоких технологий, доступа к рабочим местам и многого другого.
Во-вторых, в Татарстане работает сочетание высокой модернизации с традиционным сознанием (которое дает более высокую явку). В-третьих, большую роль играют хорошие взаимоотношения между республикой и федеральным центром. К этому я бы еще добавил традиционно высокую популярность руководства Татарстана — Минтимера Шаймиева, Рустама Минниханова.
За Татарстаном активно следят с точки зрения того, что Казань в какой-то мере является одной из столиц России. Поволжский субрегион — богатый, экономика [на фоне коронакризиса] там обрушилась меньше, чем в других регионах, поэтому там есть деньги и это привлекает различные политические силы. Кроме того, считается, что в столицах, где более высокий уровень жизни, сильнее сосредоточена протестная активность. Поэтому те, кто хочет зажечь протест, едут в столицы. Навальный и другие идут туда в надежде, что столичность региона даст рост протеста. В свою очередь, федеральный центр уделяет региону большое внимание уже в опасении роста протестных настроений.
-
-
-
Олег Матвейчев политолог, политконсультант, профессор Высшей школы экономики
-
Да, высокий показатель явки в Татарстане. Во-первых, три дня легче работать, обойти всех с урной в один день сложнее. Во-вторых, в Татарстане огромная доля сельского населения, а село оно традиционно голосует хорошо, там и так явка по 70—80%, а если это 3 дня голосования, там вообще можно и 100% сделать по некоторым селам досрочно. Я и сейчас знаю села, где 90—100% показали. Потому что списки избирателей почистили: если человек не проживает в селе, уехал, его в списке нет. Хуже всего голосуют города, там и с урной не придешь, и всех не обойдешь, и люди менее сознательные.
Татарстан всегда командно играет, и если были призывы от руководителя республики, авторитетных людей, то, соответственно, население тоже откликается с уважением.
Я бы не сказал, что именно к Татарстану внимание повышенное. На самом деле, внимание повышено ко всем выборам, прежде всего потому что это последний ЕДГ перед выборами в Госдуму в 2021 году, и он в этом смысле контрольный. Результаты ЕДГ не то чтобы будут их повторять, но во всяком случае будут близки к ним. Это показывает тенденции развития массового сознания, поэтому это такое лучшее социологическое исследование.
Прогноз? Думаю, все будет в порядке. И вариантов даже нет, что будет какой-то сюрприз. Потому что вся страна видит, как Татарстан развивается усиленными темпами, что это одна из самых инновационных республик во всех смыслах — не только технических, но и управленческих, и финансовых инноваций. Республика идет вперед, и какие-то претензии в такой ситуации предъявлять власти довольно глупо.
-
-
-
Константин Калачев политтехнолог
-
Если говорить о явке, то надо понимать, что есть сельские районы, где выборы — это праздник и повод себя показать и на других посмотреть. Там есть традиции, есть привычка, и люди дисциплинировано идут голосовать. Но, на мой взгляд, в Казани все работает не совсем так. Помимо всего прочего, в Татарстане умеют организовывать выборы, как большое и яркое событие. И потом, все-таки уровень социального самочувствия в республике выше среднего, власти республики демонстрируют высокое качество госуправления.
Вместе с тем в Татарстане выстроена вертикаль власти, которая пронизывает все и вся, нет раскола элит, есть дисциплина и порядок. Выборы в вашей республике всегда носят референдумный характер — характер народного плебисцита с прогнозируемым результатом о доверии к власти.
-
-
-
Андрей Тузиков политолог, руководитель татарстанского отделения «Изборского клуба»
-
Население Татарстана привыкло ходить на выборы, это в республиканских традициях. И особенно дисциплинированно на выборы ходят лица старшего возраста. В целом, на мой взгляд, президентская кампания в Татарстане выступает драйвером для всех остальных кампаний. Обычно выборы в муниципальные органы власти особого всплеска активности не вызывают. Повторюсь, то, что этот процесс сопряжен с выборами первого лица, по моей оценке, является главным мотиватором.
-
-
-
Илья Гращенков политолог, директор Центра развития региональной политики (ЦРРП)
-
Когда явка неожиданно переваливает за 50% в первые два дня, то получается что в третий день она вполне может приблизиться к отметке в 70—80%. Для России, где средняя явка 30—40%, такой прирост выглядит очень подозрительно.
Что касается высокого интереса к Татарстану, то он интересен как минимум своим масштабом. Это по-настоящему серьезный регион, результаты в котором будут представлены и изучены по всей России, а не только в своих округах. Безусловно, привлекает внимание и высокая явка в Татарстане, поэтому многие телеграм-каналы сегодня делают какие-то выводы и прогнозы на основе этих данных.
-
-
-
Алексей Мартынов политолог, член Международного экспертного центра электоральных систем
-
В Татарстане, кроме всего прочего, идут допвыборы в Госдуму РФ, то есть имеет место элемент федеральной кампании. Там участвуют яркие люди — один сенатор Олег Морозов чего стоит. Кампании других уровней тоже весьма яркие.
Напомню также, что этот единый день голосования — первый после пандемии, хотя, надо сказать, что до конца мы из этого режима еще не вышли. В любом случае, людям хочется побыстрее вернуться к нормальной жизни, в том числе к общественно-политической.
Вместе с тем это голосование предваряет большие федеральные выборы — для многих это проба пера, задел на следующий год, а для новых и малых партий — возможность насобирать подписи для думской кампании.
Могу согласиться с тем, что внимание к Татарстану чуть выше, чем обычно. Трудно сказать, с чем это связано. Что касается негатива, то его в целом стало чуть больше, если говорить про новые медиа. Системные и несистемные оппозиционеры также активно готовятся к будущему году, к федеральной кампании. Они также тестируют разнообразные системы, в том числе механизмы негативного освещения электоральных процедур, поэтому ничего удивительного в этом нет. И это касается не только Татарстана, но и других регионов, где проходит голосование.
-
-
-
Дмитрий Абзалов политолог, президент Центра стратегических коммуникаций
-
Татарстан всегда демонстрирует высокую явку на выборах по стране. Это особенности национальной республики в целом. В республике особенная ситуация. В Татарстане, конечно, очень высокая явка и поддержка. Также понятно, что сложности с коронавирусом объективны, потому что они в основном легли на региональный бюджет. Но в целом определенный карт-бланш Минниханову предоставлен.
Другой вопрос, что в следующем году выборы в Госдуму, и надо будет показать реальные результаты по «Единой России», в том числе со стороны Татарстана. В целом есть ряд сложностей, трудностей и проблем, я напоминаю, что были истории, связанные с языком, с голосованием по Конституции, соответственно, с федеральным центром были недопонимания некоторое время. Но в посткоронавирусный период это уже не столь актуально. Поэтому с этой точки зрения, результат плюс/минус понятен. Вопрос заключается в том, что на следующих выборах может прийти новый глава региона — это вопрос подготовки к этому процессу.
Татарстан известен тем, что в свое время, в отличие от Башкирии, ему удалось относительно безболезненно осуществить вопрос транзита — за счет того, что Шаймиев эффективно, без конфликтов с федеральным центром нашел себе преемника. Шаймиев до сих пор имеет огромное влияние на татарстанскую политику. А в Башкирии был серьезный конфликт, в результате там произошло обнуление всех договоренностей. Поэтому с этой точки зрения очень важно поддержать эту преемственность власти, особенно с учетом того, что Татарстан — очень важный ресурс для провластного голосования в парламентской кампании 2021 года.
-
-
-
Евгений Минченко политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»
-
В Татарстане традиционно высокий уровень электоральной управляемости и административной мобилизации. Поэтому ничего принципиально нового и неожиданного в такой высокой явке нет. Что касается атак на республику, штабы Навального сейчас практически везде достаточно активны.
Рустам Минниханов спокойно отработает срок, на который его избрали. Учитывая специфическую электоральную культуру Татарстана, сложно сравнивать его с другими регионами.
В целом на выборах по России обходится без сюрпризов, все аккуратно, и мы видим, что практически нигде оппозиционные кандидаты не упирались. Ситуация в стране, несмотря на кризис и пандемию, получилась достаточно управляемой. Но так не будет на выборах в Госдуму 2021 года. Все-таки на губернаторских выборах в основном произошли какие-то размены: в обмен на должность, еще какие-то преференции и так далее. А на выборах в Госдуму и партии будут бороться, и одномандатники, и, я думаю, что уровень ожесточенности борьбы тогда будет гораздо выше.
-
-
-
Андрей Кортунов российский политолог и общественный деятель, президент фонда «Новая Евразия», учрежденного американским фондом «Евразия» и российским фондом «Династия»
-
Конечно, каждый регион имеет свою специфику, и если говорить о Татарстане, то этот регион традиционно отличался высокой политической дисциплиной. Эта тенденция прослеживалась на протяжении многих лет: и с точки зрения политической мобилизации, и с точки зрения способности регионального руководителя обеспечить явку. Наверное, удивлять это не может. Конечно, надо посмотреть, какие будут результаты, но по крайней мере политическая активность в Татарстане всегда была выше, чем, скажем, в соседних регионах. В данном случае это лишь подтвердило общую тенденцию.
За год политическая и социально-экономическая ситуация может измениться, поэтому, мне кажется, что результаты выборов 2020 года не дают гарантии, что то же самое будет и в 2021 году. Но, тем не менее, это, конечно, определенный замер настроений. Думаю, результаты этих выборов будут использованы и правящей партией, и силами оппозиции, чтобы оценить свои шансы на предстоящих в новом году выборах. Безусловно, они очень важны. Это голосование можно считать некой генеральной репетицией на выборах в Госдуму 2021 года.
Татарстан все-таки довольно специфический регион: и исторически, и культурно, и этнически. Конечно, Минниханов выделяется как руководитель региона, но, мне кажется, что во многих отношениях Татарстан является пионером в освоении новых экономических механизмов, новых концепций регионального развития. Поэтому, конечно, на республику многие будут ориентироваться, и результаты выборов в Татарстане особенно важны, по крайней мере для того, чтобы определить некие тренды политического развития России.
-
-
-
Андрей Большаков заведующий кафедрой конфликтологии КФУ, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ
-
Почему внимание к Татарстану? Регион достаточно стабильный и успешный. Такие регионы постоянно подвергаются атаке. Мы видели явную информационную атаку за несколько дней до выборов. Мне кажется, это вкладывается в четкую геополитическую логику. Сегодня есть события, связанные с господином Навальным, и есть события, которые мы наблюдаем в Белоруссии. Мы видим, что атакуют ту территорию, которая достаточно успешна в Российской Федерации. Не атакуют депрессивные регионы. Значит, здесь заложена определенная задача — сделать так, чтобы эта территория была дестабилизирована. Мы видим, что несмотря на то, что люди получают доступ ко всей информации (сегодня не запретишь читать блог оппозиционного политика), люди однозначно поддерживают тот курс, который проводит действующий президент. Несмотря на данные социологических исследований, которые отличаются от официальных данных, тренд будет достаточно понятен, и президент останется тот же. Значит, сохранится тот же курс на развитие, стабильность Татарстана.
Такое внимание будет и в ближайшие годы. К сожалению, мы находимся в таком поле жесткой геополитической борьбы, на передовой. Мы же видели, что Белоруссию чуть-чуть не отняли. И вопрос не в действующей фигуре президента Белоруссии. Согласен с белорусскими гражданами, их президент за годы правления совершал ошибки, они фиксировались. Но это не значит, что Белоруссию надо выводить за поле ЕАЭС — это единственный интеграционный проект РФ. Наверное, надо широко смотреть на эти вещи. Наверное, и в РФ будут обращать внимание на стабильные регионы. Поэтому кампания обещала быть тихой, спокойной, поэтому когда затевали информационную атаку, наносили ее именно на тот регион, который может похвастаться своей стабильностью, однозначностью голосования, поэтому наносили удар. Это закономерно.
Что касается высокой явки — мы традиционно так голосуем. Трехдневное голосование тоже сказалось на явке. Эту определенную политическую традицию в Татарстане культивируют, ею гордятся, она будет переходить из выборов в выборы в ближайшие годы. Но если посмотрите динамику всех кампаний, вы увидите, что явка не носит запредельного характера. Есть регионы, которые отличались тем, что было 108% и т. д. Татарстан таких вещей никогда не допускал. Если мы посмотрим кампанию по выборам в президенты РФ, голосование по поправкам в Конституцию РФ, нынешнюю кампанию, то не могу сказать, что мы всегда в передовиках. Например, на голосовании по Конституции Башкирия нас переиграла по явке. Наверное, (в Башкирии) активней действовали власти, СМИ, которые призывали сходить на выборы. Наверное, сыграл свою роль контент интернета о том, как важны для республики те поправки, которые вносятся в текст Конституции.
-
-
-
Андрей Кондратьев председатель Центризбиркома Татарстана
-
Мы ничего не делали для привлечения внимания к Татарстану. Ну родился проект привлечь блогеров. И вдруг стали все интересоваться. Считаю, что это хороший проект. Давайте посмотрим его итог: что они выложат в сетях и как вообще охарактеризуют. А то, что касается Москвы, к Татарстану всегда приковано внимание — и к сообщениям, и к результатам. Тут не зависит от того, кто руководитель ЦИК. Это всегда так бывает.
-
-
-
Зиля Валеева председатель Общественной палаты Татарстана
-
У нас выборы серьезные: выбираем президента, двух депутатов (в Госдуму, Госсовет) и большой депутатский корпус избирается в муниципальные образования. Но Татарстан по технологиям привлечения (в т. ч. блогеров) — пионеры. Поэтому на нас смотрят как на федеральную площадку, на которой отрабатывают новые подходы по привлечению избирателей, наблюдателей. Всегда интересует опыт Татарстана в такой ответственный период выборов. Видно по другим регионам: конфликтные ситуации, неактивность избирателей. Как работать так, чтобы к выборам люди приходили в доверии друг к другу, — этому надо учиться.
-
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым