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«До сих пор такой машины не было». Татарстан передал заказчику первый казанский еврокоптер

07:00, 27.02.2020 3

Новая модель вертолета КВЗ должна быть вдвое дешевле европейских конкурентов, но превосходить их по техническим характеристикам

«До сих пор такой машины не было». Татарстан передал заказчику первый казанский еврокоптер
Фото: Максим Платонов

Первый серийный вертолет Ми-38 в гражданской комплектации, позиционирующийся как конкурент европейской машине Eurocopter EC725, был передан накануне в летную эксплуатацию. Новая винтокрылая машина в VIP-комплектации поднимется в небо на условиях авиализинга: «Газпромбанк Лизинг», выкупивший накануне ее у холдинга «Вертолеты России», передал в финансовую аренду «Русским вертолетным системам». Возможно, этот оператор станет «раскручивать» Ми-38 в будущем. Сейчас в производстве КВЗ находятся еще шесть машин этой серии, на которые есть зарубежные заказчики, заверил «Реальное время» гендиректор холдинга «Вертолеты России».

Ми-38 уходит в лизинг

Казанский вертолетный завод открывает серийное производство нового вертолета — Ми-38 (в классе до 15 тонн), призванного расширить модельный ряд КВЗ. «Вертолеты России» передали государственному заказчику — «Газпромбанк Лизингу» — первый вертолет в гражданской версии, эта машина построена с салоном повышенной комфортности. По договору операционного лизинга она переходит в эксплуатацию «Русским вертолетным системам». Сама церемония передачи символического ключа проходила на Казанском вертолетном заводе накануне.

— Это уже 17-й по счету ключ, который мы получаем от КВЗ. Скоро придется свои ключи от офиса отдавать, — пошутил гендиректор РВС Михаил Казачков.

Новейший Ми-38 — многоцелевая машина, которая займет пустующую нишу между средним Ми-8 и тяжелым Ми-26. Вертолет может применяться для перевозки грузов и пассажиров, поисково-спасательных работ, а также как летающий госпиталь или офшорный вертолет для доставки специалистов на нефтедобывающие платформы в море. Первая серийная машина будет использоваться для перевозок бизнес-класса. Вертолет с салоном повышенной комфортности уже продемонстрировали лидерам России и иностранных государств. В ВР уверены, что летно-технические характеристики и конкурентная цена обеспечат Ми-38 достойное место на мировом вертолетном рынке, и прежде всего на Ближнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии.

По мнению Рустама Минниханова, с появлением этой модели КВЗ должен нарастить серийное производство

Такой машины в России не было

В чем ее принципиальное отличие от трудяг Ми-8 и Ми-17, которые продолжает собирать КВЗ? «Основное отличие в том, что до сих пор такой машины не было, — заявил журналистам гендиректор ВР Андрей Богинский. — Это новая машина в модельном ряду холдинга, чей взлетный вес свыше 15 тонн». По его словам, завод способен выпускать не менее 12 вертолетов этого класса. А сейчас в производстве находится шесть вертолетов данного типа. Плюс есть первые заказы от иностранных покупателей. При этом он напомнил, что первыми в Ми-38 поверили российские военные. В прошлом году КВЗ собрал и передал Минобороны две машины.

Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался более решительно: «Я считаю, что для мирового вертолетного рынка это серьезная заявка. Я был на «Еврокоптер» (европейский производитель Eurocopter EC725), и считаю, что наша машина более конкурентна». По мнению Рустама Минниханова, с появлением этой модели КВЗ должен нарастить серийное производство.

— Завод должен делать не менее 100 машин в год, и это реально, — отметил президент, отвечая на вопросы прессы. — У нас заказов в этом году на 70 машин. Но с учетом того, что у нас есть Ми-8 и «Ансат» (легкий вертолет массой свыше 3 тонн) и появляется более тяжелая машина, то можно выходить на новый уровень.

— Передача первого вертолета Ми-38 — важный этап, подтверждающий готовность КВЗ к серийным поставкам машин данного типа как для коммерческих эксплуатантов, так и для госзаказчиков. Прогнозируемая потребность потенциальных покупателей в Ми-38 до 2030 года составляет более 100 машин, — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Стоимость Ми-38 не раскрывалась

Сколько стоит Ми-38 в VIP-салоне

Стоимость Ми-38 не раскрывалась. Однако в конце 2015 года Минпромторг РФ провел конкурс на право заключения государственного контракта на доработку среднетяжелого вертолета Ми-38 с начальной стоимостью 1,117 млрд рублей. Закупка предусматривала привлечение исполнителем (КВЗ) внебюджетных средств в размере 648,4 млн рублей. Таким образом, на выполнение работ планируется направить 1,8 млрд рублей.

Первый серийный вертолет Ми-38 был впервые представлен публике в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019, где с ним ознакомились президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Реджеп Эрдоган. Зарубежный дебют Ми-38 состоялся в ходе авиасалона Dubai Airshow 2019, на котором глава Минпромторга России Денис Мантуров продемонстрировал вертолет наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заед Аль Нахайяну.

Ми-38 будет «раскручиваться» оператором авиационного лизинга «Газпромбанк Лизинг». Генеральный директор компании Максим Агаджанов сообщил, что год назад компания подписала соглашение с ВР о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает передачу в лизинг десяти Ми-8 МТ.

— В плане еще пять-шесть вертолетов, которые находятся в стадии определения конкурсной закупки с нашими потенциальными лизингополучателями, — сообщил Агаджанов.

Максим Агаджанов сообщил, что год назад компания подписала соглашение с ВР о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает передачу в лизинг десяти Ми-8 МТ

По его мнению, обновление авиапарка требует больших капитальных вложений, лизинг в этом смысле позволяет распределить расходы на приобретение дорогостоящих активов на длительный срок, соизмеримый со сроком эксплуатации, поэтому бесспорно является эффективным финансовым инструментом в решении подобных задач. При этом Максим Агаджанов заметил: «Не факт, что еще шесть вертолетов будем покупать. Есть другие лизинговые компании. У нас есть потенциальные заказчики, которые анализируют сейчас предложения на эти и другие типы вертолетов». Среди них есть и нефтяные компании, которые работают в труднодоступных районах нефтедобычи. В среднем срок лизинга от 3 до 10 лет.

Впишется ли Ми-38 в схему trade-in

— Флот достаточно изношен, и по некоторым позициям возраст машин составляет до 30 лет, — заметил Максим Агаджанов. — Если будет обновление, то это будет на благо пользователя. Здесь, возможно, будет работать комплексная программа Минпромторга РФ. Есть программы субсидирования техники, есть постановление №1675, в рамках которого происходит субсидирование и вертолетной техники. Совместно с «Газпромбанком» мы видим хорошие перспективы работы по лизингу воздушных судов, в частности вертолетов. У нас есть все возможности и ресурсы для финансирования обновления авиапарков как коммерческих структур, так и субъектов РФ, — прокомментировал генеральный директор «Газпромбанк Лизинга» Максим Агаджанов.

Ми-38 спроектирован по одновинтовой схеме и оснащен двухдвигательной силовой установкой с высокими мощностными и экономическими показателями. Основные элементы конструкции фюзеляжа выполняются из алюминиевых сплавов, отдельные узлы и детали — из стали, титана и композитных материалов. На вертолете устанавливаются два двигателя ТВ7-117В отечественного производства. Двигатели оборудуются пылезащитными устройствами с высокой степенью очистки воздуха. Передовой по конструкции шестилопастной несущий винт обеспечивает высокую тягу и низкий уровень вибраций. Лопасти оборудованы противообледенительной системой, а Х-образный рулевой винт придает вертолету отличную управляемость при низком уровне шума.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Луиза Игнатьева, фото Максима Платонова
ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:50
    Еврокоптер - это название вертолётов, производимых компанией Эйрбас. При чем тут КВЗ и Вертолеты России???
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  • Анонимно 08:45
    Новая модель вертолета КВЗ должна быть вдвое дешевле европейских конкурентов, но превосходить их по техническим характеристикам
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/167162-vertolety-rossii-peredali-pervyy-grazhdanskiy-mi-38

    А так ли получилось? Или не смогли добиться именно таких результатов?
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  • Анонимно 08:45
    Классно! Гордость берет за наш вертолетный завод!
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