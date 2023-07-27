Рустам Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в форуме «Россия — Африка»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов 27 июля прибыл в Санкт-Петербург с рабочей поездкой. Он поучаствует в международном форуме «Россия — Африка», в том числе в его в пленарном заседании.

Также Рустам Минниханов в Санкт-Петербурге встретится с представителями официальных делегаций и деловых кругов, сообщает пресс-служба раиса Татарстана. На форум прибыли чиновники, представители российского, африканского и международного бизнеса и интеграционных объединений Африканского континента.

Международный форум «Россия — Африка» проходит в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Участие в нем подтвердили 49 из 54 стран африканского континента. Из них 17 представлены на уровне глав государств, еще по пять — на уровне вице-президентов и уровне глав правительств и парламентов.

В форуме «Россия — Африка», в частности, принимает участие президент Сенегала Маки Салл, который побывал в Татарстане 25 и 26 июля. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина