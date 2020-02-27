«До сих пор такой машины не было». Татарстан передал заказчику первый казанский еврокоптер

Новая модель вертолета КВЗ должна быть вдвое дешевле европейских конкурентов, но превосходить их по техническим характеристикам

Фото: Максим Платонов

Первый серийный вертолет Ми-38 в гражданской комплектации, позиционирующийся как конкурент европейской машине Eurocopter EC725, был передан накануне в летную эксплуатацию. Новая винтокрылая машина в VIP-комплектации поднимется в небо на условиях авиализинга: «Газпромбанк Лизинг», выкупивший накануне ее у холдинга «Вертолеты России», передал в финансовую аренду «Русским вертолетным системам». Возможно, этот оператор станет «раскручивать» Ми-38 в будущем. Сейчас в производстве КВЗ находятся еще шесть машин этой серии, на которые есть зарубежные заказчики, заверил «Реальное время» гендиректор холдинга «Вертолеты России».

Ми-38 уходит в лизинг

Казанский вертолетный завод открывает серийное производство нового вертолета — Ми-38 (в классе до 15 тонн), призванного расширить модельный ряд КВЗ. «Вертолеты России» передали государственному заказчику — «Газпромбанк Лизингу» — первый вертолет в гражданской версии, эта машина построена с салоном повышенной комфортности. По договору операционного лизинга она переходит в эксплуатацию «Русским вертолетным системам». Сама церемония передачи символического ключа проходила на Казанском вертолетном заводе накануне.

— Это уже 17-й по счету ключ, который мы получаем от КВЗ. Скоро придется свои ключи от офиса отдавать, — пошутил гендиректор РВС Михаил Казачков.

Новейший Ми-38 — многоцелевая машина, которая займет пустующую нишу между средним Ми-8 и тяжелым Ми-26. Вертолет может применяться для перевозки грузов и пассажиров, поисково-спасательных работ, а также как летающий госпиталь или офшорный вертолет для доставки специалистов на нефтедобывающие платформы в море. Первая серийная машина будет использоваться для перевозок бизнес-класса. Вертолет с салоном повышенной комфортности уже продемонстрировали лидерам России и иностранных государств. В ВР уверены, что летно-технические характеристики и конкурентная цена обеспечат Ми-38 достойное место на мировом вертолетном рынке, и прежде всего на Ближнем Востоке и в странах Юго-Восточной Азии.

По мнению Рустама Минниханова, с появлением этой модели КВЗ должен нарастить серийное производство

Такой машины в России не было

В чем ее принципиальное отличие от трудяг Ми-8 и Ми-17, которые продолжает собирать КВЗ? «Основное отличие в том, что до сих пор такой машины не было, — заявил журналистам гендиректор ВР Андрей Богинский. — Это новая машина в модельном ряду холдинга, чей взлетный вес свыше 15 тонн». По его словам, завод способен выпускать не менее 12 вертолетов этого класса. А сейчас в производстве находится шесть вертолетов данного типа. Плюс есть первые заказы от иностранных покупателей. При этом он напомнил, что первыми в Ми-38 поверили российские военные. В прошлом году КВЗ собрал и передал Минобороны две машины.

Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался более решительно: «Я считаю, что для мирового вертолетного рынка это серьезная заявка. Я был на «Еврокоптер» (европейский производитель Eurocopter EC725), и считаю, что наша машина более конкурентна». По мнению Рустама Минниханова, с появлением этой модели КВЗ должен нарастить серийное производство.

— Завод должен делать не менее 100 машин в год, и это реально, — отметил президент, отвечая на вопросы прессы. — У нас заказов в этом году на 70 машин. Но с учетом того, что у нас есть Ми-8 и «Ансат» (легкий вертолет массой свыше 3 тонн) и появляется более тяжелая машина, то можно выходить на новый уровень.

— Передача первого вертолета Ми-38 — важный этап, подтверждающий готовность КВЗ к серийным поставкам машин данного типа как для коммерческих эксплуатантов, так и для госзаказчиков. Прогнозируемая потребность потенциальных покупателей в Ми-38 до 2030 года составляет более 100 машин, — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Стоимость Ми-38 не раскрывалась

Сколько стоит Ми-38 в VIP-салоне

Стоимость Ми-38 не раскрывалась. Однако в конце 2015 года Минпромторг РФ провел конкурс на право заключения государственного контракта на доработку среднетяжелого вертолета Ми-38 с начальной стоимостью 1,117 млрд рублей. Закупка предусматривала привлечение исполнителем (КВЗ) внебюджетных средств в размере 648,4 млн рублей. Таким образом, на выполнение работ планируется направить 1,8 млрд рублей.

Первый серийный вертолет Ми-38 был впервые представлен публике в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2019, где с ним ознакомились президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Реджеп Эрдоган. Зарубежный дебют Ми-38 состоялся в ходе авиасалона Dubai Airshow 2019, на котором глава Минпромторга России Денис Мантуров продемонстрировал вертолет наследному принцу эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду Бен Заед Аль Нахайяну.

Ми-38 будет «раскручиваться» оператором авиационного лизинга «Газпромбанк Лизинг». Генеральный директор компании Максим Агаджанов сообщил, что год назад компания подписала соглашение с ВР о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает передачу в лизинг десяти Ми-8 МТ.

— В плане еще пять-шесть вертолетов, которые находятся в стадии определения конкурсной закупки с нашими потенциальными лизингополучателями, — сообщил Агаджанов.

Максим Агаджанов сообщил, что год назад компания подписала соглашение с ВР о стратегическом сотрудничестве, которое предусматривает передачу в лизинг десяти Ми-8 МТ

По его мнению, обновление авиапарка требует больших капитальных вложений, лизинг в этом смысле позволяет распределить расходы на приобретение дорогостоящих активов на длительный срок, соизмеримый со сроком эксплуатации, поэтому бесспорно является эффективным финансовым инструментом в решении подобных задач. При этом Максим Агаджанов заметил: «Не факт, что еще шесть вертолетов будем покупать. Есть другие лизинговые компании. У нас есть потенциальные заказчики, которые анализируют сейчас предложения на эти и другие типы вертолетов». Среди них есть и нефтяные компании, которые работают в труднодоступных районах нефтедобычи. В среднем срок лизинга от 3 до 10 лет.

Впишется ли Ми-38 в схему trade-in

— Флот достаточно изношен, и по некоторым позициям возраст машин составляет до 30 лет, — заметил Максим Агаджанов. — Если будет обновление, то это будет на благо пользователя. Здесь, возможно, будет работать комплексная программа Минпромторга РФ. Есть программы субсидирования техники, есть постановление №1675, в рамках которого происходит субсидирование и вертолетной техники. Совместно с «Газпромбанком» мы видим хорошие перспективы работы по лизингу воздушных судов, в частности вертолетов. У нас есть все возможности и ресурсы для финансирования обновления авиапарков как коммерческих структур, так и субъектов РФ, — прокомментировал генеральный директор «Газпромбанк Лизинга» Максим Агаджанов.

Ми-38 спроектирован по одновинтовой схеме и оснащен двухдвигательной силовой установкой с высокими мощностными и экономическими показателями. Основные элементы конструкции фюзеляжа выполняются из алюминиевых сплавов, отдельные узлы и детали — из стали, титана и композитных материалов. На вертолете устанавливаются два двигателя ТВ7-117В отечественного производства. Двигатели оборудуются пылезащитными устройствами с высокой степенью очистки воздуха. Передовой по конструкции шестилопастной несущий винт обеспечивает высокую тягу и низкий уровень вибраций. Лопасти оборудованы противообледенительной системой, а Х-образный рулевой винт придает вертолету отличную управляемость при низком уровне шума.



1 / 60 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов