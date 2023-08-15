Рустам Минниханов выразил соболезнования главе Дагестана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования главе Дагестана Сергею Меликову. Он заявил, что в республике «глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате взрыва на автозаправочной станции на окраине Махачкалы».

— От имени жителей республики, от себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял в огне самых близких и дорогих людей. Разделяем боль этой трагедии с братским народом Дагестана, желаем сил и стойкости семьям, которых коснулось горе, скорейшего выздоровления и восстановления пострадавшим, — написал татарстанский лидер.

Также слова поддержки и соболезнования выразил и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Братья, мусульмане Татарстана разделяют вашу скорбь и боль утраты и желают вам мужества и стойкости. Пусть Всевышний Аллах смилуется над всеми погибшими и одарит их Своей милостью и прощением, дарует их близким сил и терпения выдержать это суровое испытание. Сочувствую также всем пострадавшим в этой трагедии и желаю им скорейшего выздоровления, — написал он.

Как заявили в МЧС, вечером 14 августа на трассе в Махачкале загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, где прогремел взрыв. По последним данным, число жертв ЧП в Махачкале возросло до 35. Ранения получили 102 человека.

Соболезнования в связи с трагедией выразил и президент России Владимир Путин. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Айрат Назипов